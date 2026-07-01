ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - основана 06.03.1921 году как португальская секция Коммунистического интернационала .

Пер­вый съезд ПКП со­сто­ял­ся в но­ябре 1923 года. По­сле за­хва­та вла­сти в Пор­ту­га­лии во­енным три­ум­ви­ра­том 28.5.1926 года дей­ст­во­ва­ла в под­по­лье, иг­ра­ла ве­ду­щую роль в оп­по­зиционном дви­же­нии ре­жи­му А. ди Оли­вей­ры Са­ла­за­ра, чле­ны пар­тии под­вер­га­лись ре­прес­си­ям (в том числе Кунь­ял А .). В 1938 году ис­клю­че­на из Ко­мин­тер­на, в 1948 году вос­ста­но­ви­ла от­но­ше­ния с ВКП(б) (с 1952 КПСС ) и ком­му­ни­стическим дви­же­ни­ем. Уча­ст­во­ва­ла в Ап­рель­ской ре­во­лю­ции 1974 года, с 12.1.1975 года дей­ст­ву­ет ле­галь­но. Поль­зу­ет­ся под­держ­кой пре­имущественно промышленных ра­бо­чих Лис­са­бо­на и Се­ту­ба­ла, жи­те­лей сель­ских рай­онов Ален­те­жу и Ри­ба­те­жу. Наи­луч­ше­го ре­зуль­та­та до­би­лась на вы­бо­рах 1979 года (18,96% го­ло­сов из­би­ра­те­лей и 47 мест в пар­ла­мен­те). На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2011 года за ПКП про­го­ло­со­ва­ли 7,9% из­би­ра­те­лей.

Пар­тия вы­сту­па­ет в за­щи­ту эко­но­мических ин­те­ре­сов лиц на­ём­но­го тру­да, за про­ве­де­ние со­ци­аль­ных ре­форм, дек­ри­ми­на­ли­за­цию абор­тов, про­тив пре­тво­ре­ния в жизнь про­грам­мы при­ва­ти­за­ции внутренних вод­ных ре­сур­сов. Выс­ши­ми ор­га­на­ми ПКП яв­ля­ют­ся съезд (1 раз в 3 го­да или по не­об­хо­ди­мо­сти), ЦК и Центральная кон­троль­ная ко­мис­сия. Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь - Ж. Со­кра­тиш Кар­ва­лью Пин­ту ди Со­за (с 2004). Мо­ло­дёж­ная организация - Пор­тугальская ком­му­ни­стическая мо­ло­дёжь (Ju­ven­tude Comunista Portuguesa; ос­но­ва­на в 1979 году). Вла­де­ет издательством «Edições Avante!», пуб­ли­ку­ет еже­не­дель­ную газету «Avante!» (вы­хо­дит с 1931 года, с мая 1974 года ле­галь­но) и тео­ре­тический журнал «O Militante» (1 раз в 2 ме­ся­ца). ПКП на­счи­ты­ва­ет 60,5 тысяч чле­нов (2012).

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