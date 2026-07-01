ПОРТУГАЛЬСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ

ПОРТУГАЛЬСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ.

Ре­во­лю­ция 1820 года бы­ла вы­зва­на за­тяж­ным внут­ри­по­ли­тическим кри­зи­сом, свя­зан­ным с ос­лаб­ле­ни­ем ко­ро­лев­ской вла­сти в пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн (ко­роль Жу­ан VI (1816-1826) с 1807 года на­хо­дил­ся в Бра­зи­лии, фак­тическим ре­ген­том стра­ны стал ко­ман­дую­щий пор­тугальскими вой­ска­ми британский лорд У. Бе­рес­форд). На­чалась в городе Пор­ту с ор­га­ни­зо­ван­но­го рево­люционным обществом Си­нед­ри­он вос­ста­ния 24.8.1820 года артиллерийского пол­ка. В тот же день в Пор­ту бы­ла соз­да­на Временная жун­та управ­ле­ния ко­ро­лев­ст­вом, со­сто­яв­шая из 18 человек (пред­ста­ви­те­ли кли­ра, зна­ти, куп­цов, ма­ги­ст­ра­тов, уни­вер­си­те­тов и ря­да про­вин­ций). В Лис­са­бо­не 15.9.1820 года вос­став­шие офи­це­ры при под­держ­ке го­ро­жан об­ра­зо­ва­ли собственное ре­во­люционное пра­ви­тель­ст­во. 28 сентября пра­ви­тель­ст­ва Пор­ту и Лис­са­бо­на объ­е­ди­ни­лись в об­щую Временную жун­ту с це­лью про­вес­ти вы­бо­ры де­ле­га­тов кор­те­сов. Чрез­вы­чай­ные об­ще­пор­ту­галь­ские кор­те­сы , на­чав­шие ра­бо­ту в январе 1821 года, при­ня­ли кон­сти­ту­цию (всту­пи­ла в си­лу 23.9.1822), со­став­лен­ную по об­раз­цу испанской Ка­дис­ской кон­сти­ту­ции 1812 года. Она объ­я­ви­ла Пор­ту­га­лию кон­сти­туционной мо­нар­хи­ей, про­воз­гла­си­ла сво­бо­ду всех пор­ту­галь­цев, их ра­вен­ст­во пе­ред за­ко­ном, су­ве­ре­ни­тет на­ции, а не ко­ро­ля. За­ко­но­дательной вла­стью на­де­лял­ся од­но­па­лат­ный пар­ла­мент, из­би­рае­мый все­об­щим тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем. Вер­нув­ший­ся в Пор­ту­га­лию в ию­ле 1821 года Жу­ан VI по­клял­ся со­блю­дать кон­сти­ту­цию. Од­на­ко уже 29.4.1826 года его сын Пед­ру I (в Пор­ту­га­лии пра­вил как Пед­ру IV) при­нял кон­сер­ва­тив­ную «Кон­сти­ту­ци­он­ную хар­тию», су­ще­ст­вен­но рас­ши­рив­шую пол­но­мо­чия мо­нар­ха.

Ре­во­лю­ция 1836 года (сен­тябрь­ская) тес­но свя­за­на с гражданскими вой­на­ми 1823-1834 годов ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми аб­со­лю­тиз­ма и кон­сти­туционной мо­нар­хии (так называемые Ми­ге­ли­ст­ские вой­ны). В 1834 году кор­те­сы про­воз­гла­си­ли ко­ро­ле­вой Ма­рию II да Гло­риа ; бы­ли про­ве­де­ны ли­бе­раль­ные пре­об­ра­зо­ва­ния (от­ме­на мел­ких май­о­ра­тов, на­след­ст­вен­ной пе­ре­да­чи долж­но­стей, се­ку­ля­ри­за­ция и другие), ещё бо­лее обо­ст­рив­шие внут­ри­по­ли­тическую об­ста­нов­ку. Ле­вые кон­сти­ту­цио­на­ли­сты, тре­бо­вав­шие вос­ста­нов­ле­ния кон­сти­ту­ции 1822 года, под­ня­ли 9.9.1836 года вос­ста­ние Лис­са­бон­ско­го гар­ни­зо­на Национальной гвар­дии (по­сле­до­ва­тель­ных при­вер­жен­цев кон­сти­ту­ции 1822 года ста­ли име­но­вать сен­тяб­ри­ста­ми). Они сфор­ми­ро­ва­ли пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с М. Па­су­шем да Сил­вой, при­знав­шее кон­сти­ту­цию 1822 года и пред­при­няв­шее по­пыт­ку со­кра­тить государственные рас­хо­ды. В 1837 году ка­би­нет сен­тяб­ри­стов пал, в 1838 году они за­клю­чи­ли со­гла­ше­ние с «хар­ти­ста­ми» (сто­рон­ни­ка­ми «Кон­сти­ту­ци­он­ной хар­тии» 1826); бы­ла при­ня­та кон­сти­ту­ция 1838 года, пре­ду­смат­ри­вав­шая уси­ле­ние ко­ро­лев­ской вла­сти, ог­ра­ни­че­ние из­би­рательного пра­ва, вве­де­ние двух­па­лат­ной сис­те­мы.

