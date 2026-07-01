ПОРТИЛЬО КАБРЕРА АЛЬФОНСО АНТОНИО

ПОРТИЛЬО КАБРЕРА АЛЬФОНСО АНТОНИО - гватемальский государственный и политический деятель.

По окон­ча­нии эко­но­мического факультета Национального ав­то­ном­но­го университета Мек­си­ки пре­по­да­вал пра­во и со­цио­ло­гию в ря­де латиноамериканских университетов. В 1989 году вер­нул­ся на ро­ди­ну и всту­пил в Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тическую пар­тию Гва­те­ма­лы (ХДПГ). В 1991-1994 годы ге­не­раль­ный ди­рек­тор фи­нан­со­во­го ве­дом­ст­ва Гва­те­ма­лы, од­но­вре­мен­но с 1992 года ру­ко­во­ди­тель национального Института со­ци­аль­ных и по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний. В 1992-1994 годы ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ХДПГ. С 1994 года председатель фрак­ции ХДПГ пар­ла­мен­та. Из-за раз­но­гла­сий в ру­ко­во­дстве пар­тии в 1995 году вы­шел из неё и при­сое­ди­нил­ся к пра­вой пар­тии Рес­пуб­ли­кан­ский фронт Гва­те­ма­лы (РФГ), вы­дви­нут кан­ди­да­том от РФГ на пост пре­зи­ден­та стра­ны (1995), но про­иг­рал вы­бо­ры. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах в декабре 1999 года одер­жал по­бе­ду (всту­пил в долж­ность в январе 2000 года). По ис­те­че­нии сро­ка пол­но­мо­чий в начале 2004 года вы­ехал в Мек­си­ку . В октября 2008 года по тре­бо­ва­нию гва­темальских вла­стей вы­слан на ро­ди­ну, где об­ви­нял­ся в кор­руп­ции и рас­тра­те бюд­жет­ных средств. В мае 2011 года уго­лов­ное де­ло в от­но­ше­нии П.К. за­кры­то вви­ду не­дос­тат­ка до­ка­за­тельств. В мае 2013 года по ре­ше­нию Кон­сти­туционного су­да Гва­те­ма­лы пе­ре­дан США, воз­бу­див­шим уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние П.К. по об­ви­не­нию в «от­мы­ва­нии» де­нег на сум­му около 70 миллионов долларов.