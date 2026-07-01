ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО - в гражданском праве один из способов обеспечения исполнения обязательств; договор, по которому поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства.
В уголовном процессе личное поручительство - одна из мер пресечения (смотреть в статье Меры процессуального принуждения); письменное обязательство заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается под угрозой денежного взыскания за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств не препятствовать производству по уголовному делу. Оба вида поручительства исторически восходят к древнеправовым институтам заложничества (передачи в залог лица) и круговой поруки. В римском праве существовало несколько видов поручительства, из которых наиболее близкими к современному поручительству были стипуляции (устные контракты, состоящие из последовательной череды формальных вопросов и ответов), ручательство (sponsio) и обещание (fidepromissio).
В современном праве поручительство воспринято всеми правовыми системами как дополнительный договор к основному обязательству либо условие в иных договорах (например, делькредере (итальянское del credere - на веру) в договоре комиссии), особым способом оговорённое обязательство (например, специальная пометка - аваль на векселе или чеке), законное установление (например, ответственность учредителей, собственников имущества и должностных лиц организации на некоторых стадиях банкротства). В странах континентальной системы права отношения поручительства регулируются гражданским правом, в англосаксонских странах поручительство сформировалось в судебной практике. Договор поручительства может быть заключён для обеспечения как действующего, так и будущего обязательства, однако его предметом не может быть уже неисполненное, просроченное должником. Обеспечиваемое обязательство может состоять как в выплате денежных сумм, так и в совершении определённых действий. Поручительство может обеспечивать обязательство полностью (включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства) или только часть обязательства. Допускается наличие нескольких поручителей, которые отвечают перед кредитором, как правило солидарно. Договор поручительства порождает обязательства поручителя; другой стороной договора может быть как кредитор по обеспечиваемому обязательству, так и иное лицо, включая должника. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы представить должник, даже в том случае, если должник от них отказался или признал свой долг. Поскольку П. является своего рода гарантией исполнения обеспечиваемого обязательства и носит вспомогат. характер, должнику предписано незамедлительно уведомить поручителя об исполнении осн. обязательства. Если поручитель не получил такого уведомления и в свою очередь исполнил обязательство, он вправе взыскать с кредитора неосновательно полученное либо предъявить регрессное требование к должнику. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объёме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесённых в связи с ответственностью за должника.
Поручительство прекращается: с прекращением обеспеченного им обязательства; при изменении этого обязательства в неблагоприятную для поручителя сторону; с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника; при отказе кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем; по истечении указанного в договоре поручительства срока.