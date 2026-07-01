ПОРТРЕТ

ПОРТРЕТ (французское portrait, от ус­таревшего portraire - изо­бра­жать) - жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению конкретного человека или группы людей.

В сред­ние ве­ка по­ня­тия portrait, portraiture оз­на­ча­ли «вос­про­из­ве­де­ние» лю­бо­го объ­ек­та; в современном зна­че­нии тер­мин «Портрет» вве­дён лишь в XVII веке А. Фе­либь­е­ном (в про­ти­во­пос­тав­ле­ние тер­ми­ну figure для изо­бра­же­ний жи­вот­ных). Не­об­хо­ди­мое тре­бо­ва­ние, предъ­яв­ляе­мое ко вся­ко­му портрету, - пе­ре­да­ча ин­ди­ви­ду­аль­но­го сход­ст­ва, от­тал­ки­ва­ясь от ко­то­ро­го ху­дож­ник соз­да­ёт оп­ре­де­лён­ный об­раз, ис­поль­зуя для это­го различного сред­ст­ва ху­дожественной вы­ра­зи­тель­но­сти.

Ис­то­ри­че­ски скла­ды­ва­лась ши­ро­кая и мно­го­пла­но­вая ти­по­ло­гия порт­ре­та. Портрет су­ще­ст­ву­ет во всех ви­дах изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств: скульп­тур­ный (ста­туи, бюс­ты, гер­мы, рель­е­фы, гем­мы, ка­меи), жи­во­пис­ный (мо­ну­мен­таль­ный, стан­ко­вый, ми­ниа­тю­ра порт­рет­ная ), гра­фи­че­ский (ри­со­ван­ный, гра­ви­ро­ван­ный), так­же фо­то­порт­рет. По спо­со­бу пред­став­ле­ния мо­де­ли раз­ли­ча­ют­ся портреты па­рад­ный, ка­мер­ный, ин­тим­ный. С ком­по­зиционной точ­ки зре­ния портреты мо­гут быть го­лов­ны­ми, по­груд­ны­ми, по­яс­ны­ми, по­ко­лен­ны­ми, в пол­ный рост, так­же кон­ны­ми; ан­фас, в про­филь, в трёх­чет­верт­ном раз­во­ро­те. По чис­лу изо­бра­же­ний на од­ном про­из­ве­де­нии (хол­сте, рель­е­фе и так далее) по­ми­мо обыч­но­го вы­де­ля­ют двой­ной и груп­по­вой портреты (в том числе се­мей­ный). Пар­ны­ми на­зы­ва­ют портреты, на­пи­сан­ные на раз­ных хол­стах, ес­ли они со­гла­со­ва­ны ме­ж­ду со­бой по фор­ма­ту и ком­по­зи­ции (ча­ще все­го это портреты суп­ру­гов). Не­ред­ко портреты об­ра­зу­ют це­лые ан­самб­ли - порт­рет­ные га­ле­реи (пред­ста­ви­те­лей ди­на­стии или се­мьи, чле­нов кор­по­ра­ции или гиль­дии, ве­не­ци­ан­ских до­жей, рим­ских пап, во­енных дея­те­лей и тому подобных). Осо­бый суб­жанр портрета - ав­то­порт­рет. Порт­рет­ная ико­но­гра­фия не­ред­ко ис­поль­зу­ет­ся при изо­бра­же­нии лю­дей в других жан­рах искусства: в ис­то­рической кар­ти­не, цик­лах портретов «вы­даю­щих­ся лю­дей древ­но­сти» и других. Под­виж­ность жан­ро­вых гра­ниц портрета по­зво­ля­ет в од­ном про­из­ве­де­нии со­че­тать его с эле­мен­та­ми других жан­ров: с пей­за­жем, ин­терь­е­ром, об­на­жён­ной на­ту­рой, ал­ле­го­ри­ей и так далее. Спе­ци­фи­че­ски ха­рак­те­ри­зуя мо­дель, портрет мо­жет вы­пол­нять различные функ­ции (по­ми­мо фик­са­ции об­ли­ка че­ло­ве­ка, ко­то­рая бы­ла важ­ней­шей до по­яв­ле­ния фо­то­ис­кус­ст­ва): уве­ко­ве­чи­ва­ние па­мя­ти о че­ло­ве­ке или со­бы­тии; де­мон­ст­ра­ция при­над­леж­но­сти к оп­ре­де­лён­ной со­ци­аль­ной, про­фес­сио­наль­ной ли­бо кон­фес­сио­наль­ной груп­пе; опи­са­ние лич­ных пред­поч­те­ний порт­ре­ти­руе­мо­го; слу­жить ин­ст­ру­мен­том по­ли­тической про­па­ган­ды и многие другие. Воз­мож­ность вы­яв­ле­ния в портрете не толь­ко вы­со­ких нравственных ка­честв че­ло­ве­ка, но и не­га­тив­ных свойств мо­де­ли обу­сло­ви­ла по­яв­ле­ние са­ти­рического портрета, порт­рет­ной ка­ри­ка­ту­ры (шар­жа).

