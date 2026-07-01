ПОРТЕР КОУЛ

ПОРТЕР КОУЛ - американский композитор.

В 1915-1916 годы изу­чал гар­мо­нию и кон­тра­пункт в Гар­вард­ском ун-те , в 1919 году - кон­тра­пункт, ком­по­зи­цию, ор­ке­ст­ров­ку и гар­мо­нию у В. д’Энди в па­риж­ской «Схо­ла кан­то­рум». Про­сла­вил­ся как ав­тор мю­зик­лов (му­зы­ки и тек­стов), сре­ди ко­то­рых (все по­став­ле­ны в Нью-Йор­ке): «Па­риж» (1928), «50 мил­лио­нов фран­цу­зов» (1929), «Gay Divorce» («Ве­сё­лая раз­ве­дён­ная», 1932 год, эк­ра­ни­зи­ро­ван с уча­сти­ем Ф. Ас­те­ра, для ко­то­ро­го Портер со­чи­нил пес­ню «Ночь и день»), «Anything Goes» («Что-то про­ис­хо­дит», 1934), «Це­луй ме­ня, Кэт!» (1948 год, по ко­ме­дии У. Шек­спи­ра «Ук­ро­ще­ние строп­ти­вой»; был по­пу­ля­рен в СССР ), «Кан­кан» (1953). Ряд мю­зик­лов Портера эк­ра­ни­зи­ро­ван, а многие пес­ни из них ста­ли ис­пол­нять­ся са­мо­стоя­тель­но. Ав­тор му­зы­ки к филь­мам «Выс­шее об­ще­ст­во» (1956), «Ро­за­лия» (1937) и другим.