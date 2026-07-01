ПОРУЧЕНИЕ

ПОРУЧЕНИЕ - в гражданском праве договор, по которому одна сторона обязуется совершить от имени и за счёт другой стороны определённые юридические действия.

До­го­вор поручения от­но­сит­ся к так называемым фи­ду­ци­ар­ным (от латинского fiducia - до­ве­рие), то есть ос­но­ван­ным на лич­но-до­ве­рительных от­но­ше­ни­ях сто­рон друг к дру­гу.

До­го­вор поручения (mandatum) был из­вес­тен ещё рим­ско­му пра­ву ; поручение мог­ло ка­сать­ся не толь­ко юри­дических дей­ст­вий, но и ус­луг фак­тического ха­рак­те­ра и ис­пол­ня­лось ис­клю­чи­тель­но без­воз­мезд­но - в си­лу об­щественного дол­га, друж­бы или ока­за­ния чес­ти и до­ве­рия. При от­сут­ст­вии в до­го­во­ре поручения пла­ты как встреч­но­го ис­пол­не­ния ман­да­та­рий (по­лу­чив­ший поручение), од­на­ко, час­то по­лу­чал за свои ус­лу­ги по­да­рок (ho­nor), из че­го впо­след­ст­вии сфор­ми­ро­ва­лось по­ня­тие «го­но­рар».

В современном пра­ве до­го­вор поручения от­но­сит­ся к груп­пе по­сред­ни­че­ских до­го­во­ров, мо­жет быть как бес­сроч­ным, так и сроч­ным. В боль­шин­ст­ве стран ре­гу­ли­ру­ет­ся тор­го­вым за­ко­но­да­тель­ст­вом, в Рос­сии - Гражданским ко­дек­сом . Пра­ва и обя­зан­но­сти по сдел­ке, со­вер­шён­ной по­ве­рен­ным, воз­ни­ка­ют не­по­сред­ст­вен­но у до­ве­ри­те­ля. По­ве­рен­ный обя­зан лич­но ис­пол­нять дан­ное ему поручение в со­от­вет­ст­вии с ука­за­ния­ми до­ве­ри­те­ля, ко­то­рые долж­ны быть пра­во­мер­ны­ми, осу­ще­ст­ви­мы­ми и кон­крет­ны­ми. От­сту­пать от ука­за­ний по­ве­рен­ный мо­жет толь­ко в ин­те­ре­сах до­ве­ри­те­ля при чрез­вы­чай­ных об­стоя­тель­ст­вах.

Кро­ме за­клю­че­ния до­го­во­ра поручения, до­ве­ри­тель обя­зан вы­дать по­ве­рен­но­му до­ве­рен­ность, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, ко­гда его пред­ста­ви­тель­ские пол­но­мо­чия яв­ст­ву­ют из об­ста­нов­ки, в ко­то­рой он дей­ст­ву­ет (про­да­вец в роз­нич­ной тор­гов­ле, кас­сир и тому подобное). Как пра­ви­ло, до­го­вор поручения пред­по­ла­га­ет, что по­ру­чи­тель обес­пе­чи­ва­ет по­ве­рен­но­го сред­ст­ва­ми, не­об­хо­ди­мы­ми для ис­пол­не­ния поручения, и воз­ме­ща­ет свя­зан­ные с ис­пол­не­ни­ем из­держ­ки. Воз­на­гра­ж­де­ние по­ве­рен­но­му вы­пла­чи­ва­ет­ся, ес­ли это пре­ду­смот­ре­но за­ко­ном или до­го­во­ром, а в слу­чае ко­гда хо­тя бы од­на из сто­рон осу­ще­ст­в­ля­ет пред­при­ни­ма­тель­скую дея­тель­ность, до­ве­ри­тель обя­зан вы­пла­тить воз­на­гра­ж­де­ние по­ве­рен­но­му, ес­ли толь­ко са­мим до­го­во­ром не пре­ду­смот­ре­но без­воз­мезд­ное ис­пол­не­ние по­ру­че­ния.

По­ми­мо доб­ро­воль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва, ГК РФ пре­ду­смат­ри­ва­ет несколько ти­пич­ных слу­ча­ев поручения: ком­мер­че­ское пред­ста­ви­тель­ст­во; па­тро­наж; от­но­ше­ния за­ве­ща­те­ля и ду­ше­при­каз­чи­ка, а так­же ох­ра­на и управ­ле­ние на­след­ст­вен­ным иму­ще­ст­вом; вве­де­ние внеш­не­го управ­ле­ния ре­ор­га­ни­зуе­мым юри­дическим ли­цом; один из ва­ри­ан­тов ве­де­ния дел пол­но­го то­ва­ри­ще­ст­ва; уча­стие го­су­дар­ст­ва и му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний в от­но­ше­ни­ях, ре­гу­ли­руе­мых гражданским за­ко­но­да­тель­ст­вом, и тому подобное.

За­ко­но­да­тель­ст­во многих стран кон­ти­нен­таль­ной сис­те­мы пра­ва за­пре­ща­ет по­ве­рен­но­му пред­став­лять ин­те­ре­сы до­ве­ри­те­лей, ко­то­рые мо­гут ока­зать­ся сто­ро­на­ми од­ной за­клю­чае­мой по­ве­рен­ным сдел­ки. Анг­лосак­сон­ское пра­во на­де­ля­ет по­ве­рен­но­го не толь­ко до­го­вор­ны­ми, но и так называемыми под­ра­зу­ме­вае­мы­ми пол­но­мо­чия­ми, вы­те­каю­щи­ми из обы­ча­ев в оп­ре­де­лён­ной сфе­ре дея­тель­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)