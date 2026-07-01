ПОРТОГЕЗИ
ПОРТОГЕЗИ Паоло - итальянский архитектор, градостроитель, историк и теоретик архитектуры, иностранный член Российской академии архитектуры и строительных наук (1996).
Окончил архитектурный факультет Университета «Сапиенца» в Риме (1957). Большое влияние на Портогези оказало зодчество барокко, в частности постройки Ф. Борромини (ставшие для него также и объектом научного исследования): переосмысление форм этого стиля в творчестве Портогези позволяет отнести его к направлению «необарокко» в рамках постмодернизма. Наиболее наглядно эта связь прослеживается в проектах виллы Бальди в Риме с вогнутыми фасадами из жёлтого туфа (1959 год, первая постройка Портогези) и театра «Политеама» в Катандзаро с «вдавленным» остеклённым фасадом, украшенным пластическими карнизами и полукруглым эркером (1988-2002). Самая знаменитая постройка Портогези - исламский культурный центр с мечетью в Риме (1984-1995) - формально ближе к органической архитектуре середины XX века. Среди работ Портогези начала XXI века - новое кладбище в Чезене (2011) и мечеть в Страсбуре (2004-2012). Наиболее известные градостроительные проекты: микрорайон «Ринашименто I» в Риме (2001), «Латинский квартал» в Тревизо (2006), а также благоустройство общественных пространств в исторической среде - площадей Театра Ла-Скала в Милане (1991-2000) и Сан-Сильвестро в Риме (2012).
В 1969 году основал и возглавил архитектурный журнал «Controspazio» (главный редактор до 1983 года). Курировал Венецианскую международную биеннале архитектуры в 1980 году (тема «Присутствие прошлого»; в её рамках провёл выставку «Новейшая улица», ставшую «манифестом» постмодернизма) и в 1982 году («Архитектура исламских стран»); в 1983-1993 годы президент биеннале. Декан архитектурного факультета Миланского политехнического университета (1968-1976). Преподаёт в Университете «Сапиенца» в Риме в 1962-1966 годы и с 1995 года (профессор). Член академии Святого Луки в Риме (1966; с 2013 президент).
Сочинения: Roma barocca. Roma, 1966;
Francesco Borromini. Mil., 1967;
Postmodern: The architecture of the post-industrial society. N.Y., 1982;
Geoarchitettura: Verso un’architettura della responsabilitа̀. Mil., 2005.