ПОРТМАН ДЖОН КЭЛВИН
ПОРТМАН ДЖОН КЭЛВИН - американский архитектор.
Окончил Технологический институт штата Джорджия в Атланте (1950). В 1953 году основал собственное архитектурное бюро в Атланте, которое затем превратилось в холдинг, занимающийся проектированием и строительством крупных торговых, гостиничных, офисных комплексов. Первая постройка Портмана - торговый комплекс «Мерчандайс Март» в Атланте (1961). Для творчества Портмана типичны многофункциональные комплексы из высотных корпусов отелей и офисов: «Пичтри сентер» в Атланте (8 башен; 1965-1989), «Эмбаркадеро сентер» в Сан- Франциско (7 башен; 1971-1989), «Марина сквер» в Сингапуре (1985), «Бэйцзин Иньтай сентр» в Пекине (2002-2007). Портман впервые спроектировал атриум во всю высоту здания в многоэтажном доме для пожилых «Антуан Грейвс» в Атланте (1965; разрушен в 2009), вновь использовал его в своём первом гостиничном здании «Хаятт Ридженси Атланта» (1967 год; входит в комплекс «Пичтри сентер»): находящийся в центре башни 22-этажный атриум окружён на каждом этаже галереями, куда выходят двери номеров. Этот тип планировки отеля был многократно повторён самим Портманом (гостиница в комплексе «Ренессанс сентер» в Детройте, 1973-1981 годы; «Уэстин Бонавентуре» в Лос-Анджелесе, 1974-1976 годы; отели сети «Marriott Marquis» в Нью-Йорке и Атланте, оба 1985 года), а также стал одним из основных для гостиничных зданий по всему миру. Будучи крупным предпринимателем, инвестором своих проектов, Портман работает в русле сдержанного модернизма, избегая оригинальных решений, способных отпугнуть заказчика; по этой же причине на его творчество мало повлиял постмодернизм (одно из исключений - небоскрёб «Томорроу сквер» в Шанхае, 1997-2003 годы).