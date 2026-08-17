ПОРТУГАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1974-1976 ГГ.

Революция в Португалии, которая привела к свержению авторитарного режима и осуществлению социальных преобразований, направленных на создание «демократического социализма».

К 1974 г. авторитарно-корпоративный режим в Португалии стал анахронизмом. После отставки по состоянию здоровья его архитектора А. Салазара в 1968 г. новый премьер-министр М. Каэтану пытался сохранить основы режима и колониальную империю, где развернулась вооруженная антиколониальная борьба. От трети (в городах) до половины (в сельской местности) населения находились за чертой бедности, 40% были неграмотны.

25 апреля 1974 г. группа офицеров («Движение капитанов») совершила бескровный военный переворот, который был поддержан широкими массами португальцев и получил название «Революция гвоздик» (этот цветок носили противники режима и вкладывали в дула автоматов победивших военных). Военный переворот привел к началу революции.

Власть в Португалии перешла к Движению вооруженных сил (ДВС), в которое входили военные различных политических взглядов. Программа ДВС была общедемократической.1 мая на улицы Лиссабона вышли массы сторонников различных политических партий, гражданское общество стремительно восстанавливалось. ДВС создал Совет национальной защиты из семи генералов, который 15 мая избрал временным президентом генерала А. ди Спинолу. 31 мая был создан более широкий Государственный совет. Премьер-министром был назначен юрист А. да Палма Карлош, в правительство вошли представители выступавших за социализм Народной демократической (НДП), Социалистической (СП), Коммунистической партий (ПКП) и Португальского демократического движения (ПДД). За пределами кабинета действовали также более правый Социал-демократический центр (СДЦ) и более левые группы, придерживавшиеся различных взглядов от маоизма до анархизма – Движение за реорганизацию пролетарской партии, Лига революционного союза и действия, Революционная партия пролетариата – революционные бригады, Социалистический народный фронт и т.д. За пределами правящей коалиции оказались и правые партии, не пользовавшиеся значительным влиянием: Либеральная партия, Партия прогресса, Португальская националистическая партия, Народное португальское движение.

В стране развернулось движение крестьян юга за захват крупных поместий, росло забастовочное движение, на предприятиях создавались комиссии трудящихся для контроля за администрацией. Происходили захваты предприятий рабочими, иногда – с созданием кооперативов. В профсоюзе Интерсиндикал усилилось влияние коммунистов, которые, конфликтуя с социалистами, отстаивали его монополию на профсоюзную деятельность. Происходили захваты пустующего жилья. Комиссии жильцов требовали улучшения городской инфраструктуры.

Теряя контроль над ситуацией, премьер-министр потребовал новых полномочий и предложил срочно провести выборы президента, укрепив таким образом власть Спинолы. Эти предложения были отвергнуты Государственным советом, и 18 июля Карлош ушел в отставку. По рекомендации ДВС премьер-министром был назначен полковник В. дош Сантош Гонсалвеш. В его правительство, в которое помимо гражданских министров вошло семь офицеров, решительно взяло курс на предоставление независимости колониям и проведение социальных преобразований. В результате отказа от колоний социально-экономическое положение в Португалии ухудшилось – из-за падения торговли с ними и притока беженцев (550 тыс. в сентябре 1975 г.). В августе правительство санкционировало повышение цен на продукты питания и горючее.

26 сентября сторонники Спинолы устроили манифестацию в его поддержку и обструкцию Гонсалвешу и министру, генсеку ПКП А. Куньялу . Произошли столкновения. Сторонники Спинолы и консервативного лагеря решили выйти 28 сентября на демонстрацию «молчаливого большинства», пытаясь повторить успех де Голля в 1968 г. На демонстрацию должны были прибыть крестьяне консервативных северных районов, частично – вооруженные. Для этого были организованы «бесплатные экскурсии» в столицу. Сторонники левых сил блокировали подступы к столице баррикадами и остановили автобусы с «экскурсантами», не допустив их в Лиссабон (железнодорожное сообщение было блокировано забастовкой). Гонсалвеш и левый генерал О. Сарайва ди Карвальо были задержаны в президентском дворце. Верные Спиноле части национальной гвардии заняли радиостанции, его сторонники призывали силой разбирать баррикады. Одновременно по приказу генерала Ф. да Кошта Гомеша были проведены аресты правых радикалов. Перед угрозой начала вооруженных столкновений Спинола отменил демонстрацию и 30 сентября ушел в отставку. Новым президентом был назначен генерал Гомеш.

11 марта 1975 г. генералом Г. де Мело была предпринята попытка правого переворота, но она не была поддержана армией, а массы демонстрантов смогли блокировать мятежников и убедить солдат перейти на сторону правительства. Спинола бежал в Испанию. Подавление мятежа привело к значительной радикализации ДВС. Совет национальной защиты, в который входил Спинола и его сторонники, был распущен и заменен более широким и левым Революционным советом, действовавшим под контролем ассамблеи ДВС. ДВС заявило о курсе на социализм. 14 марта были национализированы португальские банки, 15 апреля – страховые компании, 16 апреля – собственность монополистических корпораций. Возник обширный государственный сектор, включавший крупнейшие электростанции, металлургические, нефтехимические и транспортные предприятия. Комиссии трудящихся получили право на участие в управлении. Было национализировано около 300 предприятий с 24% рабочей силы страны, на 1000 была введена система участия. Управление государственным сектором не было эффективным и усилило дефицит бюджета. Цены на продукты питания были заморожены до конца года. Официальный статус получили комиссии жильцов, государство поддерживало их инициативы по городскому благоустройству.

