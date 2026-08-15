Португа́лия

Португа́лия (Португальская Республика) — государство на юго-западе Европы, на западе Пиренейского п-ова. С юга и запада омывается Атлантическим океаном, на севере и востоке граничит с Испанией. Территория П. составляет 92 090 кв. км (континентальная 88 983 кв. км, о-ва Мадейра и Азорские — 3107 кв. км). Численность населения — 10,348 млн человек (2021), преимущественно португальцы; на севере — галисийцы, на юге в Алгарви и Алентежу — потомки арабов, но Национальный институт статистики не собирает данных о принадлежности к расе или этносу. Столица — Лиссабон . Государственный язык — португальский. До 90 % населения исповедуют католицизм. Крупнейшие города: Порту, Коимбра , Эвора. П. состоит из 20 округов (18 на континенте и 2 островных) и 308 муниципалитетов (конселью). С 1974 П. — парламентско-­президентская республика на основе Конституции 1976. Глава государства — президент, законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент (Ассамблея республики), исполнительная власть принадлежит правительству, возглавляемому премьер-­министром.

П. в древности. Территория П. заселена с эпохи палеолита (Грута-да-­Фурнинья, Пенише, Калдаж-да-­Раинья, Синиш). Мезолитические памятники первобытных иберийских племен охотников и собирателей обнаружены в долине р. Тежу. Группы людей проживали на одном месте сотни и тысячи лет. Культуры неолита появились на территории современной П. около IV тысячелетия до н. э., они представлены мегалитическими памятниками (дольменами, редко менгирами и кромлехами). Дольмены расположены в основном в Алту Алентежу. В Палмеле и Эшториле обнаружены групповые захоронения начала II тысячелетия до н. э. с памятниками керамики (колоколовидные кубки). С эпохи бронзового века (2000–800 до н. э.) коллективные погребения сменились одиночными; стал преобладать новый тип поселения с домами из камня под соломенными крышами. На севере П. получили распространение выплавка меди, изготовление различных орудий. В вопросе о коренном населении П. ясности нет. Эта территория испытала воздействие различных миграционных потоков. В середине I тысячелетия до н. э. на западе Пиренейского п-ова осели и ассимилировались прибывшие из Центральной Европы кельты , знакомые с техникой обработки железа. К северу от р. Доуру жили племена галаиков (Галисия), между реками Доуру и Тежу жили племена лузитан, которые в IV–III вв. до н. э. населяли бо́льшую часть территории страны. Основным занятием лузитан было скотоводство, земледелие играло второстепенную роль. Римляне считали их кельтиберами, возникшими в результате смешения иберов и кельтов. С этим этнонимом связано древнейшее название П. — Лузитания. В Алгарви жили племена кониев. Ко времени проникновения римлян на территорию П. значительное поселение имелось на месте со­временного Лиссабона, существовал доримский город Конимбрига (неподалеку от современной Коимбры).

П. во времена Древнего Рима. Римляне появились в П. в 219 до н. э. в связи с вой­ной между Римом и Карфагеном . Активное сопротивление лузитан нашло наивысшее выражение в антиримском восстании 147—139 до н. э. во главе с местным вождем Вириатом. Окончательно Рим завоевал Лузитанию в 138–136 до н. э. Почти вся территория П. в последней трети I в. до н. э. вошла в состав римской провинции Лузитания и подверглась интенсивной романизации: распространилась латынь, стало действовать римское право. В аграрной сфере преобладало возделывание пшеницы, вина, оливкового масла, произошел переход от коллективной обработки земли к частной собственности, основанной на труде рабов. В южных районах была распространена система вилл. В северных сохранялся общинный уклад, подобный средневековым конселью. При римлянах сложилась сеть дорог, многие из которых служили вплоть до XIX в. Сохранилось два доныне действующих римских моста. В I в. н. э. в П. насчитывалось 45 поселений городского типа; административными центрами были Бежа (Pax Julia), Сантарен (Scalabis) и Брага (Bracara Augusta), входившая в состав Тарраконской провинции. Лиссабон был крупным портовым городом со статусом римского муниципия.

Вторжения варваров: Свевское королевство. Вестготы. В 411 в ходе Великого переселения народов на территории П. проникли германские племена вандалов и свевов . Свевы создали королевство, в которое наряду с Сев. П. входила и Галисия, впоследствии расширившееся на юг, за р. Доуру. От римской государственности осталась лишь организация церкви. В V в. свевы приняли христианство. Их королевство просуществовало до конца VI в. Для изгнания вандалов и свевов в начале V в. на Пиренейский п-ов в качестве федератов были посланы вестготы . Во 2‑й половине V в. они вытеснили свевов из Южн. П. и к 585 разгромили свевскую монархию. Господство вестготов длилось около трех веков. Вестготы были арианами, и это осложняло их объединение с испано-­римлянами. В 589 король вестготов перешел в католичество. В 654 был разработан общий закон для всех жителей полуострова — Вестготский кодекс (см. Вестготская правда ). Римские имена исчезли, их заменили германские и христианские. Общество формировалось по приходам. К началу VIII в. в П. сложилось общество, состоявшее из богатого и политически влиятельного духовенства, имущественной и военной знати, в основном вестготской, и массы податного населения.

П. в VIII–XI вв. В 713–718 территория П. была завоевана арабами и берберами , пришедшими из Сев. Африки, называемыми в П. маврами. Вестготское вой­ско не оказало сопротивления, военная знать была практически истреблена. Мусульманское нашествие привело к временной деградации общественной структуры. Земли к югу от р. Доуру, испытавшие сильное влияние арабское влияние, в IX–X вв. вступили в период экономического и культурного подъема. Арабы принесли новшества в агрикультуре, в технике орошения. В наибольшей степени арабское влияние сказалось в Алгарви, в меньшей степени в Эштремадуре и Бейре. Взаимоотношения местных жителей с арабами зависели от их отношения к исламу: переходившие из христианства в ислам (ренегаты) становились полноправными членами исламского общества; христиане облагались большой податью. Христиане, воспринявшие арабский язык и культуру, назывались мосáрабами . В занятых арабами районах в сельских областях заметного слоя мусульманского населения не сложилось; система вилл сменилась системой местного самоуправления общин (конселью). Земли к северу от р. Доуру и внутренние горные районы, бедные и малонаселенные, значительно меньше подверглись арабизации. Они не испытали практически никакого арабского воздействия, и именно они стали местом зарождения португальской Реконкисты — длительного процесса отвоевания занятых маврами земель. Знатный вестгот Пелайо, о котором нет достоверных сведений, начал военные действия испано-­готского населения по возвращению утраченных территорий. В результате вой­ны земли к северу от р. Доуру были освобождены. Наиболее ожесточенной борьба между христианами и маврами происходила в Галисии. В 862 к христианам перешли города Порту и Брага; в IX в. у арабов была отвоевана вся территория Минью. Коимбра неоднократно переходила из рук в руки и окончательно отвоевана в 1064. Португальская Реконкиста представляла собой длительное сосуществование, сопровождаемое постоянными набегами с обеих сторон. Современные источники не сохранили свидетельств религиозного противостояния; нередко христианские властители участвовали в набегах на христиан вместе с маврами или использовали их помощь.

П. в середине XI — конце XIV в. С конца IX в. встречаются упоминания о Португальском графстве , включавшем земли Минью и районы к югу от р. Доуру. Название происходит от населенного пункта Портус-­Кале (ныне Порту), принадлежавшего графу Вимаре Перешу из династии, правившей территорией Португальского графства. Несмотря на вассальную зависимость от королевства Леон , династия была наследственной и достаточно самостоятельной. Ее представительница графиня Мумадона основала монастырь в Гимарайнше и построила замок Сан-­Мамеде. Сын Мумадоны граф Гонсалу Мендеш содействовал восшествию на престол короля Леона. Независимость П. начала складываться еще в период правления этой графской династии. Отвоеванные земли Сев. П. (Южн. Галисия, Минью) к середине XI в. вошли в королевство Леон. Существовало также графство с центром в Коимбре, где длительное время правил португальский род. В конце XI в. продвижение вой­ск короля Леона Альфонса VI Храброго на юг было приостановлено Альморавидами , разбившими его в 1094 у Лиссабона; граница португальской Реконкисты таким образом прошла несколько южнее Коимбры. Альфонс VI выдал свою внебрачную дочь Терезу (Таразию) за прибывшего крестоносца, графа Генриха Бургундского, и передал ему в 1094 в ленное владение Португальское графство, в которое входили земли к северу и к югу от р. Доуру. Генрих отстоял графство Португалию от Альморавидов и добился фактической независимости от Леона. Обретение П. полной независимости не было одномоментным актом. После смерти короля Леона Альфонса VI в 1109 со стороны Португальского графства развернулось сопротивление Леонскому королевству. В 1128 сын Генриха Бургундского Афонсу Энрикеш восстал против матери, графини Терезы, и, пользуясь поддержкой части знати и жителей Гимарайнша, одержал победу при Сан-­Мамеде (24 июня 1128) и захватил власть в графстве. Нежелание подчиняться вызвало в 1135–1137 военные действия между Афонсу Энрикешем и «императором всей Испании», королем Леона, завершившиеся подписанием мира в Туе (1137). В сражении при Орике (25 июля 1139) Афонсу разгромил арабов и с 1140 стал титуловаться королем. В 1143 Леон признал независимость королевства П. Одновременно Афонсу предложил Риму считать его и его королевство вассалом (цензитарием) Римской церкви и Престола Св. Петра.

