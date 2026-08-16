Поря́дные гра́моты

Поря́дные гра́моты — разновидность актов XVI — середины XVII в., фиксирующих условия, на которых свободные люди «поряжались» на земельный участок в качестве крестьян, половников или бобылей. В зависимости от обстоятельств в акте оговаривались выдаваемая владельцем земли «подмога» (натурой или деньгами), продолжительность льготы от сеньориальных и государственных платежей и повинностей, обязательства порядчика, неустойка за их нарушение.

Лит .: Сергеевич В. И. Древности русского права. Т. 1. М., 2007. С. 293–303. А. А. Фролов.