15 апреля были запрещены издольщина и субаренда. 4 июля декрет об аграрной реформе ввел в законные рамки аграрную революцию: национализировались владения свыше 50 га орошаемой и 500 га неорошаемой земли. Была экспроприирована собственность 1300 землевладельцев размером в 923 тыс. га. Они передавались в пользование кооперативам. В консервативных северных районах проводилась кампания «культурной динамизации» - военные направлялись в глубинку в качестве агитаторов, ремонтировали дороги, помогали в налаживании просвещения и медицинского обеспечения.

Модель социализма ДВС была разработана с учетом недостатков бюрократического «социализма», созданного коммунистическими режимами. Поэтому будущее общество предполагалось как демократическое и многосекторное.

ДВС не стал принимать самостоятельного участия в выборах в Конституционное собрание, но по его требованию 11 апреля крупнейшие партии подписали «Платформу политического согласия», по которому на 3-5 лет сохранялась руководящая роль вооруженных сил в государстве с целью продвижения к социализму. Революционный совет мог объявить неконституционным принятый парламентом закон, давал согласие на назначение министров обороны, внутренних дел и экономического планирования, правительство должно было получить вотум доверия как парламента, так и ДВС.

25 апреля 1975 г. прошли выборы в Конституционное собрание, на которых 37,9% голосов получила Соцпартия, 26,4% - НДП, 12,5% - ПКП. Меньше голосов получили ПДД и СДЦ. Получив поддержку избирателей, СП взяла курс на переход к гражданскому правлению под лозунгом «Социализму – да! Диктатуре – нет!» Под социализмом понималось социальное государство западноевропейского типа.

8 июля ДВС приняло документ «Союза народа и ДВС», составленный сторонниками Гонсалвеша и Карвальо, в котором выдвигалась задача создания «демократии нового типа». Её основой должны были стать «базовые народные организации» (ассамблеи жителей и предприятий), которые получают права местной власти и производственного самоуправления, объединяются в федерации и формируют Национальную народную ассамблею. Эта концепция, которая угрожала прерогативам парламента, не была поддержана Конституционным собранием, но все же в конституцию вошли положения о рабочих комиссиях и социалистической перспективе португальского общества.

Большое влияние на ход событий оказывали внепарламентские радикалы. В мае коллектив работников захватил крупную газету «Република», близкую к СП, и она стала «открытой трибуной», где публиковались прежде всего леваки. Этот случай стал поводом к выходу из правительства в июле СП и НДП, которые обвиняли военных в попустительстве захватчикам. Леваки захватили также крупную католическую радиостанцию «Радио Ренашенса». Росло их влияние в комиссиях и среди солдат. Комиссии жителей захватывали мелкие предприятия и магазины, которые переходили под контроль местного самоуправления.

По провинции прокатилась волна право-радикального насилия – погромам и поджогам подверглись штаб-квартиры ПКП. В июне на азорском острове Сан-Мигел произошла попытка сепаратистского переворота. «Жаркое лето» 1975 г. сопровождалось массовыми манифестациями и забастовками.

В результате июльского правительственного кризиса ДВС 25 июля решило создать Директорию, в которую вошли Гомеш, Гонсалвеш и командующий Оперативного командования на континенте (то есть основных силовых структур) Карвальо.

7 августа 9 влиятельных членов ДВС выступили против дальнейшей радикализации революции. Сторонники «Документа 9-ти» были исключены из Революционного совета и не вошли в новое правительство, но начатая ими дискуссия завершилась поражением Гонсалвеша в Революционном совете. С левых позиций против него выступил и Карвальо. 30 августа Гонсалвеш ушел в отставку. 5 сентября он был исключен из Революционного совета. Новое правительство, сформированное 19 сентября, возглавил адмирал П. де Азеведу, в него вернулись представители СП и НДП. Правительство предприняло меры к укреплению дисциплины на предприятиях и в армии, включая ограничения прав на забастовки и увольнения радикальных офицеров. Леворадикальные организации в этих условиях требовали разгона «Учредиловки» и создания «Правительства рабочих, солдат и матросов», но ПКП не поддержала эти лозунги. Оперативное командование во главе с Карвальо (который был также командующим Лиссабонского военного округа) отказывалось применять силу в отношении демонстрантов и забастовщиков. 20 ноября Азеведу потребовал его отставки, угрожая отставкой правительства. 21 ноября Революционный совет снял Карвальо с поста командующего округом, что было воспринято частью левых как подготовка к подавлению революции.

25 ноября организация «Объединенные солдаты победят!» подняла восстание парашютистов против правительства. Она рассчитывала на поддержку Карвальо, но он, как и ПКП, отмежевался от выступления, которое было быстро подавлено войсками под командованием генерала А. Рамалью Эаниша. Это выступление было использовано в качестве предлога для чистки вооруженных сил, государственного аппарата и СМИ от леворадикальных элементов.

Итоги революции были подведены в 1976 года. 2 апреля 1976 г. была принята новая конституция. На выборах в парламент 25 апреля СП получила 35,1% голосов и 23 июля сформировала правительство меньшинства во главе с М. Соарешем. НДП и СДЦ вместе получили 40% голосов, а ПКП – 14,6%. На президентских выборах 27 июня 1976 г. победил генерал Эаниш, значительно опередивший Карвальо. В этих условиях правительство ориентировалось на взаимодействие с правым крылом парламента, ликвидацию тех последствий революции, которые не были закреплены законодательно, частичный пересмотр революционного законодательства в пользу норм ЕЭС, в которое стремилось привести страну правительство Э. Соареша и его партнеры справа. Эта задача была решена 1 июня 1985 г. В 1982 г. был ликвидирован Революционный совет. В 90-е гг. развернулась приватизация. Созданное революцией социальное государство обеспечило предпосылки для завершения индустриальной модернизации и интеграции в Евросоюз.

Автор статьи: Шубин А.В.