ПОРТЗАМПАРК КРИСТИАН ДЕ
ПОРТЗАМПАРК КРИСТИАН ДЕ - французский архитектор и градостроитель.
Окончил Национальную школу изобразительных искусств в Париже (1969). Опираясь на практические результаты своих исследований жизни городских сообществ, работает в русле так называемого контекстуализма: рассматривает здание как часть городского «организма» и исходит при проектировании из градостроительной ситуации и потребностей жителей. Его первая постройка (водонапорная башня в Марн-ла-Валле, 1971-1974 годы) трактована как городская достопримечательность. Ту же роль играют многие другие сооружения Портзампарка, причём в градостроительных проектах он часто предусматривает «знаковые здания», помогающие ориентироваться в городе и оживляющие его пространство. Другая градостроительная идея Портзампарка - «открытый квартал»: вместо традиционного квартала с застройкой по периметру и модернистского со свободно стоящими постройками он предлагает располагать здания плотной группой, с узкими промежутками между ними, которые выглядят как разрывы в архитектурной массе (кварталы «От-Форм» (1975-1979) и Массена (1995-2010) в Париже, комплекс «Nexus II» (1989-1991) в Фукуоке в Японии, квартал «Де Ситадел» (2000-2006) в Алмере в Нидерландах, и другие). Местоположение разрывов определяется направлением пешеходных потоков, ориентацией по солнцу и так далее. Ключевая работа Портзампарка - комплекс «Город музыки» в Париже (1984-1995 годы; корпуса концертного зала, музея и другие), благодаря удачному решению которого Портзампарк получил заказы на строительство подобных комплексов в Люксембурге (Филармония, 1997-2005) и в Рио-де-Жанейро («Город искусств», 2003-2013). Также среди работ: танцевальная школа Парижской оперы в Нантере (1983-1987), Дворец правосудия в Грасе (1993-1999), посольство Франции в Берлине (1997-2003), музейный комплекс «Ле Шан Либр» в Рене (1993-2006), здание администрации региона Рона-Альпы в Лионе (2006-2011), небоскрёбы «Tour de Lille» («Башня Лилля») в Лилле (1991-1995), «Granite» в районе Дефанс в границах Большого Парижа (2005-2008), LVMH (1999) и «One57» (2009-2014) в Нью-Йорке. Как критик градостроительных принципов модернизма, Портзампарк близок к постмодернизму, хотя его архитектурные сооружения формально примыкают к неомодернизму.