Ис­то­ри­че­ский очерк.

За­ро­див­шись в глу­бо­кой древ­но­сти, портрет дос­тиг вы­со­ко­го уров­ня раз­ви­тия в искусстве Древ­не­го Вос­то­ка, осо­бен­но в древнеегипетской скульп­ту­ре и жи­во­пи­си, где бы­ли ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ста­туи и рель­еф­ные изо­бра­же­ния ца­рей и ча­ст­ных лиц; портреты тра­ди­ци­он­но ис­поль­зо­ва­лись и в за­упо­кой­ном куль­те. По­гре­баль­ные мас­ки ахей­цев от­ли­ча­лись ме­ха­ническим вос­про­из­ве­де­ни­ем черт ли­ца умер­ше­го. В Древ­ней Гре­ции в пе­ри­од клас­си­ки соз­да­ва­лись идеа­ли­зи­ро­ван­ные скульп­тур­ные портреты об­щественных дея­те­лей, пол­ко­вод­цев, по­этов, фи­ло­со­фов. С конца V века до нашей эры древнегреческий портрет всё бо­лее ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ру­ет­ся, а в эл­ли­ни­стическом искусстве воз­ни­ка­ет порт­рет-об­раз ( Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го , фи­ло­со­фов, ат­ле­тов и так далее; скульп­тур­ные ра­бо­ты Ли­сип­па, Ле­о­ха­ра и других). В Древ­нем Ри­ме портрет ста­но­вит­ся од­ним из центральных жан­ров искусства, от­ли­ча­ет­ся об­шир­ной ти­по­ло­ги­ей (бюс­ты, ста­туи, в том числе кон­ные, изо­бра­же­ния на рель­е­фах) и ико­но­гра­фи­ей (им­пе­ра­тор­ский, ча­ст­ный, муж­ской, жен­ский, дет­ский и прочие) и про­хо­дит дли­тель­ную эво­лю­цию от рес­пуб­ли­кан­ско­го пе­рио­да к позд­ней Им­пе­рии. Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют фай­юм­ские порт­ре­ты, на­пи­сан­ные в тех­ни­ке эн­кау­сти­ки; в них римское искуссто портрета встре­ча­ет­ся с по­гре­баль­ны­ми прак­ти­ка­ми и об­раз­ной кон­цеп­ци­ей Древ­не­го Вос­то­ка.

В Ки­тае, не­смот­ря на под­чи­не­ние стро­го­му ти­по­ло­гическому ка­но­ну, средневековые мас­те­ра соз­да­ли мно­же­ст­во яр­ко ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­ван­ных портретов, час­то под­чёр­ки­вая в мо­де­лях чер­ты ин­тел­лек­туа­лиз­ма. Вы­ра­зи­тель­ны порт­рет­ные об­ра­зы средневековых японских жи­во­пис­цев и скульп­то­ров; из жи­вых на­блю­де­ний ис­хо­ди­ли мас­те­ра порт­рет­ной ми­ниа­тю­ры Средней Азии, Азер­бай­джа­на, Аф­га­ни­ста­на, Ира­на, Ин­дии.

В сред­ние ве­ка наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ная фор­ма портретов - кти­тор­ский в Ви­зан­тии (изо­бра­же­ния им­пе­ра­то­ров в хра­ме Святой Со­фии в Кон­стан­ти­но­по­ле, так­же императора Юс­ти­ниа­на и императрицы Фео­до­ры с при­бли­жён­ны­ми в церкви Сан-Ви­та­ле в Ра­вен­не, 546-547 годы) и до­на­тор­ский в Западной Ев­ро­пе, ко­то­рый встре­ча­ет­ся как в мо­ну­мен­таль­ном искусстве, так и в ми­ниа­тю­ре книж­ной. Стрем­ле­ние к под­ра­жа­нию ан­ти­чнос­ти вы­зва­ло к жиз­ни се­рию порт­ре­тов императора Фрид­ри­ха II Го­ген­штау­фе­на и его при­бли­жён­ных, соз­дан­ных по об­раз­цам римских бюс­тов.

