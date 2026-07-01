ПОРТУ
ПОРТУ - город на севере Португалии, административный центр региона Север.
Население 237,6 тысяч человек (2011, перепись), второй по числу жителей в стране после Лиссабона. Расположен на правом берегу реки Дору, близ её впадения в Атлантический океан. Вместе с пригородами образует метрополитенский ареал Большой Порту (площадь 1883,6 км2, население около 1,7 млн. человек). Связан национальнымми автомобильными и железно-дорожными магистралями с городами Брага, Коимбра, Лиссабон и другими. Морской порт. Международный аэропорт имени Франсишку Са Карнейру. Среди городских видов транспорта - лёгкое метро (скоростной трамвай; 2002), трамвай (1872), фуникулёр «Гиндайш» (1891) и подвесная канатная дорога (связывает Порту с пригородом Вила-Нова-ди-Гая).
Территория современного Порту заселена с глубокой древности. Во II веке до нашей эры - середина I века нашей эры в Порту обосновались римляне, город получил название Кале (Cale), впоследствии Портус-Кале (Portus Cale) (позднее этот топоним дал название всей стране - Португалия). В V веке территория Порту завоёвана свевами, после 585 года входила в состав Вестготского королевства. В VI-VII века крупный торговый и религиозный центр; в городе чеканили монеты. В 716 году в ходе арабских завоевания Пиренейского полуострова город подвергся значительному разрушению. С началом Реконкисты практически обезлюдел. В 868 году центр образованного Португальского графства в составе королевства Леон. В 1120 году сеньором Порту и территории округа стал епископ Уго, в 1123 году он даровал жителям Порту форал (городскую хартию). В 1147 году войско Порту принимало участие в отвоевании у мусульман Лиссабона. В последующие годы город стал объектом борьбы между королями Португалии и местными епископами. В 1406 году сеньория над Порту окончательно перешла к португальской короне; город получил административную автономию. После дарования 20.6.1517 года Порту нового форала началось его быстрое экономическое развитие. В 1629 году центр антииспанского восстания, в 1808 году - восстания против французской оккупации (смотреть Опортская жунта). Восстание в Порту артиллерийского полка 24.8.1820 года стало началом Португальской революции 1820 года (смотреть Португальские революции XIX - начала XX веков). В ходе так называемых Мигелистских войн Порту - центр конституционных сил; во 2-й половине XIX века - республиканского движения. В 1-й половине XX века переживал бурный демографический рост, главным образом за счёт миграции сельского населения, де-факто главный город Португалии. В конце XX века в соперничестве с Лиссабоном утратил лидирующее положение.
Исторический центр Порту располагается на высоком, правом берегу реки Дору и сохраняет средневековую планировку. Одной из наиболее старых построек Порту является кафедральный собор Се (Sé do Porto, 1123 год - XIII век), доминирующий над Старым городом и сохранивший лаконичный «крепостной» облик, несмотря на позднейшие перестройки (готический клуатр (конец XIV века), пышно украшенный изразцами (португальский - азулежуш) в стиле рококо (1729-1731 годы, художник В. ди Алмейда); построенный в стиле барокко нартекс северного крыла трансепта (около 1736 года, итальянский архитектор Н. Назони), портал западного фасада (около 1772)). К эпохе романики восходит также однонефная церковь Сан-Мартинью-ди-Седофейта (XII век, перестраивалась в XVII веке), возведённая на месте вестготской церкви (VI век) и являющаяся старейшей в городе. Готические церкви Сан-Франсишку (заложена в 1233-1234 годы; современное здание около 1383-1400 годов, западный портал и интерьер, обильно декорированный скульптурой и позолоченной резьбой,- XVII-XVIII века), Санта-Клара (основана в 1416 году; ренессансный портал, в интерьере - золочёная резьба в стиле барокко, XVII век). В XIV веке возведено кольцо городских укреплений (основное строительство закончено около 1370 года), фрагментарно сохранившееся до нашего времени.
В эпоху барокко, на которую пришёлся экономический и культурный расцвет Порту, были возведены иезуитская церковь Сан-Лоренсу-душ-Грилуш (1614-1622 годы, архитектор Б. Алвариш), массивный 2-этажный епископский дворец (заложен в XVII веке, завершён в 1734-1737 годы архитекторами Н. Назони и М.Ф. да Силвой), церкви Сан-Педру- душ-Клеригуш (1731 - около 1750) с апсидной колокольней - 6-ярусной, с закруглёнными углами башней Торри-душ-Клеригуш (высота около 76 м, 1757-1763 годы; обе - Назони), Санту-Илдефонсу (1739), фасад которой украшен азулежуш, Мизерикордия (перестроена Назони в XVIII веке) с Домом милосердия (ныне музей), Кармелиташ (1750-1768 годы, архитектор Ж.Ф. Сейшаш) с примыкающей к ней церковью Карму (XVIII век); госпиталь Санту-Антониу (строился с 1770 года по проекту английского архитектора Дж. Карра) и здание Английской фактории в русле английского палладианства (1790 год, по проекту английского консула Дж. Уайтхеда). Среди построек XIX века - позднеклассицистический Дворец Биржи (здание фондовой биржи Порту; строился с 1842 года по проекту Ж. да Кошта Лимы-младшего) с интерьерами в исторических стилях (в том числе в мавританском стиле), железно-дорожный вокзал Сан-Бенту (1896-1900 годы, архитектор Ж.М. да Силва; украшен панорамными панно из изразцов-азулежуш по рисункам Ж. Коласу, 1930). Исторический центр Порту включён в список Всемирного наследия (1996).
