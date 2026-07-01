ПОРТОГЕЗИ

ПОРТОГЕЗИ Паоло - итальянский архитектор, градостроитель, историк и теоретик архитектуры, иностранный член Российской академии архитектуры и строительных наук (1996).

Окон­чил ар­хитектурный факультет Университета «Са­пи­ен­ца» в Ри­ме (1957). Боль­шое влия­ние на Портогези ока­за­ло зод­че­ст­во ба­рок­ко , в ча­ст­но­сти по­строй­ки Ф. Бор­ро­ми­ни (став­шие для не­го так­же и объ­ек­том на­учного ис­сле­до­ва­ния): пе­ре­ос­мыс­ле­ние форм это­го сти­ля в твор­че­ст­ве Портогези по­зво­ля­ет от­не­сти его к на­прав­ле­нию «не­оба­рок­ко» в рам­ках по­стмо­дер­низ­ма. Наи­бо­лее на­гляд­но эта связь про­сле­жи­ва­ет­ся в про­ек­тах вил­лы Баль­ди в Ри­ме с во­гну­ты­ми фа­са­да­ми из жёл­то­го ту­фа (1959 год, пер­вая по­строй­ка Портогези) и те­ат­ра «По­ли­теа­ма» в Ка­танд­за­ро с «вдав­лен­ным» ос­тек­лён­ным фа­са­дом, ук­ра­шен­ным пла­стическими кар­ни­за­ми и по­лу­круг­лым эр­ке­ром (1988-2002). Са­мая зна­ме­ни­тая по­строй­ка Портогези - ис­лам­ский куль­тур­ный центр с ме­че­тью в Ри­ме (1984-1995) - фор­маль­но бли­же к ор­га­ни­че­ской ар­хи­тек­ту­ре середины XX века. Сре­ди ра­бот Портогези начала XXI века - но­вое клад­би­ще в Че­зе­не (2011) и ме­четь в Страс­бу­ре (2004-2012). Наи­бо­лее из­вест­ные гра­до­стро­ительные про­ек­ты: мик­ро­рай­он «Ри­на­ши­мен­то I» в Ри­ме (2001), «Ла­тин­ский квар­тал» в Тре­ви­зо (2006), а так­же бла­го­ус­т­рой­ст­во об­щественных про­странств в ис­то­рической сре­де - пло­ща­дей Те­ат­ра Ла-Ска­ла в Ми­ла­не (1991-2000) и Сан-Силь­ве­ст­ро в Ри­ме (2012).

В 1969 году ос­но­вал и воз­гла­вил ар­хитектурный журнал «Controspazio» (главный редактор до 1983 года). Ку­ри­ро­вал Ве­не­ци­ан­скую ме­ж­ду­народную би­ен­на­ле ар­хи­тек­ту­ры в 1980 году (те­ма «При­сут­ст­вие про­шло­го»; в её рам­ках про­вёл вы­став­ку «Но­вей­шая ули­ца», став­шую «ма­ни­фе­стом» по­стмо­дер­низ­ма ) и в 1982 году («Ар­хи­тек­ту­ра ис­лам­ских стран»); в 1983-1993 годы пре­зи­дент би­ен­на­ле. Де­кан ар­хитектурного факультета Ми­лан­ско­го по­ли­тех­нического университета (1968-1976). Пре­по­да­ёт в Университете «Са­пи­ен­ца» в Ри­ме в 1962-1966 годы и с 1995 года (профессор). Член ака­де­мии Святого Лу­ки в Ри­ме (1966; с 2013 пре­зи­дент).

Сочинения: Roma barocca. Roma, 1966;

Francesco Borromini. Mil., 1967;

Postmodern: The archi­tecture of the post-industrial society. N.Y., 1982;

Geoarchitettura: Verso un’architettura della responsabilitа̀. Mil., 2005.