Формально Рим признал королевское достоинство Афонсу I Энрикеша в 1179, и таким образом тот стал первым королем Бургундской династии в Португалии. В 1147 с помощью североевропейских крестоносцев, направлявшихся в Святую Землю, отвоеваны Сантарен и Лиссабон. Наряду с тактикой внезапных набегов португальцы для организации походов против мавров неоднократно прибегали к помощи крестоносцев (в 1187, 1217), хотя значительная часть вой­ск Афонсу I Энрикеша предоставлялась городскими конселью. Борьба шла с переменным успехом: в 1190–1191 мавры предприняли контрнаступление и вновь вышли к берегам р. Тежу. Многочисленные военные походы предпринимались в период правления короля Саншу II. Часть завоеваний осуществлялась духовно-­рыцарскими орденами (Сантьяго, Калатрава , Ависским орденом , иоаннитами , тамплиерами ). Обеспечение порядка на новых землях и управление ими нередко передавалось орденам. В 1249–1250 с завоеванием земель Алгарви при Афонсу III Булонском Реконкиста на территории П. завершилась. Захват Алгарви вызвал в 1252–1253 конфликт с претендовавшей на эти земли Кастилией . Бадахосское перемирие 1267 закрепило границы между П. и Кастилией по р. Гвадиане; в 1297 по Альканьисскому договору к П. отошли Сабугал, Каштелу-­Родригу, Алмейда. С тех пор территория П. практически не менялась.

В ходе Реконкисты население П. заселяло освобождаемые земли. В Галисии развивался промежуточный между конселью и феодальной сеньорией тип социальной организации (бегетрии). Первые португальские короли не оспаривали прав духовенства и церкви и расширяли ее владения за счет новых пожалований. Церковь обеспечивала королям Бургундской династии постоянную поддержку.

В XI–XIII вв. оформилась структура португальской знати: рикуз-­оменш, инфансоны, простые фидалгу. Население состояло из свободных общинников, вилланов, групп городского и сельского населения. Сохранялась существенная разница между северными и южными областями П. Крестьяне к северу от р. Тежу, основная сила Реконкисты, до ее завершения сохраняли личную свободу, но попали в поземельную зависимость от сеньоров. На новых южных землях в ходе их заселения возникали самоуправляющиеся конселью, успешно отстаивавшие независимость от сеньоров. Королевская власть, нуждавшаяся в военной силе для борьбы с маврами, заинтересованная в освоении новых земель, поддерживала конселью, жалуя им форалы (хартии вольностей и привилегий общины). Чем далее на юг, тем чаще на отвоеванных территориях встречались конселью. К югу от р. Тежу еще в период арабского господства значительного развития достигли товарно-­денежные отношения; основная масса крестьянства здесь не была закрепощена и широкое распространение получили различные формы аренды. К середине XII в. экономика П. основывалась на производстве хлеба и вина; распространялась культура выращивания и переработки оливок. Подсобными промыслами были охота и рыболовство. Важную отрасль составляло изготовление тканей. В районе Монкорву добывали железную руду, процветали мелкое кузнечное и гончарное производства. Активно развивалась внутренняя торговля и морская на основе каботажного мореплавания. Корона получала отчисления от торговли, доходы от конселью, королевской собственности, добычу в результате военных походов. В XII–XIII вв. постепенно формировалась португальская народность, складывались элементы португальской культуры.

С середины XIII в. усилился рост городов. Лиссабон оставался крупным центром транзитной торговли и с 1255–1256 стал столицей П. Города служили опорой королевской власти в борьбе против сепаратизма знати. Развитию городов, ремесла и торговли благоприятствовала и традиционная политика веротерпимости, которой придерживались португальские короли вплоть до конца XV в. по отношению к арабам-­мусульманам и иудеям, игравшим заметную роль в экономике. В XIII в. в Португалии сложилась сословная монархия; сословное представительство оформилось в виде кортесов . Первые кортесы, от которых дошло письменное свидетельство, собрались в Коимбре в 1211. На них был составлен свод законодательства, содержавшего защиту имущества короны, запрет злоупотреблений королевских чиновников, гарантию личных свобод, регламентацию цен. С 1254 (кортесы в Лейрии) в заседаниях кортесов принимали участие представители городов. В 1261 горожане на кортесах добились недопустимости введения новых налогов без их согласия.

1‑я половина XIII в. вплоть до прихода к власти Афонсу III в 1248 была наполнена ожесточенными социальными конфликтами. Это гражданская вой­на 1211–1216, конфликты с высшим духовенством. Португальцы вместе с вой­сками Арагона , Кастилии и Наварры приняли участие в битве при Лас-­Навас-де-­Толоса (1212). Афонсу II Законодатель начал ограничивать иммунитеты духовенства, распространяя власть короля на все королевство. При нем королевские комиссии проводили расследования (inquirições) по всей стране, выясняя юридический статус собственности, основания для иммунитетов и привилегий. Они продолжались при Афонсу III, Динише I и Афонсу IV и показали свою эффективность в борьбе за права короны. В правление Саншу II усилилась сеньориальная анархия; в 1245–1247 в Португалии бушевала новая гражданская вой­на. Папа Иннокентий II в 1248 передал власть брату Саншу II, Афонсу III Булонскому, который при поддержке городов одержал победу в междоусобных распрях. Диниш I также неоднократно подавлял выступления мятежных сеньоров, одновременно идя на компромиссы, в результате которых крупные сеньоры частично узурпировали некоторые прерогативы королевской власти: посвящение в рыцари, суд высшей инстанции. Но в целом Динишу удалось добиться политического мира, успехов в экономике и развитии социальной жизни страны. Мятеж его сына инфанта Афонсу (будущего Афонсу IV) благодаря поддержке конселью по масштабу превзошел семейный конфликт и послужил началом гражданской вой­ны 1320–1324. В достижении примирения большую роль сыграла Изабел «Святая королева» , супруга Диниша I. В 1340 португальские вой­ска участвовали в битве при Саладу, совместно с Кастилией разгромив вторгшиеся на полуостров вой­ска правителя Марокко; это было последней серьезной попыткой восстановления мусульманского господства. Афонсу IV приложил значительные усилия, чтобы не оказаться втянутым в вой­ну в Кастилии (борьба за престол Педро Жестокого и Энрике II Трастамара).

После преодоления политического кризиса 1245–1247 быстро начало расти число ярмарок (за 2‑ю половину XIII в. — около 30). Возросла торговая активность портов. Часть товаров закупалась внутри страны на вывоз (вино, оливковое масло, соль); ввозились высококачественные ткани, древесина, оружие. В XIII в. наблюдается прогресс в кораблестроении (термин «каравелла» впервые появился в форале 1255). Для нужд кораблестроения при короле Динише были осуществлены значительные посадки дуба. В 1293 в П. была учреждена система страхования судов. На биржах Лиссабона присутствовали купцы Средиземноморья и Северной Европы. В XIV в. Лиссабон по-прежнему превосходил все остальные города П., несмотря на то, что эпидемия чумы 1348 сказалась на количестве населения и вызвала нехватку рабочей силы. Значительная часть крестьян перешла на договоры эмфитевзиса с фиксированной суммой выплат. Экономические изменения привели к обеднению знати и наемных работников при росте богатства горожан и купцов. Стремление королевской власти защитить знать от обеднения в результате наследственного дробления имений вызвало введение майората (сохранялся до 1863). При дворе Афонсу IV увеличилось число юристов, проникнутых централизаторским духом римского права. Был введен институт высших судей, назначаемых королем, заменивший собой судей, избираемых конселью; принят «Устав о коррежедорах», представителях королевской юстиции на местах. В 1290 был основан университет в Лиссабоне, в XIV в. переведенный в Коимбру и с 1537 находящийся там постоянно; он готовил не только клириков, но и летраду — образованных специалистов для бюрократического аппарата.

