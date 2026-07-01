ПОШЛИНЫ

ПОШЛИНЫ - обязательный платёж денежного характера, являющийся одним из источников дохода государственного бюджета, который граждане и организации уплачивают государственным органам или должностным лицам за оказание публичной услуги и оформление соответствующих документов.

Пошлины име­ют мно­го­ве­ко­вую ис­то­рию; од­на из ста­рей­ших пошлин - су­деб­ная; при­меня­лись пошлины до­рож­ные, мос­то­вые, шос­сей­ные и другие (за про­езд по до­ро­гам, мос­там), тор­го­вые, гос­ти­ные (за пра­во вес­ти тор­гов­лю на рын­ках, дер­жать тор­го­вые скла­ды, взве­ши­вать и из­ме­рять то­ва­ры и так далее), кре­по­ст­ные, или ак­то­вые (за вне­се­ние в официальные рее­ст­ры за­писи различных иму­щественных сде­лок, дей­ст­ви­тель­ность ко­то­рых обу­слов­ле­на фак­том та­ко­го за­сви­де­тель­ст­во­ва­ния), гер­бо­вые (за со­вер­ше­ние ак­тов, под­ле­жа­щих об­ло­же­нию, на осо­бой гер­бо­вой бу­ма­ге и/или пу­тём на­клей­ки специальных гер­бо­вых ма­рок), кан­це­ляр­ские, ра­нее име­но­вав­шие­ся пис­цо­вы­ми (за вы­да­чу различного ро­да удо­сто­ве­ре­ний и ко­пий до­ку­мен­тов), про­бир­ные (за клей­ме­ние из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов), ко­ра­бель­ные (за за­ход морского суд­на в порт или вы­ход его из пор­та) и так далее..

Не­ред­ко по­ня­тия пошлины и сбо­ра ис­поль­зу­ют­ся как рав­но­знач­ные (гер­бо­вые пошлины и гер­бо­вые сбо­ры, ста­ти­сти­че­ские пошлины и ста­ти­сти­че­ские сбо­ры и так далее). При этом, не ус­та­нав­ли­вая фор­маль­ных раз­ли­чий ме­ж­ду пошлинми и сбо­ра­ми, фи­нан­со­вое за­ко­но­да­тель­ст­во мо­жет уточ­нять, что по­шлин­ный ха­рак­тер име­ют сбо­ры, уп­ла­чи­вае­мые за ока­за­ние го­су­дар­ст­вен­ны­ми и му­ни­ци­паль­ны­ми ор­га­на­ми (в ря­де слу­ча­ев ины­ми субъ­ек­та­ми пуб­лич­ной вла­сти) пуб­лич­ных ус­луг, со­вер­ше­ние юри­ди­че­ски зна­чи­мых дей­ст­вий, вы­да­чу официальных до­ку­мен­тов и так далее. Так, в дей­ст­вую­щем в Российской Фе­де­ра­ции на­ло­го­вом за­ко­но­да­тель­ст­ве пошлины и сбо­ры не раз­лича­ют­ся, а государственные пошлины оп­ре­де­ля­ет­ся как сбор, взи­мае­мый с ус­та­нов­лен­ных лиц, при их об­ра­ще­нии в государственные ор­га­ны, ор­ганы ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, иные ор­га­ны или к долж­но­ст­ным ли­цам, ко­то­рые упол­но­мо­че­ны в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­дательными ак­та­ми Российской Фе­де­ра­ции, за­ко­но­дательными ак­та­ми субъ­ек­тов РФ и нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, за со­вер­ше­ни­ем в от­но­ше­нии этих лиц юри­ди­че­ски зна­чи­мых дей­ст­вий.

