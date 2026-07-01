ПОРУЧИК
ПОРУЧИК - воинское звание младшего офицерского состава в армиях Польши, Чехии, Югославии и России, соответствующее званию старшего лейтенанта.
В казачьих войсках поручик соответствовал чину сотника, а на гражданской службе - коллежского секретаря. Звание происходит от слова «порука». Поручики не были «офицерами для поручений», их основная функция - сопровождение солдатских маршевых команд, при этом назначался младший офицер, который официально поручался за привод солдат в указанный пункт. Само слово «поручик» в русском языке длительное время использовалось как синоним слов «товарищ» и «заместитель». В российской армии поручик носил титул «Ваше благородие». Впервые упоминается в середине XVI века как аналог чина лейтенанта в «иноземных» ротах. С 1630 года использовался в полках нового строя. С принятием Устава 1647 года окончательно вытесняет чин лейтенанта. В этот период поручик по статусу считался выше прапорщика и ниже капитана(ротмистра). Первоначально поручики обычно назначались помощниками командиров рот (эскадронов), позднее - командирами полурот. Морским уставом 1720 года введён чин поручик флота. В Табели о рангах 1722 года поручик выведен из употребления во всех родах войск и заменён чином лейтенанта. Однако если на флоте звание (чин) лейтенанта прижилось, то в армии вскоре вернулись к чину поручика. Армейский поручик первоначально относился к 12-му классу Табели о рангах и по статусу был выше подпоручика и ниже капитан-поручика (с 1798 года штабс-капитана). Поручики артиллерии относились к 10-му классу, поручики гвардии (смотреть Российская императорская лейб-гвардия) - к 9-му классу. В 1798 году в кавалерии введён чин штаб-ротмистра, с этого года кавалерийские поручики считались по статусу выше корнета и ниже штаб-ротмистра. В 1732 году восстановлен чин поручика флота. В период существования лейб-кампании (1741-1761) поручики лейб-кампании относились к 8-му классу Табели о рангах. В 1798 году гвардейские поручики переведены в 10-й класс Табели, и это состояние сохранялось до реформы 1826 года. В «молодой гвардии», возникшей в 1813 году, поручики до 1826 года относились к 9-му классу Табели, затем - к 10-му. В 1884 году проведена реформа, в результате которой уравнивались в правах «старая гвардия» и «молодая гвардия», а также офицеры специальных войск (артиллерии и других) и армии, армейские поручики относились к 10-му классу Табели, гвардейские поручики - к 9-му классу. Это положение сохранялось до 1917 года.