Средние века и раннее Новое время (конец XIV — конец XVI в.). В XIV–XV вв. в северных районах П. исчезли личные формы зависимости крестьян, получила развитие денежная рента. Одновременно шло разложение конселью, часть общинных земель захватывалась сеньорами. В экономическом отношении на развитие П. в конце XIV в. сказались и последствия эпидемии чумы ( «Черной смерти» ). Притязания последнего короля Бургундской династии Фернанду I (1367–1383) на кастильский престол вовлекли Португалию в вой­ны с Кастилией (1369–1370, 1373, 1381–1382). Вой­на и вызванные ею трудности вызвали активное недовольство португальских городов. После смерти Фернанду I в П. разразился династический и социально-­политический кризис 1383–1385, усугубленный вторжением в страну вой­ск кастильского короля, поддержанного частью португальской знати. Брачный договор дочери Фернанду практически передавал П. во власть короля Кастилии, и горожане, в первую очередь Лиссабона, подняли восстание (см. Лиссабонское восстание 1383 ). Они поддержали другого претендента на престол — магистра Ависского ордена — и в 1385 избрали его на кортесах королем под именем Жоана I . Он положил начало Ависской династии португальских королей. Междоусобица в П. имела многие признаки гражданской вой­ны, с элементами сильного социального противостояния. Это было крупнейшим социальным потрясением в П. периода Средневековья, в котором участвовали разнородные социальные слои с противоположными интересами и методами борьбы. Притязания короля Кастилии, вторжение его вой­ск в П., осада Лиссабона позволили различным силам объединиться и при поддержке части знати (значительную роль в борьбе сыграл Нуну Алвареш Перейра, впоследствии коннетабль П.) и активном участии горожан разгромить вой­ска Кастилии и португальской знати, выступавшей на его стороне, в сражении при Алжубарроте (14 августа1385).

П. при королях Ависской династии. Короли Ависской династии последовательно и успешно проводили политику централизации государства. Итогом кризиса 1383–1385 стала значительная персональная смена португальской знати, вытеснение крупной родовой знати более мелкой, принявшей сторону Жоана I. В правление Жоана I был составлен новый свод законов. В XV в. роль кортесов резко увеличилась, они созывались регулярно и обладали большим весом, поддерживая начинания королевской власти, во многом опиравшейся на городские слои. Некоторое время существовали новые демократичные формы управления (Палата Двадцати четырех). Однако уже наследникам Жоана I пришлось столкнуться со вновь набравшей силой сеньориальной знатью, нередко благодаря дарениям и привилегиям, полученным от новой власти. Жоан II вынужден был жестоко, казнив герцогов Браганса и Визеу, подавить мятеж знати в 1483–1484. Он ограничил юрисдикцию сеньоров и увеличил прерогативы королевской власти. В XV–XVI вв. в П. происходило становление абсолютизма. С сильной королевской властью была связана долговременная политика внешней экспансии, формально начавшейся с захвата африканской крепости Сеуты (1415) и продолженная экспедициями вдоль западного побережья Африки. В действительности открытие португальцами мира началось в XIV в. с плаваний к Канарским о-вам (до 1336). Плавания были организованы короной, поддерживались ею, орденом Христа (унаследовавшим имущества тамплиеров в П.) под руководством принца Энрике Мореплавателя .

В Ависской П. строились быстроходные маневренные суда нового типа — каравеллы. Португальские экспедиции начали эру Великих географических открытий . В XV — начале XVI в. в П. снаряжались многие экспедиции, важнейшими достижениями которых было открытие мыса Доброй Надежды Б. Диашем (1488), морского пути в Индию Вашку да Гамой (1497–1499), восточного побережья Бразилии П. Кабралом (1500). Навигация и картография П. вплоть до конца XVI в. оставались образцом для всей Европы.

При Жоане I и Дуарте Красноречивом знать извлекла значительные преимущества из политики централизации и укрепления королевской власти. Большими уступками знати отмечено регентство инфанта Педру (1441–1448). В регентство Педру при малолетстве Афонсу V Африканца был составлен систематический свод действующего законодательства «Установления Афонсу» (Ordenações Afonsinas). Когда в битве при Алфарробейре в 1449 Афонсу разгромил инфанта Педру и взял власть в свои руки, высшая знать практически полностью захватила господство в стране и дальнейшая политика во многом шла в ее интересах, в частности перераспределение доходов казны. Это не означало отказа от политики экспансии. Афонсу V в борьбе за престол соседней Кастилии в 1475 вторгся в Кастилию, но после битвы при Торо (1476) оставил притязания.

В правление Жоана II произошли радикальные перемены в политической жизни. Монарх эпохи Возрождения, он не допускал разделения или ограничения своей власти. Брагансский дом был ликвидирован (восстановлен в 1496), а его владения переданы в казну. Жоан II осуществил многочисленные административные преобразования, наладил дипломатические связи со странами Европы, продолжал содействовать политике заморской экспансии. Строительство крепости в Мине (1481) стало базой для разведки африканского побе­режья. При Жоане II сложился план проникновения в Индию вокруг Африки. Наследовал ему двоюродный брат короля, Мануэл I . Отдельным представителям знатных домов были сделаны послабления, но в целом политика ограничения знати осталась прежней. После путешествия да Гамы (1498) у короны появились ресурсы, изменившие соотношение политических сил в стране в пользу короля.

К концу Средневековья П. была одной из наиболее развитых и сильных стран Европы. Масштабы исследовательской, торговой и колонизационной деятельности, которую развернула П. на пространстве земного шара, не имеют равных, особенно если учитывать сравнительно небольшие человеческие и материальные ресурсы страны. В XV в. португальское влияние ограничивалось Атлантическим океаном, в XVI в. распространилось на Индийский и Тихий океаны, в XVII–XVIII вв. — на Бразилию, в XIX–XX вв. — на Африку.

П. была связана с морской торговлей со времен Античности. В XIV в. португальцы занимались китобойным промыслом. Португальская заморская экспансия как государственное дело осуществилась на исходе Средневековья, ранее экспансии других стран Европы. Личный вклад магистра ордена Христа Энрике Мореплавателя значителен: он придал политике открытий систематичность и последовательность. Экспансия представляла собой способ решения многих противоречий общественной жизни П., отвечала интересам почти всех социальных групп португальского общества. Она в одно и то же время была формой служения Богу и распространения христианства, формой служения королю, попыткой поисков государства Пресвитера Иоанна, давала возможность улучшить собственное социальное и имущественное положение, получить вознаграждение за службу, обещала торговые выгоды, выступала новым источником доходов для короны. В открытиях государственная деятельность сочеталась с частной инициативой: за монопольные права и привилегии предприниматели обязывались ежегодной нормой (в километрах береговой линии) новых открытий и исследований. С эпохой Великих географических открытий П. превратилась в потребителя благ и богатств, произведенных вне страны.

К 1485 П. овладела рядом опорных пунктов на западном побережье Африки, многими островами: Мадейра, Зеленого Мыса, Сан-­Томе и Принсипи, Азорские. Открытие морского пути в Индию (1498) положило начало португальскому проникновению в Вост. Африку, Индию, Юго-­Вост. Азию. В 1500 португальский мореплаватель П. Кабрал высадился на побережье Бразилии, ставшей впоследствии крупнейшим владением португальской короны.

По мере увеличения заморских территорий экономическая активность переходила к государству и значительная часть функций, которая прежде исполнялась частными торговцами, теперь осуществлялась служилыми людьми короны. Купец не мог добиться успеха, если король не жаловал ему право на определенный сектор экономической активности.

Развитие государства и общества в П. отразилось в памятниках португальского Возрождения XV в. Первая книга была напечатана в 1489. Выдающееся литературное наследие оставили «ависские принцы» — сыновья Жоана I, в частности Дуарте, автор книги «Верный советчик». Великолепна историография XV в.: крупнейший историк Средневековья Фернан Лопеш (1378/83–1460?), плеяда создателей исторических хроник — Г. Эанеш де Зурара (1410?—1474), Руи де Пина и др. Проникновение на Восток описал португальский путешественник Ф. Мендеш Пинту (1510–1583). Новый мир, открытый португальцами для Европы, в самой П. отразился в декоративном стиле «мануэлину».