Оче­вид­но, стан­ко­вый портрет в ев­ропейском искусстве су­ще­ст­во­вал уже в эпо­ху Про­то­ре­нес­сан­са (наи­бо­лее ран­ний из из­вест­ных - не­со­хра­нив­шее­ся изо­бра­же­ние Лау­ры, на­пи­сан­ное С. Мар­ти­ни для Ф. Пет­рар­кии вос­хва­ляв­шее­ся по­этом за жиз­не­по­до­бие). В искусстве Воз­ро­ж­де­ния в Ита­лии и так называемом арс но­ва в Се­вер­ном Воз­ро­ж­де­нии портрет окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­вал­ся в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельного жан­ра. Для ев­ропейского портрета XV века в це­лом ха­рак­тер­на дос­то­вер­ная и ней­траль­ная пе­ре­да­ча ин­ди­ви­ду­аль­ной внеш­но­сти. В ни­дерландском искусстве портрет раз­ви­ва­ет­ся в рам­ках так называемых бла­го­чес­ти­вых дип­ти­хов, где на од­ной створ­ке пред­став­ле­на Бо­го­ма­терь, а на дру­гой - до­на­тор (ал­тар­ные кар­ти­ны Ро­ги­ра ван дер Вей­де­на и других мас­те­ров), так­же в ви­де до­на­тор­ско­го портрета на на­руж­ных створ­ках ал­та­рей. Ин­ди­ви­ду­аль­ный портрет, на­чав­шись с трёх­чет­верт­но­го по­груд­но­го изо­бра­же­ния на тём­ном фо­не (Р. Кам­пен), обо­га­ща­ет­ся во 2-й половине XV века пей­заж­ны­ми фо­на­ми (Х. Мем­линг). Уни­каль­ным двой­ным портретом в ин­терь­е­ре яв­ля­ет­ся «Порт­рет че­ты Ар­ноль­фи­ни» Я. ван Эй­ка (1434 год, Национальная га­ле­рея, Лон­дон). Ни­дерландский портрет от­ли­ча­ет тща­тель­ное вос­про­из­ве­де­ние на­ту­ры, вни­ма­ние к све­то­те­не­вой мо­де­ли­ров­ке, ил­лю­зио­ни­стические эф­фек­ты. В Ита­лии в те­че­ние XV века портрет про­дол­жа­ет су­ще­ст­во­вать в со­ста­ве ком­по­зи­ций в мо­ну­мен­таль­ном искусстве - многие цик­лы рос­пи­сей Фра Фи­лип­по Лип­пи, Б. Гоц­цо­ли, Д. Гир­лан­дайо и других со­про­во­ж­дают­ся портретами за­каз­чи­ков и их близ­ких, а в отдельных слу­ча­ях и ав­то­порт­ре­та­ми мас­те­ров (Л. Ги­бер­ти на Рай­ских вра­тах фло­рен­тий­ско­го бап­ти­сте­рия). Ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ют­ся ме­мо­ри­аль­ные портреты кон­доть­е­ров как жи­во­пис­ные (С. Мар­ти­ни, П. Уч­чел­ло, А. дель Кас­та­ньо), так и скульп­тур­ные (кон­ные ста­туи До­на­тел­ло, А. дель Вер­рок­кьо). Порт­рет­ные изо­бра­же­ния за­ня­ли важ­ное ме­сто в воз­ро­ж­дён­ном ме­даль­ер­ном ис­кус­ст­ве, в над­гро­би­ях. Воз­ро­ж­да­ет­ся скульп­тур­ный бюст (Ми­но да Фье­зо­ле, Де­зи­де­рио да Сет­тинь­я­но, А. Рос­сел­ли­но, Б. да Май­ано, Вер­рок­кьо). По­яв­ля­ют­ся се­мей­ные и дет­ские портреты. Под влия­ни­ем ни­дерландского искусства раз­ви­ва­ет­ся жи­во­пис­ный стан­ко­вый портрет: про­филь­ное изо­бра­же­ние на ус­лов­ном фо­не по­сте­пен­но вы­тес­ня­ет­ся трёх­чет­верт­ным изо­бра­же­ни­ем (А. дель Кас­та­ньо, А. Ман­те­нья, Ан­то­нел­ло да Мес­си­на, Джен­ти­ле и Джо­ван­ни Бел­ли­ни), во 2-й половине XV века ней­траль­ный фон сме­ня­ет­ся пей­заж­ной сре­дой или ин­терь­е­ром (Пье­ро дел­ла Фран­че­ска, С. Бот­ти­чел­ли, Гир­лан­дайо, Бел­ли­ни и другие).

