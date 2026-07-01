ПОРТРЕТ
ПОРТРЕТ (французское portrait, от устаревшего portraire - изображать) - жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению конкретного человека или группы людей.
В средние века понятия portrait, portraiture означали «воспроизведение» любого объекта; в современном значении термин «Портрет» введён лишь в XVII веке А. Фелибьеном (в противопоставление термину figure для изображений животных). Необходимое требование, предъявляемое ко всякому портрету, - передача индивидуального сходства, отталкиваясь от которого художник создаёт определённый образ, используя для этого различного средства художественной выразительности.
Исторически складывалась широкая и многоплановая типология портрета. Портрет существует во всех видах изобразительных искусств: скульптурный (статуи, бюсты, гермы, рельефы, геммы, камеи), живописный (монументальный, станковый, миниатюра портретная), графический (рисованный, гравированный), также фотопортрет. По способу представления модели различаются портреты парадный, камерный, интимный. С композиционной точки зрения портреты могут быть головными, погрудными, поясными, поколенными, в полный рост, также конными; анфас, в профиль, в трёхчетвертном развороте. По числу изображений на одном произведении (холсте, рельефе и так далее) помимо обычного выделяют двойной и групповой портреты (в том числе семейный). Парными называют портреты, написанные на разных холстах, если они согласованы между собой по формату и композиции (чаще всего это портреты супругов). Нередко портреты образуют целые ансамбли - портретные галереи (представителей династии или семьи, членов корпорации или гильдии, венецианских дожей, римских пап, военных деятелей и тому подобных). Особый субжанр портрета - автопортрет. Портретная иконография нередко используется при изображении людей в других жанрах искусства: в исторической картине, циклах портретов «выдающихся людей древности» и других. Подвижность жанровых границ портрета позволяет в одном произведении сочетать его с элементами других жанров: с пейзажем, интерьером, обнажённой натурой, аллегорией и так далее. Специфически характеризуя модель, портрет может выполнять различные функции (помимо фиксации облика человека, которая была важнейшей до появления фотоискусства): увековечивание памяти о человеке или событии; демонстрация принадлежности к определённой социальной, профессиональной либо конфессиональной группе; описание личных предпочтений портретируемого; служить инструментом политической пропаганды и многие другие. Возможность выявления в портрете не только высоких нравственных качеств человека, но и негативных свойств модели обусловила появление сатирического портрета, портретной карикатуры (шаржа).
Исторический очерк.
Зародившись в глубокой древности, портрет достиг высокого уровня развития в искусстве Древнего Востока, особенно в древнеегипетской скульптуре и живописи, где были широко распространены статуи и рельефные изображения царей и частных лиц; портреты традиционно использовались и в заупокойном культе. Погребальные маски ахейцев отличались механическим воспроизведением черт лица умершего. В Древней Греции в период классики создавались идеализированные скульптурные портреты общественных деятелей, полководцев, поэтов, философов. С конца V века до нашей эры древнегреческий портрет всё более индивидуализируется, а в эллинистическом искусстве возникает портрет-образ (Александра Македонского, философов, атлетов и так далее; скульптурные работы Лисиппа, Леохара и других). В Древнем Риме портрет становится одним из центральных жанров искусства, отличается обширной типологией (бюсты, статуи, в том числе конные, изображения на рельефах) и иконографией (императорский, частный, мужской, женский, детский и прочие) и проходит длительную эволюцию от республиканского периода к поздней Империи. Особое место занимают файюмские портреты, написанные в технике энкаустики; в них римское искуссто портрета встречается с погребальными практиками и образной концепцией Древнего Востока.
В Китае, несмотря на подчинение строгому типологическому канону, средневековые мастера создали множество ярко индивидуализированных портретов, часто подчёркивая в моделях черты интеллектуализма. Выразительны портретные образы средневековых японских живописцев и скульпторов; из живых наблюдений исходили мастера портретной миниатюры Средней Азии, Азербайджана, Афганистана, Ирана, Индии.
