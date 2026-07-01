ПОРТМАН ДЖОН КЭЛВИН

ПОРТМАН ДЖОН КЭЛВИН - американский архитектор.

Окон­чил Тех­но­ло­гический институт шта­та Джорд­жия в Ат­лан­те (1950). В 1953 году ос­но­вал собственное ар­хитектурное бю­ро в Ат­лан­те, ко­то­рое за­тем пре­вра­ти­лось в хол­динг, за­ни­маю­щий­ся про­ек­ти­ро­ва­ни­ем и строи­тель­ст­вом круп­ных тор­го­вых, гос­ти­нич­ных, офис­ных ком­плек­сов. Пер­вая по­строй­ка Портмана - тор­го­вый ком­плекс «Мер­чан­дайс Март» в Ат­лан­те (1961). Для твор­че­ст­ва Портмана ти­пич­ны мно­го­функ­цио­наль­ные ком­плек­сы из вы­сот­ных кор­пу­сов оте­лей и офи­сов: «Пич­три сен­тер» в Ат­лан­те (8 ба­шен; 1965-1989), «Эм­бар­ка­де­ро сен­тер» в Сан- Фран­ци­ско (7 ба­шен; 1971-1989), «Ма­ри­на сквер» в Син­га­пу­ре (1985), «Бэй­цзин Инь­тай сентр» в Пе­ки­не (2002-2007). Портман впер­вые спро­ек­ти­ро­вал ат­ри­ум во всю вы­со­ту зда­ния в мно­го­этаж­ном до­ме для по­жи­лых «Ан­ту­ан Грейвс» в Ат­лан­те (1965; раз­ру­шен в 2009), вновь ис­поль­зо­вал его в сво­ём пер­вом гос­ти­нич­ном зда­нии «Хаятт Рид­жен­си Ат­лан­та» (1967 год; вхо­дит в ком­плекс «Пич­три сен­тер»): на­хо­дя­щий­ся в цен­тре баш­ни 22-этаж­ный ат­ри­ум ок­ру­жён на ка­ж­дом эта­же га­ле­рея­ми, ку­да вы­хо­дят две­ри но­ме­ров. Этот тип пла­ни­ров­ки оте­ля был мно­го­крат­но по­вто­рён са­мим Портманом (гос­ти­ни­ца в ком­плек­се «Ре­нес­санс сен­тер» в Дет­рой­те , 1973-1981 годы; «Уэ­стин Бо­на­вен­ту­ре» в Лос-Анд­же­ле­се, 1974-1976 годы; оте­ли се­ти «Marriott Marquis» в Нью-Йор­ке и Ат­лан­те, оба 1985 года), а так­же стал од­ним из ос­нов­ных для гос­ти­нич­ных зда­ний по все­му ми­ру. Бу­ду­чи круп­ным пред­при­ни­ма­те­лем, ин­ве­сто­ром сво­их про­ек­тов, Портман ра­бо­та­ет в рус­ле сдер­жан­но­го мо­дер­низ­ма , из­бе­гая ори­ги­наль­ных ре­ше­ний, спо­соб­ных от­пуг­нуть за­каз­чи­ка; по этой же при­чи­не на его твор­че­ст­во ма­ло по­вли­ял по­стмо­дер­низм (од­но из ис­клю­че­ний - не­бо­скрёб «То­мор­роу сквер» в Шан­хае, 1997-2003 годы).