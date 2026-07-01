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ПОШЕТТА
ПОШЕТТА - европейский струнный смычковый инструмент маленького размера (общая длина 20-35 см).
Использовался в XVI - начале XIX веков при обучении танцам. Пошетта легко помещалась в кармане камзола учителя танцев, отсюда - французское и немецкое названия (немецкое Taschengeige - карманная скрипка, Tanzmeistergeige - скрипка танцмейстера). Первоначально имела форму лодочки, была 3-струнной с квинтовой настройкой (описана М. Преториусом). В XVIII веке распространились 4-струнные Пошетты с миниатюрным скрипичным корпусом и длинной шейкой.
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