Наивысшего расцвета португальская империя достигла в 1‑й половине XVI в. П. превратилась в крупнейшую морскую и торговую державу Европы; Лиссабон был одним из крупнейших европейских портов. Начиная с 1500 из устья Тежу каждый год выходили в океан крупные флотилии, возвращавшиеся нагруженными пряностями. Португальцы, используя превосходство своих кораблей и имея талантливых военачальников, вытеснили арабов с торговых путей в Индийском океане. Вой­ны П. в Индии были направлены на достижение торгового, а не политического господства. Торговля специями первоначально приносила португальцам прибыль, достигавшую 6000 %, поскольку исключала многочисленных посредников на пути специй в Европу.

Центром португальской экспансии на Востоке был Гоа. Словом «Индия» обозначался весь восточный мир от мыса Доброй Надежды до Японии. Португальцы терпимо относились к местным верованиям, но в целом проект христианизации Азии потерпел неудачу. Влияние культурных контактов для обеих сторон было огромным. Европа именно в произведениях португальских открывателей и миссионеров познакомилась с географией и обычаями народов мира (например, «Декады» Жоана де Барруша).

Доходы от вывоза пряностей и работорговли обогащали не всю знать, а только ту ее часть, которая принимала в этом непосредственное участие. Аналогично обстояло дело и с причастными к этому представителями третьего сословия. Резко увеличилось количество придворных должностей и государственных постов. Исчезло право, связанное с форалами; реформа форалов была объявлена в 1481, фактически началась в 1497–1522, многие были отменены и новые утверждали не муниципальную автономию, а уровень королевских пошлин и налогов. Новую реальность отразил новый свод гражданского и частного права — «Установления Мануэла» («Ordenações Manuelinas»). Эксплуатация заморских земель способствовала сохранению в метрополии архаических сеньориальных отношений, все менее выгодных для их участников. Подрывала экономику П. «революция цен» XVI в., вызвавшая разорение крестьян, ремесленников и знати. Нарастающий приток в П. огромных богатств привел лишь к некоторому экономическому подъему, но не способствовал модернизации экономики. Значительная часть доходов тратилась на приобретение в Англии, Франции, Нидерландах предметов роскоши.

Огромные прибыли от торговли специями стали в XVI в. ударом по традиционному равновесию португальского общества. Наметилось бегство населения из провинции в столицу, развитие паразитического образа жизни. Двор стал пышным и многочисленным. Между тем количество специй и прибыль постоянно снижались. Массовое пиратство требовало сопровождения караванов дорогостоящими военными конвоями. В 1570 государство было вынуждено отказаться от монополии на торговлю с Востоком. По мере того как торговля с Индией приходила в упадок, активно развивалась Бразилия, причем не только за счет экспорта природных ресурсов на экспорт, но и за счет произведенных там товаров (сахар, табак).

Первые признаки кризиса и экономического упадка проявились еще в правление Мануэла I, в 1515 (не­удачный поход, связанного с захватом Феса в Маморе). Постоянными стали потери кораблей и артиллерии, возникли трудности со средствами на их снаряжение. Усилия на Востоке потребовали сокращения активности в Африке, и в середине XVI в. португальцы там были значительно потеснены. На морских путях в Индию в борьбу с Португалией вступили Англия, Франция, в конце XVI в. — Голландия.

При короле Себастьяне I (с 1557) его мессианистские идеи привели к тому, что страна была вовлечена в авантюру вой­ны в Марокко, закончившуюся в 1578 тяжелым поражением португальских вой­ск и гибелью короля. Мало того, катастрофа Алкасер-­Кибира обернулась необходимостью выплатить огромный выкуп за пленную знать. После гибели Себастьяна (погиб при загадочных обстоятельствах, его смерть посчитали исчезновением) возник себастьянизм — комплекс народных верований и представлений, согласно которым с возвращением Себастьяна вернется и величие П.

П. в составе владений Испанской короны (1580–1640). Династический кризис после гибели Себастьяна привел к утрате П. самостоятельности. Все претенденты на престол — Антониу приор ордена Крату, Катарина, герцогиня Брагансская и Филипп II Испанский — были потомками Мануэла I. После смерти короля-­кардинала Энрике португальская корона перешла к королю Испании Филиппу II (в П. — Филипп I) Габсбургу. На кортесах в Томаре 1581 был утвержден новый политический статус королевства, декларировавший автономию П. Попытка в 1589 Антониу приора Крату высадиться в П. и восстановить Ависскую династию не получила поддержки населения.

Период правления испанских королей («эпоха трех Филиппов») на первом этапе (до 1620) характеризовался улучшением экономического положения. Государственный бюджет был освобожден от бремени содержания королевского двора. Но практически в 1581–1640 П. превратилась в придаток империи Габсбургов, была втянута в ее проблемы, португальские колонии подверглись нападениям Англии и Голландии, враждовавших с Испанией. Участие П. в походе Непобедимой армады в 1580 закончилось гибелью значительной части португальского военного флота. Доходы от португальских колоний сокращались, а их защита требовала больших расходов. Испания с трудом защищала собственные колонии и тем более не могла защищать португальские. Контроль над торговыми путями переходил в руки англичан, голландцы захватили большинство португальских территорий в Индийском и Тихом океанах. При поддержке англичан персы отвоевали Ормуз (1623), умножились нападения голландцев на бразильские владения. Экономическое улучшение исчезло при Филиппе III . Испанское правительство усилило налоговое бремя. Политика Испании изменилась и переориентировалась на полное политическое объединение полуострова и отмену автономий. Недовольство испанским владычеством выразилось в выступлениях в Порту в 1629, в Эворском восстании в 1637–1638, в котором вожаками были «ремесленники и подмастерья». В П. составился заговор с целью восстановить национальную линию наследования трона, прерванную вступлением на престол Филиппа II. Лиссабонское восстание 1 декабря 1640 привело к провозглашению герцога Брагансского королем П. под именем Жоана IV и отделению от испанской короны. В борьбе с Испанией П. получила дипломатическую и военную помощь европейских стран; в 1654 подписала договор с Англией, открывший для английской торговли все португальские владения и положивший начало британскому экономическому проникновению. Активные военные действия продолжались вплоть до подписания мирного договора с Испанией (Лиссабонский договор 1668). Восстановление независимости П. и противоборство с Испанией были использованы европейскими государствами для захвата части португальских заморских территорий.

П. в XVII–XVIII вв. В послереставрационной П. в правление Педру II средневековые кортесы собирались последний раз (1698). Роль представителей третьего сословия значительно уменьшилась. В П. сложилась абсолютистская монархия. В конце XVII в. португальское общество разделилось на тех, кто видел решение внутренних проблем в союзе с Францией, и их противников, тяготевших к Испании. Политические разногласия приняли форму вопроса о браке наследницы престола: с королем Испании или принцем из французского дома. Эти разногласия втянули П. (в 1704–1712) в вой­ну за Испанское наследство . Первоначально П. выступила в союзе с Францией, но под давлением Англии, Австрии и Со­единенных провинций Нидерландов примкнула к антифранцузской коалиции (1703). Были подписаны Лиссабонский и Метуэнский договоры (1703), позволившие англичанам оказывать давление на португальскую внешнюю торговлю и приведшие П. к экономической и политической зависимости от Англии. Это вызвало неоправданно большие объемы импорта в страну, что замедлило ее индустриальное развитие. В результате все колониальные доходы П. уходили через посредников в Англию, Францию, Нидерланды. Португальская экономика находилась в состоянии упадка, несмотря на то что в конце XVII в. в Бразилии было обнаружено золото, добыча которого возрастала и в 1720 составила 25 т. Начиная с 1730 разрабатывались алмазные копи. Попытки проведения политики меркантилизма, сторонниками которого были Рибейру де Маседу и Луиш де Менезеш граф Эрисейра, не достигли целей, столкнувшись с нехваткой средств, сырья и рабочей силы. В экономическом отношении это время характерно покрытием всех расходов за счет бразильского золота, почти полным отсутствием промышленных рабочих и вообще людей, готовых к производительной экономической активности.

