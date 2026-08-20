ПОРТУЛАНЫ
ПОРТУЛАНЫ, Портоланы - морские навигационные карты, употреблявшиеся преимущественно в XII-XVI веках.
Для определения и прокладки пути корабля на портуланах в ряде точек наносились компасные сетки (отсюда другие названия - компасные карты), указывавшие положение стран света и промежуточные направления, а также помещались (впервые) линейные масштабы. Старейшие средневековые портуланы относятся к XI веку, однако с развитием средиземноморской торговли с XII века количество портулан возросло. Существует мнение, что такие карты с подробным изображением морских побережий многократно копировались с периода античности и дошли до средних веков. Портуланы составлялись купцами, описывавшими заморские земли и пути к ним. Чаще всего это были части побережья Средиземного моря (Балканского и Апеннинского полуостровов, острова Адриатического и Ионического морей и другие). Береговая полоса показывалась на портуланах подробно, прилегавшие к ней внутренние районы обычно не описывались. Портуланы содержали данные о расстояниях между отдельными пунктами, направлении плавания, климатических условиях, силе и направлении ветров, времени, необходимом для достижения той или иной гавани, об островах, расположенных поблизости от материка, и опасностях, которые подстерегали мореплавателей, о подходах к отдельным портам и описания гаваней. Портуланы не учитывали шарообразную форму Земли, что делало их малоценными для плаваний через океан, однако они были очень удобными для каботажного плавания. Портуланы составлялись в основном на итальянском, испанском и португальском языках, однако существовали и портуланы на греческом языке (византийские портуланы). Сохранились систематические собрания портулан - атласы, включающие в себя, помимо общего портулана, компасные карты отдельных районов морей. В конце XV - начале XVI веков. Портуланы уступили место картам, на которые наносились параллели и меридианы.