В средние века наиболее распространённая форма портретов - ктиторский в Византии (изображения императоров в храме Святой Софии в Константинополе, также императора Юстиниана и императрицы Феодоры с приближёнными в церкви Сан-Витале в Равенне, 546-547 годы) и донаторский в Западной Европе, который встречается как в монументальном искусстве, так и в миниатюре книжной. Стремление к подражанию античности вызвало к жизни серию портретов императора Фридриха II Гогенштауфена и его приближённых, созданных по образцам римских бюстов.
Очевидно, станковый портрет в европейском искусстве существовал уже в эпоху Проторенессанса (наиболее ранний из известных - несохранившееся изображение Лауры, написанное С. Мартини для Ф. Петраркии восхвалявшееся поэтом за жизнеподобие). В искусстве Возрождения в Италии и так называемом арс нова в Северном Возрождении портрет окончательно сформировался в качестве самостоятельного жанра. Для европейского портрета XV века в целом характерна достоверная и нейтральная передача индивидуальной внешности. В нидерландском искусстве портрет развивается в рамках так называемых благочестивых диптихов, где на одной створке представлена Богоматерь, а на другой - донатор (алтарные картины Рогира ван дер Вейдена и других мастеров), также в виде донаторского портрета на наружных створках алтарей. Индивидуальный портрет, начавшись с трёхчетвертного погрудного изображения на тёмном фоне (Р. Кампен), обогащается во 2-й половине XV века пейзажными фонами (Х. Мемлинг). Уникальным двойным портретом в интерьере является «Портрет четы Арнольфини» Я. ван Эйка (1434 год, Национальная галерея, Лондон). Нидерландский портрет отличает тщательное воспроизведение натуры, внимание к светотеневой моделировке, иллюзионистические эффекты. В Италии в течение XV века портрет продолжает существовать в составе композиций в монументальном искусстве - многие циклы росписей Фра Филиппо Липпи, Б. Гоццоли, Д. Гирландайо и других сопровождаются портретами заказчиков и их близких, а в отдельных случаях и автопортретами мастеров (Л. Гиберти на Райских вратах флорентийского баптистерия). Широко распространяются мемориальные портреты кондотьеров как живописные (С. Мартини, П. Уччелло, А. дель Кастаньо), так и скульптурные (конные статуи Донателло, А. дель Верроккьо). Портретные изображения заняли важное место в возрождённом медальерном искусстве, в надгробиях. Возрождается скульптурный бюст (Мино да Фьезоле, Дезидерио да Сеттиньяно, А. Росселлино, Б. да Майано, Верроккьо). Появляются семейные и детские портреты. Под влиянием нидерландского искусства развивается живописный станковый портрет: профильное изображение на условном фоне постепенно вытесняется трёхчетвертным изображением (А. дель Кастаньо, А. Мантенья, Антонелло да Мессина, Джентиле и Джованни Беллини), во 2-й половине XV века нейтральный фон сменяется пейзажной средой или интерьером (Пьеро делла Франческа, С. Боттичелли, Гирландайо, Беллини и другие).
Итальянские мастера Высокого и Позднего Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Л. Лотто, Тициан, Я. Тинторетто) и маньеризма (Я. Понтормо, А. Бронзино, Ф. Пармиджанино) открывают внутренний мир человека, разнообразие его психологических состояний. Портрет в европейском искусстве XVI века усложняется и как визуально-художественное целое: детально разрабатываются архитектурные, интерьерные и пейзажные фоны, для характеристики модели широко используются аксессуары и атрибуты (А. Дюрер, Л. Кранах Старший, Х. Хольбейн Младший и др.). Широко распространяется графический портрет - рисованный и гравированный (Микеланджело, Дюрер, Л. Кранах Старший, Ж. и Ф. Клуэ, семья Дюмустье и другие мастера так называемого французского карандашного портрета). В Нидерландах пишутся «гуманистические» портреты (Я. Госсарт, К. Массейс). Выдающимся мастером скульптурного портрета был Ж. Пилон; напряжённостью образного строя отмечены живописные портреты работы Эль Греко.
