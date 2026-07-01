ПОСЬЕТ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
ПОСЬЕТ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный деятель, адмирал, почетный член Петербургской АН (1879).
Дворянин. Окончил Морской кадетский корпус (1836). Затем на службе в Балтийском флоте, с 1843 года состоял при Е.В. Путятине, в 1852-1855 годы совершил на фрегате «Паллада» плавание к берегам Японии для установления торговых и дипломатических отношений с этой страной. С 1858 года состоял при великом князе Александре Александровиче (будущий император Александр III), сопровождал его в морских путешествиях. Флигель-адъютант (1860), контр-адмирал Свиты Е.И.В. (1861), генерал-адъютант (1866). С 1870 года попечитель при великом князе Алексее Александровиче. Один из основателей и первый представитель (1872-1899) Общества подания помощи при кораблекрушениях (с 1880 года Общество спасания на водах, с 1892 года Российское общество спасания на водах), организатор «кружечного сбора» в церквах на его нужды, давшего около 1 миллиона рублей, инициатор устройства зимних спасательных постов на некоторых реках и озёрах.
Министр путей сообщения (10(22).7.1874-4(16).11.1888). Сторонник казённого железно-дорожного строительства, добился учреждения в Мин-ве путей сообщения Управления (до 1892 года Временное управление) казённых железных дорог (1882) и постройки за счёт казны Екатеринбург-Тюменской (1885) и других железно-дорожных линий. Под руководством Посьета разработана программа деятельности Комиссии для исследования железно-дорожного дела в России (1876-1884), которая подготовила первый Общий устав российских железных дорог и Положение о Совете по железно-дорожным делам (1885). По инициативе Посьета учреждена Навигационно-описная комиссия для исследования бассейнов главных рек, введены особые знаки и освещение на реках в опасных местах, организован ряд съездов по проблемам судоходства (1874-1878). В 1874-1885 годы руководил реконструкцией Санкт-Петербургского морского порта, в 1883 году выступил с запиской об улучшении портов в России, по результатам которой учреждена Временная комиссия по устройству коммерческих портов (1885). Под руководством Посьета построены каналы Императора Александра III (Новосвирский) и Императрицы Марии Фёдоровны (Новосясьский) (оба 1883), Новомариинский канал (1886), начата постройка канала между Обью и Енисеем. По инициативе Посьета земствам выплачивались казённые субсидии на содержание шоссейных дорог общегосударственного значения (с 1883). Член Особого совещания по Амурским делам (1883-1884), по предложению которого образовано Приамурское генерал-губернаторство; выступал за приоритет гражданского, а не военно-политического развития Дальнего Востока и разделение высшей военной и гражданской власти в крае. Уволен от должности министра после крушения императорского поезда у станции Борки Курско-Харьковско-Азовской железной дороги (был привлечён к следствию, дело до завершения расследования было прекращено по повелению Александра III). С 1888 года член Государственного совета. Председатель Особого совещания для обсуждения вопроса о российском национальном флаге (1896), утвердившего бело-сине-красный вариант флага.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1880; алмазными знаками к нему - 1886), Святого Владимира 1-й степени (1883), Святого Андрея Первозванного (1896) и другими. Именем Посьета названы залив в Японском море и посёлок на Дальнем Востоке.
Сочинения:
Вооружение военных судов. 2-е изд. СПб., 1857;
Прекращение ссылки в Сибирь // Русская старина. 1899. № 7.