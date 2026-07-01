ПОРТЗАМПАРК КРИСТИАН ДЕ

ПОРТЗАМПАРК КРИСТИАН ДЕ - французский архитектор и градостроитель.

Окон­чил Национальную шко­лу изо­бра­зительных ис­кусств в Па­ри­же (1969). Опи­ра­ясь на прак­тические ре­зуль­та­ты сво­их ис­сле­до­ва­ний жиз­ни городских со­об­ществ, ра­бо­та­ет в рус­ле так называемого кон­тек­стуа­лиз­ма: рас­смат­ри­ва­ет зда­ние как часть городского «ор­га­низ­ма» и ис­хо­дит при про­ек­ти­ро­ва­нии из гра­до­стро­ительной си­туа­ции и по­треб­но­стей жи­те­лей. Его пер­вая по­строй­ка (во­до­на­пор­ная баш­ня в Марн-ла-Вал­ле, 1971-1974 годы) трак­то­ва­на как городская дос­то­при­ме­ча­тель­ность. Ту же роль иг­ра­ют мно­гие другие со­ору­же­ния Портзампарка, при­чём в гра­до­стро­ительных про­ек­тах он час­то пре­ду­смат­ри­ва­ет «зна­ко­вые зда­ния», по­мо­гаю­щие ори­ен­ти­ро­вать­ся в го­ро­де и ожив­ляю­щие его про­стран­ст­во. Дру­гая гра­до­стро­ительная идея Портзампарка - «от­кры­тый квар­тал»: вме­сто тра­диционного квар­та­ла с за­строй­кой по пе­ри­мет­ру и мо­дер­ни­ст­ско­го со сво­бод­но стоя­щи­ми по­строй­ка­ми он пред­ла­га­ет рас­по­ла­гать зда­ния плот­ной груп­пой, с уз­ки­ми про­ме­жут­ка­ми ме­ж­ду ни­ми, ко­то­рые вы­гля­дят как раз­ры­вы в ар­хитектурной мас­се (квар­та­лы «От-Форм» (1975-1979) и Мас­се­на (1995-2010) в Па­ри­же, ком­плекс «Nexus II» (1989-1991) в Фу­куо­ке в Япо­нии, квар­тал «Де Ситадел» (2000-2006) в Ал­ме­ре в Ни­дер­лан­дах, и другие). Ме­сто­по­ло­же­ние раз­ры­вов оп­ре­де­ля­ет­ся на­прав­ле­ни­ем пе­ше­ход­ных по­то­ков, ори­ен­та­ци­ей по солн­цу и так далее. Клю­че­вая ра­бо­та Портзампарка - ком­плекс «Го­род му­зы­ки» в Па­ри­же (1984-1995 годы; кор­пу­са кон­церт­но­го за­ла, му­зея и другие), бла­го­да­ря удач­но­му ре­ше­нию ко­то­ро­го Портзампарк по­лу­чил за­ка­зы на строи­тель­ст­во по­доб­ных ком­плек­сов в Люк­сем­бур­ге (Фи­лар­мо­ния, 1997-2005) и в Рио-де-Жа­ней­ро («Го­род ис­кусств», 2003-2013). Так­же сре­ди ра­бот: танцевальная шко­ла Па­риж­ской опе­ры в Нан­те­ре (1983-1987), Дво­рец пра­во­су­дия в Гра­се (1993-1999), по­соль­ст­во Фран­ции в Бер­ли­не (1997-2003), му­зей­ный ком­плекс «Ле Шан Либр» в Ре­не (1993-2006), зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции ре­гио­на Ро­на-Аль­пы в Лио­не (2006-2011), не­бо­скрё­бы «Tour de Lille» («Баш­ня Лил­ля») в Лил­ле (1991-1995), «Granite» в районе Дефанс в гра­ни­цах Боль­шо­го Па­ри­жа (2005-2008), LVMH (1999) и «One57» (2009-2014) в Нью-Йор­ке. Как кри­тик гра­до­стро­ительных прин­ци­пов мо­дер­низ­ма, Портзампарк бли­зок к пост­мо­дер­низ­му , хо­тя его ар­хитектурные со­ору­же­ния фор­маль­но при­мы­ка­ют к не­омо­дер­низ­му.