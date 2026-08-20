ПОСАДНИК
ПОСАДНИК - должность в средневековье Руси.
Первые достоверные данные о посаднике киевских князей восходят к концу X века. В это время посадник выступал как княжеский управитель определённой территории. Посадники различных князей Рюриковичей упоминаются вплоть до конца XII века; в дальнейшем представители князя на местах стали называться наместниками. Как правило, должность посадника занимали бояре, однако известны случаи, когда посадниками становились младшие чины княжеского двора - «детские». Фактически функции посадника выполняли также сыновья правящих князей, которых отцы посылали управлять отдельными городами или территориями от их имени. В ведении посадника находилась вся система управления, прежде всего суд и сбор налогов. В пользу посадника шла часть доходов, собранных на подчинённой ему территории (как правило, треть).
В Новгороде, а также позднее в Пскове и, видимо, в некоторых других «вечевых» городах должность посадника фактически стала муниципальной, постепенно обособившись от княжеской власти. Согласно спискам новгородских посадников, сохранившимся в редакциях начала XV века, первым новгородским посадником был Гостомысл (летописи относят время его деятельности к неким древним, полулегендарным временам, достоверных данных о нём и его деятельности нет). Посадники, действовавшие в Новгороде в конце X - середине XI веков (бояре Добрыня, его сын Константин, Остромир), выступали представителями киевских князей, когда по тем или иным причинам в Новгороде не было их сыновей-княжичей. В период правления в Новгороде князя Мстислава Владимировича Великого (1091/1092 (по другим данным, 1088/1089) - 1094 (по другим данным, 1095); 1096-1117) должность посадника замещалась, видимо, новгородскими боярами. В правление князя Всеволода Мстиславича (1117-1132, 1132-1136) подобное «двоевластие» сохранялось (из 10 известных в это время посадников большинство происходили из Новгорода, только двое были киевскими боярами). Посадники этого времени имели собственные печати, оформленные по подобию печати киевского князя Владимира Всеволодовича Мономаха. Упоминания о занятии некоторыми посадниками из новгородцев должности в форме множественного числа («даша посадничать, «вдаша посадничество» и так далее) в Новгородской первой летописи свидетельствуют, по всей видимости, о том, что они коллективно избирались, вероятно, на вече (о роли князя в этом процессе источники информации не дают). После 1136 года, когда вече стало высшим государственным органом Новгородской республики как суверенного государства, на нём избирался посадник, который в качестве представителя населения Новгорода вместе с князем исправлял высшую власть по суду и управлению. Фактически борьбу за должность вели различные политические группировки во главе с боярами, попеременно становившимися посадниками. Вероятно, уже в XII веке эти группировки формировались по территориальному принципу, представляя различные районы города («концы»). Развитие республиканских институтов в Новгороде привело к расширению полномочий посадника, который осуществлял высшую исполнительную власть в Новгородской республике. С началом 1290-х годов посадник в Новгороде избирался ежегодно. В результате реформы 1350-х годов от каждого из пяти концов стал избираться один боярин (от Неревского - 2), получавший пожизненное звание посадника (назывались также «старыми посадниками»), а из числа этих шести лиц ежегодно избирался главный («степенной») посадник, становившийся на год руководителем Новгородской республики. С начала XV века число посадников, представлявших «концы» Новгорода, неуклонно росло: 18 (около 1417), 24 (около 1424), 36 (1463). Степенные посадники после 1416 года выбирались только на полгода. Постепенно звания «посадник» и «старый посадник» превратились, по-видимому, в титул, присваивавшийся его носителю пожизненно.
Аналогичные процессы происходили в Пскове, где в XIV веке посадник стал во главе исполнительной власти Псковской республики, а в XV веке образовалась сходная система «коллективного посадничества» из «степенных» посадников и посадников, представлявших городские «концы» (в середине XV века их число достигало 15 человек).
В целом трансформации, произошедшие с должностью и самим понятием «Посадник» в XIII-XV века, отразили институционализацию независимого республиканского управления в «вечевых» городах и усилия по сохранению баланса в них различных политических сил.
После вхождения Новгородской и Псковской республик в состав Русского государства должности посадников упразднены.