ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ - общественно-политическая и литературная газета, одна из наиболее популярных газет русской эмиграции; в 1920-е годы фактический орган Парижской группы Конституционно-демократической партии.

Вы­хо­ди­ла еже­днев­но в Па­ри­же (27.4.1920-11.6.1940). Все­го вы­шло 7015 но­ме­ров. Ти­раж свыше 30 тысяч экземпляров (начало 1930-х годов). Ре­дак­то­ры: М.Л. Гольд­штейн (1920-1921), П.Н. Ми­лю­ков (1921-1940 годы, ве­ду­щий пуб­ли­цист). Ре­дак­ци­он­ная кол­ле­гия (с 1921): М.М. Ви­на­вер, А.И. Ко­но­ва­лов (председатель прав­ле­ния га­зе­ты в 1924-1940 годы), В.А. Хар­ла­мов. Сре­ди со­труд­ни­ков га­зе­ты - А.Н. Бе­нуа, Е.Д. Кус­ко­ва, В.А. Мя­ко­тин, С.Н. Про­ко­по­вич. От­стаи­ва­ла идею кон­со­ли­да­ции всех ле­во­ли­бе­раль­ных сил русской эмиг­ра­ции для борь­бы за де­мо­кра­тическую рес­пуб­ли­ку в Рос­сии, ве­ла ост­рую по­ле­ми­ку с газетой «Воз­ро­ж­де­ние». От­ра­жа­ла по­ли­тические со­бы­тия во Фран­ции и на ме­ж­ду­народной аре­не. Пуб­ли­ко­ва­ла об­зо­ры советской прес­сы, ма­те­риа­лы о по­ло­же­нии в СССР , в основном рез­ко кри­ти­че­ские, од­на­ко под­чёр­ки­ва­ла и по­зи­тив­ные из­ме­не­ния, например вос­ста­нов­ле­ние ме­ж­ду­народного зна­че­ния стра­ны, ре­фор­мы в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния. Со­че­та­ла ак­ту­аль­ную ин­фор­ма­цию, ре­пор­та­жи и хро­ни­ки с ха­рак­тер­ной для русской до­ре­во­люционной пе­рио­ди­ки пуб­ли­ка­ци­ей литературных ма­те­риа­лов. Литературный от­дел, главную роль в ко­то­ром с 1928 годыа иг­рал Г.В. Ада­мо­вич, от­ли­чал­ся ши­ро­той за­тра­ги­вае­мой про­бле­ма­ти­ки: ис­то­рия отечественной сло­вес­но­сти и её современное со­стоя­ние, при­чём не толь­ко в эмиг­ра­ции, но и в СССР; за­ру­беж­ная ли­те­ра­ту­ра. В «Последних новостях» пе­ча­та­лись по­вес­ти и рас­ска­зы М.А. Ал­да­но­ва, И.А. Бу­ни­на, Б.К. Зай­це­ва, А.И. Ку­при­на, С.Р. Минц­ло­ва, В.В. На­бо­ко­ва, М.А. Осор­ги­на, А.М. Ре­ми­зо­ва; фель­е­то­ны Дон-Ами­на­до, Н.А. Тэф­фи; по­этические про­из­ве­де­ния К.Д. Баль­мон­та, Г.В. Ива­но­ва, Са­ши Чёр­но­го; литературная кри­ти­ка В.В. Вейд­ле, В.Ф. Хо­да­се­ви­ча, З.Н. Гип­пи­ус и других «Последние новости» уде­ля­ли зна­чительное ме­сто со­бы­ти­ям ху­дожественной, музыкальной и те­ат­раль­ной жиз­ни русского за­ру­бе­жья.

Пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние в свя­зи с ок­ку­па­ци­ей Па­ри­жа германскими вой­ска­ми в хо­де 2-й ми­ро­вой вой­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)