ПОСЬЕТ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

ПОСЬЕТ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный деятель, адмирал, почетный член Петербургской АН (1879).

Дво­ря­нин. Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1836). За­тем на служ­бе в Балтийском фло­те, с 1843 года со­сто­ял при Е.В. Пу­тя­ти­не, в 1852-1855 годы со­вер­шил на фре­га­те «Пал­ла­да» пла­ва­ние к бе­ре­гам Япо­нии для ус­та­нов­ле­ния тор­го­вых и ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с этой стра­ной. С 1858 года со­сто­ял при великом князе Алек­сан­д­ре Алек­сан­д­ро­ви­че (бу­ду­щий император Алек­сандр III ), со­про­во­ж­дал его в морских пу­те­ше­ст­ви­ях. Фли­гель-адъ­ю­тант (1860), контр-ад­ми­рал Сви­ты Е.И.В. (1861), ге­не­рал-адъ­ю­тант (1866). С 1870 года по­пе­чи­тель при великом князе Алек­сее Алек­сан­д­ро­ви­че. Один из ос­но­ва­те­лей и пер­вый представитель (1872-1899) Общества по­да­ния по­мо­щи при ко­раб­ле­кру­ше­ни­ях (с 1880 года Общество спа­са­ния на во­дах, с 1892 года Российское общество спа­са­ния на во­дах), ор­га­ни­за­тор «кру­жеч­но­го сбо­ра» в церк­вах на его ну­ж­ды, дав­ше­го около 1 миллиона рублей, ини­циа­тор уст­рой­ст­ва зим­них спа­са­тель­ных по­стов на не­ко­то­рых ре­ках и озё­рах.

Ми­нистр пу­тей со­об­ще­ния (10(22).7.1874-4(16).11.1888). Сто­рон­ник ка­зён­но­го железно-дорожного строи­тель­ст­ва, до­бил­ся уч­ре­ж­де­ния в Мин-ве пу­тей со­об­ще­ния Управ­ле­ния (до 1892 года Временное управ­ле­ние) ка­зён­ных же­лез­ных до­рог (1882) и по­строй­ки за счёт каз­ны Ека­те­рин­бург-Тю­мен­ской (1885) и дру­гих железно-дорожных ли­ний. Под руководством Посьета раз­ра­бо­та­на про­грам­ма дея­тель­но­сти Ко­мис­сии для ис­сле­до­ва­ния железно-дорожного де­ла в Рос­сии (1876-1884), ко­то­рая под­го­то­ви­ла пер­вый Об­щий ус­тав российских же­лез­ных до­рог и По­ло­же­ние о Со­ве­те по железно-дорожным де­лам (1885). По ини­циа­ти­ве Посьета уч­ре­ж­де­на На­ви­га­ци­он­но-опис­ная ко­мис­сия для ис­сле­до­ва­ния бас­сей­нов глав­ных рек, вве­де­ны осо­бые зна­ки и ос­ве­ще­ние на ре­ках в опас­ных мес­тах, ор­га­ни­зо­ван ряд съез­дов по про­бле­мам су­до­ход­ст­ва (1874-1878). В 1874-1885 годы ру­ко­во­дил ре­кон­ст­рук­ци­ей Санкт-Пе­тербургского морского пор­та, в 1883 году вы­сту­пил с за­пис­кой об улуч­ше­нии пор­тов в Рос­сии, по ре­зуль­та­там ко­то­рой уч­ре­ж­де­на Временная ко­мис­сия по уст­рой­ству ком­мер­че­ских пор­тов (1885). Под руководством Посьета по­строе­ны ка­на­лы Им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра III (Но­во­свир­ский) и Им­пе­рат­ри­цы Ма­рии Фё­до­ров­ны (Но­во­сясь­ский) (оба 1883), Но­вома­ри­ин­ский ка­нал (1886), на­ча­та по­строй­ка ка­на­ла ме­ж­ду Обью и Ени­се­ем. По ини­циа­ти­ве Посьета зем­ст­вам вы­пла­чи­ва­лись ка­зён­ные суб­си­дии на со­дер­жа­ние шос­сей­ных до­рог об­ще­го­су­дар­ст­вен­но­го зна­че­ния (с 1883). Член Осо­бо­го со­ве­ща­ния по Амур­ским де­лам (1883-1884), по пред­ло­же­нию ко­то­ро­го об­ра­зо­ва­но При­амур­ское ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во; вы­сту­пал за при­ори­тет гра­ж­дан­ско­го, а не во­енно-по­ли­тического раз­ви­тия Даль­не­го Вос­то­ка и раз­де­ле­ние выс­шей во­енной и гражданской вла­сти в крае. Уво­лен от долж­но­сти ми­ни­ст­ра пос­ле кру­ше­ния императорского по­ез­да у станции Бор­ки Кур­ско-Харь­ков­ско-Азов­ской железной дороги (был при­вле­чён к след­ст­вию, де­ло до за­вер­ше­ния рас­сле­до­ва­ния бы­ло пре­кра­ще­но по по­ве­ле­нию Алек­сан­д­ра III). С 1888 года член Государственного со­ве­та. Председатель Осо­бо­го со­ве­ща­ния для об­су­ж­де­ния во­про­са о российском национальном фла­ге (1896), ут­вер­див­ше­го бе­ло-си­не-крас­ный ва­ри­ант фла­га.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1880; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1886), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1883), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1896) и другими. Име­нем Посьета на­зва­ны за­лив в Япон­ском море и по­сё­лок на Даль­нем Вос­то­ке.

Сочинения:

Воо­ру­же­ние во­ен­ных су­дов. 2-е изд. СПб., 1857;

Пре­кра­ще­ние ссыл­ки в Си­бирь // Рус­ская ста­ри­на. 1899. № 7.