Мастера эпохи барокко, опираясь на достижения ренессансных художников, создали разветвлённую внутреннюю структуру портрета, существенно расширив его типологию и иконографию. Наряду с парадным портретами (А. ван Дейк, Д. Веласкес, Ф. де Шампень, П. Миньяр, Г. Риго, Ш. Лебрен, П. Лели, Г. Неллер, скульптурные бюсты Дж. Л. Бернини), распространяются камерный и интимный портрет. В XVII веке объектами портретирования становятся горожане (преимущественно в Голландии; художники Й. Верспронк, Ф. Бол, А. де Гелдер, Я. де Брай, Г. Терборх и другие); распространяется групповой портрет, как семейный (П. де Хох, П.П. Рубенс), так и корпоративный (Ф. Халс, Рембрандт), а также женские, детские портреты и автопортреты (Рембрандт, К. Фабрициус и другие). Выдающиеся портретисты эпохи - Рембрандт, Халс, Рубенс, Веласкес - работают во всём диапазоне возможностей портретного жанра, совмещая в своих новаторских решениях различные жанры. Расширяются возможности передачи психологического состояния человека (Рембрандт, Н. Пуссен), драматизации портрета способствуют приёмы караваджизма. Во все разновидности портрета проникают черты спонтанности (выражение лица, улыбка, случайный характер жестов и так далее), которые делают восприятие портрета всё более динамичным.
Эпоха рококо широко дополняет портрет многозначительными аксессуарами, пейзажными фонами, которые усложняют семантическую и визуальную структуру изображения (Ф. Буше, Ж.О. Фрагонар). Реалистические тенденции в XVIII веке связаны с гуманистическими идеалами Просвещения - с середины XVIII века в облике изображаемых на первый план выходят непосредственность и естественность (В. Гисланди, Ж.Б. С. Шарден, Ж.Б. Грёз, У. Хогарт, Т. Гейнсборо, Дж. Рейнолдс и другие). Точность социальных характеристик, острая аналитичность свойственны пластике Ж.А. Гудона и Ж.Б. Пигаля. Лаконизмом и уравновешенностью образа отмечены портреты классицизма (Ж.Л. Давид, Ж.О. Д. Энгр, Ф. Гойя). Портрет эпохи предромантизма (А. Гро) и романтизма (поздний Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа, Ф.О. Рунге) нередко представляет людей в необычных ситуациях и экстремальных состояниях. В XIX веке расширяется география национальных школ портрета (А. фон Менцель, В. Лейбль, Я. Матейко, Дж.С. Сарджент, Дж. Уистлер, Т. Эйкинс и другие). Важное место занимал портрет в салонном искусстве XIX веке и в творчестве прерафаэлитов. Мастера французского импрессионизма и близкие им художники (Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, О. Роден) стремились запечатлеть в портрет изменчивость облика человека, его связь со столь же изменчивой средой. Противоположные тенденции нашли выражение в творчестве П. Сезанна, стремившегося выразить устойчивые свойства модели, и в драматических, нервно-напряжённых портретах и автопортретах В. Ван Гога, глубоко отразивших проблемы нравственной и духовной жизни современного человека.
С начала XX века в искусстве портрета происходят существенные изменения. Несмотря на появление в середине XIX века портретной фотографии (Надар и другие), жанр портрет по-прежнему занимает значительное место в творчестве ведущих художников и скульпторов. В то же время традиционное воспроизведение внешности и других характеристик модели перестаёт быть основной целью портрета. У мастеров авангардизма портрет становится своеобразным полем для художественных экспериментов, превращаясь в самоценную художественную задачу, не связанную с изображаемой личностью (П. Пикассо, А. Матисс, А. Модильяни, мастера австро-немецкого экспрессионизма, магического реализма, «новой вещественности», сюрреализма, парижской школы и так далее). В XX веке продолжаются и традиции реалистического портрета (живописцы Р. Гуттузо, Д. Ривера, Д. Сикейрос, К. Баба, скульпторы Ш. Деспио, В. Аалтонен, Дж. Манцу, Ж. Кишфалуди-Штробль, Ф. Кремер, К. Дуниковский и другие). Художники различных направлений постмодернизма охотно обращаются к портрету для исследования проблем идентичности личности (гендерной, этнической, социальной, культурной и другой), при этом нередко пародируя язык традиционного портрета; всё большую роль в портрете начинает играть обнажённое тело (Л. Фрейд в Великобритании и другие). Портреты создаются как в традиционных, так и в новых техниках искусства. Огромную эволюцию с середины XIX века до наших дней проделал фотопортрет.
