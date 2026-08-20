ПОРТАН ХЕНРИК ГАБРИЕЛЬ
ПОРТАН ХЕНРИК ГАБРИЕЛЬ - финский просветитель, историк и этнограф.
Из семьи священника. В связи с душевной болезнью отца с 1744 года воспитывался в доме дяди в Крунубю (финское Круунупюу). В 15 лет поступил в Королевскую академию в Або, изучал теологию и риторику, защитил диссертацию (в 2 частях, 1758 и 1762) по проблемам соотношения религии и философии, в которой заметно влияние Г.В. Лейбница. С 1763 года доцент риторики в той же академии, с 1772 года директор библиотеки (пополнил её фонды, обновил систему каталогов и комплектования), с 1777 года профессор риторики и поэзии. В 1770 года один из основателей культурно-просветительского общества «Аврора» (существовало до 1778 года) и его печатного органа - первой в Финляндии газеты «Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo» (на шведском языке; издавалась в 1771-1778 годы, 1782-1785 годы под редакцией Портана; под различными названиями с перерывами выходила также в 1789-1861 годы). В 1779 году предпринял поездку в Гёттингенский университет, где прослушал ряд лекций (в том числе А.Л. Шлёцера), наладил контакт между библиотеками Гёттингена и Або; также посетил Берлин и Копенгаген.
Портан внёс значительный вклад в развитие целого ряда отраслей гуманитарного знания в Финляндии. Считающийся «отцом финской историографии», Портан активно занимался публикацией документальных источников (в том числе погибших затем при пожаре в Або в 1827 году), разработкой проблем методологии (обращал внимание на роль языка и статистических материалов; призывал к критическому анализу источников - работа «De scepticismo historica» (1792)), изучением истории средневековой Финляндии, которой посвятил свой главный исторический труд - издание хроник епископа Павла Юстена (Паавали Юустен) с обширными комментариями («Chronicon episcoporum Finlandensium…», части 1-56, 1784-1800 годы). В 1770-х годах составил курс лекций «Основные черты русской истории» (русский перевод 1982 года; считается первым зарубежным университетским курсом по истории России). Портан - видный представитель феннофильского движения 2-й половины XVIII века. Исследование Портана «О финской поэзии» («De poesi fennica», части 1-5, 1766-1778 годы), написанное в том числе под влиянием работ Дж. Макферсона, способствовало росту интереса к финскому фольклору, в последующем оно использовалось Э. Лённротом при составлении «Калевалы». Большое внимание Портан уделял изучению вопроса расселения финно-угорских народов; предложил свою классификацию диалектов финского языка, занимался проблемами истории саамов и локализации области Биармия, упоминаемой в древнерусских и скандинавских источниках IX-XIII века. С 1936 года при Университете Турку действует Общество Портана - важный центр изучения финно-угорских языков, занимающийся в том числе изданием сочинений Портана («Opera omnia», том 1-13, 1939-2007 годы).