ПОРТУ

ПОРТУ - го­род на се­ве­ре Пор­ту­га­лии, административный центр ре­гио­на Се­вер.

Население 237,6 тысяч человек (2011, пе­ре­пись), вто­рой по чис­лу жи­те­лей в стра­не по­сле Лис­са­бо­на. Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки До­ру, близ её впа­де­ния в Ат­лан­ти­че­ский океан. Вме­сте с при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет мет­ро­по­ли­тен­ский аре­ал Боль­шой Пор­ту (площадь 1883,6 км2, население около 1,7 млн. человек). Свя­зан национальнымми ав­то­мо­биль­ны­ми и железно-дорожными ма­ги­ст­ра­ля­ми с го­ро­да­ми Бра­га, Ко­им­бра, Лис­са­бон и другими. Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Фран­сиш­ку Са Кар­ней­ру. Сре­ди городских ви­дов транс­пор­та - лёг­кое мет­ро (ско­ро­ст­ной трам­вай; 2002), трам­вай (1872), фу­ни­ку­лёр «Гин­дайш» (1891) и под­вес­ная ка­нат­ная до­ро­га (свя­зы­ва­ет Порту с при­го­ро­дом Ви­ла-Но­ва-ди-Гая).

Тер­ри­то­рия современного Порту за­се­ле­на с глу­бо­кой древ­но­сти. Во II веке до нашей эры - середина I века нашей эры в Порту обос­но­ва­лись рим­ля­не, го­род по­лу­чил название Ка­ле (Cale), впо­след­ст­вии Пор­тус-Ка­ле (Portus Cale) (позд­нее этот то­по­ним дал название всей стра­не - Пор­ту­га­лия). В V веке тер­ри­то­рия Порту за­воё­ва­на све­ва­ми, по­сле 585 года вхо­ди­ла в со­став Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В VI-VII века круп­ный тор­го­вый и ре­лигиозный центр; в го­ро­де че­ка­ни­ли мо­не­ты. В 716 году в хо­де арабских за­вое­ва­ния Пи­ре­ней­ско­го полуострова го­род под­верг­ся зна­чительному раз­ру­ше­нию. С на­ча­лом Ре­кон­ки­сты прак­ти­че­ски обез­лю­дел. В 868 году центр об­ра­зо­ван­но­го Пор­тугальского граф­ст­ва в со­ста­ве ко­ро­лев­ст­ва Ле­он. В 1120 году сень­о­ром Порту и тер­ри­то­рии ок­ру­га стал епи­скоп Уго, в 1123 году он да­ро­вал жи­те­лям Порту фо­рал (городскую хар­тию). В 1147 году вой­ско Порту при­ни­ма­ло уча­стие в от­вое­ва­нии у му­суль­ман Лис­са­бо­на. В по­сле­дую­щие го­ды го­род стал объ­ек­том борь­бы ме­ж­ду ко­ро­ля­ми Пор­ту­га­лии и ме­ст­ны­ми епи­ско­па­ми. В 1406 году сень­о­рия над Порту окон­ча­тель­но пе­ре­шла к пор­тугальской ко­ро­не; го­род по­лу­чил административную ав­то­но­мию. По­сле да­ро­ва­ния 20.6.1517 года Порту но­во­го фо­ра­ла на­ча­лось его бы­строе эко­но­мическое раз­ви­тие. В 1629 году центр ан­ти­ис­пан­ско­го вос­ста­ния, в 1808 году - вос­ста­ния про­тив французской ок­ку­па­ции (смотреть Опорт­ская жун­та). Вос­ста­ние в Порту артиллерийского пол­ка 24.8.1820 года ста­ло на­ча­лом Пор­тугальской ре­во­лю­ции 1820 года (смотреть Пор­ту­галь­ские ре­во­лю­ции XIX - начала XX веков). В хо­де так называемых Ми­ге­ли­ст­ских войн Порту - центр кон­сти­туционных сил; во 2-й половине XIX века - рес­пуб­ли­кан­ско­го дви­же­ния. В 1-й половине XX века пе­ре­жи­вал бур­ный де­мо­гра­фический рост, главным образом за счёт ми­гра­ции сель­ско­го на­се­ле­ния, де-фак­то главный го­род Пор­ту­га­лии. В конце XX века в со­пер­ни­че­ст­ве с Лис­са­бо­ном ут­ра­тил ли­ди­рую­щее по­ло­же­ние.

