ПОРТУГАЛЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПОРТУГАЛЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - основана 19.04.1973 в городе Бад-Мюнстерайфель членами оппозиционной режиму А. ди Оливейры Салазара партии Португальское социал-демократическое действие.
Наследовала традиции действовавших соответственно в 1875-1926 годы и 1955-1964 годы Португальской социалистической партии и Республиканского и социалистического сопротивления. В августе 1973 года одобрены принципы и программа ПСП, генеральным секретарём избран М.А. Нобри Лопиш Соариш. Партия сыграла заметную роль в Апрельской революции 1974 года. 13-15.12.1974 года в Лиссабоне в легальных условиях состоялся 1-й съезд ПСП. В 1975-1976 годы представители партии входили в состав временных правительств; лидеры ПСП возглавляли правительственные кабинеты в 1976-1978 годы, 1983-1985 годы (Соариш), 1995-2002 годы (А. Гуттериш), 2005-2011 годы (Ж. Сократиш Карвалью Пинту ди Соза), занимали пост президента Португалии в 1986-1996 годы (Соариш), 1996-2006 годы (Сампайю).
ПСП - член Социалистического интернационала. Высший партийный орган - Национальный конгресс. Генеральный секретарь с 2011 года - А.Ж. Сегуру. Молодёжная организация - Социалистическая молодёжь (Juventude Socialista). Печатный орган - газета «Acç ̃ao Socialista». ПСП занимает левоцентристские позиции, придерживается идеологии демократического социализма, выступает за тесную интеграцию Португалии в ЕС и развитие евроатлантического сотрудничества. Партия насчитывает 83,5 тысячи членов (2012).