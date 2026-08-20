ПОСАДА ХОСЕ ГУАДАЛУПЕ
ПОСАДА ХОСЕ ГУАДАЛУПЕ - мексиканский график.
Обучался в Агуаскальентесе - в академии у А. Варелы и в мастерской Х. Тринидад Педросы, где исполнял иллюстрации для журнала «El Jicote», также литографии. С 1872 года работал в Леоне (штат Гуанахуато), начал заниматься ксилографией; с 1888 года жил в Мехико. Работал в издательстве А. Ванегаса Арройо, сотрудничал во многих периодических изданиях. Основоположник мексиканской графики XX века, Посада исполнил свыше 15 тысяч гравюр (ксилографии, гравюры на металле) - на темы политические, бытовые, национальных праздников и обычаев, религиозные («Страшный суд», 1899), также рисунки к народным песням, назидательные лубки и другие. Часто обращался к жанру народного мексиканского искусства, непосредственно связанному с празднованием Дня мёртвых, - так называемым калаверас (calaveras; буквально - черепа), обычно юмористическим изображениям человеческих черепов или скелетов. «Наглядность» создаваемых им образов была рассчитана на людей, не умеющих читать. Жил и умер в бедности; известность к художнику пришла только после смерти. Социально-политическая и сатирическая направленность творчества Посада, отразившая эпоху Мексиканской революции 1910-1917 годов, «фольклорный гротеск», восходящий к народным художественным традициям, сделали его предшественником мексиканского мурализма (особенно повлиял на творчество Х.К. Ороско).
Сочинения:
El novio de la muerte. Méx., 1996.