За­ко­но­да­тель­ст­во ря­да иностранных го­су­дарств про­во­дит раз­ли­чие ме­ж­ду пошлинами и сбо­ра­ми, ис­поль­зуя в ка­че­ст­ве кри­терия раз­гра­ни­че­ния на­ли­чие не­по­сред­ст­вен­ной свя­зи раз­ме­ра сбо­ра со стои­мо­стью пуб­лич­ных ус­луг, ока­зы­вае­мых пла­тель­щи­ку сбо­ра го­су­дар­ст­вен­ны­ми и му­ни­ци­паль­ны­ми ор­га­на­ми. Со­от­вет­ст­вен­но, пошлины от­ли­ча­ет то, что она ус­та­нав­ли­ва­ет­ся без оп­ре­де­лён­но­го со­от­но­ше­ния со стои­мо­стью ока­зан­ных ус­луг. Так, факт со­от­вет­ст­вия взы­ски­вае­мой сум­мы стои­мо­сти ока­зан­ных пуб­лич­ных ус­луг был ус­та­нов­лен в ка­че­ст­ве кри­те­рия оп­ре­де­ле­ния сбо­ра и его от­ли­чия от пошлины французским за­ко­но­да­тель­ст­вом.

Пошлины, ус­та­нов­лен­ные ны­не в Российской Фе­дера­ции, раз­ли­ча­ют­ся по ис­точ­ни­ку их пра­во­во­го ус­та­нов­ле­ния. Так, од­ни из них (государственные пошлины) вклю­че­ны в сис­те­му на­ло­гов и сбо­ров, дру­гие (та­мо­жен­ные, па­тент­ные, ан­ти­дем­пин­го­вые, ком­пен­са­ци­он­ные, спе­ци­аль­ные) ус­та­нов­ле­ны ак­та­ми ино­го (от­рас­ле­во­го) за­ко­но­да­тель­ст­ва (та­мо­жен­но­го, гра­ж­дан­ско­го, внеш­не­тор­го­во­го и так далее). Об­щей ха­рак­те­ри­сти­кой пошлин по дан­но­му кри­те­рию мож­но вы­де­лить фе­де­раль­ный уро­вень пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния. Ос­но­ва­ния для взи­ма­ния пошлин так­же раз­лич­ны и не мо­гут яв­лять­ся кри­те­ри­ем для их сис­те­ма­ти­за­ции.

Государственная пошлина ус­та­нов­ле­на На­ло­го­вым ко­дек­сом РФ и взи­ма­ет­ся в со­от­вет­ст­вии с ним ор­га­на­ми государственной вла­сти и долж­но­стны­ми ли­ца­ми за со­вер­ше­ние юри­ди­че­ски зна­чи­мых дей­ст­вий. Она уп­ла­чи­ва­ет­ся по ши­ро­ко­му кру­гу ос­но­ва­ний: при об­ра­ще­нии в суд; за со­вер­ше­ние но­та­ри­аль­ных дей­ст­вий; за государственную ре­ги­ст­ра­цию ак­тов гражданского со­стоя­ния, государственную ре­ги­ст­ра­цию юри­дического ли­ца, по­ли­тической пар­тии, ре­лигиозной ор­га­ни­за­ции, СМИ и так далее; государственную ре­ги­ст­ра­цию прав на не­дви­жи­мость; вы­да­чу пас­пор­та гра­ж­да­ни­на РФ; за ре­ги­ст­ра­цию иностранного гра­ж­да­ни­на и ли­ца без гра­ж­дан­ст­ва, про­жи­ваю­ще­го на тер­ри­то­рии Российской Фе­де­ра­ции, по мес­ту жи­тель­ст­ва; за пра­во вы­во­за куль­тур­ных цен­но­стей; за со­вер­ше­ние дей­ст­вий при осу­ще­ст­в­ле­нии про­бир­но­го над­зо­ра и так далее.

Па­тент­ная пошлина пре­ду­смот­ре­на Гражданским ко­дек­сом РФ, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым Пра­ви­тель­ст­во РФ ус­та­нав­ли­ва­ет пе­ре­чень юри­ди­че­ски зна­чи­мых дей­ст­вий, за со­вер­ше­ние ко­то­рых уп­ла­чи­ва­ет­ся па­тент­ная пошлина: дей­ст­вия, свя­зан­ные с па­тен­том на изо­бре­те­ние, по­лез­ную мо­дель, промышленный об­ра­зец, с государственной ре­ги­ст­ра­ци­ей то­вар­но­го зна­ка и зна­ка об­слу­жи­ва­ния, с па­тен­том на се­лек­ци­он­ное дос­ти­же­ние и так далее.

