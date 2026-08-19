ПОРТУГАЛО-КАСТИЛЬСКИЕ ВОЙНЫ XIV‒XV вв.

Войны между Португалией и королевством Кастилии (Испания).

По итогам Реконкисты, которая в Португалии завершилась во второй половине 13 в., часть пограничных территорий осталась предметом взаимных споров. Тем не менее, в первой половине 14 в. необходимость военных действий против мавров подталкивала Португалию и Кастилию к объединению сил, результатом чего стали договоры 1304 и 1329 гг. Объединённые войска разгромили мавров при Саладо (1340) в Андалусии, что стало фактически последним совместным военным предприятием.

Постоянные династические браки между представителями португ. Бургундской династии и королевского дома Кастилии были не в состоянии предотвратить военные конфликты. Так, невзирая на брак в 1328 г. между португальской инфантой Марией и королем Кастилии Альфонсо XI, в том же году разразилась португало-кастильская война, сопровождавшаяся взаимными грабежами.

Португалия заключила союз с Арагоном (1338), находившимся в состоянии войны с Кастилией. Этот альянс и усиление внутрикастильских оппозиционных группировок знати заставили кастильскую корону искать мира с Португалией. Представителями обоих королевств в Сантарене был заключен «Вечный мир» (подписан в Севилье), возобновлённый в 1350 г. при восшествии на кастильский престол Педро Жестокого.

В португало-кастильских отношениях в первой половине 14 в. основой разногласий и конфликтов служили взаимные феодальные претензии на города и земли; поводом служили случайные инциденты, личные амбиции и династические интересы. В войнах участвовала преимущественно знать; они невелики по числу участников, по характеру военных действий представляли собой краткосрочные военные походы.

Во второй половине 14 в. на взаимоотношения Португалии и Кастилии значительное влияние оказала Столетняя война. Использование англо-французского соперничества породило практику союзов с одной из основных воюющих держав. Острота конфликтов усугублялась внутриполитической нестабильностью, сначала в Кастилии, затем в Португалии. Борьба за политическую гегемонию превратилась в попытки присоединить страну целиком.

В 1350–1360 гг. Португалия вмешалась в феодальную распрю в Кастилии и поддержала Педро Жестокого против его сводного брата Энрике Траста́мара, будущего Энрике II. Энрике Траста́мара обратился к королю Португалии Педру I с мирными предложениями и в 1366 г. заключил мирный договор, подтверждённый после смерти Педру I его преемником Фернанду.

Фернанду был правнуком короля Кастилии Санчо IV и внуком его дочери Беатрис, его притязания на кастильский престол завязали новый узел португало-кастильских противоречий. В 1369 г. Португалия начала первую в правление Фернанду португало-кастильскую войну, оказавшуюся неудачной для Португалии. По требованию папы Григория XI в 1371 г. Фернанду и Энрике II заключили мир в Алкутиме. Военного союза не предполагалось, но оговаривалось, что Португалия должна поддерживать союзника Кастилии французского короля Карла V. Мирные отношения подкреплялись брачным договором между дочерью Энрике и Фернанду.

Однако в 1372 г. португальские войска начали вторую португало-кастильскую войну, неожиданно вторглись в Галисию и захватили г. Вьяну, в ответ на что Энрике вступил в Португалию и осадил Лиссабон. В 1373 г. в Сантарене был заключен мир, а в 1374 г. – договор о союзе с Кастилией, который свидетельствовал о значительном перевесе сил в пользу Кастилии.

В то же время в Португалии вокруг дважды взятого кастильцами Лиссабона, Сантарена и других городов развернулось строительство оборонительных сооружений. До 1376 г. Португалия не нарушала мирных отношений с Кастилией. Была достигнута договорённость о браке незаконного сына Энрике II, Фадрике, и дочери Фернанду, Беатриш.

После смерти Энрике II в 1379 г. его сын Хуан I решил заключить брак между Беатриш и своим сыном Хуаном, наследником кастильского трона, будущим Энрике III. В итоге в 1381 г. началась третья в правление Фернанду португало-кастильская война. Военная помощь англичан, прибывших 19.07.1381 в Лиссабон в количестве 3 тыс. человек, только усугубила положение. Третья война закончилась подписанием мирного договора в Элваш в августе 1382 г.

В результате договор о браке Беатриш был снова пересмотрен с тем, чтобы выдать её за самого Хуана I, короля Кастилии. Это решение утвердил договор в Салватерра де Магуш в 1383 г. В нём рассматривались различные варианты наследования и занятия португальского престола, однако в целом прослеживалась заинтересованность Кастилии в поглощении Португалии: по смерти Фернанду Хуан I становился законным королём Португалии.

Попытки Кастилии рассматривать Португалию как достояние кастильской короны на том основании, что наследница португальской короны была супругой короля Кастилии, привели к острому социально-политическому кризису 1383–1385 гг. в Португалии и взаимным военным действиям с элементами гражданской войны.

В 1384 г. Хуан I вторгся в Португалию и осадил Лиссабон. Победы португальцев в боях при Атолейруш (1384) и Транкозу (1385), в решающей битве при Алжубарроте (14.08.1385) заставили Кастилию отказаться от притязаний, но обе страны формально находились в состоянии войны до 1411 г.

В 15 в. с началом эпохи Великих географических открытий военное противостояние Кастилии и Португалии приняло форму притязаний на новооткрытые территории и торговые пути.

В 1475–1478 гг. имели место многочисленные столкновения на море между обеими странами. Тордесильясский договор 1494 г. снял нараставшее противостояние в морской сфере, определив зоны влияния. Однако возникли противоречия по поводу обладания Молуккскими островами, что потребовало заключения договора в Сарагосе (1529).

Брачная политика обеих стран, обеспечивая мир, в то же время была чревата потенциальными взаимными притязаниями на корону соседнего королевства, приводящими к военному противостоянию, результатом чего стало сражение при Торо (1476), в котором кастильцы одержали победу. По договору в Алкасовас (1479) португальский король Афонсу V отказался от прав своей супруги Жоаны на кастильский трон, но планы объединения двух стран под одним скипетром периодически реанимировались обеими сторонами. В итоге после пресечения Ависской династии в 1580 г. Португалия временно (до 1640 г.) оказалась в составе земель испанской короны.

Исторические источники:

Crónica del-rei Dom Joham I. Lisboa, 1977. P. 1–2

As crónicas de Fernão Lopes / Sel. e transp. em português moderno [por] A.J. Saraiva. Lisboa, 1997

Crónica de D. Fernando / Ed. crítica de G. Macchi, T. Amado. Lisboa, 2004

Crónica de D. Pedro / Ed. Crítica de G. Macchi. Lisboa, 2007

Автор статьи: А.П. Черных