Итальянские мас­те­ра Вы­со­ко­го и Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния (Ле­о­нар­до да Вин­чи, Ра­фа­эль, Л. Лот­то, Ти­ци­ан, Я. Тин­то­рет­то) и мань­е­риз­ма (Я. Пон­тор­мо, А. Брон­зи­но, Ф. Пар­мид­жа­ни­но) от­кры­ва­ют внутренний мир че­ло­ве­ка, раз­но­об­ра­зие его пси­хо­ло­гических со­стоя­ний. Портрет в ев­ропейском искусстве XVI века ус­лож­ня­ет­ся и как ви­зу­аль­но-ху­дожественное це­лое: де­таль­но раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ар­хитектурные, ин­терь­ер­ные и пей­заж­ные фо­ны, для ха­рак­те­ри­сти­ки мо­де­ли ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся ак­сес­суа­ры и ат­ри­бу­ты (А. Дю­рер, Л. Кра­нах Стар­ший, Х. Холь­бейн Млад­ший и др.). Ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ет­ся гра­фический портрет - ри­со­ван­ный и гра­ви­ро­ван­ный (Ми­ке­ланд­же­ло, Дю­рер, Л. Кра­нах Стар­ший, Ж. и Ф. Клуэ, се­мья Дю­му­стье и другие мас­те­ра так называемого французского ка­ран­даш­но­го портрета). В Ни­дер­лан­дах пи­шут­ся «гу­ма­ни­сти­че­ские» портреты (Я. Гос­сарт, К. Мас­сейс). Вы­даю­щим­ся мас­те­ром скульп­тур­но­го портрета был Ж. Пи­лон; на­пря­жён­но­стью об­раз­но­го строя от­ме­че­ны жи­во­пис­ные портреты ра­бо­ты Эль Гре­ко.

Мас­те­ра эпо­хи ба­рок­ко, опи­ра­ясь на до­сти­же­ния ре­нес­санс­ных ху­дож­ни­ков, соз­да­ли раз­ветв­лён­ную внутреннюю струк­ту­ру портрета, су­ще­ст­вен­но рас­ши­рив его ти­поло­гию и ико­но­гра­фию. На­ря­ду с па­рад­ным портретами (А. ван Дейк, Д. Ве­ла­скес, Ф. де Шам­пень, П. Минь­яр, Г. Ри­го, Ш. Леб­рен, П. Ле­ли, Г. Нел­лер, скульп­тур­ные бюс­ты Дж. Л. Бер­ни­ни), рас­про­стра­ня­ют­ся ка­мер­ный и ин­тим­ный портрет. В XVII веке объ­ек­та­ми порт­ре­ти­ро­ва­ния ста­но­вят­ся го­ро­жа­не (пре­имущественно в Гол­лан­дии; ху­дож­ни­ки Й. Верс­пронк, Ф. Бол, А. де Гел­дер, Я. де Брай, Г. Тер­борх и другие); рас­про­стра­ня­ет­ся груп­по­вой портрет, как се­мей­ный (П. де Хох, П.П. Ру­бенс), так и кор­по­ра­тив­ный (Ф. Халс, Рем­брандт), а так­же жен­ские, дет­ские портреты и ав­то­порт­ре­ты (Рем­брандт, К. Фаб­ри­ци­ус и другие). Вы­даю­щие­ся порт­ре­ти­сты эпо­хи - Рем­брандт, Халс, Ру­бенс, Ве­ла­скес - ра­бо­та­ют во всём диа­па­зо­не воз­мож­но­стей порт­рет­но­го жан­ра, со­вме­щая в сво­их но­ва­тор­ских ре­ше­ни­ях различные жан­ры. Рас­ши­ря­ют­ся воз­мож­но­сти пе­ре­да­чи пси­хо­ло­гического со­стоя­ния че­ло­ве­ка (Рем­брандт, Н. Пус­сен), дра­ма­ти­за­ции портрета спо­соб­ст­ву­ют приё­мы ка­ра­вад­жиз­ма. Во все раз­но­вид­но­сти портрета про­ни­ка­ют чер­ты спон­тан­но­сти (вы­ра­же­ние ли­ца, улыб­ка, слу­чай­ный ха­рак­тер жес­тов и так далее), ко­то­рые де­ла­ют вос­при­ятие портрета всё бо­лее ди­на­мич­ным.