В середине XVIII в. в политической жизни П. явилась фигура энергичного маркиза Помбала, который, будучи премьер-­министром Жозе I (1750–1777), изгнал иезуитов, трансформировал инквизицию, пытался упорядочить и сократить государственные расходы и преодолеть расточительность двора, укрепить королевскую власть. Землетрясение 1755 разрушило Лиссабон и многие прибрежные города П., восстановление которых потребовало огромных расходов. XVIII в. стал последним в истории П., когда благополучие королевства основывалось на внешних источниках доходов: на исходе Средневековья — торговле специями, в XVII–XVIII вв. — бразильском золоте и алмазах. Очень быстро экономические трудности, возникшие перед привыкшим к богатству португальским государством, стали угрожающими, поскольку одновременно начало расти недовольство либерально настроенной части знати и нарождавшейся буржуазии.

Сопротивление знати реформам было сломлено казнью ее виднейших представителей, а противодействие иезуитов — конфискацией их имущества и изгнанием. Помбал провел ряд реформ: была создана светская школа, реорганизованы налоговая система, армия, судопроизводство, приняты меры к развитию национальной промышленности, торговли и сельского хозяйства, опубликован новый свод законов. Правительство субсидировало организацию мануфактур (текстильных, красильных, по изготовлению изделий из металла и др.) и организовало в П. и Бразилии компании с монопольными правами. Активно развивалась наука: в 1772 в Коимбрском университете созданы факультеты математики и естественных наук, химическая и физическая лаборатории, обсерватория, ботанический сад и зоологический музей. В 1779 основана Лиссабонская академия наук; в 1796 — крупнейшая в П. Национальная библиотека.

В 1777 на престол П. взошла Мария I Благочестивая (правила в 1777–1816). Помбал был лишен государственных постов и удален от двора. При том, что многое из плодов реформ Помбала сохранилось, созданная им система государственного вмешательства в экономику была отвергнута.

П. в XIX — начале XX в. После вступления в П. в 1801 испанских вой­ск (Апельсиновая вой­на) португальское правительство было вынуждено заключить на тяжелых условиях мирные договоры с Испанией и Францией. Либеральная часть знати и буржуазия были недовольны политикой абсолютизма. На эти настроения оказали влияние французская просветительская философия XVIII в. и Французская революция XVIII в. , проникавшие в португальское общество в годы царствования королевы Марии I. Центром распространения этих идей стал Коимбрский университет. 27 октября 1807 Наполеон I Бонапарт подписал с Испанией секретный договор о разделе П. и в ноябре 1807 в ответ на отказ П. присоединиться к Континентальной блокаде в страну вторглись французские вой­ска под командованием генерала Жюно и 30 ноября 1807 вступили в Лиссабон. Во избежание плена королевская семья, двор и знать отплыли в Бразилию (27 ноября 1807). Оставшаяся в Лиссабоне правящая Жунта признала де-факто власть Франции. Тем не менее, в декабре она была распущена и учреждена новая, во главе которой стал сам А. Жюно. Оккупационные вой­ска революционной Франции, разоряя П., одновременно привнесли дух революционных доктрин. Умножилось число масонских лож, возрос поток политической литературы. Как результат недовольства французской оккупацией, наполеоновскими планами расчленить П. и основать новый королевский дом, в Брагансе вспыхнуло антифранцузское восстание, быстро распространившееся по всему северу страны. 6 июня 1808 оно перекинулось на Порту, где было поддержано испанскими полками, вошедшими в П. как союзники французов. 19 июня в Порту создали Жунту верховного правительства П., призвавшую на помощь Великобританию. Высадка 1 августа английских вой­ск под командованием А. Уэлсли (впоследствии герцога Веллингтона ) позволила после побед при Ролисе и Вимейру вытеснить французскую армию. В 1809 последовало новое вторжение наполеоновской армии: маршал Н. Сульт двинулся из Галисии и взял Порту, но был изгнан англо-­португальскими силами. Другая французская армия продвигалась по долине р. Тежу, но потерпела поражение у Талаверы. В 1810 маршал А. Масена во главе большой французской армии был разбит Уэлсли при Бусаку и вынужден отойти к Торреш-­Ведраш (к северу от Лиссабона), а затем отступить в Сантарен. В марте 1811 французы покинули П.

Хозяйственные трудности, усугубленные вой­ной, отчуждение бразильской экономики, исключительно важной для существования метрополии, утрата бразильского рынка для португальской промышленности и виноделия дали себя знать к началу 1820‑х. Оккупация, вой­на, разорение, отсутствие королевского двора способствовали нарастанию недовольства. Либерализм и антипатриотизм стали синонимами в политическом сознании португальцев; начались преследования тех, кто сотрудничал с французами. Число погибших в боях и во время расправ превысило 100 тыс. человек. Политической нестабильности способствовали и революционные события в Испании. 24 августа 1820 восстал, требуя введения конституционного строя, артиллерийский полк в Порту, чем было положено начало Португальской революции 1820. В январе 1821 Жунта созвала общепортугальские кортесы, на которых была принята конституция. Конституция, составленная по образцу испанской Кадисской конституции 1812, вступила в силу 23 сентября 1822. Она объявила П. конституционной монархией, провозгласила свободу всех португальцев и их равенство перед законом. Одним из главных принципов полагалась идея суверенности нации, а не короля. Однопалатный парламент, избираемый всеобщим тайным голосованием, наделялся законодательной властью, которой лишались король и министры. По замыслу создателей власть парламента обладала приоритетом перед королевской, и король ограничивался в своих полномочиях даже как глава исполнительной власти. Конституция 1822 оказалась самым смелым проявлением конституционализма в П.

Несмотря на планы короны создать новое португальское государство с центром в Бразилии, требования возвращения короля в метрополию усиливались. Летом 1821 Жоан VI (король в 1816–1826) вернулся в П. и был провозглашен не конституционным, как предполагалось, а абсолютным монархом. Значительная часть реформ 1821–1823 (отмена феодальных прав, уничтожение инквизиции и др.) осталась неосуществленной. В Лиссабоне составился антилиберальный заговор абсолютистов, направляемый королевой Карлотой Жоакиной, желавшей вместо Жоана VI видеть на троне своего младшего сына Мигела (1802–1866). В 1823 Мигел, сторонник абсолютистской монархии, поднял мятеж, открыв череду гражданских Мигелистских вой­н (1823–1834). Его брат Педру IV 29 апреля 1826 обнародовал Конституционную хартию, которая отошла от принципов Конституции 1822, хотя и содержала парламентарное ограничение власти монарха. Хартию не признали ни абсолютисты, ни сторонники либеральных идей. Педру IV надеялся примирить противоборствующие стороны отречением от престола в пользу своей семилетней дочери и ее браком с Мигелом при условии признания им Хартии (брак аннулирован в 1834). Сторонники Мигела настаивали на возврате к абсолютной власти короля, и 3 мая 1828 кортесы провозгласили его королем Мигелом I (годы правления — 1828–1834). Подавление восстания в Порту против Мигела сопровождалось террором со стороны мигелистов. Португалия разделилась на южную во главе с антилиберальным промигелистским Лиссабоном и северную во главе с Порту, выступавшую за Хартию и Педру IV. Бежавшие из страны либералы объединили силы в эмиграции. После высадки вой­ск эмигрантов-­либералов у Минделу (близ Порту) 8 июля 1832 гражданская вой­на в П. набрала новую силу. Конец ей положило поражение мигелистов в сражении при Ассейсейре (16 мая 1834). Было заключено Соглашение в Эвора-­Монте (26 мая 1834), Мигел навечно изгнан, и 20 сентября 1834 кортесы провозгласили королевой Марию II да Глориа.

В правление Марии II свод новых законов либерального законодательства составил Моузинью да Силвейра: отменялись привилегии, десятины, феодальные повинности, подорожные и транспортные налоги внутри П., определялась новая налоговая система, разделялись судебная и административная функции в местном управлении. Эти законы составили законодательное ядро либеральной революции. В 1834 конституционалисты ликвидировали феодальные налоги и монополии, упразднили мелкие майораты и наследственную передачу должностей, провели секуляризацию и распродажу монастырских и орденских земель и имущества. В результате бедные землевладельцы не получили доступа к земельной собственности; на практике земля досталась зажиточным либералам или компаниям. Переход монастырских владений с традиционным хозяйствованием к новому собственнику, как правило, не заинтересованному в личном ведении хозяйства, вел к запустению большого числа земель.

