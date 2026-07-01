ПОШЕТТА

ПОШЕТТА - европейский струнный смычковый инструмент маленького размера (об­щая дли­на 20-35 см).

Ис­поль­зо­вал­ся в XVI - начале XIX веков при обу­че­нии тан­цам. Пошетта лег­ко по­ме­ща­лась в кар­ма­не кам­зо­ла учи­те­ля тан­цев, от­сю­да - французское и немецкое на­зва­ния (немецкое Ta­schen­geige - кар­ман­ная скрип­ка, Tanzme­is­tergeige - скрип­ка танц­мей­сте­ра). Пер­во­на­чаль­но име­ла фор­му ло­доч­ки, бы­ла 3-струн­ной с квин­то­вой на­строй­кой (опи­са­на М. Пре­то­риу­сом ). В XVIII веке рас­про­стра­ни­лись 4-струн­ные Пошетты с ми­ниа­тюр­ным скри­пич­ным кор­пу­сом и длин­ной шей­кой.

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