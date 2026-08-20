ПОСАДСКОЕ СТРОЕНИЕ XVI-XVII ВЕКА

ПОСАДСКОЕ СТРОЕНИЕ XVI-XVII века - при­ня­тое в ис­то­рио­гра­фии обо­зна­че­ние по­ли­ти­ки, на­прав­лен­ной на уве­ли­че­ние чис­лен­но­сти тяг­лых по­сад­ских лю­дей, их при­кре­п­ле­ние к по­сад­ской об­щи­не, ли­к­ви­да­цию или со­кра­ще­ние чис­ла «бе­лых» (сво­бод­ных от на­ло­го­об­ло­же­ния) сло­бод в Русском государстве.

Су­деб­ник 1550 года со­дер­жал за­прет на вы­да­чу но­вых цар­ских тар­хан­ных гра­мот, да­вав­ших на­ло­го­вый им­му­ни­тет. По­сад­ским лю­дям за­пре­ще­но скры­вать­ся от уп­ла­ты по­да­тей на городских дво­рах мо­на­сты­рей (1550) и свет­ских вот­чин­ни­ков (1584). В начале 1580-х годов вре­мен­но ог­ра­ни­че­ны пе­ре­хо­ды по­сад­ских лю­дей в другие по­са­ды. В 1600-1602 годы в по­сад­ское тяг­ло за­пи­са­ны жив­шие на по­са­де и за­ни­мав­шие­ся тор­гов­лей или ре­мес­лом ча­ст­но­вла­дельческие кре­сть­я­не, бо­бы­ли, за­хре­бет­ни­ки, двор­ни­ки, слу­жи­лые лю­ди «по при­бо­ру» (пуш­ка­ри, за­тин­щи­ки, ка­зён­ные сто­ро­жа, во­рот­ни­ки и рас­сыль­щи­ки) и другие. В 1619-1621 и 1638-1642 годы по­сад­ские лю­ди, ушед­шие во­пре­ки за­пре­там в «бе­лые» сло­бо­ды ча­ст­ных лиц и Русской церк­ви, воз­вра­ще­ны в тяг­ло. В 1645-1646 годы под влия­ни­ем че­ло­бит­ных от по­сад­ских лю­дей ли­к­ви­ди­ро­ва­ны «бе­лые» сло­бо­ды в ря­де го­ро­дов - Вла­ди­ми­ре, Ко­ст­ро­ме, Суз­да­ле и других. Со­бор­ным уло­же­ни­ем 1649 года по­сад­ские лю­ди на­все­гда при­кре­п­ле­ны к по­са­дам, двое стар­ших сы­но­вей из се­мей по­сад­ских лю­дей, доб­ро­воль­но став­ших стрель­ца­ми, пуш­ка­ря­ми, ям­щи­ка­ми и ины­ми слу­жи­лы­ми людь­ми «по при­бо­ру», воз­вра­ща­лись в по­сад; за­ня­тие тор­го­во-ре­мес­лен­ной дея­тель­но­стью объ­яв­ле­но мо­но­по­ли­ей по­сад­ских лю­дей (им обя­за­ны бы­ли про­дать свои лав­ки, со­ля­ные вар­ни­цы, ам­ба­ры и по­гре­ба слу­жи­лые лю­ди, кро­ме стрель­цов, и кре­сть­я­не); «бе­лые» ча­ст­но­вла­дельческие сло­бо­ды под­ле­жа­ли кон­фи­ска­ции, а их жи­те­ли вклю­ча­лись в со­став тяг­лой по­сад­ской об­щи­ны; под­го­род­ние вот­чин­ные и по­ме­ст­ные зем­ли от­пи­сы­ва­лись на имя ца­ря и ста­но­ви­лись по­сад­ски­ми, при этом вот­чин­ни­ки и по­ме­щи­ки по­лу­ча­ли ком­пен­са­цию из цар­ско­го зе­мель­но­го фон­да. Гла­ва Сыск­ных дел при­ка­за князя Ю.А. Дол­го­ру­ков осу­ще­ст­в­лял «Посадское строение» в об­ще­го­су­дарственном мас­шта­бе в 1648-1652 годы (ко­ли­че­ст­во дво­ров на по­садах в начале 1650-х годов, по под­счё­там ис­то­ри­ка П.П. Смир­но­ва, уве­ли­чи­лось по срав­не­нию с серединой 1640-х годов в среднем на 30%) и в 1676-1679 годы (на 1680 году уда­лось со­ста­вить без­де­фи­цит­ный бюд­жет).

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