Половинчатые реформы не затронули португальское общество. Характерной чертой этого времени была политическая нестабильность. В рядах конституционалистов произошел раскол: сторонники Конституционной хартии 1826 объединилась в консервативную партию «хартистов». Левые конституционалисты, отражавшие интересы торгово-­промышленных кругов, требовали восстановления Конституции 1822. 9 сентября 1836 левые подняли восстание лиссабонского гарнизона, которое вылилось в Сентябрьскую революцию 1836, после чего радикальных приверженцев Конституции 1822, стали именовать «сентябристами». «Сентябристы» сформировали правительство во главе с М. Пасушем да Силва. В 1837 их кабинет пал. В 1838 «сентябристы» заключили соглашение с «хартистами», на основе которого Конституцию 1822 заменила более консервативная конституция 1838, ограничившая избирательное право имущественным цензом. В 1842 к власти пришел правый конституционалист, сторонник Хартии 1826 А. Кошта Кабрал, установивший жесткий режим правления. Правительство «хартистов» возобновило цензуру, реформировало местное управление, утвердило административный кодекс (1842).

Недовольство диктатурой Кабрала проявилось в апреле-мае 1846, когда в Португалии вспыхнуло народное восстание наиболее бедных слоев сельского населения, известное как восстание Марии да Фонте. Оно явилось результатом противоречий, не разрешенных в ходе либеральных вой­н 1828–1834. Восстание объединило наиболее радикальные силы П., включая крайне правых мигелистов, и привело к падению правительства А. Кошты Кабрала.

Новое, сентябристское, правительство Палмелы П. де Соуза Холштейна и Л. да Силвы Моузинью де Албукерке (с 20 мая 1846) пошло на некоторые реформы. Однако постоянная смена постов и портфелей свидетельствовала о правительственном кризисе. Санкционированный королевой Марией II государственный дворцовый переворот 6 октября 1846 стал прологом новой гражданской вой­ны, Патулейи. Противостояние затронуло весь политический спектр П. и при участии военных переросло в общую гражданскую вой­ну с большим количество жертв. 29 июня 1847 представители противоборствующих сторон подписали в местечке Грамиду соглашение, которое положило конец междоусобной вой­не.

Либеральные революции в П. оказались незавершенными, значительная часть населения в итоге не улучшила своего положения. Это ослабляло позиции конституционалистов, чем постоянно пользовались их противники-­абсолютисты, в результате чего всю первую половину XIX в. П. была охвачена вой­нами, мятежами и восстаниями.

В 1849–1851 Кошта Кабрал вторично оказался у власти, но в 1851 его сменило правительство умеренных либералов во главе с Ж. К. Салданьей . Были введены прямые выборы, муниципальное самоуправление, расширены права местных органов власти, снижен избирательный ценз. При поддержке финансистов и предпринимателей правительство взяло курс на возрождение страны. Курс дал имя партии «Возрождения» (Реженерасан), основанной в апреле 1851 правыми «сентябристами» и частью левых «хартистов» во главе с Салданьей. Радикально настроенные «сентябристы» постепенно трансформировались в оппозиционную партию прогрессистов (1876). Хартия с изменениями, принятыми в 1852, действовала вплоть до 1910.

Реформы, начатые при Салданье, продолжались и при его преемниках, однако экономика П. во 2‑й половине XIX в. развивалась медленно. В 1864, когда была проведена первая перепись, население П. составляло 3 829 618 человек, а к 1900 оно выросло до 5 млн. В 1856 завершилось строительство первой в П. линии железной дороги. В 1863 она связала П. с Испанией, к концу века насчитывала 2371 км путей. В 1874 открыто движение общественного транспорта. В 1859 П. перешла на метрическую систему мер. В 1856 внедрен электрический телеграф; в 1882 начали работать телефонные линии. К 1878 относятся первые попытки ввода электрического освещения. Многие из начинаний этого времени обеспечили бурное развитие португальской экономики в последней четверти XIX в.

Однако и после четверти века (1851–1876) пребывания у власти представителей «Возрождения» П. значительно отставала в экономическом отношении. В аграрной сфере давало себя знать наследие исторического прошлого: мелкое крестьянское землевладение на севере и крупное экстенсивное сеньориальное хозяйство на юге с присущими тому и другому недостатками; продолжали существовать кабальные формы аренды, испольщина. Индустриализация разворачивалась медленно. Страну поражали финансовые кризисы (1846, 1876, 1891); в 1892 правительство вынуждено было объявить государственное банкротство. Почти вдвое возросла трудовая эмиграция. В сочетании с нараставшими проблемами колоний все это содействовало усилению республиканских настроений, одним из проявлений которых стало республиканское восстание в Порту (31 января 1891).

Либерализация в П. отразилась и на колониях: в 1836 был запрещен ввоз рабов в колонии, окончательно рабство в португальских владениях отменено в 1869. Процесс, начавшийся с отделения Бразилии, набирал силу, и в течение XIX в. колониальный вопрос приобрел для П. большую остроту. Для поддержания в колониях порядка не хватало человеческих и финансовых ресурсов. Притязания европейских держав на португальские владения утрачивали характер политических и становились в большей степени экономическими. П. пришлось вести военные действия в Анголе (1872), в Мозамбике (1894–1897). В африканских колониях П. освоила в основном прибрежную полосу, а внутренние районы оставались вне ее влияния. На Берлинской конференции 1884–1885 , где рассматривался вопрос о колониях в Африке, историческому праву, которое защищала П., противопоставлялся действительный контроль над территориями. К исходу XIX в. рядом соглашений между П., Бельгией, Германией и Велико­британией были определены границы португальских владений в Африке. Началась активная эксплуатация колоний, в которой, ввиду экономической слабости П., принял участие капитал других государств, прежде всего Великобритании.

Во 2‑й половине XIX в., которая в политическом отношении по сравнению с 1‑й оказалась относительно спокойной, П. прошла значительный путь общественного развития: были отменены паспорта; в 1852 отменена смертная казнь за политические преступления, в 1876 — и за прочие. В 1867 ввели первый гражданский (действовал до 1967) и административный кодексы. Однако напряженность сохранялась. Государственное банкротство и ослабление веса П. на международной арене, резко про­явившееся в вопросе о колониях, не способствовали росту авторитета монархии и укреплению стабильности в государстве.

Наследовавший королеве Марии ее старший сын Педру V (1853–1861), придававший большое значение государственным делам, умер в возрасте 20 лет. Его брат Луиш I (1861–1889) мало интересовался политикой. В 1889 его сменил на престоле Карлуш I Мученик (1863–1908).

В последней четверти XIX в. в П. началось активное формирование политических партий. Под влиянием Испанской революции 1868–1874 была основана португальская республиканская партия (1876). Установилась двухпартийная система «возрожденцев» и прогрессистов; обе вполне традиционные партии, сменяя друг друга, возглавляли правительство. В 1879 к власти пришли прогрессисты. В Лиссабоне создали португальскую секцию Интернационала 1‑го ; в 1872 Интернационал в П. насчитывал не менее 28 секций. В 1875 возникла Португальская социалистическая партия, была основана группа коммунистов-­анархистов (1887).

В 1902 в армии и на флоте происходили республиканские выступления. Главой правительства был назначен сторонник жестких мер Жоан Франку (1906). В январе 1908 были распущены муниципальные советы, закрыты независимые газеты. Франку не удалось подавить республиканское движение — в ответ на действия правительства 28 января 1908 прошли демонстрации протеста в Лиссабоне и других городах. 1 февраля 1908 король Карлуш I и наследный принц Луиш Филипп были убиты террористами. Взошедший на трон Мануэл II (правил в 1908–1910) серьезных мер для улучшения положения принять попросту не успел. С октября 1909 вновь начались восстания в армии и на флоте. На парламентских выборах в августе 1910 Португальская республиканская партия получила 14 мест.

П. в XX–XXI вв. Португальская революция 1910. В ночь на 4 октября 1910 началось республиканское восстание, поддержанное армейскими частями и флотом; в Лиссабоне — горожанами. Король Мануэл II эмигрировал в Англию. 5 октября П. была провозглашена республикой; Временное правительство возглавил Т. Брага. Созванное Учредительное собрание приняло республиканскую конституцию, которая вступила в силу 11 сентября 1911. Были распущены монашеские ордены, конфискована часть монастырского имущества; провозглашены автономия колоний, право на забастовки, 8‑часовой рабочий день для промышленных рабочих. Это наряду с нараставшим экономическим спадом активизировало забастовочное движение, обострение социальных противоречий, подъем правых сил.

