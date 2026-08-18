Поскрёбышев, Александр Николаевич

Поскрёбышев, Александр Николаевич (26.07[07.08].1891, с. Успенское, Вятская губ. — 03.01.1965, Москва) — советский партийный деятель. Член партии большевиков с марта 1917. С 1917 на партийной и советской работе в Баранче, Туркестане, Златоусте, Уфе. С 1922 на работе в секретариате ЦК Российской коммунистической партии (большевиков), РКП(б): инструктор, заместитель управляющего делами, помощник секретаря ЦК. В 1923–1924 — также заведующий Управлением делами ЦК РКП(б). С 1924 — помощник И. В. Сталина . В 1927 окончил хозяйственно-­правовой факультет Московского государственного университета. С мая 1929 — заместитель заведующего Секретным отделом ЦК Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), ВКП(б). С 22 июля 1930 — заведующий Секретным отделом ЦК ВКП(б). С 10 марта 1934 — заведующий Особым сектором ЦК ВКП(б). С августа 1935 — заведующий канцелярией Сталина. С 1934 — кандидат в члены ЦК, в 1939–1956 — член ЦК ВКП(б) и Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Генерал-­майор (1945). В 1952–1953 — член Постоянной комиссии по внешним делам при Президиуме ЦК КПСС, секретарь Президиума и Бюро Президиума ЦК КПСС. В январе 1953 обвинен в потере важных документов и отстранен от дел. Кавалер 4‑х орденов Ленина (1939–1951). С 1956 на пенсии.

Лит. : Медведев Р. А. Они окружали Сталина. М., 2006; Бархатов А. А. Кто? «Генсек» вождя Александр Поскребышев. М., 2021. А. В. Шубин .