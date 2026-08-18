Посадски́е лю́ди

Посадски́е лю́ди — категория подат­но­го населения в России XV–XVIII вв., жители городских посадов и государевых слобод. С 1556–1557 П. л. имели институты самоуправления (земский сход, земская изба, земский староста); представители П. л. участвовали в работе земских соборов. На протяжении XVI–XVII вв. всё более прикреплялись к посаду, что было окончательно утверждено Соборным уложением 1649 . Одно­временно торгово-­ремесленная деятельность была объявлена монополией П. л. Сословие П. л. прекратило существование в 1775: манифестом Екатерины II они были переведены в купечество либо мещанство (в зависимости от величины капитала).

Лит. : Кизеветтер А. А. Посадская община России XVIII ст. М., 1903; Булгаков М. Б. Государственные службы посадских людей в XVII в. М., 2004; Посадские люди // Большая российская энциклопедия. М., 2015. Т. 27. С. 237–238. Т. В. Гимон.