Ис­то­рический центр Порту рас­по­ла­га­ет­ся на вы­со­ком, пра­вом бе­ре­гу реки До­ру и со­хра­ня­ет средневековую пла­ни­ров­ку. Од­ной из наи­бо­лее ста­рых по­стро­ек Порту яв­ля­ет­ся ка­фед­раль­ный со­бор Се (Sé do Porto, 1123 год - XIII век), до­ми­ни­рую­щий над Ста­рым го­ро­дом и со­хра­нив­ший ла­ко­нич­ный «кре­по­ст­ной» об­лик, не­смот­ря на позд­ней­шие пе­ре­строй­ки (го­тический клу­атр (конец XIV века), пыш­но ук­ра­шен­ный из­раз­ца­ми (пор­тугальский - азу­ле­жуш) в сти­ле ро­ко­ко (1729-1731 годы, художник В. ди Ал­мей­да); по­стро­ен­ный в сти­ле ба­рок­ко нар­текс северного кры­ла тран­сеп­та (около 1736 года, итальянский архитектор Н. На­зо­ни), пор­тал западного фа­са­да (около 1772)). К эпо­хе ро­ма­ни­ки вос­хо­дит так­же од­но­не­фная церковь Сан-Мар­ти­нью-ди-Се­до­фей­та (XII век, пе­ре­страи­ва­лась в XVII веке), воз­ве­дён­ная на мес­те вест­гот­ской церк­ви (VI век) и яв­ляю­щая­ся ста­рей­шей в го­ро­де. Го­тические церк­ви Сан-Фран­сиш­ку (за­ло­же­на в 1233-1234 годы; современное зда­ние около 1383-1400 годов, западный пор­тал и ин­терь­ер, обиль­но де­ко­ри­ро­ван­ный скульп­ту­рой и по­зо­ло­че­нной резь­бой,- XVII-XVIII века), Сан­та-Клара (ос­но­ва­на в 1416 году; ре­нес­санс­ный пор­тал, в ин­терь­е­ре - зо­ло­чё­ная резь­ба в сти­ле ба­рок­ко , XVII век). В XIV веке воз­ве­де­но коль­цо городских ук­ре­п­ле­ний (основное строи­тель­ст­во за­кон­че­но около 1370 года), фраг­мен­тар­но со­хра­нив­шее­ся до на­ше­го вре­ме­ни.

В эпо­ху ба­рок­ко, на ко­то­рую при­шёл­ся эко­но­мический и куль­тур­ный рас­цвет Порту, бы­ли воз­ве­де­ны ие­зу­ит­ская церковь Сан-Ло­рен­су-душ-Гри­луш (1614-1622 годы, архитектор Б. Ал­ва­риш), мас­сив­ный 2-этаж­ный епи­скоп­ский дво­рец (за­ло­жен в XVII веке, за­вер­шён в 1734-1737 годы ар­хи­тек­то­ра­ми Н. На­зо­ни и М.Ф. да Сил­вой), церк­ви Сан-Пед­ру- душ-Кле­ри­гуш (1731 - около 1750) с ап­сид­ной ко­ло­коль­ней - 6-ярус­ной, с за­круг­лён­ны­ми уг­ла­ми баш­ней Тор­ри-душ-Кле­ри­гуш (высота около 76 м, 1757-1763 годы; обе - На­зо­ни), Сан­ту-Ил­де­фон­су (1739), фа­сад ко­то­рой ук­ра­шен азу­ле­жуш, Ми­зе­ри­кор­дия (пе­ре­строе­на На­зо­ни в XVIII веке) с До­мом ми­ло­сер­дия (ны­не му­зей), Кар­ме­ли­таш (1750-1768 годы, архитектор Ж.Ф. Сей­шаш) с при­мы­каю­щей к ней церковью Кар­му (XVIII век); гос­пи­таль Сан­ту-Ан­то­ниу (стро­ил­ся с 1770 года по про­ек­ту английского архитектора Дж. Кар­ра) и зда­ние Английской фак­то­рии в рус­ле английского пал­ла­ди­ан­ст­ва (1790 год, по про­ек­ту английского кон­су­ла Дж. Уайт­хе­да). Сре­ди по­стро­ек XIX века - позд­не­клас­си­ци­стический Дво­рец Бир­жи (зда­ние фон­до­вой бир­жи Порту; стро­ил­ся с 1842 года по про­ек­ту Ж. да Кош­та Ли­мы-млад­ше­го) с ин­терь­е­ра­ми в ис­то­ри­че­ских сти­лях (в том числе в мав­ри­тан­ском сти­ле ), железно-дорожный во­кзал Сан-Бен­ту (1896-1900 годы, архитектор Ж.М. да Сил­ва; ук­ра­шен па­но­рам­ны­ми пан­но из из­раз­цов-азу­ле­жуш по ри­сун­кам Ж. Ко­ла­су, 1930). Ис­то­рический центр Порту вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия (1996).

