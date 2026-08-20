ПОСАДНИК

ПОСАДНИК - должность в средневековье Ру­си .

Пер­вые дос­то­вер­ные дан­ные о посаднике ки­ев­ских кня­зей вос­хо­дят к концу X века. В это вре­мя посадник вы­сту­пал как кня­же­ский уп­рави­тель оп­ре­де­лён­ной тер­ри­то­рии. Посадники различных кня­зей Рю­ри­ко­ви­чей упо­ми­на­ют­ся вплоть до конца XII века; в даль­ней­шем пред­ста­ви­те­ли кня­зя на мес­тах ста­ли на­зы­вать­ся на­ме­ст­ни­ка­ми. Как пра­ви­ло, долж­ность посадника за­ни­ма­ли боя­ре , од­на­ко из­вест­ны слу­чаи, ко­гда посадниками ста­но­ви­лись младшие чи­ны кня­же­ско­го дво­ра - «дет­ские». Фак­ти­че­ски функ­ции посадника вы­пол­ня­ли так­же сы­но­вья пра­вя­щих кня­зей, ко­то­рых от­цы по­сы­ла­ли управ­лять отдельными го­ро­да­ми или тер­ри­то­рия­ми от их име­ни. В ве­де­нии посадника на­хо­ди­лась вся сис­те­ма управ­ле­ния, пре­ж­де все­го суд и сбор на­ло­гов. В поль­зу посадника шла часть до­хо­дов, со­б­ран­ных на под­чи­нён­ной ему тер­ри­то­рии (как пра­ви­ло, треть).

