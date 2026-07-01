ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО - в гражданском праве один из способов обеспечения исполнения обязательств; договор, по которому поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства.

В уго­лов­ном про­цес­се лич­ное по­ру­чи­тель­ст­во - од­на из мер пре­се­че­ния (смотреть в статье Ме­ры про­цес­су­аль­но­го при­ну­ж­де­ния ); письменное обя­за­тель­ст­во за­слу­жи­ваю­ще­го до­ве­рия ли­ца о том, что оно ру­ча­ет­ся под уг­ро­зой де­неж­но­го взы­ска­ния за вы­пол­не­ние по­доз­ре­вае­мым или об­ви­няе­мым обя­за­тельств не пре­пят­ст­во­вать про­из­вод­ст­ву по уго­лов­но­му де­лу. Оба ви­да поручительства ис­то­ри­че­ски вос­хо­дят к древ­не­пра­во­вым ин­сти­ту­там за­лож­ни­че­ст­ва (пе­ре­да­чи в за­лог ли­ца) и кру­го­вой по­ру­ки. В рим­ском пра­ве су­ще­ст­во­ва­ло не­сколь­ко ви­дов поручительства, из ко­то­рых наи­бо­лее близ­ки­ми к современному поручительству бы­ли сти­пу­ля­ции (уст­ные кон­трак­ты, со­стоя­щие из по­сле­до­ва­тель­ной че­ре­ды фор­маль­ных во­про­сов и от­ве­тов), ру­ча­тель­ст­во (sponsio) и обе­ща­ние (fidepromissio).

