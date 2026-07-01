ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - основана 06.03.1921 году как португальская секция Коммунистического интернационала.
Первый съезд ПКП состоялся в ноябре 1923 года. После захвата власти в Португалии военным триумвиратом 28.5.1926 года действовала в подполье, играла ведущую роль в оппозиционном движении режиму А. ди Оливейры Салазара, члены партии подвергались репрессиям (в том числе Куньял А.). В 1938 году исключена из Коминтерна, в 1948 году восстановила отношения с ВКП(б) (с 1952 КПСС) и коммунистическим движением. Участвовала в Апрельской революции 1974 года, с 12.1.1975 года действует легально. Пользуется поддержкой преимущественно промышленных рабочих Лиссабона и Сетубала, жителей сельских районов Алентежу и Рибатежу. Наилучшего результата добилась на выборах 1979 года (18,96% голосов избирателей и 47 мест в парламенте). На парламентских выборах 2011 года за ПКП проголосовали 7,9% избирателей.
Партия выступает в защиту экономических интересов лиц наёмного труда, за проведение социальных реформ, декриминализацию абортов, против претворения в жизнь программы приватизации внутренних водных ресурсов. Высшими органами ПКП являются съезд (1 раз в 3 года или по необходимости), ЦК и Центральная контрольная комиссия. Генеральный секретарь - Ж. Сократиш Карвалью Пинту ди Соза (с 2004). Молодёжная организация - Португальская коммунистическая молодёжь (Juventude Comunista Portuguesa; основана в 1979 году). Владеет издательством «Edições Avante!», публикует еженедельную газету «Avante!» (выходит с 1931 года, с мая 1974 года легально) и теоретический журнал «O Militante» (1 раз в 2 месяца). ПКП насчитывает 60,5 тысяч членов (2012).