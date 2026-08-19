ПОСИДЕЛКИ
ПОСИДЕЛКИ - у славян обычай девичьих собраний для совместной работы.
Если работа делалась в пользу одной из участниц посиделок, они приобретали характер помочи - например, при осенней заготовке продуктов: рубке капусты (капустки). Чаще всего посиделки устраивались для заготовки пряжи (восточно-славянские супрядки, западно-славянские прядки, болг. попрелки), когда каждая участница приходила со своей работой. Работа сопровождалась песнями, рассказыванием загадок, быличек и заканчивалась угощением, играми и танцами с пришедшими на посиделки парнями, ряжением. В песнях и играх на посиделках преобладала свадебная символика; иногда на посиделках девушки гадали о будущем браке. Обычно посиделки вели к сложению постоянных пар и браку.
Посиделки устраивались в осенне-зимний период, обычно по окончании сельско-хозяйственных работ - с Покрова (1.10 ст. ст.), дней Параскевы Пятницы (28.10), Космы и Дамиана (1.11), Михайлова дня (8.11), «Филипповских заговен» (14.11), Введения (21.11), иногда - со дня Иоанна Богослова (26.9), Рождества Богородицы (8.9), Успения (15.8). Во время Святок посиделки проводились обычно без работы. Заканчивались посиделки на Масленицу. В Великий пост посиделки обычно не проводились и женщины уже в одиночку ткали по домам из заготовленной за зиму на посиделках пряжи.