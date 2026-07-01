ПОРТО-НОВО

ПОРТО-НОВО - официальная столица Бенина , административный центр департамента Веме.

Население 271,1 тысяча человек (2013). Рас­по­ло­жен на юго-вос­то­ке Бе­ни­на, на севере по­бе­ре­жье ла­гу­ны Пор­то-Но­во, в 13 км к се­ве­ру от по­бе­ре­жья Гви­ней­ско­го залива, в 12 км к за­па­ду от гра­ни­цы с Ни­ге­ри­ей. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог; железно-дорожная стан­ция. Морской порт. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - Кад­же­хун в городе Ко­то­ну (в 30 км к юго-за­па­ду от цен­тра го­ро­да).

В XVI веке на мес­те бу­ду­ще­го го­ро­да ос­но­ва­но по­се­ле­ние Ак­рон (ны­не один из квар­та­лов Порто-Ново). Пер­вы­ми из ев­ро­пей­цев в этом райо­не вы­са­ди­лись пор­тугальские мо­ре­пла­ва­те­ли, на­чав­шие с конца XVI века ак­тив­ный вы­воз чер­но­ко­жих ра­бов. Име­но­вал­ся Ог­бо­ну (Hogbonou) по од­но­му из мест­ных на­зва­ний дан­ной тер­ри­то­рии. Около 1620-1688 годов сто­ли­ца государства Ад­жа (или Ма­лая Ад­ра), в 1688-1863 годы - ко­ро­лев­ст­ва Ад­жа­че. В 1670-х годах на тер­ри­то­рию Порто-Ново про­ник­ли французские пу­те­ше­ст­вен­ни­ки. В 1730 году за­хва­чен пор­ту­галь­ца­ми, по­лу­чил современное название и пре­вра­щён в круп­ный центр ра­бо­тор­гов­ли. В 1861 году за­воё­ван анг­ли­ча­на­ми, до 1863 года аре­на про­ти­во­бор­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции. С 1863 года сто­ли­ца ко­ро­лев­ст­ва Ад­жа­че под французским про­тек­то­ра­том (с 1882 года - французской ко­ло­нии Ад­жа­че). По­сле от­ме­ны раб­ст­ва в Бра­зи­лии (1888) в Порто-Ново вер­ну­лись мно­гие бывшие чер­но­ко­жие ра­бы, ко­то­рые ока­за­ли зна­чительное влия­ние на куль­ту­ру его на­се­ле­ния. В 1894-1946 годы административный центр ко­ло­нии Да­го­мея (с 1904 года в со­ста­ве Французской Западной Аф­ри­ки, в 1946-1958 годы - за­мор­ской тер­ри­то­рии Французская Западная Аф­ри­ка). В 1958-1960 годы сто­ли­ца ав­то­ном­ной Рес­пуб­ли­ки Да­го­мея в со­ста­ве Французского Со­об­ще­ст­ва, в 1960-1975 годы официальная сто­ли­ца Рес­пуб­ли­ки Да­го­мея, в 1975-1990 годы - Народной Рес­пуб­ли­ки Бе­нин (в этот пе­ри­од ряд выс­ших государственных уч­ре­ж­де­ний пе­ре­ехал в Ко­то­ну), с 1991 года - Рес­пуб­ли­ки Бе­нин (ны­не вос­ста­нав­ли­ва­ет ста­тус сто­ли­цы стра­ны).

В Порто-Ново со­хра­ни­лись ря­до­вые жи­лые и административные зда­ния конца XIX - XX веков. Сре­ди до­с­то­при­ме­ча­тель­но­стей - ко­ро­лев­ский дво­рец Гбе­кон (1880-е годы; кор­пу­са в рус­ле тра­диционного зод­че­ст­ва йо­ру­ба и «аф­ро­бра­зиль­ском» сти­ле; ны­не Му­зей «Honm ̀e», 1988 год), со­бор Не­по­роч­но­го за­ча­тия Де­вы Ма­рии в нео­ро­ман­ском сти­ле (Ста­рый пор­тугальский со­бор; конца 1880-х годов, ко­ло­коль­ня в фор­мах нео­го­ти­ки), Боль­шая ме­четь в «аф­робра­зиль­ском» сти­ле (под­ра­жа­ние ка­то­лическим хра­мам бразильского шта­та Ба­ия в сти­ле ба­рок­ко; 1910-1935 годы; рас­ши­ре­на в 1950 году), храм тра­диционного бо­же­ст­ва йору­ба Авес­сан (Або­ри Мес­сан, по­кро­ви­тель­ни­ца Порто-Ново). Сре­ди ин­фра­струк­тур­ных объ­ек­тов - мост че­рез ла­гу­ну Пор­то- Но­во (один из круп­ней­ших в стра­не).

