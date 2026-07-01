ПОРТУГАЛЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

ПОРТУГАЛЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - основана 19.04.1973 в городе Бад-Мюнстерайфель членами оппозиционной режиму А. ди Оливейры Салазара партии Португальское социал-демократическое действие.

На­сле­до­ва­ла тра­ди­ции дей­ст­во­вав­ших со­от­вет­ст­вен­но в 1875-1926 годы и 1955-1964 годы Пор­тугальской со­циа­ли­стической пар­тии и Рес­пуб­ли­кан­ско­го и со­циа­ли­стического со­про­тив­ле­ния. В августе 1973 года одоб­ре­ны прин­ци­пы и про­грам­ма ПСП, ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём из­бран М.А. Ноб­ри Ло­пиш Со­ариш. Пар­тия сыг­ра­ла за­мет­ную роль в Ап­рель­ской ре­во­лю­ции 1974 года. 13-15.12.1974 года в Лис­са­бо­не в ле­галь­ных ус­ло­ви­ях со­сто­ял­ся 1-й съезд ПСП. В 1975-1976 годы пред­ста­ви­те­ли пар­тии вхо­ди­ли в со­став временных пра­ви­тельств; ли­де­ры ПСП воз­глав­ля­ли пра­ви­тельственные ка­би­не­ты в 1976-1978 годы, 1983-1985 годы (Со­ариш), 1995-2002 годы (А. Гут­те­риш), 2005-2011 годы (Ж. Со­кра­тиш Кар­ва­лью Пин­ту ди Со­за), за­ни­ма­ли пост пре­зи­ден­та Пор­ту­га­лии в 1986-1996 годы (Со­ариш), 1996-2006 годы (Сам­пайю).

ПСП - член Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. Выс­ший партийный ор­ган - Национальный кон­гресс. Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь с 2011 года - А.Ж. Се­гу­ру. Мо­ло­дёж­ная организация - Со­циа­ли­сти­че­ская мо­ло­дёжь (Juventude Socialista). Пе­чат­ный ор­ган - газета «Acç ̃ao Socialista». ПСП за­ни­ма­ет ле­во­цен­три­ст­ские по­зи­ции, при­дер­жи­ва­ет­ся идео­ло­гии де­мо­кра­тического со­циа­лиз­ма, вы­сту­па­ет за тес­ную ин­те­гра­цию Пор­ту­га­лии в ЕС и раз­ви­тие ев­ро­ат­лан­тического со­труд­ни­че­ст­ва. Пар­тия на­счи­ты­ва­ет 83,5 тысячи чле­нов (2012).

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