В Первой мировой вой­не 1914–1918 П. участвовала на стороне Антанты (с 1916). По Версальскому мирному договору 1919 к П. отошли незначительные территории в Вост. Африке. После вой­ны, в 1918–1926 Португальская республика испытывала постоянный экономический и политический кризис. Усилилось забастовочное движение (бастовали железнодорожники, металлисты, связисты и др.). В 1921 была основана Португальская коммунистическая партия (ПКП). Одновременно активизировались правые силы. С сентября 1924 по июль 1925 сменилось 7 правительств. К 1928 эшкуду потерял 97 % стоимости по сравнению с 1910; государственный долг, в том числе внешний, за это время вырос более чем в три раза. Значительная часть общества под лозунгом наведения порядка была готова к установлению диктатуры.

П. во времена тоталитаризма (1926–1974). 28 мая 1926 власть в П. захватил военный триумвират, и 9 июля 1926 диктатором стал генерал О. Кармона . Конституция 1911 была отменена, парламент распущен. Сопротивление демократических сил было подавлено, ПКП объявлена вне закона. В ноябре 1926 Кармона стал президентом П.; в апреле 1928 в правительство в качестве министра финансов вошел А. де Оливейра Салазар , с именем которого связана фашизация П. В 1930 он создал Национальный союз (с февраля 1970 — Национальное народное действие), ставший правящей партией. В 1932 Салазар возглавил правительство. В апреле 1933 была введена конституция, провозглашавшая построение «Нового государства». Концепция «Нового государства» при сохранении некоторых атрибутов демократии представляла собой диктатуру фашистского типа в форме «унитарной корпоративной республики». Деятельность всех оппозиционных партий была запрещена. Новая конституция обеспечивала диктатуру Салазара. Были опубликованы законы, по которым стачки и забастовки считались уголовным преступлением. Вместо классовых профсоюзов создавались подконтрольные правительству национальные синдикаты. Политический террор усилился и в колониях, где действовал Колониальный акт (8 июля 1930). Выступления недовольных в 1934 в Маринья-­Гранде, Сетубале, провинции Алгарви и др. были подавлены вой­сками и полицией. В экономике страны укрепились позиции крупнейших монополистических объединений, зависимых от иностранного (прежде всего английского) капитала. Внешнеполитический курс правительства Салазара в 1930‑е был направлен на поддержку европейского фашизма. Во время Гражданской вой­ны в Испании в 1936–1939 П. активно помогала франкистам: через границу шло оружие и итало-­германские воинские соединения; в Испании воевали не­многочисленные португальские добровольцы легиона «Вириату». Межгосударственные связи были закреплены португальско-­испанским договором о дружбе и ненападении (1939).

Во Второй мировой вой­не 1939–1945 П. формально оставалась нейтральной. Продажа вольфрама и другого стратегического сырья обеим воюющим сторонам принесла большие прибыли. С 1943 влияние Германии в П. ослабело и США заключили с П. соглашение о создании американских военных баз на Азорских о-вах (28 ноября 1944). В июне 1944 по требованию США и Велико­британии П. прекратила поставки вольфрама в Германию. Осторожная позиция Салазара позволила П. маневрировать после разгрома фашистской Германии и окончания Второй мировой вой­ны как на международной арене, так и внутри страны. Во внешней политике конец 1940‑х ознаменовался переходом П. к тесному военно-­политическому сотрудничеству с США. П. присоединилась к Маршалла плану (28 сентября 1948) и стала одной из основательниц НАТО (4 апреля 1949).

Бездефицитный бюджет позволил П. осуществить ряд национальных проектов: строительство дорог, административных и университетских зданий и др. Перед выборами в Национальное собрание (18 ноября 1945) Салазар пообещал легализовать оппозицию и провести либеральные реформы. Однако маневры правительства Салазара не достигли умиротворения общества, и в 1949–1951 правительство прибегло к репрессиям против демократической оппозиции. В 1950 — начале 1970‑х правительство постоянно испытывало давление антидиктаторского движения. Наряду с мирными и легальными формами борьба против диктатуры принимала иногда характер вооруженных выступлений (восстание группы военных в Беже в 1962, процесс 86 армейских офицеров в Лиссабоне в 1964).

В сентябре 1968 в связи с тяжелой болезнью Салазара главой правительства П. стал М. Каэтану . Каэтану провел некоторые реформы: в 1969 — формальный роспуск тайной полиции (ПИДЕ), которую заменило Главное управление безопасности при МВД; изменения в правительстве (включение в его состав специалистов, так называемых технократов), частичная амнистия осужденных за политические и уголовные преступления; в 1971 был принят закон об отмене цензуры, предусматривавший тюремное заключение журналистов, виновных в публикации материалов, направленных против национальных интересов. Была повышена зарплата отдельным категориям рабочих и служащих. В то же время в ноябре 1971 был принят закон о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий при подавлении мятежей. В октябре 1973 в П. прошли очередные выборы в Национальное собрание, на которых характер избирательной процедуры и преследование оппозиционных сил обеспечили занятие всех депутатских мест представителями и сторонниками правящей партии.

Во внешней политике П. отмечено сближение с ФРГ и Францией: П. предоставила военную базу в Беже ФРГ (1963), базу на Азорских о-вах Франции. Расширились контакты с Южной Родезией (ныне Зимбабве) и ЮАР. В 1951 португальские колонии были переименованы в «заморские провинции», там возникли политические партии, которые возглавили национально-­освободительное движение, принявшее в 1961–1964 форму вооруженной борьбы. В 1961 П. лишилась владений Гоа, Даман и Диу, аннексированных Индией. В сентябре 1973 независимость провозгласила Республика Гвинея-­Бисау. Отказ предоставить колониям независимость и тяжелая по затратам вой­на, которую П. была вынуждена вести в Африке, привели к тому, что к началу 1970‑х армия перестала быть опорой режима, в ней появились оппозиционные настроения.

«Революция гвоздик» (1974–1975). Колониальная вой­на привела к крайнему истощению экономики П. (военные расходы составляли около половины государственного бюджета). Постепенно всеобщее недовольство охватило армию, в том числе значительную часть офицерского состава (главным образом средние чины). В марте 1974 в связи с увольнением в отставку оппозиционно настроенных начальника генерального штаба генерала К. Гомеша и его заместителя А. де Спинолы произошли выступления отдельных воинских частей. Под руководством Движения вооруженных сил (ДВС–Movimento das Forças Armadas; оформилось в 1973; до 25 апреля 1974 называлось «Движение капитанов») 25 апреля 1974 восставшие вой­ска вступили в Лиссабон, заняли аэропорт, радиостанции, правительственные здания. Правительство М. Каэтану пало. ДВС создало Совет национального спасения, который возглавил генерал де Спинола. Национальное собрание, Государственный совет, партия Национальное народное действие, Главное управление безопасности и другие структуры «Нового государства» были распущены, освобождены политические заключенные, разрешены демонстрации и митинги, отменена цензура печати. 15 мая генерал де Спинола был провозглашен президентом. «Революция гвоздик» изменила спектр политических сил в П. Португальская коммунистическая партия (ПКП) вышла из нелегального положения, на котором находилась с 1926 по апрель 1974. Португальское демократическое движение (Movimento Democratico Português), основанное в 1969 как легальное движение, объединявшее оппозиционные силы страны, после 1974 оформилось как политическая партия. Из нелегального положения вышла Португальская социалистическая партия (Partido Socialista Português), член Социалистического интернационала с 1972, преобразованная в 1973 из оппозиционного движения Португальское социал-­демократическое действие. В мае 1974 основана левоцентристская Народно-­демократическая партия (Partido Popular Democratico). Социалистический народный фронт (Frente Socialista Popular) выделился из Португальской социалистической партии в конце 1974 — начале 1975. Партия правого направления Социал-­демократический центр (Centro Democratico-­Social) основана в июле 1974. В 1970 основана Федерация профсоюзов Португалии — Интерсиндикал (Intersindical). В состав первого временного правительства вошли представители легализованных политических партий, в том числе М. Соареш (Социалистическая партия), срочно прибывший из СССР А. Куньял (ПКП). Были начаты демократические преобразования, велись переговоры представителей П. с лидерами освободительных движений на «заморских территориях». В ходе этих мероприятий в правительстве и вне его выявились разногласия, и в начале июля глава правительства А. да Палма Карлуш и 4 министра вышли в отставку. 17 июля было сформировано второе временное правительство, которое возглавил полковник (позднее бригадный генерал) Вашку душ Сантуш Гонсалвеш. В это правительство вошли представители ДВС, коммунисты и представители других демократических сил. В ночь с 27 на 28 сентября противники демократизации попытались спровоцировать вооруженное столкновение в Лиссабоне и захватить власть. Их выступление было пресечено. 30 сентября генерал де Спинола, выступивший против развития революции в радикальном направлении, вышел в отставку. Совет национального спасения избрал новым президентом генерала Кошту Гомеша. 11 марта 1975 вооруженные силы П. нанесли поражение группе связанных с генералом де Спинолой офицеров, пытавшихся совершить военный переворот.

