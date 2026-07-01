«Посáдское строение»

«Посáдское строéние» (от «строить посады») — ряд мероприятий правительств Русского государства в отношении городов с конца XV до середины XVII в. «П. с.» ограничивало разрастание в городах частновладельческих слобод, которое наносило ущерб посадской тяглой общине. Меры «П. с.» включали отписку слободских дворов на государя, ограничение частновладельческих иммунитетов на дворы в городе, правовое регулирование статуса членов посада и оформление их как сословия, перепись посадского населения и запись в тягло, сыск лиц, оставивших тяглый участок. Крупнейшая реформа «П. с.», в рамках которой «белые слободы» различных землевладельцев отписывались к городским посадам, а их жители становились членами посадской тяглой общины, проводилась на основании Соборного уложения 1649 (глава 19) князем Ю. А. Долгоруковым. Для решения этой задачи был учрежден Сыскной приказ (Приказ сыскных дел). Новое «П. с.» проводилось им же в 1676–1679 при подготовке реформы подворного налогообложения.

Лит. : Смирнов П. П . Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. 2. М.–Л., 1948; Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978. А. А. Фролов.