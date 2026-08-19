ПОСИДЕЛКИ

ПОСИДЕЛКИ - у славян обычай девичьих собраний для совместной работы.

Ес­ли ра­бо­та де­ла­лась в поль­зу од­ной из уча­ст­ниц посиделок, они при­об­ре­та­ли ха­рак­тер по­мо­чи - например, при осен­ней за­го­тов­ке про­дук­тов: руб­ке ка­пус­ты (ка­пу­ст­ки). Ча­ще все­го посиделки уст­раи­ва­лись для за­го­тов­ки пря­жи (восточно-славянские су­пряд­ки, западно-славянские пряд­ки, болг. по­прел­ки), ко­гда ка­ж­дая уча­ст­ни­ца при­хо­ди­ла со сво­ей ра­бо­той. Ра­бо­та со­про­во­ж­да­лась пес­ня­ми, рас­ска­зы­ва­ни­ем за­га­док, бы­ли­чек и за­кан­чи­ва­лась уго­ще­ни­ем, иг­ра­ми и тан­ца­ми с при­шед­ши­ми на посиделки пар­ня­ми, ря­же­ни­ем. В пес­нях и иг­рах на посиделках пре­об­ла­да­ла сва­деб­ная сим­во­ли­ка; ино­гда на посиделках де­вуш­ки га­да­ли о бу­ду­щем бра­ке . Обыч­но посиделки ве­ли к сло­же­нию по­сто­ян­ных пар и бра­ку.

Посиделки уст­раи­ва­лись в осен­не-зим­ний пе­ри­од, обыч­но по окон­ча­нии сельско-хозяйственных ра­бот - с По­кро­ва (1.10 ст. ст.), дней Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы (28.10), Кос­мы и Да­миа­на (1.11), Ми­хай­ло­ва дня (8.11), «Фи­лип­пов­ских за­го­вен» (14.11), Вве­де­ния (21.11), ино­гда - со дня Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (26.9), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (8.9), Ус­пе­ния (15.8). Во вре­мя Свя­ток посиделки про­во­ди­лись обыч­но без ра­бо­ты. За­кан­чи­ва­лись посиделки на Мас­ле­ни­цу . В Ве­ли­кий пост посиделки обыч­но не про­во­ди­лись и жен­щи­ны уже в оди­ноч­ку тка­ли по до­мам из за­го­тов­лен­ной за зи­му на посиделках пря­жи.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)