С промышленной ре­во­лю­ци­ей свя­за­но воз­ве­де­ние це­ло­го ря­да мос­тов, со­еди­нив­ших Порту с городом Ви­ла-Но­ва-ди-Гая, в том числе Пон­ти-ди-До­на-Ма­рия-Пиа (1877 год, по про­ек­ту А.Г. Эй­фе­ля; един­ст­вен­ный про­лёт 450 м на высоте 60 м), Пон­ти-ди-Дон-Лу­иш I (1886 год, архитектор Т. Сей­риг).

В XX веке со­ору­же­ны Ра­ту­ша в фор­мах эк­лек­тиз­ма (1920-1957 годы, ар­хи­тек­то­ры А. Кор­рейя да Сил­ва, К. Ра­муш), име­ние «Сер­рал­виш» гра­фа К.А. Каб­ра­ла (вил­ла в сти­ле ар де­ко, 1925-1943 годы, ар­хи­тек­то­ры Ш. Сик­ли, Ж.М. да Сил­ва; парк площадью 18 га - 1930-е годы, ланд­шафт­ный архитектор Ж. Гре­бер; зда­ние Му­зея современного искусства «Сер­рал­виш», 1999 год, архитектор А. Си­за). В по­след­ней тре­ти XX - начале XXI веков в го­ро­де ра­бо­та­ют ар­хи­тек­то­ры имею­щей ме­ж­ду­народное зна­че­ние «шко­лы Пор­ту» - Си­за (жи­лой дом коо­пе­ра­ти­ва «Агу­аш Фер­ре­аш», 1975-1978 годы, до­стро­ен в 2000-2006 годы; зда­ние ар­хитектурного фа­куль­те­та Государственного университета Порту, 1996 год), Э. Со­ту ди Мо­ра (офис­ное зда­ние «Тор­ри Бур­гу», 2007 год) и других. Сре­ди по­стро­ек начала XXI века - кон­церт­ный зал «Дом му­зы­ки» (2005, ар­хитектурное бю­ро ОМА).

Порту - важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Пор­ту­га­лии. Сре­ди научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний - институты: вин До­ру и Пор­ту (1933), управ­ле­ния ар­хитектурным и ар­хео­ло­гическим на­сле­ди­ем; Центр спор­тив­ной ме­ди­ци­ны и трав­ма­то­ло­гии (1986). Ву­зы: Государственный университет Порту (1911 год; круп­ней­ший в стра­не); Государственный по­ли­тех­нический институт (1985 год; ве­ду­щий про­филь­ный вуз стра­ны; в его со­ста­ве - Выс­ший инженерный институт, 1852) и другие Биб­лио­те­ки: Городская пуб­лич­ная (1833), му­зы­каль­ная (1927), го­род­ская имени Ал­мей­ды Гар­рет­та (2000). Му­зеи: Национальный Суа­ри­ша душ Рей­ша (1833), эт­но­ло­гии Порту (1945), элек­трического транс­пор­та (1992), современного искусства «Сер­рал­виш» (1999), го­род­ской (2002 год; со­сто­ит из не­с­коль­ких му­зе­ев, в том числе «Ро­ман­ти­ку», порт­вей­на (2004 год; город Ви­ла-Но­ва-ди-Гая), Ка­би­нет ну­миз­ма­ти­ки (1850), Дом прин­ца); до­ма-му­зеи: ме­мо­ри­аль­ный по­эта А.М. Гер­ра Жун­кей­ру, пор­тугальского ди­пло­ма­та и вое­на­чаль­ни­ка Ф. ди Ка­ст­ру. Те­ат­ры: городской те­атр «Ри­во­ли» (1913 год; опе­ра, та­нец, дра­ма, ки­но), экс­пе­ри­мен­таль­ный (1953), ма­рио­не­ток (1988), Национальный те­атр «Сан-Жу­ан» (1992, дра­ма). Кон­церт­ный зал «Ко­ли­сеу ду Пор­ту» (1941). Еже­год­ные ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: ибе­ро­языч­ных те­ат­ров (с 1978 года; пер­вый в Пор­ту­галии), ки­но­фес­ти­валь «Фан­тас­пор­ту» (с 1981), ку­коль­ных те­ат­ров (с 1989). Бо­та­нический сад Порту (1895).