В России с XVII века известны портреты-парсуны, носившие ещё условно-иконописный характер. В XVIII - 1-й половине XIX веков в России работали многие приглашённые европейские портретисты (скульптор К.Б. Растрелли, живописцы Г. Гзелль, Л. Каравак, П. Ротари, А. Рослин, Л. Токке, И.Б. Лампи Старший, М.Л.Э. Виже-Лебрён, Ж.Л. Вуаль, Дж. Доу и другие), что способствовало интенсивному развитию русского портрета, уже с середины XVIII века поднявшегося на европейский уровень. Среди мастеров XVIII - начала XIX веков, создававших портреты в стилях барокко, классицизма, позднее в духе сентиментализма, - живописцы И.Н. Никитин, А. Матвеев, А.П. Антропов, И.Я.Вишняков, А.П. Лосенко, И.П. и Н.И. Аргуновы, М.И. Бельский, Ф.С. Рокотов, С.С. Щукин, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, скульптор Ф.И. Шубин, гравёр Е.П. Чемесов. Широкое развитие получил портрет в эпоху романтизма (О.А. Кипренский, К.П. Брюллов, В.А. Тропинин); в середине - 2-й половины XIX века работали В.К. Шебуев, С.К. Зарянко, В.Г. Перов, И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, скульпторы С.И. Гальберг, М.М. Антокольский, С.М. Волнухин. В конце XIX - начале XX веков портрет получил новое качество в остропсихологических произведениях В.А. Серова, в наполненных глубоким философским смыслом портретах М.А. Врубеля, работах художников «Мира искусства» (Л.С. Бакст, А.Я. Головин, М.В. Добужинский, Е.Е. Лансере, З.Е. Серебрякова, К.А. Сомов), В.Э. Борисова-Мусатова, О.Э. Браза, К.А. Коровина, Б.Д. Григорьева, Н.И. Фешина, Л.О. Пастернака, С.А. Сорина, В.И. Шухаева, А.Е. Яковлева, в портрет-типах и портрет-картинах А.Е. Архипова, Н.А. Касаткина, Б.М. Кустодиева, Ф.А. Малявина, Н.А. Ярошенко, графике Ю.П. Анненкова, в скульптурных произведениях С.Т. Конёнкова, А.С. Голубкиной, И.Я. Гинцбурга, П.П. Трубецкого и других. Авангардистское искусство также неизменно обращалось к портрету (художники кубофутуризма, объединений «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Мастера аналитического искусства» и других). После 1917 года в России продолжали работать мастера портрета, чьё творчество сложилось в дореволюционный период (Н.И. Альтман, М.В. Нестеров, К.С.Петров-Водкин, Н.П. Ульянов, Д.П. Штеренберг, Н.А. Андреев, А.Т. Матвеев, С.В. Малютин и другие). И хотя доктрина социалистического реализма надолго наложила отпечаток на искусство портрета в СССР, творческая независимость от официальных установок сумели сохранить многие выдающиеся портретисты - К.С. Малевич, П.Н. Филонов, П.Д. Корин, Р.Р. Фальк, П.П. Кончаловский, А.А. Осмёркин, А.В. Фонвизин и другие, во 2-й половине XX века - художники андерграунда и постмодернизма.
Дополнительная литература:
Waetzoldt W. Die Kunst des Porträts. Lpz., 1908;
Искусство портрета. Сб. ст. М., 1928;
Алпатов М.В. Очерки по истории портрета. М.; Л., 1937;
Лазарев В.Н. Портрет в европейском искусстве XVII в. М.; Л., 1937;
Zeit und Bildnis. W., 1957;
Aymar G.C. The art of portrait painting. Phil., 1967;
Зингер Л.С. О портрете. Проблемы реализма в искусстве портрета. М., 1969;
Виппер Б.Р. Проблема сходства в портрете // Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М., 1970;
Стасевич В.Н. Искусство портрета. М., 1972.