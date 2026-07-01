ПОРТУГАЛЬСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ
ПОРТУГАЛЬСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ.
Революция 1820 года была вызвана затяжным внутриполитическим кризисом, связанным с ослаблением королевской власти в период наполеоновских войн (король Жуан VI (1816-1826) с 1807 года находился в Бразилии, фактическим регентом страны стал командующий португальскими войсками британский лорд У. Бересфорд). Началась в городе Порту с организованного революционным обществом Синедрион восстания 24.8.1820 года артиллерийского полка. В тот же день в Порту была создана Временная жунта управления королевством, состоявшая из 18 человек (представители клира, знати, купцов, магистратов, университетов и ряда провинций). В Лиссабоне 15.9.1820 года восставшие офицеры при поддержке горожан образовали собственное революционное правительство. 28 сентября правительства Порту и Лиссабона объединились в общую Временную жунту с целью провести выборы делегатов кортесов. Чрезвычайные общепортугальские кортесы, начавшие работу в январе 1821 года, приняли конституцию (вступила в силу 23.9.1822), составленную по образцу испанской Кадисской конституции 1812 года. Она объявила Португалию конституционной монархией, провозгласила свободу всех португальцев, их равенство перед законом, суверенитет нации, а не короля. Законодательной властью наделялся однопалатный парламент, избираемый всеобщим тайным голосованием. Вернувшийся в Португалию в июле 1821 года Жуан VI поклялся соблюдать конституцию. Однако уже 29.4.1826 года его сын Педру I (в Португалии правил как Педру IV) принял консервативную «Конституционную хартию», существенно расширившую полномочия монарха.
Революция 1836 года (сентябрьская) тесно связана с гражданскими войнами 1823-1834 годов между сторонниками абсолютизма и конституционной монархии (так называемые Мигелистские войны). В 1834 году кортесы провозгласили королевой Марию II да Глориа; были проведены либеральные преобразования (отмена мелких майоратов, наследственной передачи должностей, секуляризация и другие), ещё более обострившие внутриполитическую обстановку. Левые конституционалисты, требовавшие восстановления конституции 1822 года, подняли 9.9.1836 года восстание Лиссабонского гарнизона Национальной гвардии (последовательных приверженцев конституции 1822 года стали именовать сентябристами). Они сформировали правительство во главе с М. Пасушем да Силвой, признавшее конституцию 1822 года и предпринявшее попытку сократить государственные расходы. В 1837 году кабинет сентябристов пал, в 1838 году они заключили соглашение с «хартистами» (сторонниками «Конституционной хартии» 1826); была принята конституция 1838 года, предусматривавшая усиление королевской власти, ограничение избирательного права, введение двухпалатной системы.
Революции 1851-1852 годов предшествовал ряд социально-политических потрясений, обусловленных половинчатым характером либеральных реформ и ухудшением положения значительной части населения, - Марии да Фонте война (1846), Патулейя (1846-1847) и другие. В результате военного переворота 7.4-1.5.1851 года было свергнуто правительство «хартистов», заменивших конституцию 1838 года «Конституционной хартией». В мае к власти пришли умеренные либералы во главе с герцогом Ж.К. Салданьей. Новое правительство взяло курс на объединение правого крыла сентябристов и левого крыла «хартистов» в партию «Возрождения» («Regeneração»). Корона и правительство пошли на введение прямых выборов, муниципального самоуправления, расширение прав местных органов власти, понижение избирательного ценза; в 1852 году отменена смертная казнь за политические преступления. О проведении реформ было объявлено в «Дополнительном акте к хартии», принятом 5.7.1852 года. Несмотря на проводимые реформы, политическое влияние либералов оставалось ограниченным, в стране не сложилось стабильных политических партий, стороны не достигли единства в вопросе конституционного устройства страны.
Революция 1910 года началась 1 октября с массовой демонстрации в Лиссабоне. В ночь на 4 октября группа республиканцев подняла восстание, поддержанное военными, флотом и гражданским населением. 5 октября Португалия была объявлена республикой, король Мануэл II (1908-1910) бежал из страны. Временное правительство возглавил Ж.Т. Фернандеш Брага. 19.6.1911 года созвано Учредительное собрание. 21 августа оно утвердило республиканскую конституцию. Законодательная власть передавалась двухпалатному парламенту, исполнительная - президенту и Совету министров. Были приняты декреты об отделении Церкви от государства, об отмене дворянских титулов, провозглашены свобода печати и совести, право на забастовку, введён 8-часовой рабочий день для промышлнных рабочих.
В результате Португальской революции произошёл переход от абсолютизма к конституционной монархии, а затем к республиканскому правлению. Вместе с тем не были устранены многие феодальные пережитки, а также не до конца решён аграрный вопрос. Страна оставалась разделённой на две зоны - на севере господствовало мелкое крестьянское землевладение, на юге - крупное экстенсивное сеньориальное хозяйство. В период социально-политических потрясений Португалия фактически утратила контроль над многими своими колониальными владениями и окончательно утратила статус великой морской державы.