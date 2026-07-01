ПОРТУГАЛЬЦЫ

ПОРТУГАЛЬЦЫ - романский народ, основное население Португалии.

Чис­лен­ность свыше 10 миллионов человек (2011, оцен­ка). Ли­ца пор­тугальского про­ис­хо­ж­де­ния жи­вут так­же в США (1,4 миллиона человек - 2012 год, оцен­ка Бю­ро пе­ре­пи­си; наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны в шта­тах Ка­ли­фор­ния и Мас­са­чу­сетс), Ка­на­де (430 тысяч человек - 2011 год, пе­ре­пись); по кон­суль­ским дан­ным (2012), вы­ход­цы из Пор­ту­га­лии про­жи­ва­ют во Фран­ции (992,2 тысячи чел.), Бра­зи­лии (558,7 тысяч человек), Швей­ца­рии (283,7 тысяч человек), Гер­ма­нии (166,1 тысяч человек), Ан­го­ле (113,2 тысяч человек) и других. Го­во­рят на пор­ту­галь­ском язы­ке; около 15 тысяч человек на край­нем се­ве­ро-вос­то­ке Пор­ту­га­лии (му­ни­ци­па­ли­те­ты Ми­ран­да-ду-До­ру и Ви­мио­зу округа Бра­ган­са субрегиона Ал­ту-Трез-уш-Мон­тиш) - на ми­ранд­ском языке (близ­ком к лео­но-ас­ту­рий­ским диа­лек­там испанского языка). В основном ка­то­ли­ки .

Пред­ки португальцев - ро­ма­ни­зи­рованное на­се­ле­ние за­па­да Ибе­рий­ско­го полуострова (римская провинция Лу­зи­та­ния); в их со­став во­шли ас­си­ми­ли­ро­ван­ные пред­ста­ви­те­ли германских пле­мён (ван­да­лов, све­вов, вест­го­тов), ара­бов, бер­бе­ров, ев­ре­ев и других. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Южной Ев­ро­пы. Основные за­ня­тия - зем­ле­де­лие (ви­но­град, оли­ва, пше­ни­ца, ку­ку­ру­за), ры­бо­лов­ст­во, про­мы­сел мол­лю­сков, ома­ров. На се­ве­ре пре­об­ла­да­ют ху­то­ра и не­боль­шие по­се­ле­ния ку­че­вой пла­ни­ров­ки, на юге - круп­ные де­рев­ни улич­ной пла­ни­ров­ки. Жи­ли­ще на се­ве­ре - ас­ту­ро-га­ли­сий­ско­го (смотреть в статье Га­ли­сий­цы ), на юге - ан­да­лу­сий­ско­го (смотреть в статье Ис­пан­цы) ти­пов. Жен­ская оде­ж­да - ши­ро­кая по­ло­са­тая или клет­ча­тая юб­ка (сая), блу­за с кор­са­жем, пе­ред­ник, пла­ток, обувь без зад­ни­ков на каб­лу­ках; муж­ская - ко­рот­кие шта­ны (кал­саш), ру­ба­ха, жи­лет, ши­ро­кий по­яс (фай­ша), ши­ро­ко­по­лая вой­лоч­ная или фет­ро­вая шля­па (сом­брей­ру). Для кух­ни ха­рак­тер­но ши­ро­кое упо­треб­ле­ние ры­бы (осо­бен­но трес­ки, сар­дин), ви­на, ко­фе; тра­диционные блю­да - су­шё­ная со­лё­ная трес­ка (ба­каль­яу), жа­ре­ные сар­ди­ны, ома­ры, ту­шё­ная ры­ба с кар­то­фе­лем (кал­дей­ра­да), кар­то­фель­ный суп с мо­ло­дой ка­пус­той, ку­ку­руз­ный суп с мё­дом, фа­соль с ту­шё­ным мя­сом (фей­жоа­да), ту­шен­ный со сви­ной кро­вью рис (ар­руш ди са­рра­бу­лью), жа­рен­ная на ог­не го­вя­ди­на (пре­гу) или сви­ни­на (би­фа­наш), сы­ры (ове­чий - сер­ра, ко­зий - ра­ба­сал), сла­до­сти (оре­хо­вый пу­динг, за­пе­чён­ные в тес­те фрук­ты, фар­ши­ро­ван­ные ин­жи­ром и оре­ха­ми яб­ло­ки) и другое.

Уст­ное твор­че­ст­во

Тра­диционная кре­сть­ян­ская му­зы­ка пре­имущественно во­каль­ная од­но­го­лос­ная. В ря­де ок­ру­гов из­вест­но во­каль­ное 2-, 3-, 4-го­ло­сие (пре­имущественно жен­ское). Сре­ди наи­бо­лее древ­них и важ­ных музыкально-по­этических жан­ров - рома́нсе: соль­ная (без ак­ком­па­не­мен­та) пес­ня на эпические, ис­то­рические, ре­лигиозные, со­ци­аль­но зна­чи­мые те­мы (сборник тек­стов «Ro­man­ceiro e cancioneiro geral» опуб­ли­ко­вал в Лис­са­бо­не в 1843-1851 годы Ж. Ал­мей­да Гар­рет). До начала 1960-х годов в народной сре­де бы­то­ва­ли тру­до­вые и ка­лен­дар­ные пес­ни. Са­мые рас­про­стра­нён­ные тан­цы - ви­ру, ху­ла, маль­ян с мно­го­численными ме­ст­ны­ми ва­ри­ан­та­ми. Са­мый по­пу­ляр­ный жанр городской тра­диционной му­зы­ки - фа­ду, соль­ная пес­ня с ак­ком­па­не­мен­том так называемой пор­ту­галь­ской ги­та­ры (жанр воз­ник во 2-й четверти XIX века, раз­ли­ча­ют­ся 2 тра­ди­ции: лис­са­бон­ская и ко­имбр­ская). На­ря­ду с «пор­ту­галь­ской ги­та­рой» (лют­не­вид­ный ин­ст­ру­мент с ок­руг­лым кор­пу­сом, раз­но­вид­ность ци­ст­ры; из­вес­тен с XVIII века), рас­про­стра­не­на во­лын­ка гай­та (из­вест­на с XIV века). Там­бо­ри­лей­ру - спе­ци­фический пор­тугальский ан­самбль ба­ра­ба­нов, не­ред­ко с про­доль­ной флей­той.

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