Эпо­ха ро­ко­ко ши­ро­ко до­пол­ня­ет портрет мно­го­зна­чительными ак­сес­суа­ра­ми, пей­заж­ны­ми фо­на­ми, ко­то­рые ус­лож­ня­ют се­ман­тическую и ви­зу­аль­ную струк­ту­ру изо­бра­же­ния (Ф. Бу­ше, Ж.О. Фра­го­нар). Реа­ли­стические тен­ден­ции в XVIII веке свя­за­ны с гу­ма­ни­стическими идеа­ла­ми Про­све­ще­ния - с середины XVIII века в об­ли­ке изо­бра­жае­мых на пер­вый план вы­хо­дят не­по­сред­ст­вен­ность и ес­те­ст­вен­ность (В. Гис­лан­ди, Ж.Б. С. Шар­ден, Ж.Б. Грёз, У. Хо­гарт, Т. Гейнс­бо­ро, Дж. Рей­нолдс и другие). Точ­ность со­ци­аль­ных ха­рак­те­ри­стик, ост­рая ана­ли­тич­ность свой­ст­вен­ны пла­сти­ке Ж.А. Гу­до­на и Ж.Б. Пи­га­ля. Ла­ко­низ­мом и урав­но­вешен­но­стью об­раза от­ме­че­ны портреты клас­си­циз­ма (Ж.Л. Да­вид, Ж.О. Д. Энгр, Ф. Гойя). Портрет эпо­хи пред­ро­ман­тиз­ма (А. Гро) и ро­ман­тиз­ма (позд­ний Гойя, Т. Же­ри­ко, Э. Де­лак­руа, Ф.О. Рун­ге) не­ред­ко пред­став­ля­ет лю­дей в не­обыч­ных си­туа­ци­ях и экс­тре­маль­ных со­стоя­ни­ях. В XIX веке рас­ши­ря­ет­ся гео­гра­фия национальных школ портрета (А. фон Мен­цель, В. Лейбль, Я. Ма­тей­ко, Дж.С. Сард­жент, Дж. Уи­ст­лер, Т. Эй­кинс и другие). Важ­ное ме­сто за­ни­мал портрет в са­лон­ном ис­кус­ст­ве XIX веке и в твор­че­ст­ве пре­ра­фа­эли­тов. Мас­те­ра французского им­прес­сио­низ­ма и близ­кие им ху­дож­ни­ки (Э. Ма­не, К. Мо­не, О. Ре­ну­ар, Э. Де­га, О. Ро­ден) стре­ми­лись за­пе­чат­леть в портрет из­мен­чи­вость об­ли­ка че­ло­ве­ка, его связь со столь же из­мен­чи­вой сре­дой. Про­ти­во­по­лож­ные тен­ден­ции на­шли вы­ра­же­ние в твор­че­ст­ве П. Се­зан­на, стре­мив­ше­го­ся вы­ра­зить ус­той­чи­вые свой­ст­ва мо­де­ли, и в дра­ма­тических, нерв­но-на­пря­жён­ных портретах и ав­то­порт­ре­тах В. Ван Го­га, глу­бо­ко от­ра­зив­ших про­бле­мы нрав­ст­вен­ной и ду­хов­ной жиз­ни современного че­ло­ве­ка.