Ре­во­лю­ции 1851-1852 годов пред­ше­ст­во­вал ряд со­ци­аль­но-по­ли­тических по­тря­се­ний, обу­слов­лен­ных по­ло­вин­ча­тым ха­рак­те­ром ли­бе­раль­ных ре­форм и ухуд­ше­ни­ем по­ло­же­ния зна­чительной час­ти на­се­ле­ния, - Ма­рии да Фон­те вой­на (1846), Па­ту­лейя (1846-1847) и другие. В ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та 7.4-1.5.1851 года бы­ло сверг­ну­то пра­ви­тель­ст­во «хар­ти­стов», за­ме­нив­ших кон­сти­ту­цию 1838 года «Кон­сти­ту­ци­он­ной хар­ти­ей». В мае к вла­сти при­шли уме­рен­ные ли­бе­ра­лы во гла­ве с гер­цо­гом Ж.К. Сал­дань­ей. Но­вое пра­ви­тель­ст­во взя­ло курс на объ­е­ди­не­ние пра­во­го кры­ла сен­тяб­ри­стов и ле­во­го кры­ла «хар­ти­стов» в пар­тию «Воз­ро­ж­де­ния» («Regeneração»). Ко­ро­на и пра­ви­тель­ст­во по­шли на вве­де­ние пря­мых вы­бо­ров, му­ни­ци­паль­но­го са­мо­управ­ле­ния, рас­ши­ре­ние прав ме­ст­ных ор­га­нов вла­сти, по­ни­же­ние из­би­рательного цен­за; в 1852 году от­ме­не­на смерт­ная казнь за по­ли­тические пре­сту­п­ле­ния. О про­ве­де­нии ре­форм бы­ло объ­яв­ле­но в «До­пол­нительном ак­те к хар­тии», при­ня­том 5.7.1852 года. Не­смот­ря на про­во­ди­мые ре­фор­мы, по­ли­тическое влия­ние ли­бе­ра­лов ос­та­ва­лось ог­ра­ни­чен­ным, в стра­не не сло­жи­лось ста­биль­ных по­ли­тических пар­тий, сто­ро­ны не дос­тиг­ли един­ст­ва в во­про­се кон­сти­туционного уст­рой­ст­ва стра­ны.

Ре­во­лю­ция 1910 года на­ча­лась 1 октября с мас­со­вой де­мон­ст­ра­ции в Лис­са­бо­не. В ночь на 4 октября груп­па рес­пуб­ли­кан­цев под­ня­ла вос­ста­ние, под­дер­жан­ное во­ен­ны­ми, фло­том и гражданским на­се­ле­ни­ем. 5 октября Пор­ту­га­лия бы­ла объ­яв­ле­на рес­пуб­ли­кой, ко­роль Ма­ну­эл II (1908-1910) бе­жал из стра­ны. Временное пра­ви­тель­ст­во воз­гла­вил Ж.Т. Фер­нан­деш Бра­га. 19.6.1911 года со­зва­но Уч­ре­дительное со­б­ра­ние. 21 августа оно ут­вер­ди­ло рес­пуб­ли­кан­скую кон­сти­ту­цию. За­ко­но­дательная власть пе­ре­да­ва­лась двух­па­лат­но­му пар­ла­мен­ту, ис­пол­ни­тель­ная - пре­зи­ден­ту и Со­ве­ту ми­ни­ст­ров. Бы­ли при­ня­ты дек­ре­ты об от­де­ле­нии Церк­ви от го­су­дар­ст­ва, об от­ме­не дво­рян­ских ти­ту­лов, про­воз­гла­ше­ны сво­бо­да пе­ча­ти и со­вес­ти, пра­во на за­бас­тов­ку, вве­дён 8-ча­со­вой ра­бо­чий день для промышлнных ра­бо­чих.

В ре­зуль­та­те Португальской революции про­изо­шёл пе­ре­ход от аб­со­лю­тиз­ма к кон­сти­туционной мо­нар­хии, а за­тем к рес­пуб­ли­кан­ско­му прав­ле­нию. Вме­сте с тем не бы­ли уст­ра­не­ны многие феодальные пе­ре­жит­ки, а так­же не до кон­ца ре­шён аг­рар­ный во­прос. Стра­на ос­та­ва­лась раз­де­лён­ной на две зо­ны - на се­ве­ре гос­под­ство­ва­ло мел­кое кре­сть­ян­ское зем­ле­вла­де­ние, на юге - круп­ное экс­тен­сив­ное сень­о­ри­аль­ное хо­зяй­ст­во. В пе­ри­од со­ци­аль­но-по­ли­тических по­тря­се­ний Пор­ту­га­лия фак­ти­че­ски ут­ра­ти­ла кон­троль над многими свои­ми ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­де­ния­ми и окон­ча­тель­но ут­ра­ти­ла ста­тус ве­ли­кой морской дер­жа­вы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)