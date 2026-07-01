ПОРТУГАЛЬЦЫ
ПОРТУГАЛЬЦЫ - романский народ, основное население Португалии.
Численность свыше 10 миллионов человек (2011, оценка). Лица португальского происхождения живут также в США (1,4 миллиона человек - 2012 год, оценка Бюро переписи; наиболее многочисленны в штатах Калифорния и Массачусетс), Канаде (430 тысяч человек - 2011 год, перепись); по консульским данным (2012), выходцы из Португалии проживают во Франции (992,2 тысячи чел.), Бразилии (558,7 тысяч человек), Швейцарии (283,7 тысяч человек), Германии (166,1 тысяч человек), Анголе (113,2 тысяч человек) и других. Говорят на португальском языке; около 15 тысяч человек на крайнем северо-востоке Португалии (муниципалитеты Миранда-ду-Дору и Вимиозу округа Браганса субрегиона Алту-Трез-уш-Монтиш) - на мирандском языке (близком к леоно-астурийским диалектам испанского языка). В основном католики.
Предки португальцев - романизированное население запада Иберийского полуострова (римская провинция Лузитания); в их состав вошли ассимилированные представители германских племён (вандалов, свевов, вестготов), арабов, берберов, евреев и других. Традиционная культура типична для народов Южной Европы. Основные занятия - земледелие (виноград, олива, пшеница, кукуруза), рыболовство, промысел моллюсков, омаров. На севере преобладают хутора и небольшие поселения кучевой планировки, на юге - крупные деревни уличной планировки. Жилище на севере - астуро-галисийского (смотреть в статье Галисийцы), на юге - андалусийского (смотреть в статье Испанцы) типов. Женская одежда - широкая полосатая или клетчатая юбка (сая), блуза с корсажем, передник, платок, обувь без задников на каблуках; мужская - короткие штаны (калсаш), рубаха, жилет, широкий пояс (файша), широкополая войлочная или фетровая шляпа (сомбрейру). Для кухни характерно широкое употребление рыбы (особенно трески, сардин), вина, кофе; традиционные блюда - сушёная солёная треска (бакальяу), жареные сардины, омары, тушёная рыба с картофелем (калдейрада), картофельный суп с молодой капустой, кукурузный суп с мёдом, фасоль с тушёным мясом (фейжоада), тушенный со свиной кровью рис (арруш ди саррабулью), жаренная на огне говядина (прегу) или свинина (бифанаш), сыры (овечий - серра, козий - рабасал), сладости (ореховый пудинг, запечённые в тесте фрукты, фаршированные инжиром и орехами яблоки) и другое.
Устное творчество
Традиционная крестьянская музыка преимущественно вокальная одноголосная. В ряде округов известно вокальное 2-, 3-, 4-голосие (преимущественно женское). Среди наиболее древних и важных музыкально-поэтических жанров - рома́нсе: сольная (без аккомпанемента) песня на эпические, исторические, религиозные, социально значимые темы (сборник текстов «Romanceiro e cancioneiro geral» опубликовал в Лиссабоне в 1843-1851 годы Ж. Алмейда Гаррет). До начала 1960-х годов в народной среде бытовали трудовые и календарные песни. Самые распространённые танцы - виру, хула, мальян с многочисленными местными вариантами. Самый популярный жанр городской традиционной музыки - фаду, сольная песня с аккомпанементом так называемой португальской гитары (жанр возник во 2-й четверти XIX века, различаются 2 традиции: лиссабонская и коимбрская). Наряду с «португальской гитарой» (лютневидный инструмент с округлым корпусом, разновидность цистры; известен с XVIII века), распространена волынка гайта (известна с XIV века). Тамборилейру - специфический португальский ансамбль барабанов, нередко с продольной флейтой.