С начала XX века в искусстве портрета про­ис­хо­дят су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния. Не­смот­ря на по­яв­ле­ние в середине XIX века порт­рет­ной фо­то­гра­фии (На­дар и другие), жанр портрет по-преж­не­му за­ни­ма­ет зна­чительное ме­сто в твор­че­ст­ве ве­ду­щих ху­дож­ни­ков и скульп­то­ров. В то же вре­мя тра­диционное вос­про­из­ве­де­ние внеш­но­сти и других ха­рак­те­ри­стик мо­де­ли пе­ре­ста­ёт быть основной це­лью портрета. У мас­те­ров аван­гар­диз­ма портрет ста­но­вит­ся свое­об­раз­ным по­лем для ху­дожественных экс­пе­ри­мен­тов, пре­вра­ща­ясь в са­мо­цен­ную ху­дожественную за­да­чу, не свя­зан­ную с изо­бра­жае­мой лич­но­стью (П. Пи­кас­со, А. Ма­тисс, А. Мо­диль­я­ни, мас­те­ра ав­ст­ро-немецкого экс­прес­сио­низ­ма, ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма, «но­вой ве­ще­ст­вен­но­сти», сюр­реа­лиз­ма, па­риж­ской шко­лы и так далее). В XX веке про­дол­жа­ют­ся и тра­ди­ции реа­ли­стического портрета (жи­во­пис­цы Р. Гут­ту­зо, Д. Ри­ве­ра, Д. Си­кей­рос, К. Ба­ба, скульп­то­ры Ш. Дес­пио, В. Аал­то­нен, Дж. Ман­цу, Ж. Киш­фа­лу­ди-Штробль, Ф. Кре­мер, К. Ду­ни­ков­ский и другие). Ху­дож­ни­ки различных на­прав­ле­ний по­стмо­дер­низ­ма охот­но об­ра­ща­ют­ся к портрету для ис­сле­до­ва­ния про­блем иден­тич­но­сти лич­но­сти (ген­дер­ной, эт­ни­че­ской, со­ци­аль­ной, куль­тур­ной и другой), при этом не­ред­ко па­ро­ди­руя язык тра­диционного портрета; всё боль­шую роль в портрете на­чи­на­ет иг­рать об­на­жён­ное те­ло (Л. Фрейд в Ве­ли­ко­бри­та­нии и другие). Портреты соз­да­ют­ся как в тра­ди­ци­он­ных, так и в но­вых тех­ни­ках искусства. Ог­ром­ную эво­лю­цию с середины XIX века до на­ших дней про­де­лал фо­то­порт­рет.

