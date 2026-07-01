ПОРУЧИК

ПОРУЧИК - воинское звание младшего офицерского состава в армиях Польши, Чехии, Югославии и России, соответствующее званию старшего лейтенанта.

В ка­зачь­их вой­сках поручик со­от­вет­ст­во­вал чи­ну сот­ни­ка, а на гражданской служ­бе - кол­леж­ско­го сек­ре­та­ря. Зва­ние про­ис­хо­дит от сло­ва «по­ру­ка». Поручики не бы­ли «офи­це­ра­ми для по­ру­че­ний», их основная функ­ция - со­про­во­ж­де­ние сол­дат­ских мар­ше­вых ко­манд, при этом на­зна­чал­ся млад­ший офи­цер, ко­то­рый офи­ци­аль­но по­ру­чал­ся за при­вод сол­дат в ука­зан­ный пункт. Са­мо сло­во «по­ру­чик» в русском язы­ке дли­тель­ное вре­мя ис­поль­зо­ва­лось как си­но­ним слов «то­ва­рищ» и «за­мес­ти­тель». В российской ар­мии поручик но­сил ти­тул «Ва­ше бла­го­ро­дие». Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в середине XVI века как ана­лог чи­на лей­те­нан­та в «ино­зем­ных» ро­тах. С 1630 года ис­поль­зо­вал­ся в пол­ках но­во­го строя. С при­ня­ти­ем Ус­та­ва 1647 года окон­ча­тель­но вы­тес­ня­ет чин лей­те­нан­та. В этот пе­ри­од поручик по ста­ту­су счи­тал­ся вы­ше пра­пор­щи­ка и ни­же ка­пи­та­на(рот­ми­ст­ра). Пер­во­на­чаль­но поручики обыч­но на­зна­ча­лись по­мощ­ни­ка­ми ко­ман­ди­ров рот (эс­кад­ро­нов), позд­нее - ко­ман­ди­ра­ми по­лу­рот. Мор­ским ус­та­вом 1720 года вве­дён чин поручик фло­та. В Та­бе­ли о ран­гах 1722 года поручик вы­ве­ден из упот­реб­ле­ния во всех ро­дах войск и за­ме­нён чи­ном лей­те­нан­та. Од­на­ко ес­ли на фло­те зва­ние (чин) лей­те­нан­та при­жи­лось, то в ар­мии вско­ре вер­ну­лись к чи­ну поручика. Ар­мей­ский поручик пер­во­на­чаль­но от­но­сил­ся к 12-му клас­су Та­бе­ли о ран­гах и по ста­ту­су был вы­ше под­по­ру­чи­ка и ни­же ка­пи­тан-поручика (с 1798 года штабс-ка­пи­та­на). Поручики ар­тил­ле­рии от­но­си­лись к 10-му клас­су, поручики гвар­дии (смотреть Рос­сий­ская им­пе­ра­тор­ская лейб-гвар­дия) - к 9-му клас­су. В 1798 году в ка­ва­ле­рии вве­дён чин штаб-рот­ми­ст­ра, с это­го го­да кавалерийские поручики счи­та­лись по ста­ту­су вы­ше кор­не­та и ни­же штаб-рот­ми­ст­ра. В 1732 году вос­ста­нов­лен чин поручика фло­та. В пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния лейб-кам­па­нии (1741-1761) поручики лейб-кам­па­нии от­но­си­лись к 8-му клас­су Та­бе­ли о ран­гах. В 1798 году гвардейские поручики пе­ре­ве­де­ны в 10-й класс Та­бе­ли, и это со­стоя­ние со­хра­ня­лось до ре­фор­мы 1826 года. В «мо­ло­дой гвар­дии», воз­ник­шей в 1813 году, поручики до 1826 года от­но­си­лись к 9-му клас­су Та­бе­ли, за­тем - к 10-му. В 1884 году про­ве­де­на ре­фор­ма, в ре­зуль­та­те ко­то­рой урав­ни­ва­лись в пра­вах «ста­рая гвар­дия» и «мо­ло­дая гвар­дия», а так­же офи­це­ры специальных войск (ар­тил­ле­рии и других) и ар­мии, ар­мей­ские поручики от­но­си­лись к 10-му клас­су Та­бе­ли, гвардейские поручики - к 9-му клас­су. Это по­ло­же­ние со­хра­ня­лось до 1917 года.

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