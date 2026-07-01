ПОШЛИНЫ
ПОШЛИНЫ - обязательный платёж денежного характера, являющийся одним из источников дохода государственного бюджета, который граждане и организации уплачивают государственным органам или должностным лицам за оказание публичной услуги и оформление соответствующих документов.
Пошлины имеют многовековую историю; одна из старейших пошлин - судебная; применялись пошлины дорожные, мостовые, шоссейные и другие (за проезд по дорогам, мостам), торговые, гостиные (за право вести торговлю на рынках, держать торговые склады, взвешивать и измерять товары и так далее), крепостные, или актовые (за внесение в официальные реестры записи различных имущественных сделок, действительность которых обусловлена фактом такого засвидетельствования), гербовые (за совершение актов, подлежащих обложению, на особой гербовой бумаге и/или путём наклейки специальных гербовых марок), канцелярские, ранее именовавшиеся писцовыми (за выдачу различного рода удостоверений и копий документов), пробирные (за клеймение изделий из драгоценных металлов), корабельные (за заход морского судна в порт или выход его из порта) и так далее..
Нередко понятия пошлины и сбора используются как равнозначные (гербовые пошлины и гербовые сборы, статистические пошлины и статистические сборы и так далее). При этом, не устанавливая формальных различий между пошлинми и сборами, финансовое законодательство может уточнять, что пошлинный характер имеют сборы, уплачиваемые за оказание государственными и муниципальными органами (в ряде случаев иными субъектами публичной власти) публичных услуг, совершение юридически значимых действий, выдачу официальных документов и так далее. Так, в действующем в Российской Федерации налоговом законодательстве пошлины и сборы не различаются, а государственные пошлины определяется как сбор, взимаемый с установленных лиц, при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы или к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, законодательными актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий.
Законодательство ряда иностранных государств проводит различие между пошлинами и сборами, используя в качестве критерия разграничения наличие непосредственной связи размера сбора со стоимостью публичных услуг, оказываемых плательщику сбора государственными и муниципальными органами. Соответственно, пошлины отличает то, что она устанавливается без определённого соотношения со стоимостью оказанных услуг. Так, факт соответствия взыскиваемой суммы стоимости оказанных публичных услуг был установлен в качестве критерия определения сбора и его отличия от пошлины французским законодательством.
Пошлины, установленные ныне в Российской Федерации, различаются по источнику их правового установления. Так, одни из них (государственные пошлины) включены в систему налогов и сборов, другие (таможенные, патентные, антидемпинговые, компенсационные, специальные) установлены актами иного (отраслевого) законодательства (таможенного, гражданского, внешнеторгового и так далее). Общей характеристикой пошлин по данному критерию можно выделить федеральный уровень правового регулирования. Основания для взимания пошлин также различны и не могут являться критерием для их систематизации.
Государственная пошлина установлена Налоговым кодексом РФ и взимается в соответствии с ним органами государственной власти и должностными лицами за совершение юридически значимых действий. Она уплачивается по широкому кругу оснований: при обращении в суд; за совершение нотариальных действий; за государственную регистрацию актов гражданского состояния, государственную регистрацию юридического лица, политической партии, религиозной организации, СМИ и так далее; государственную регистрацию прав на недвижимость; выдачу паспорта гражданина РФ; за регистрацию иностранного гражданина и лица без гражданства, проживающего на территории Российской Федерации, по месту жительства; за право вывоза культурных ценностей; за совершение действий при осуществлении пробирного надзора и так далее.
Патентная пошлина предусмотрена Гражданским кодексом РФ, в соответствии с которым Правительство РФ устанавливает перечень юридически значимых действий, за совершение которых уплачивается патентная пошлина: действия, связанные с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с патентом на селекционное достижение и так далее.
Особое место пошлины занимают в механизме регулирования внешней торговли. Таможенно-тарифный метод такого регулирования предполагает использование таможенной пошлины, которая представляет собой вид таможенного платежа, сочетающего черты косвенного налога и пошлины. Таможенная пошлина определяется как обязательный платёж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу. Ставки таможенных пошлин в соответствии с принятой товарной номенклатурой систематизируются в таможенном тарифе.
В целях оперативного регулирования внешней торговли могут применяться временные и сезонные ставки таможенных пошлин.
К нетарифным мерам государственного регулирования внешней торговли относятся антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины, которые взимаются таможенными органами, но независимо от уплаты ввозной таможенной пошлины.
Антидемпинговая пошлина устанавливается с целью противодействия демпинговому импорту - ввозу товара по цене ниже нормальной стоимости такого товара; компенсационная пошлина - для того, чтобы нейтрализовать воздействие специфической субсидии иностранного государства на отрасль национальной экономики; специальные пошлины представляет собой меру, применяемую правительством для ограничения резко возросшего импорта. Названные пошлины применяются в соответствии с решением правительства, принимаемым по результатам специально проводимого расследования. Для предотвращения ущерба национальной экономике ещё до завершения расследования к импортёрам могут быть применены предварительные пошлины. Правительство осуществляет мониторинг антидемпинговых, компенсационных и специальных мер, по результатам которого ставки пошлины могут быть изменены.
Ставки и иные элементы пошлины, как правило, устанавливаются актами национального законодательства. В таможенных союзах полномочия по установлению таможенных, антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлин передаются на наднациональный уровень (например, Евразийской экономической комиссии в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС).