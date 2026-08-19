Португа́льская колониа́льная импе́­рия

Португа́льская колониа́льная импе́­рия — совокупность территорий за пределами Европы, управлявшихся Португалией в XV–ХХ вв. Официальный термин «колониальная империя» в Португалии существовал лишь в 1930–1951, в прочие времена территории рассматривались как части единого государства и назывались «Заморской Португалией» ( порт . Ultramar Português).

Формирование португальских заморских владений непосредственным образом связано с эпохой Великих гео­графических открытий и началось с завоевания Сеуты в 1415. Один из создателей П. к. и. — Афонсу де Албукерки . В Африке португальскими владениями были Ангола, Мозамбик, часть Мадагаскара, поселения в Кении, Танзании. Португальская Индия представляла собой комплекс владений, сформировавшихся в начале XVI в. (Гоа, Диу, Даман, Бомбей, Каликут, Кочин, Цейлон и др.), в состав Португальской Индонезии входили Молуккские о-ва, отошедшие Португалии по договору в Сарагосе (1512). В период нахождения Португалии в составе короны испанских королей (1580–1640) ее колонии подвергались нападениям враждовавших с Испанией государств. Контроль над торговыми путями переходил к англичанам, большинство португальских владений в Индийском и Тихом океанах захватили голландцы. Персы отвоевали Ормуз (1623), были утрачены о. Сан-­Томе, крепость Сан-­Жорже-да-­Мина (Золотой Берег, ныне Гана) и др. В Индонезии в руках португальцев остался лишь Восточный Тимор. К XVIII в. заморские территории Португалии (за исключением Бразилии) приносили преимущественно убытки. В Бразилии с конца XVII в. добывалось золото, с 1730 — алмазы. Ее роль повысилась после прибытия в Бразилию короля и двора в 1808. Существовали планы переноса столицы империи в Бразилию в рамках проекта единого государства под названием «Объединенное королевство Португалии, Бразилии и Алгарви».

Колониальный вопрос в течение XIX в. приобрел для Португалии большую остроту. На владения Португалии стали претендовать Великобритания и Германия. Притязания утратили характер политических и стали преимущественно экономическими. Попытка соединить Анголу и Мозамбик (так называемая Розовая карта) натолкнулась на противодействие Великобритании. На Берлинской конференции 1884–1885 Португалия пыталась противопоставить историческое право действительному конт­ролю над территориями. Она вынуждена была подчиниться Британскому ультиматуму 1890. В активной эксплуатации колоний ввиду экономической слабости Португалии принял участие капитал других государств, прежде всего Великобритании. После Португальской революции 1910 была провозглашена автономия колоний, но в период «Нового государства» в колониях действовал Колониальный акт (8 июля 1930), не признававший гражданских прав за их коренным населением.

К середине ХХ в. владениями Португалии оставались Ангола, Мозамбик, Гвинея-­Бисау, Гоа, Даман, Диу (Португальская Индия), о-ва Сан-­Томе и Принсипе, Макао, о-ва Зеленого Мыса (ныне Кабо Верде), Восточный Тимор. В период Второй республики (1933–1974) Португалия переименовала их в «заморские провинции» (1951) и настаивала на том, что они являются не колониями, а неотделимой частью «многонациональной и многоконтинентальной нации» Португалии. Эти общественные настроения в 1960‑х выразились в теории лузотропикализма — разновидности националистического романтизма, основанного на представлениях о единстве европейской Португалии и ее заморских владений.

В 1961 Индия аннексировала Гоа, Даман и Диу. В африканских «заморских провинциях» возникли политические партии, которые возглавили вооруженную национально-­освободительную борьбу: в Анголе с 1961, в Гвинее (Бисау) с 1962, в Мозамбике с 1964. Вой­на в Африке с национально-­освободительными движениями, которые поддерживал СССР, к началу 1970‑х привела экономику Португалии к крайнему истощению, стала внутриполитическим тупиком и важным фактором падения режима Салазара-­Каэтану. После «Революции гвоздик» (1974–1975) Португальская колониальная империя была ликвидирована. В 1975 с руководством освободительных движений были заключены соглашения о деколонизации. В 1999 прекратил существование в качестве португальской территории Макао, переданный под управление КНР; в 2002 была признана утрата Восточного Тимора (независимость предоставлена в 1975, но de jure он оставался португальским владением).

П. к. и. просуществовала долее всех европейских колониальных империй (почти 6 веков). Масштабы исследовательской, торговой и колонизационной деятельности, которую развернула Португалия в XV–XX вв. на пространстве земного шара, в сравнении с ее человеческими и материальными ресурсами не имеют аналогов в истории.

Лит .: Хазанов А. М. Крушение последней колониальной империи. М., 1986; Oliveira Marques A. H. de. Histoire du Portugal et de son empire colonial. Paris, 1998; Bethencourt Fr., Curto D. R. Portuguese Overseas Expansion, 1400–1800. Cambridge, 2007; Guerra J. P. Descolonização portuguesa: o regresso das caravelas. Lisbonne, 2009. А. П. Черных.