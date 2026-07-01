ПОРТИЛЬО КАБРЕРА АЛЬФОНСО АНТОНИО
ПОРТИЛЬО КАБРЕРА АЛЬФОНСО АНТОНИО - гватемальский государственный и политический деятель.
По окончании экономического факультета Национального автономного университета Мексики преподавал право и социологию в ряде латиноамериканских университетов. В 1989 году вернулся на родину и вступил в Христианско-демократическую партию Гватемалы (ХДПГ). В 1991-1994 годы генеральный директор финансового ведомства Гватемалы, одновременно с 1992 года руководитель национального Института социальных и политических исследований. В 1992-1994 годы генеральный секретарь ХДПГ. С 1994 года председатель фракции ХДПГ парламента. Из-за разногласий в руководстве партии в 1995 году вышел из неё и присоединился к правой партии Республиканский фронт Гватемалы (РФГ), выдвинут кандидатом от РФГ на пост президента страны (1995), но проиграл выборы. На президентских выборах в декабре 1999 года одержал победу (вступил в должность в январе 2000 года). По истечении срока полномочий в начале 2004 года выехал в Мексику. В октября 2008 года по требованию гватемальских властей выслан на родину, где обвинялся в коррупции и растрате бюджетных средств. В мае 2011 года уголовное дело в отношении П.К. закрыто ввиду недостатка доказательств. В мае 2013 года по решению Конституционного суда Гватемалы передан США, возбудившим уголовное преследование П.К. по обвинению в «отмывании» денег на сумму около 70 миллионов долларов.