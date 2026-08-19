ПОСАД
ПОСАД - в России торгово-промысловые поселения, находившиеся под стенами укреплённых населённых пунктов, иногда вдали от них, в сельской округе, в XVI-XVIII веках также сообщество посадских людей.
Упоминаются в источниках с XIII века. Располагались преимущественно на казённых землях. Их жители имели право заниматься торговлей и промыслами (закреплено Соборным уложением 1649 года), с 1775 года - переходить в гильдейское купечество или мещанство. Многие посады со временем вошли в черту города, некоторые посады преобразованы в самостоятельные города (Осташков в 1770 году, Тихвин в 1773 году, Холм в 1777 году, Вельск в 1780 году, Екатеринбург в 1781 году и др.); статус посада получил ряд сёл, групп деревень и слобод (в 1781 году - Сольцы, в 1782 году - Сергиев Посад, Злынка, Клинцы, в 1844 году - Павловский Посад и др.).
Как правило, в посаде действовали ратуши - органы самоуправления и судопроизводства; им подчинялись сиротский и словесный суды. В 1853 годуу при образовании Вознесенского посада во Владимирской губернии (ныне в составе города Иваново) для ведения хозяйственных, общественных и других дел учреждена дума. В дальнейшем такие же думы были открыты в других посадах (в документах часто именовались городскими), постепенно они заменили ратуши. В 1890-е годы во многих посадах при введении упрощённого управления думы заменены собраниями уполномоченных. В отличие от уездных городов, посады не имели управы благочиния с городничим и других уездных структур и не являлись административным центром [исключения - Азов, Парфентьев (ныне село Парфеньево Парфеньевского района Костромской области) и Погорелое Городище (ныне село Зубцовского района Тверской области)].
Численность посадов в России (в XIX-XX веках без учёта Царства Польского): около 150 в XVII веке, 16 во второй половине XVIII века, 37 в 1825 году, 49 в середине XIX века, 61 в 1914 году. Посады упразднены при проведении реформы административно-территориального деления в СССР в 1923-1929 годах, термин «посад» стал частью топонима.
Исторические источники:
Городские поселения в Российской империи. СПб., 1860–1864. Т. 1-7.