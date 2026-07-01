ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ - общественно-политическая и литературная газета, одна из наиболее популярных газет русской эмиграции; в 1920-е годы фактический орган Парижской группы Конституционно-демократической партии.
Выходила ежедневно в Париже (27.4.1920-11.6.1940). Всего вышло 7015 номеров. Тираж свыше 30 тысяч экземпляров (начало 1930-х годов). Редакторы: М.Л. Гольдштейн (1920-1921), П.Н. Милюков (1921-1940 годы, ведущий публицист). Редакционная коллегия (с 1921): М.М. Винавер, А.И. Коновалов (председатель правления газеты в 1924-1940 годы), В.А. Харламов. Среди сотрудников газеты - А.Н. Бенуа, Е.Д. Кускова, В.А. Мякотин, С.Н. Прокопович. Отстаивала идею консолидации всех леволиберальных сил русской эмиграции для борьбы за демократическую республику в России, вела острую полемику с газетой «Возрождение». Отражала политические события во Франции и на международной арене. Публиковала обзоры советской прессы, материалы о положении в СССР, в основном резко критические, однако подчёркивала и позитивные изменения, например восстановление международного значения страны, реформы в области образования. Сочетала актуальную информацию, репортажи и хроники с характерной для русской дореволюционной периодики публикацией литературных материалов. Литературный отдел, главную роль в котором с 1928 годыа играл Г.В. Адамович, отличался широтой затрагиваемой проблематики: история отечественной словесности и её современное состояние, причём не только в эмиграции, но и в СССР; зарубежная литература. В «Последних новостях» печатались повести и рассказы М.А. Алданова, И.А. Бунина, Б.К. Зайцева, А.И. Куприна, С.Р. Минцлова, В.В. Набокова, М.А. Осоргина, А.М. Ремизова; фельетоны Дон-Аминадо, Н.А. Тэффи; поэтические произведения К.Д. Бальмонта, Г.В. Иванова, Саши Чёрного; литературная критика В.В. Вейдле, В.Ф. Ходасевича, З.Н. Гиппиус и других «Последние новости» уделяли значительное место событиям художественной, музыкальной и театральной жизни русского зарубежья.
Прекратила своё существование в связи с оккупацией Парижа германскими войсками в ходе 2-й мировой войны.