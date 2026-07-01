ПОРТОБЕЛО
ПОРТОБЕЛО - город на севере Панамы, провинция Колон.
Население 1,6 тысяч человек (2013). Расположен на южном берегу залива Портобело Карибского моря, близ устья реки Чагрес, в 50 км к северо-востоку от города Колон. Морской порт. Бухта Портобело была открыта Х. Колумбом в 1502 году во время его 4-го путешествия в Новый Свет, а в 1597 году Ф. Веларде-и-Меркадо основал там город. В конце XVI-XVII веков благодаря стратегическому расположению и удобной гавани Портобело - важный военный и экономический форпост Испании на побережье Карибского моря и ведущий порт вывоза серебра из колониальных владений в метрополию. После атак англичан под руководством Г. Моргана (1668) и Э. Вернона (1739) большая часть фортификационных и административных построек Портобело была в той или иной степени разрушена, город постепенно потерял своё значение и пришёл в упадок. В Портобело сохранились оборонительные сооружения: форты Сан-Фелипе (1597), Сантьяго-де-ла-Глория (1600 год; оба - инженер Б. Антонелли), Сан-Херонимо, Сантьяго-дель-Принсипе, Сан-Фернандо (все - между 1751 и 1760 годами, инженеры И. де Сала, М. Эрнандес). В Портобело также - здание таможни (1-я половина XVII века, восстановлено во 2-й половине XX века), барочные церкви Сан-Хуан-де-Дьос (XVII век, восстановлена во 2-й половине XX века) и Сан-Фелипе (начало XIX века). Укрепления Портобело включены в список Всемирного наследия в составе фортификационных сооружений карибского побережья Панамы. Ныне памятники архитектуры и истории Портобело - популярный объект культурно-познавательного туризма.