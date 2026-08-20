ПОСАДСКОЕ СТРОЕНИЕ XVI-XVII ВЕКА
ПОСАДСКОЕ СТРОЕНИЕ XVI-XVII века - принятое в историографии обозначение политики, направленной на увеличение численности тяглых посадских людей, их прикрепление к посадской общине, ликвидацию или сокращение числа «белых» (свободных от налогообложения) слобод в Русском государстве.
Судебник 1550 года содержал запрет на выдачу новых царских тарханных грамот, дававших налоговый иммунитет. Посадским людям запрещено скрываться от уплаты податей на городских дворах монастырей (1550) и светских вотчинников (1584). В начале 1580-х годов временно ограничены переходы посадских людей в другие посады. В 1600-1602 годы в посадское тягло записаны жившие на посаде и занимавшиеся торговлей или ремеслом частновладельческие крестьяне, бобыли, захребетники, дворники, служилые люди «по прибору» (пушкари, затинщики, казённые сторожа, воротники и рассыльщики) и другие. В 1619-1621 и 1638-1642 годы посадские люди, ушедшие вопреки запретам в «белые» слободы частных лиц и Русской церкви, возвращены в тягло. В 1645-1646 годы под влиянием челобитных от посадских людей ликвидированы «белые» слободы в ряде городов - Владимире, Костроме, Суздале и других. Соборным уложением 1649 года посадские люди навсегда прикреплены к посадам, двое старших сыновей из семей посадских людей, добровольно ставших стрельцами, пушкарями, ямщиками и иными служилыми людьми «по прибору», возвращались в посад; занятие торгово-ремесленной деятельностью объявлено монополией посадских людей (им обязаны были продать свои лавки, соляные варницы, амбары и погреба служилые люди, кроме стрельцов, и крестьяне); «белые» частновладельческие слободы подлежали конфискации, а их жители включались в состав тяглой посадской общины; подгородние вотчинные и поместные земли отписывались на имя царя и становились посадскими, при этом вотчинники и помещики получали компенсацию из царского земельного фонда. Глава Сыскных дел приказа князя Ю.А. Долгоруков осуществлял «Посадское строение» в общегосударственном масштабе в 1648-1652 годы (количество дворов на посадах в начале 1650-х годов, по подсчётам историка П.П. Смирнова, увеличилось по сравнению с серединой 1640-х годов в среднем на 30%) и в 1676-1679 годы (на 1680 году удалось составить бездефицитный бюджет).