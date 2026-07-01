ПОРТЕР КОУЛ
ПОРТЕР КОУЛ - американский композитор.
В 1915-1916 годы изучал гармонию и контрапункт в Гарвардском ун-те, в 1919 году - контрапункт, композицию, оркестровку и гармонию у В. д’Энди в парижской «Схола канторум». Прославился как автор мюзиклов (музыки и текстов), среди которых (все поставлены в Нью-Йорке): «Париж» (1928), «50 миллионов французов» (1929), «Gay Divorce» («Весёлая разведённая», 1932 год, экранизирован с участием Ф. Астера, для которого Портер сочинил песню «Ночь и день»), «Anything Goes» («Что-то происходит», 1934), «Целуй меня, Кэт!» (1948 год, по комедии У. Шекспира «Укрощение строптивой»; был популярен в СССР), «Канкан» (1953). Ряд мюзиклов Портера экранизирован, а многие песни из них стали исполняться самостоятельно. Автор музыки к фильмам «Высшее общество» (1956), «Розалия» (1937) и другим.