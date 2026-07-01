ПОРТОКАРРЕРО РЕНЕ
ПОРТОКАРРЕРО РЕНЕ - кубинский живописец, график, керамист.
Посещал занятия в гаванской АХ Сан-Алехандро, но в основном изучал искусство самостоятельно; испытал влияние мексиканского мурализма и творчества П. Пикассо. Среди ранних живописных работ - изображения старого квартала Гаваны Серро (в том числе интерьеры зданий). С конца 1940-х годов писал картины, близкие абстракционизму либо в полуабстрактном стиле. Поздние работы - графическая серия «Карнавальные маски» и живописные серии, посвящённые изображению старой архитектуры Гаваны («Собор в жёлтом», 1961 год, Национальный музей изящных искусств, Гавана, и другие), жизни кубинцев, карнавалoв и праздникoв, - отмечены декоративностью, смешением фантазии с реальностью и отличаются богатством колорита. Работал в области керамики с 1950-х годов, в 1968 году создал декоративное оформление стен (женские фигуры и флоральные мотивы) Дворца революции в Гаване. Иллюстрировал книги кубин. писателей (в том числе «Рай» Х. Лесама Лимы, 1968 год).