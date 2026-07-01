ПОРТОКАРРЕРО РЕНЕ

ПОРТОКАРРЕРО РЕНЕ - кубинский живописец, график , керамист.

По­се­щал за­ня­тия в га­ван­ской АХ Сан-Але­хан­д­ро, но в основном изу­чал искусство са­мо­стоя­тель­но; ис­пы­тал влия­ние мексиканского му­ра­лиз­ма и твор­че­ст­ва П. Пи­кас­со . Сре­ди ран­них жи­во­пис­ных ра­бот - изо­бра­же­ния ста­ро­го квар­та­ла Га­ва­ны Сер­ро (в том числе ин­терь­е­ры зда­ний). С конца 1940-х годов пи­сал кар­ти­ны, близ­кие аб­ст­рак­цио­низ­му ли­бо в по­лу­аб­ст­ракт­ном сти­ле. Позд­ние ра­бо­ты - гра­фическая се­рия «Кар­на­валь­ные мас­ки» и жи­во­пис­ные се­рии, по­свя­щён­ные изо­бра­же­нию ста­рой ар­хи­тек­ту­ры Га­ва­ны («Со­бор в жёл­том», 1961 год, Национальный му­зей изящ­ных ис­кусств, Га­ва­на, и другие), жиз­ни ку­бин­цев, кар­на­ва­лoв и пра­зд­ни­кoв, - от­ме­че­ны де­ко­ра­тив­но­стью, сме­ше­ни­ем фан­та­зии с ре­аль­но­стью и от­ли­ча­ют­ся бо­гат­ст­вом ко­ло­ри­та. Ра­бо­тал в об­лас­ти ке­ра­ми­ки с 1950-х годов, в 1968 году соз­дал де­ко­ра­тив­ное оформ­ле­ние стен (жен­ские фи­гу­ры и фло­раль­ные мо­ти­вы) Двор­ца ре­во­лю­ции в Га­ва­не. Ил­лю­ст­ри­ро­вал кни­ги ку­бин. пи­са­те­лей (в том числе «Рай» Х. Ле­са­ма Ли­мы, 1968 год).

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