Порто-Ново - важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры стра­ны. Сре­ди научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний - Институт на­учно при­клад­ных ис­сле­до­ва­ний (1942), Институт выс­ших ис­сле­до­ва­ний Бе­ни­на, Центр «Сон­гай» (пе­ре­до­во­го опы­та сельско-хозяйственных про­ек­тов Эко­но­мического со­об­ще­ст­ва го­су­дарств Западной Аф­ри­ки; ве­дёт ис­то­рию с 1985). Государственные ву­зы: При­бреж­ный университет (2012); Институт ма­те­ма­ти­ки и фи­зи­ки (1988), Национальный институт фи­зической куль­ту­ры, мо­ло­дё­жи и спор­та и другие. Национальная библиотека (1976). Национальный ар­хив (1914). Му­зеи: Этно­гра­фический музей имени А. Се­ну-Адан­де (1957), Му­зей искусств и куль­ту­ры «Да Силва» (1998). Несколько по­лу­про­фес­сиональ­ных те­ат­раль­ных трупп. Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: Бе­нин­ский те­ат­раль­ный (с 1990), ма­сок и са­краль­но­го те­ат­ра (с 2004). Бо­та­нический сад (1895).

Фут­боль­ные ста­дио­ны: го­род­ской (20 тысяч мест), имени Ш. де Гол­ля (15 тысяч мест).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (около 70% за­ня­тых); её ве­ду­щие сек­то­ра: административные и фи­нан­со­вые ус­лу­ги, тор­гов­ля, об­ра­зо­ва­ние и ту­ри­стический биз­нес. В Порто-Ново на­хо­дят­ся ре­зи­ден­ция пре­зи­ден­та, Национальное со­б­ра­ние, Вер­хов­ный суд и ряд ми­ни­стерств. Здесь ба­зи­ру­ют­ся от­де­ле­ния: Центрального бан­ка го­су­дарств Западной Аф­ри­ки (штаб-квар­ти­ра - в городе Да­кар, Се­не­гал), круп­ней­ше­го национального ком­мерческого бан­ка Ban­que Internationale du Bénin (го­лов­ной офис - в Ко­то­ну) и других де­неж­но-кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний. Ор­га­ни­зационный и тор­го­вый центр сельско-хозяйственного райо­на (вы­ра­щи­ва­ние мас­лич­ной паль­мы, хлоп­чат­ни­ка и хлоп­ко­во­го де­ре­ва). Ве­ду­щая от­расль промышленности - пи­ще­вку­со­вая (главным образом пе­ре­ра­бот­ка ядер мас­лич­ной паль­мы; не­официальное название Портл-Ново - «го­род мас­ла»). Це­мент­ный за­вод, мы­ло­ва­рен­ная фаб­ри­ка. Ре­мёс­ла: про­изводство куз­неч­ных, жес­тя­ных, сто­ляр­но-плот­ниц­ких из­де­лий, ли­тья из брон­зы и се­реб­ра, тка­ней, оде­ж­ды; вы­шив­ка, ап­пли­ка­ция и другие. Ры­бо­лов­ст­во.

В 10 км к за­па­ду от Порто-Ново, на по­бе­ре­жье ла­гу­ны, - один из основных ту­ри­стических объ­ек­тов стра­ны - по­сё­лок на сва­ях Ган­гвей-Ко­ко­нут (так называемая Аф­ри­кан­ская Ве­не­ция).

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