Осо­бое ме­сто пошлины за­ни­ма­ют в ме­ха­низ­ме ре­гу­ли­ро­ва­ния внеш­ней тор­гов­ли. Та­мо­жен­но-та­риф­ный ме­тод та­ко­го ре­гу­ли­ро­ва­ния пред­по­ла­га­ет ис­поль­зо­ва­ние та­мо­жен­ной пошлины, ко­то­рая пред­став­ля­ет со­бой вид та­мо­жен­но­го пла­те­жа, со­че­таю­ще­го чер­ты кос­вен­но­го на­ло­га и по­шли­ны. Та­мо­жен­ная пошлина оп­ре­де­ля­ет­ся как обя­за­тель­ный пла­тёж, взи­мае­мый та­мо­жен­ны­ми ор­га­на­ми в свя­зи с пе­ре­ме­ще­ни­ем то­ва­ров че­рез та­мо­жен­ную гра­ни­цу. Став­ки та­мо­жен­ных пошлин в со­от­вет­ст­вии с при­ня­той то­вар­ной но­мен­кла­ту­рой сис­те­ма­ти­зи­ру­ют­ся в та­мо­жен­ном та­ри­фе.

В це­лях опе­ра­тив­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния внеш­ней тор­гов­ли мо­гут при­ме­нять­ся вре­мен­ные и се­зон­ные став­ки та­мо­жен­ных по­шлин.

К не­та­риф­ным ме­рам государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния внеш­ней тор­гов­ли от­но­сят­ся ан­ти­дем­пин­го­вые, ком­пен­са­ци­он­ные и спе­ци­аль­ные пошлины, ко­то­рые взи­ма­ют­ся та­мо­жен­ны­ми ор­га­на­ми, но не­за­ви­си­мо от уп­ла­ты ввоз­ной та­мо­жен­ной по­шли­ны.

Ан­ти­дем­пин­го­вая пошлина ус­та­нав­ли­ва­ет­ся с це­лью про­ти­во­дей­ст­вия дем­пин­го­во­му им­пор­ту - вво­зу то­ва­ра по це­не ниже нор­маль­ной стои­мо­сти та­ко­го то­ва­ра; ком­пен­са­ци­он­ная пошлина - для то­го, что­бы ней­тра­ли­зо­вать воз­дей­ст­вие спе­ци­фической суб­си­дии иностранного го­су­дар­ст­ва на от­расль национальной эко­но­ми­ки; специальные пошлины пред­став­ля­ет со­бой ме­ру, при­ме­няе­мую пра­ви­тель­ством для ог­ра­ни­че­ния рез­ко возрос­ше­го им­пор­та. На­зван­ные пошлины при­ме­ня­ют­ся в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ни­ем пра­ви­тель­ства, при­ни­мае­мым по ре­зуль­та­там спе­ци­аль­но про­во­ди­мо­го рас­сле­до­ва­ния. Для пре­дот­вра­ще­ния ущер­ба национальной эко­но­ми­ке ещё до за­вер­ше­ния рас­сле­до­ва­ния к им­пор­тё­рам мо­гут быть при­ме­не­ны пред­ва­ри­тель­ные пошлины. Пра­ви­тель­ст­во осу­ще­ст­в­ля­ет мо­ни­то­ринг ан­ти­дем­пин­го­вых, ком­пен­са­ци­он­ных и специальных мер, по ре­зуль­та­там ко­то­ро­го став­ки пошлины мо­гут быть из­ме­не­ны.

Став­ки и иные эле­мен­ты пошлины, как пра­ви­ло, ус­та­нав­ли­ва­ют­ся ак­та­ми национального за­ко­но­да­тель­ст­ва. В та­мо­жен­ных сою­зах пол­но­мо­чия по ус­та­нов­ле­нию та­мо­жен­ных, ан­ти­дем­пин­го­вых, ком­пен­са­ци­он­ных и спе­ци­аль­ных пошлин пе­ре­да­ют­ся на над­на­цио­наль­ный уро­вень (например, Ев­ра­зий­ской эко­но­мической ко­мис­сии в Та­мо­жен­ном сою­зе в рам­ках Ев­рА­зЭС).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)