С целью укрепления институтов власти конституировали ДВС, придав ему постоянный характер и превратив в один из главных органов государства. В качестве исполнительного органа ДВС был создан Революционный совет (заменивший Совет национального спасения и новый Государственный совет). Ему были приданы и законодательные функции. 14 марта 1975 было объявлено о национализации всех банков, через два дня — о национализации страховых компаний (за исключением компаний со значительным участием иностранного капитала). В апреле 1975 приняли решение о национализации ряда ключевых отраслей индустрии и транспорта и о проведении аграрной реформы, предусматривающей ограничение земельных владений латифундистов. 25 апреля 1975 состоялись выборы в Учредительное собрание, которые принесли полную победу партиям правительственной коалиции (Португальская социалистическая партия, Народно-­демократическая партия, ПКП, Португальское демократическое движение). Эти партии (а также Социалистический народный фронт и Социал-­демократический центр) подписали перед выборами (11 апреля) предложенную ДВС «платформу совместных действий».

Вопреки сопротивлению правых, правительством в 1975 с руководством освободительных движений в колониях были заключены соглашения о деколонизации. 9 июня 1974 были установлены дипломатические отношения между П. и СССР; достигнута договоренность о расширении экономических связей и научно-­технического обмена между обеими странами.

III Республика. Период после «Революции гвоздик» в истории П. называется III Республикой. В конце XX в. он отличался политической нестабильностью, отягощенной в первые послереволюционные годы вероятностью гражданской вой­ны. Демократические институты начинали функционировать постепенно. Первое конституционное правительство возглавлял с 23 сентября 1976 М. Соареш. Президентом был избран Рамалью Эанеш. В настоящее время П. по своему государственному строю — парламентская республика. Глава государства — президент, исполнительную власть осуществляет правительство, возглавляемое премьер-­министром. П. входит в Совет Европы , в Европейский Союз . Для почти всего португальского хозяйства в конце XX в. были характерны застой в традиционных отраслях промышленности, кризис в сельском хозяйстве, систематический отток населения, инфляция и рост цен. В 1973 по размерам национального дохода на душу населения — около 770 долл. — П. по данным ООН находилась на 35‑м месте среди стран мира. В 1999 П. вошла в зону евро, и с 1 января 2002 в стране начали хождение новые денежные единицы. В 1999 суверенитет над заморской территорией Макао была передан КНР. П. вторично возглавила Совет Европы (2000), затем и третий раз (2007). В 2007 в монастыре Жеронимуш был подписан Лиссабонский договор (ратифицирован 23 апреля 2008).

П. пережила кризис, разразившийся в 2008. В ответ на отказ Ассамблеи республики принять план преодоления кризиса при финансовой помощи МВФ и Евросоюза 23 марта 2011 ушло в отставку правительство премьер-­министра Ж. Сократеша (при президенте А. Каваку Силва, избранном 23 января 2011). В апреле 2011 П. была вынуждена просить финансовой помощи у Евросоюза. По согласованному с Евросоюзом и МВФ плану ей предоставлялись 78 млрд евро.

С 2011 преобладание рождаемости над смертностью прекратилось, население П. неуклонно сокращается, ежегодно на 0,45 % (более 45 тыс. человек). В конце 2019 население П. составляло 10 145 213 человек; в 2020 — 10 107 523 чел. Согласно данным Национального института статистики, численность населения П. в июле 2021 составляла 10 347 892 чел. — 4 917 794 мужчин (48 %) и 5 430 098 женщин (52 %).

В страну прекратился въезд трудовых мигрантов. Многочисленные фабрики и предприятия прекратили работу. Пика уровень безработицы достиг в 2015 (17,7 %). Сегодня в стране насчитывается 6,7 % безработных, что ниже, чем в Испании (14 %) и Греции (19 %). В 2020 примерно 360 тыс. человек в П. стали получать пособие по безработице. Самый высокий показатель безработных (22 %) — в Порту, самый низкий — в Брагансе. Низкие доходы населения отчасти компенсирует сравнительно недорогое продовольствие. Страна получает большие субсидии от Евросоюза. В среднем сумма ежемесячного пособия безработного не превышает 530 евро. Многих устраивает пособие взамен низкой заработной платы. Средняя зарплата в П. после уплаты всех налогов составляет не больше 1200 евро. Если человек владеет редкой профессией, его зарплата может достигать 2000 евро. Минимум зарплаты близок к 750 евро, из которых еще надо уплатить налоги. Обеспеченные люди (20 %) зарабатывают около 40 тыс. евро в год; большинство получают за год не более 10 тыс. евро. В 2020 П. оставалась страной со значительным социальным неравенством. В 2020 зарплаты в П. были ниже выплачиваемых в других странах, но и налоги в П. считаются одними из самых невысоких в Европе.

В 2019–2020 П. сумела погасить большое количество иностранных кредитов, однако политика жесткой экономии устраивает не всех португальцев. Выступления рабочих требуют изменить ситуацию, создавшуюся в экономической сфере. 5–30 июня 2011 на выборах в Ассамблею республики победила оппозиция правого центра Педру Пасуша Коэлью, получив 38,6 % голосов и 108 мест в парламенте из 230. Но и оппозиция ничего, кроме требований жесткой бюджетной дисциплины, предложить не смогла.

17 мая 2014 П. заявила о выходе из программы европейской финансовой помощи. 1–7 августа 2014 пришлось спасать старейший национальный банк «Эшпириту Санту», потерявший за неделю 73 % стоимости.

На осенних выборах 2015 в Ассамблею республики коалиция правого центра, сформированная из Социал-­демократической партии премьер-­министра П. Пасуша Коэлью, Демократического центра и Народной партии Паулу Порташа пришла к победе с 36,9 % голосов. Правительственная коалиция потеряла большинство, и спустя месяц 10–24 ноября 2015 правительство Правого центра пало.

24 января 2016 президентом республики от Социал-­демократической партии (правый центр) и Народной партии (PP) (консерваторы) был избран М. Ребелу де Соуза, набрав 52 % голосов и далеко обойдя возможных соперников. Выборы 6–10 октября 2019 в Ассамблею республики выиграла Социалистическая партия и премьер-­министр А. да Кошта (36,4 % голосов и 108 мест в парламенте). В 2022 президент республики — М. Ребелу де Соуза, премьер-­министр — да Кошта.

Серьезным испытанием для П. в 1920 стала пандемия COVID‑19. Наличие вируса официально было констатировано 2 марта 2020. 16 марта зарегистрирована первая смерть от вируса, и 18 марта 2020 президент П. М. Ребелу де Соуза ввел на всей территории страны чрезвычайное положение сроком на месяц. Борьба с эпидемией стала основным содержанием общественной жизни в П. и в 2021. На 20 марта 2022 число вакцинированных составляло 9 663 542 (91,4 % населения). 27 марта 2022 умерших от COVID‑19 в П. насчитывалось 21 545 человек.

2 мая 2021 в П. был открыт самый длинный в мире пешеходный мост через р. Пайва (516 м), один из самых длинных в мире. 30 июня 2021 закончилось председательство П. в Совете Европы.

26 сентября 2021 Социалистическая партия одержала победу на местных выборах в 147 автаркиях; в 109 автаркиях победа досталась Социал-демократической партии. 4 ноября 2021 президент республики объявил о роспуске Ассамблеи республики и назначил новые выборы в законодательное собрание на 30 января 2022. На выборах победу одержала Социалистическая партия во главе с премьер-министром А. Коштой, получив абсолютное большинство. Социал-демократическая партия и ПКП утратили значение в собрании.

21 февраля 2022 премьер-­министр и президент публично осудили признание Россией независимости Луганской и Донецкой республик как нарушение Минских соглашений. 30 марта 2022 утверждено XXIII Конституционное правительство П. во главе в А. Коштой.

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