В со­вре­мен­ном пра­ве поручительство вос­при­ня­то все­ми пра­во­вы­ми сис­те­ма­ми как до­пол­нительный до­го­вор к основному обя­за­тель­ст­ву ли­бо ус­ло­вие в иных до­го­во­рах (например, дельк­ре­де­ре (итальянское del credere - на ве­ру) в до­го­во­ре ко­мис­сии), осо­бым спо­со­бом ого­во­рён­ное обя­за­тель­ст­во (например, специальная по­мет­ка - аваль на век­се­ле или че­ке), за­кон­ное ус­та­нов­ле­ние (например, от­вет­ствен­ность уч­ре­ди­те­лей, соб­ст­вен­ни­ков иму­ще­ст­ва и долж­но­ст­ных лиц ор­га­ни­за­ции на не­ко­то­рых ста­ди­ях бан­крот­ст­ва). В стра­нах кон­ти­нен­таль­ной сис­те­мы пра­ва от­но­ше­ния поручительства ре­гу­ли­ру­ют­ся гражданским пра­вом, в анг­лосак­сон­ских стра­нах поручительство сфор­ми­ро­ва­лось в су­деб­ной прак­ти­ке. До­го­вор поручительства мо­жет быть за­клю­чён для обес­пе­че­ния как дей­ст­вую­ще­го, так и бу­ду­ще­го обя­за­тель­ст­ва, од­на­ко его пред­ме­том не мо­жет быть уже не­ис­пол­нен­ное, про­сро­чен­ное долж­ни­ком. Обес­пе­чи­вае­мое обя­за­тель­ст­во мо­жет со­сто­ять как в вы­пла­те де­неж­ных сумм, так и в со­вер­ше­нии оп­ре­де­лён­ных дей­ст­вий. Поручительство мо­жет обес­пе­чи­вать обя­за­тель­ст­во пол­но­стью (вклю­чая уп­ла­ту про­цен­тов, воз­ме­ще­ние су­деб­ных из­дер­жек по взы­ска­нию дол­га и других убыт­ков кре­ди­то­ра, вы­зван­ных не­ис­пол­не­ни­ем или не­над­ле­жа­щим ис­пол­не­ни­ем обя­за­тель­ст­ва) или толь­ко часть обя­за­тель­ст­ва. До­пус­ка­ет­ся на­ли­чие не­сколь­ких по­ру­чи­те­лей, ко­то­рые от­ве­ча­ют пе­ред кре­ди­то­ром, как пра­ви­ло со­ли­дар­но. До­го­вор поручительства по­ро­ж­да­ет обя­за­тель­ст­ва по­ру­чи­те­ля; дру­гой сто­ро­ной до­го­во­ра мо­жет быть как кре­ди­тор по обес­пе­чи­вае­мо­му обя­за­тель­ст­ву, так и иное ли­цо, вклю­чая долж­ни­ка. При не­ис­пол­не­нии или не­над­ле­жа­щем ис­пол­не­нии долж­ни­ком обес­пе­чен­но­го поручительством обя­за­тель­ст­ва по­ру­чи­тель и долж­ник от­ве­ча­ют пе­ред кре­ди­то­ром со­ли­дар­но, ес­ли за­ко­ном или до­го­во­ром не пре­ду­смот­ре­на суб­си­ди­ар­ная от­вет­ст­вен­ность по­ру­чи­те­ля. По­ру­чи­тель впра­ве вы­дви­гать про­тив тре­бо­ва­ния кре­ди­то­ра воз­ра­же­ния, ко­то­рые мог бы пред­ста­вить долж­ник, да­же в том слу­чае, ес­ли долж­ник от них от­ка­зал­ся или при­знал свой долг. По­сколь­ку П. яв­ля­ет­ся сво­его ро­да га­ран­ти­ей ис­пол­не­ния обес­пе­чи­вае­мо­го обя­за­тель­ст­ва и но­сит вспо­мо­гат. ха­рак­тер, долж­ни­ку пред­пи­са­но не­за­мед­ли­тель­но уве­до­мить по­ру­чи­те­ля об ис­пол­не­нии осн. обя­за­тель­ст­ва. Ес­ли по­ру­чи­тель не по­лу­чил та­ко­го уве­дом­ле­ния и в свою оче­редь ис­пол­нил обя­за­тель­ст­во, он впра­ве взы­скать с кре­ди­то­ра не­ос­но­ва­тель­но по­лу­чен­ное ли­бо предъ­явить рег­ресс­ное тре­бо­ва­ние к долж­нику. К по­ру­чи­те­лю, ис­пол­нив­ше­му обяза­тель­ст­во, пе­ре­хо­дят пра­ва кре­ди­то­ра по это­му обя­за­тель­ст­ву и пра­ва, при­над­ле­жав­шие кре­ди­то­ру как за­ло­го­дер­жа­те­лю, в том объ­ё­ме, в ко­то­ром по­ру­чи­тель удов­ле­тво­рил тре­бо­ва­ние кре­ди­то­ра. По­ру­чи­тель так­же впра­ве тре­бо­вать от долж­ни­ка уп­ла­ты про­цен­тов на сум­му, вы­пла­чен­ную кре­ди­то­ру, и воз­ме­ще­ния иных убыт­ков, по­не­сён­ных в свя­зи с от­вет­ст­вен­но­стью за долж­ни­ка.

Поручительство пре­кра­ща­ет­ся: с пре­кра­ще­ни­ем обес­пе­чен­но­го им обя­за­тель­ст­ва; при из­ме­не­нии это­го обя­за­тель­ст­ва в не­бла­го­при­ят­ную для по­ру­чи­те­ля сто­ро­ну; с пе­ре­во­дом на другое ли­цо дол­га по обес­пе­чен­но­му по­ру­чи­тель­ст­вом обя­за­тель­ст­ву, ес­ли по­ру­чи­тель не дал кре­ди­то­ру со­гла­сия от­ве­чать за но­во­го долж­ни­ка; при от­ка­зе кре­ди­то­ра при­нять над­ле­жа­щее ис­пол­не­ние, пред­ло­жен­ное долж­ни­ком или по­ру­чи­те­лем; по ис­те­че­нии ука­зан­но­го в до­го­во­ре поручительства сро­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)