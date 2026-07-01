ПОРТО-НОВО
ПОРТО-НОВО - официальная столица Бенина, административный центр департамента Веме.
Население 271,1 тысяча человек (2013). Расположен на юго-востоке Бенина, на севере побережье лагуны Порто-Ново, в 13 км к северу от побережья Гвинейского залива, в 12 км к западу от границы с Нигерией. Узел автомобильных дорог; железно-дорожная станция. Морской порт. Ближайший международный аэропорт - Каджехун в городе Котону (в 30 км к юго-западу от центра города).
В XVI веке на месте будущего города основано поселение Акрон (ныне один из кварталов Порто-Ново). Первыми из европейцев в этом районе высадились португальские мореплаватели, начавшие с конца XVI века активный вывоз чернокожих рабов. Именовался Огбону (Hogbonou) по одному из местных названий данной территории. Около 1620-1688 годов столица государства Аджа (или Малая Адра), в 1688-1863 годы - королевства Аджаче. В 1670-х годах на территорию Порто-Ново проникли французские путешественники. В 1730 году захвачен португальцами, получил современное название и превращён в крупный центр работорговли. В 1861 году завоёван англичанами, до 1863 года арена противоборства Великобритании и Франции. С 1863 года столица королевства Аджаче под французским протекторатом (с 1882 года - французской колонии Аджаче). После отмены рабства в Бразилии (1888) в Порто-Ново вернулись многие бывшие чернокожие рабы, которые оказали значительное влияние на культуру его населения. В 1894-1946 годы административный центр колонии Дагомея (с 1904 года в составе Французской Западной Африки, в 1946-1958 годы - заморской территории Французская Западная Африка). В 1958-1960 годы столица автономной Республики Дагомея в составе Французского Сообщества, в 1960-1975 годы официальная столица Республики Дагомея, в 1975-1990 годы - Народной Республики Бенин (в этот период ряд высших государственных учреждений переехал в Котону), с 1991 года - Республики Бенин (ныне восстанавливает статус столицы страны).
В Порто-Ново сохранились рядовые жилые и административные здания конца XIX - XX веков. Среди достопримечательностей - королевский дворец Гбекон (1880-е годы; корпуса в русле традиционного зодчества йоруба и «афробразильском» стиле; ныне Музей «Honm ̀e», 1988 год), собор Непорочного зачатия Девы Марии в неороманском стиле (Старый португальский собор; конца 1880-х годов, колокольня в формах неоготики), Большая мечеть в «афробразильском» стиле (подражание католическим храмам бразильского штата Баия в стиле барокко; 1910-1935 годы; расширена в 1950 году), храм традиционного божества йоруба Авессан (Абори Мессан, покровительница Порто-Ново). Среди инфраструктурных объектов - мост через лагуну Порто- Ново (один из крупнейших в стране).
Порто-Ново - важный центр науки, образования и культуры страны. Среди научно-исследовательских учреждений - Институт научно прикладных исследований (1942), Институт высших исследований Бенина, Центр «Сонгай» (передового опыта сельско-хозяйственных проектов Экономического сообщества государств Западной Африки; ведёт историю с 1985). Государственные вузы: Прибрежный университет (2012); Институт математики и физики (1988), Национальный институт физической культуры, молодёжи и спорта и другие. Национальная библиотека (1976). Национальный архив (1914). Музеи: Этнографический музей имени А. Сену-Аданде (1957), Музей искусств и культуры «Да Силва» (1998). Несколько полупрофессиональных театральных трупп. Международные фестивали: Бенинский театральный (с 1990), масок и сакрального театра (с 2004). Ботанический сад (1895).
Футбольные стадионы: городской (20 тысяч мест), имени Ш. де Голля (15 тысяч мест).
Основа городской экономики - сфера услуг (около 70% занятых); её ведущие сектора: административные и финансовые услуги, торговля, образование и туристический бизнес. В Порто-Ново находятся резиденция президента, Национальное собрание, Верховный суд и ряд министерств. Здесь базируются отделения: Центрального банка государств Западной Африки (штаб-квартира - в городе Дакар, Сенегал), крупнейшего национального коммерческого банка Banque Internationale du Bénin (головной офис - в Котону) и других денежно-кредитных учреждений. Организационный и торговый центр сельско-хозяйственного района (выращивание масличной пальмы, хлопчатника и хлопкового дерева). Ведущая отрасль промышленности - пищевкусовая (главным образом переработка ядер масличной пальмы; неофициальное название Портл-Ново - «город масла»). Цементный завод, мыловаренная фабрика. Ремёсла: производство кузнечных, жестяных, столярно-плотницких изделий, литья из бронзы и серебра, тканей, одежды; вышивка, аппликация и другие. Рыболовство.
В 10 км к западу от Порто-Ново, на побережье лагуны, - один из основных туристических объектов страны - посёлок на сваях Гангвей-Коконут (так называемая Африканская Венеция).