ПОРТОБЕЛО

ПОРТОБЕЛО - го­род на се­ве­ре Па­на­мы , провинция Ко­лон.

Население 1,6 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен на южном бе­ре­гу залива Пор­то­бе­ло Ка­риб­ско­го моря, близ устья реки Чаг­рес, в 50 км к се­ве­ро-вос­то­ку от города Ко­лон. Морской порт. Бух­та Пор­то­бе­ло бы­ла от­кры­та Х. Ко­лум­бом в 1502 году во вре­мя его 4-го пу­те­ше­ст­вия в Но­вый Свет, а в 1597 году Ф. Ве­лар­де-и-Мер­ка­до ос­но­вал там го­род. В конце XVI-XVII веков бла­го­да­ря стра­те­гическому рас­по­ло­же­нию и удоб­ной га­ва­ни Портобело - важ­ный во­енный и эко­но­мический фор­пост Ис­па­нии на по­бе­ре­жье Ка­риб­ско­го моря и ве­ду­щий порт вы­во­за се­реб­ра из ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний в мет­ро­по­лию . По­сле атак ан­гли­чан под руководством Г. Мор­га­на (1668) и Э. Вер­но­на (1739) большая часть фор­ти­фи­кационных и административных по­стро­ек Портобело бы­ла в той или иной сте­пе­ни раз­ру­ше­на, го­род по­сте­пен­но по­те­рял своё зна­че­ние и при­шёл в упа­док. В Портобело со­хра­ни­лись обо­ро­нительные со­ору­же­ния: фор­ты Сан-Фе­ли­пе (1597), Сан­ть­я­го-де-ла-Гло­рия (1600 год; оба - инженер Б. Ан­то­нел­ли), Сан-Хе­ро­ни­мо, Сан­ть­я­го-дель-Прин­си­пе, Сан-Фер­нан­до (все - ме­ж­ду 1751 и 1760 годами, ин­же­не­ры И. де Са­ла, М. Эр­нан­дес). В Портобело так­же - зда­ние та­мож­ни (1-я половина XVII века, вос­ста­нов­ле­но во 2-й половине XX века), ба­роч­ные церк­ви Сан-Ху­ан-де-Дьос (XVII век, вос­ста­нов­ле­на во 2-й половине XX века) и Сан-Фе­ли­пе (начало XIX века). Ук­ре­п­ле­ния Портобело вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия в со­ста­ве фор­ти­фи­кационных со­ору­же­ний ка­риб­ско­го по­бе­ре­жья Па­на­мы. Ны­не па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры и ис­то­рии Портобело - по­пу­ляр­ный объ­ект куль­тур­но-по­зна­вательного ту­риз­ма.

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