Круп­ный спор­тив­ный центр. Наи­боль­ших ус­пе­хов в ме­ж­ду­народных со­стя­за­ни­ях до­бил­ся фут­боль­ный клуб «Пор­ту», вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Дра­гау» («Дра­ган», 2003 год; свыше 52 тысяч мест). Другой из­вест­ный фут­боль­ный клуб «Боа­виш­та» (1903) вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Бе­са XXI» (1911 год; пос­ле ре­кон­струк­ции 2003 года около 28,3 тысяч мест). С 2004 года еже­год­но про­во­дит­ся ме­ж­ду­народный ма­ра­фон (в ок­тяб­ре или но­яб­ре). Про­хо­дят тра­диционные со­стя­за­ния по ла­унтен­ни­су и кри­ке­ту (ста­рей­ший в стра­не клуб, 1855 год).

Боль­шой Пор­ту - вто­рой по ве­ли­чи­не эко­но­мический центр стра­ны по­сле Боль­шо­го Лис­са­бо­на. С середины XX века наи­бо­лее бы­ст­ры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ет­ся сфе­ра ус­луг. Её ве­ду­щие сек­то­ра: административные, фи­нан­со­вые, транс­порт­но-ло­ги­стические ус­лу­ги, тор­гов­ля, об­ра­зо­ва­ние и ту­ри­стический биз­нес. В Порту и его при­го­ро­дах (го­ро­да Мая, Ма­то­зинь­юш, Ви­ла-Но­ва-ди-Гая и другие) ба­зи­ру­ют­ся штаб-квар­ти­ры ря­да круп­ней­ших пор­тугальских ком­па­ний, в том числе хол­дин­гов «Sonae», «Altri», «Grupo Amorim» и «Grupo RAR», и го­лов­ные офи­сы круп­ных ком­мерческих бан­ков: Millennium bср (опе­рационная штаб-квар­ти­ра - в городе Уэй­раш, близ Лис­са­бо­на) и Banco Português de Investimento. Морской порт Порту рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана, в городе Ма­то­зинь­юш (тер­ми­нал Лей­шойнш; гру­зо­обо­рот 15,6 миллионов т, в том числе 700 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ, 2013 год; основные гру­зы: нефть и неф­те­про­дук­ты, тек­стиль­ные то­ва­ры, про­дук­ты пи­та­ния, лес, ав­то­мо­би­ли и другое). Еже­год­но го­род по­се­ща­ют около 1 миллиона иностранных ту­ри­стов. В при­го­ро­де Ле­са-да-Пал­мей­ра с 1857 года про­во­дит­ся еже­год­ная Ме­ж­ду­народная вы­став­ка «Exponor». Основные от­рас­ли промышленности: пи­ще­вку­со­вая (в том числе ви­но­дель­че­ская (главным образом про­изводство порт­вей­на, с 1253 года; город Ви­ла-Но­ва-ди-Гая) и рыб­ная (город Ма­то­зинь­юш)), неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая, хи­мическая, лёг­кая, ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. В посёлке Сан-Пед­ру-Финш дей­ст­ву­ет пе­ре­дель­ный ме­тал­лур­гический за­вод, в городе Гон­до­мар - од­на из круп­ней­ших в стра­не ТЭС «Tapada» (мощ­ность 990 МВт).

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