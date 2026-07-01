ПОРУЧЕНИЕ
ПОРУЧЕНИЕ - в гражданском праве договор, по которому одна сторона обязуется совершить от имени и за счёт другой стороны определённые юридические действия.
Договор поручения относится к так называемым фидуциарным (от латинского fiducia - доверие), то есть основанным на лично-доверительных отношениях сторон друг к другу.
Договор поручения (mandatum) был известен ещё римскому праву; поручение могло касаться не только юридических действий, но и услуг фактического характера и исполнялось исключительно безвозмездно - в силу общественного долга, дружбы или оказания чести и доверия. При отсутствии в договоре поручения платы как встречного исполнения мандатарий (получивший поручение), однако, часто получал за свои услуги подарок (honor), из чего впоследствии сформировалось понятие «гонорар».
В современном праве договор поручения относится к группе посреднических договоров, может быть как бессрочным, так и срочным. В большинстве стран регулируется торговым законодательством, в России - Гражданским кодексом. Права и обязанности по сделке, совершённой поверенным, возникают непосредственно у доверителя. Поверенный обязан лично исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. Отступать от указаний поверенный может только в интересах доверителя при чрезвычайных обстоятельствах.
Кроме заключения договора поручения, доверитель обязан выдать поверенному доверенность, за исключением случаев, когда его представительские полномочия явствуют из обстановки, в которой он действует (продавец в розничной торговле, кассир и тому подобное). Как правило, договор поручения предполагает, что поручитель обеспечивает поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения, и возмещает связанные с исполнением издержки. Вознаграждение поверенному выплачивается, если это предусмотрено законом или договором, а в случае когда хотя бы одна из сторон осуществляет предпринимательскую деятельность, доверитель обязан выплатить вознаграждение поверенному, если только самим договором не предусмотрено безвозмездное исполнение поручения.
Помимо добровольного представительства, ГК РФ предусматривает несколько типичных случаев поручения: коммерческое представительство; патронаж; отношения завещателя и душеприказчика, а также охрана и управление наследственным имуществом; введение внешнего управления реорганизуемым юридическим лицом; один из вариантов ведения дел полного товарищества; участие государства и муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, и тому подобное.
Законодательство многих стран континентальной системы права запрещает поверенному представлять интересы доверителей, которые могут оказаться сторонами одной заключаемой поверенным сделки. Англосаксонское право наделяет поверенного не только договорными, но и так называемыми подразумеваемыми полномочиями, вытекающими из обычаев в определённой сфере деятельности.