С промышленной революцией связано возведение целого ряда мостов, соединивших Порту с городом Вила-Нова-ди-Гая, в том числе Понти-ди-Дона-Мария-Пиа (1877 год, по проекту А.Г. Эйфеля; единственный пролёт 450 м на высоте 60 м), Понти-ди-Дон-Луиш I (1886 год, архитектор Т. Сейриг).
В XX веке сооружены Ратуша в формах эклектизма (1920-1957 годы, архитекторы А. Коррейя да Силва, К. Рамуш), имение «Серралвиш» графа К.А. Кабрала (вилла в стиле ар деко, 1925-1943 годы, архитекторы Ш. Сикли, Ж.М. да Силва; парк площадью 18 га - 1930-е годы, ландшафтный архитектор Ж. Гребер; здание Музея современного искусства «Серралвиш», 1999 год, архитектор А. Сиза). В последней трети XX - начале XXI веков в городе работают архитекторы имеющей международное значение «школы Порту» - Сиза (жилой дом кооператива «Агуаш Ферреаш», 1975-1978 годы, достроен в 2000-2006 годы; здание архитектурного факультета Государственного университета Порту, 1996 год), Э. Соту ди Мора (офисное здание «Торри Бургу», 2007 год) и других. Среди построек начала XXI века - концертный зал «Дом музыки» (2005, архитектурное бюро ОМА).
Порту - важный центр науки, образования и культуры Португалии. Среди научно-исследовательских учреждений - институты: вин Дору и Порту (1933), управления архитектурным и археологическим наследием; Центр спортивной медицины и травматологии (1986). Вузы: Государственный университет Порту (1911 год; крупнейший в стране); Государственный политехнический институт (1985 год; ведущий профильный вуз страны; в его составе - Высший инженерный институт, 1852) и другие Библиотеки: Городская публичная (1833), музыкальная (1927), городская имени Алмейды Гарретта (2000). Музеи: Национальный Суариша душ Рейша (1833), этнологии Порту (1945), электрического транспорта (1992), современного искусства «Серралвиш» (1999), городской (2002 год; состоит из нескольких музеев, в том числе «Романтику», портвейна (2004 год; город Вила-Нова-ди-Гая), Кабинет нумизматики (1850), Дом принца); дома-музеи: мемориальный поэта А.М. Герра Жункейру, португальского дипломата и военачальника Ф. ди Кастру. Театры: городской театр «Риволи» (1913 год; опера, танец, драма, кино), экспериментальный (1953), марионеток (1988), Национальный театр «Сан-Жуан» (1992, драма). Концертный зал «Колисеу ду Порту» (1941). Ежегодные международные фестивали: ибероязычных театров (с 1978 года; первый в Португалии), кинофестиваль «Фантаспорту» (с 1981), кукольных театров (с 1989). Ботанический сад Порту (1895).
Крупный спортивный центр. Наибольших успехов в международных состязаниях добился футбольный клуб «Порту», выступает на стадионе «Драгау» («Драган», 2003 год; свыше 52 тысяч мест). Другой известный футбольный клуб «Боавишта» (1903) выступает на стадионе «Беса XXI» (1911 год; после реконструкции 2003 года около 28,3 тысяч мест). С 2004 года ежегодно проводится международный марафон (в октябре или ноябре). Проходят традиционные состязания по лаунтеннису и крикету (старейший в стране клуб, 1855 год).
Большой Порту - второй по величине экономический центр страны после Большого Лиссабона. С середины XX века наиболее быстрыми темпами развивается сфера услуг. Её ведущие сектора: административные, финансовые, транспортно-логистические услуги, торговля, образование и туристический бизнес. В Порту и его пригородах (города Мая, Матозиньюш, Вила-Нова-ди-Гая и другие) базируются штаб-квартиры ряда крупнейших португальских компаний, в том числе холдингов «Sonae», «Altri», «Grupo Amorim» и «Grupo RAR», и головные офисы крупных коммерческих банков: Millennium bср (операционная штаб-квартира - в городе Уэйраш, близ Лиссабона) и Banco Português de Investimento. Морской порт Порту расположен на побережье Атлантического океана, в городе Матозиньюш (терминал Лейшойнш; грузооборот 15,6 миллионов т, в том числе 700 тысяч контейнеров ДФЭ, 2013 год; основные грузы: нефть и нефтепродукты, текстильные товары, продукты питания, лес, автомобили и другое). Ежегодно город посещают около 1 миллиона иностранных туристов. В пригороде Леса-да-Палмейра с 1857 года проводится ежегодная Международная выставка «Exponor». Основные отрасли промышленности: пищевкусовая (в том числе винодельческая (главным образом производство портвейна, с 1253 года; город Вила-Нова-ди-Гая) и рыбная (город Матозиньюш)), нефтеперерабатывающая, химическая, лёгкая, машиностроение и металлообработка. В посёлке Сан-Педру-Финш действует передельный металлургический завод, в городе Гондомар - одна из крупнейших в стране ТЭС «Tapada» (мощность 990 МВт).