В Нов­го­ро­де, а так­же позд­нее в Пско­ве и, ви­ди­мо, в не­ко­то­рых других «ве­че­вых» го­ро­дах долж­ность посадника фак­ти­че­ски ста­ла му­ни­ци­паль­ной, по­сте­пен­но обо­со­бив­шись от кня­же­ской вла­сти. Со­глас­но спи­скам нов­го­род­ских посадников, со­хра­нив­шим­ся в ре­дак­ци­ях начала XV века, пер­вым нов­го­род­ским посадником был Гос­то­мысл (ле­то­пи­си от­но­сят вре­мя его дея­тель­но­сти к не­ким древ­ним, по­лу­ле­ген­дар­ным вре­ме­нам, до­с­то­вер­ных дан­ных о нём и его дея­тель­но­сти нет). Посадники, дей­ст­во­вав­шие в Нов­го­ро­де в конце X - середине XI веков (боя­ре До­б­ры­ня, его сын Кон­стан­тин, Ост­ро­мир), вы­сту­па­ли пред­ста­ви­те­ля­ми ки­ев­ских кня­зей, ко­гда по тем или иным при­чи­нам в Нов­го­ро­де не бы­ло их сы­но­вей-кня­жи­чей. В пе­ри­од прав­ле­ния в Нов­го­ро­де князя Мсти­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Ве­ли­ко­го (1091/1092 (по другим дан­ным, 1088/1089) - 1094 (по другим дан­ным, 1095); 1096-1117) долж­ность посадника за­ме­ща­лась, ви­ди­мо, нов­го­род­ски­ми боя­ра­ми. В прав­ле­ние князя Все­во­ло­да Мсти­сла­ви­ча (1117-1132, 1132-1136) по­доб­ное «двое­вла­стие» со­хра­ня­лось (из 10 из­вест­ных в это вре­мя посадников боль­шин­ст­во про­ис­хо­ди­ли из Нов­го­ро­да, толь­ко двое бы­ли ки­ев­ски­ми боя­ра­ми). Посадники это­го вре­ме­ни име­ли собственные пе­ча­ти, оформ­лен­ные по по­до­бию пе­ча­ти ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха. Упо­ми­на­ния о за­ня­тии не­ко­то­ры­ми посадниками из нов­го­род­цев до­лж­но­сти в фор­ме мно­жественного чис­ла («да­ша по­сад­ни­чать, «вда­ша по­сад­ни­че­ст­во» и так далее) в Нов­го­род­ской пер­вой ле­то­писи сви­де­тель­ст­ву­ют, по всей ви­ди­мо­сти, о том, что они кол­лек­тив­но из­би­ра­лись, ве­ро­ят­но, на ве­че (о ро­ли кня­зя в этом про­цес­се ис­точ­ни­ки ин­фор­ма­ции не да­ют). По­сле 1136 года, ко­гда ве­че ста­ло выс­шим государственным ор­га­ном Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки как су­ве­рен­но­го государства, на нём из­би­рал­ся посадник, ко­то­рый в ка­че­ст­ве пред­ста­ви­те­ля на­се­ле­ния Нов­го­ро­да вме­сте с кня­зем ис­прав­лял выс­шую власть по су­ду и управ­ле­нию. Фак­ти­че­ски борь­бу за долж­ность ве­ли различные по­ли­тические груп­пи­ров­ки во гла­ве с боя­ра­ми, по­пе­ре­мен­но ста­но­вив­ши­ми­ся посадниками. Ве­ро­ят­но, уже в XII веке эти груп­пи­ров­ки фор­ми­ро­ва­лись по тер­ри­то­ри­аль­но­му прин­ци­пу, пред­став­ляя различные рай­оны го­ро­да («кон­цы»). Раз­ви­тие рес­пуб­ли­кан­ских ин­сти­ту­тов в Нов­го­ро­де при­ве­ло к рас­ши­ре­нию пол­но­мо­чий посадника, ко­то­рый осу­ще­ст­влял выс­шую ис­пол­нительную власть в Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ке. С началом 1290-х годов посадник в Нов­го­ро­де из­би­рал­ся еже­год­но. В ре­зуль­та­те ре­фор­мы 1350-х годов от ка­ж­до­го из пя­ти кон­цов стал из­би­рать­ся один боя­рин (от Не­рев­ско­го - 2), по­лу­чав­ший по­жиз­нен­ное зва­ние по­сад­ни­ка (на­зы­ва­лись так­же «ста­ры­ми по­сад­ни­ка­ми»), а из чис­ла этих шес­ти лиц еже­год­но из­би­рал­ся главный («сте­пен­ной») по­сад­ник, ста­но­вив­ший­ся на год ру­ко­во­ди­те­лем Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки. С начала XV века чис­ло посадников, пред­став­ляв­ших «кон­цы» Нов­го­ро­да, не­ук­лон­но рос­ло: 18 (около 1417), 24 (около 1424), 36 (1463). Сте­пен­ные посадники по­сле 1416 года вы­би­ра­лись толь­ко на пол­го­да. По­сте­пен­но зва­ния «посадник» и «ста­рый посадник» пре­вра­ти­лись, по-ви­ди­мо­му, в ти­тул, при­сваи­вав­ший­ся его но­си­те­лю по­жиз­нен­но.

Ана­ло­гич­ные про­цес­сы про­ис­хо­ди­ли в Пско­ве, где в XIV веке посадник стал во гла­ве ис­пол­нительной вла­сти Псков­ской рес­пуб­ли­ки, а в XV веке об­ра­зо­ва­лась сход­ная сис­те­ма «кол­лек­тив­но­го по­сад­ни­че­ст­ва» из «сте­пен­ных» посадников и посадников, пред­став­ляв­ших го­род­ские «кон­цы» (в середине XV века их чис­ло дос­ти­га­ло 15 человек).

В це­лом транс­фор­ма­ции, про­изо­шед­шие с долж­но­стью и са­мим по­ня­ти­ем «Посадник» в XIII-XV века, от­ра­зи­ли ин­сти­ту­цио­на­ли­за­цию не­за­ви­си­мо­го рес­пуб­ли­кан­ско­го управ­ле­ния в «ве­че­вых» го­ро­дах и уси­лия по со­хра­не­нию ба­лан­са в них различных по­ли­тических сил.

Пос­ле вхож­де­ния Новгородской и Псков­ской рес­пуб­лик в со­став Русского государства дол­ж­но­сти посадников уп­ра­зд­не­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)