В Рос­сии с XVII века из­вест­ны портреты-пар­су­ны, но­сив­шие ещё ус­лов­но-ико­но­пис­ный ха­рак­тер. В XVIII - 1-й половине XIX веков в Рос­сии ра­бо­та­ли мно­гие при­гла­шён­ные ев­ропейские порт­ре­ти­сты (скульп­тор К.Б. Рас­трел­ли, жи­во­пис­цы Г. Гзелль, Л. Ка­ра­вак, П. Ро­та­ри, А. Рос­лин, Л. Ток­ке, И.Б. Лам­пи Стар­ший, М.Л.Э. Ви­же-Леб­рён, Ж.Л. Ву­аль, Дж. Доу и другие), что спо­соб­ст­во­ва­ло ин­тен­сив­но­му раз­ви­тию русского портрета, уже с середины XVIII века под­няв­ше­го­ся на ев­ропейский уро­вень. Сре­ди мас­те­ров XVIII - начала XIX веков, соз­да­вав­ших портреты в сти­лях ба­рок­ко, клас­си­циз­ма, позд­нее в ду­хе сен­ти­мен­та­лиз­ма, - жи­во­пис­цы И.Н. Ни­ки­тин, А. Мат­ве­ев, А.П. Ан­тро­пов, И.Я.Виш­ня­ков, А.П. Ло­сен­ко, И.П. и Н.И. Ар­гу­но­вы, М.И. Бель­ский, Ф.С. Ро­ко­тов, С.С. Щу­кин, Д.Г. Ле­виц­кий, В.Л. Бо­ро­ви­ков­ский, скульп­тор Ф.И. Шу­бин, гра­вёр Е.П. Че­ме­сов. Ши­ро­кое раз­ви­тие по­лу­чил портрет в эпо­ху ро­ман­тиз­ма (О.А. Ки­прен­ский, К.П. Брюл­лов, В.А. Тро­пи­нин); в середине - 2-й половины XIX века ра­бо­та­ли В.К. Ше­бу­ев, С.К. За­рян­ко, В.Г. Пе­ров, И.Н. Крам­ской, Н.Н. Ге, И.Е. Ре­пин, скульп­то­ры С.И. Галь­берг, М.М. Ан­то­коль­ский, С.М. Вол­ну­хин. В конце XIX - начале XX веков портрет по­лу­чил но­вое ка­че­ст­во в ост­роп­си­хо­ло­гических про­из­ве­де­ни­ях В.А. Се­ро­ва, в на­пол­нен­ных глу­бо­ким фи­лософским смыс­лом порт­ре­тах М.А. Вру­бе­ля, ра­бо­тах ху­дож­ни­ков «Ми­ра ис­кус­ст­ва» (Л.С. Бакст, А.Я. Го­ло­вин, М.В. До­бу­жин­ский, Е.Е. Лан­се­ре, З.Е. Се­реб­ря­ко­ва, К.А. Со­мов), В.Э. Бо­ри­со­ва-Му­са­то­ва, О.Э. Бра­за, К.А. Ко­ро­ви­на, Б.Д. Гри­горь­е­ва, Н.И. Фе­ши­на, Л.О. Пас­тер­на­ка, С.А. Со­ри­на, В.И. Шу­хае­ва, А.Е. Яков­ле­ва, в портрет-ти­пах и портрет-кар­ти­нах А.Е. Ар­хи­по­ва, Н.А. Ка­сат­ки­на, Б.М. Кус­то­дие­ва, Ф.А. Ма­ля­ви­на, Н.А. Яро­шен­ко, гра­фи­ке Ю.П. Ан­нен­ко­ва, в скульп­тур­ных про­из­ве­де­ни­ях С.Т. Ко­нён­ко­ва, А.С. Го­луб­ки­ной, И.Я. Гинц­бур­га, П.П. Тру­бец­ко­го и других. Аван­гар­ди­ст­ское искусство так­же не­из­мен­но об­ра­ща­лось к портрету (ху­дож­ни­ки ку­бо­фу­ту­риз­ма, объ­е­ди­не­ний «Го­лу­бая ро­за», «Буб­но­вый ва­лет», «Ос­ли­ный хвост», «Мас­те­ра ана­ли­ти­че­ско­го ис­кус­ст­ва» и других). По­сле 1917 года в Рос­сии про­дол­жа­ли ра­бо­тать мас­те­ра портрета, чьё твор­че­ст­во сло­жи­лось в до­ре­во­люционный пе­ри­од (Н.И. Альт­ман, М.В. Не­сте­ров, К.С.Пет­ров-Вод­кин, Н.П. Уль­я­нов, Д.П. Ште­рен­берг, Н.А. Ан­д­ре­ев, А.Т. Мат­ве­ев, С.В. Ма­лю­тин и другие). И хо­тя док­три­на со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма на­дол­го на­ло­жи­ла от­пе­ча­ток на искусство портрета в СССР, творческая не­за­ви­си­мость от официальных ус­та­но­вок су­ме­ли со­хра­нить многие вы­даю­щие­ся порт­ре­ти­сты - К.С. Ма­ле­вич, П.Н. Фи­ло­нов, П.Д. Ко­рин, Р.Р. Фальк, П.П. Кон­ча­лов­ский, А.А. Ос­мёр­кин, А.В. Фон­ви­зин и другие, во 2-й половине XX века - ху­дож­ни­ки ан­дер­гра­ун­да и по­стмо­дер­низ­ма.

Дополнительная литература:

Waetzoldt W. Die Kunst des Porträts. Lpz., 1908;

Ис­кус­ст­во порт­ре­та. Сб. ст. М., 1928;

Ал­па­тов М.В. Очер­ки по ис­то­рии порт­ре­та. М.; Л., 1937;

Ла­за­рев В.Н. Порт­рет в ев­ро­пей­ском ис­кус­ст­ве XVII в. М.; Л., 1937;

Zeit und Bildnis. W., 1957;

Aymar G.C. The art of portrait painting. Phil., 1967;

Зин­гер Л.С. О порт­ре­те. Про­бле­мы реа­лиз­ма в ис­кус­ст­ве порт­ре­та. М., 1969;

Вип­пер Б.Р. Про­бле­ма сход­ст­ва в порт­ре­те // Вип­пер Б.Р. Ста­тьи об ис­кус­ст­ве. М., 1970;

Ста­се­вич В.Н. Ис­кус­ст­во порт­ре­та. М., 1972.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)