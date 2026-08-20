ПОСАДА ХОСЕ ГУАДАЛУПЕ

ПОСАДА ХОСЕ ГУАДАЛУПЕ - мексиканский график .

Обу­чал­ся в Агуа­скаль­ен­те­се - в ака­де­мии у А. Ва­ре­лы и в мас­тер­ской Х. Три­ни­дад Пед­ро­сы, где ис­пол­нял ил­лю­ст­ра­ции для журнала «El Ji­cote», так­же ли­то­гра­фии . С 1872 года ра­бо­тал в Ле­о­не (штат Гуа­нахуа­то), на­чал за­ни­мать­ся кси­ло­гра­фи­ей; с 1888 года жил в Ме­хи­ко. Ра­бо­тал в из­да­тель­ст­ве А. Ва­не­га­са Ар­ройо, со­труд­ни­чал во мно­гих пе­рио­дических из­да­ни­ях. Ос­но­во­по­лож­ник мексиканской гра­фи­ки XX века, Посада ис­пол­нил свыше 15 тысяч гра­вюр (кси­ло­гра­фии, гра­вю­ры на ме­тал­ле) - на те­мы по­ли­тические, бы­то­вые, национальных празд­ни­ков и обы­ча­ев, ре­ли­ги­оз­ные («Страш­ный суд», 1899), так­же ри­сун­ки к народным пес­ням, на­зи­да­тель­ные луб­ки и другие. Час­то об­ра­щал­ся к жан­ру народного мексиканского искусства, не­по­сред­ст­вен­но свя­зан­но­му с празд­но­ва­ни­ем Дня мёрт­вых, - так называемым ка­ла­ве­рас (calaveras; буквально - че­ре­па), обыч­но юмо­ри­стическим изо­бра­же­ни­ям че­ло­ве­че­ских че­ре­пов или ске­ле­тов. «На­гляд­ность» соз­да­вае­мых им об­ра­зов бы­ла рас­счи­та­на на лю­дей, не умею­щих чи­тать. Жил и умер в бед­но­сти; из­вест­ность к ху­дож­ни­ку при­шла толь­ко по­сле смер­ти. Со­ци­аль­но-по­ли­тическая и са­ти­рическая на­прав­лен­ность твор­че­ст­ва Посада, от­ра­зив­шая эпо­ху Мек­си­кан­ской ре­во­лю­ции 1910-1917 годов, «фольк­лор­ный гро­теск», вос­хо­дя­щий к народным ху­дожественным тра­ди­ци­ям, сде­ла­ли его пред­ше­ст­вен­ни­ком мексиканского му­ра­лиз­ма (осо­бен­но по­вли­ял на твор­че­ст­во Х.К. Оро­ско).

Сочинения:

El novio de la muerte. Méx., 1996.