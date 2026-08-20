ПОРТАН ХЕНРИК ГАБРИЕЛЬ

ПОРТАН ХЕНРИК ГАБРИЕЛЬ - финский просветитель, историк и этнограф.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. В свя­зи с ду­шев­ной бо­лез­нью от­ца с 1744 года вос­пи­ты­вал­ся в до­ме дя­ди в Кру­ну­бю (финское Круу­ну­пюу). В 15 лет по­сту­пил в Ко­ро­лев­скую ака­де­мию в Або, изу­чал тео­ло­гию и ри­то­ри­ку, за­щи­тил дис­сер­та­цию (в 2 час­тях, 1758 и 1762) по про­бле­мам со­от­но­ше­ния ре­ли­гии и фи­ло­со­фии, в ко­то­рой за­мет­но влия­ние Г.В. Лейб­ни­ца. С 1763 года до­цент ри­то­ри­ки в той же ака­де­мии, с 1772 года ди­рек­тор биб­лио­те­ки (по­пол­нил её фон­ды, об­но­вил сис­те­му ка­та­ло­гов и ком­плек­то­ва­ния), с 1777 года профессор ри­то­ри­ки и по­эзии. В 1770 года один из ос­но­ва­те­лей куль­тур­но-про­све­ти­тель­ско­го общества «Ав­ро­ра» (су­ще­ст­во­ва­ло до 1778 года) и его пе­чат­но­го ор­га­на - пер­вой в Фин­лян­дии газеты «Tidningar Utgif­ne Af et Sällskap i Åbo» (на шведском языке; из­да­ва­лась в 1771-1778 годы, 1782-1785 годы под ре­дак­ци­ей Портана; под различными на­зва­ния­ми с пе­ре­ры­ва­ми вы­хо­ди­ла так­же в 1789-1861 годы). В 1779 году пред­при­нял по­езд­ку в Гёт­тин­генский университет, где про­слу­шал ряд лек­ций (в том числе А.Л. Шлё­це­ра ), на­ла­дил кон­такт ме­ж­ду биб­лио­те­ка­ми Гёт­тин­ге­на и Або; так­же по­се­тил Бер­лин и Ко­пен­га­ген.

Портан внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие це­ло­го ря­да от­рас­лей гу­ма­ни­тар­но­го зна­ния в Фин­лян­дии. Счи­таю­щий­ся «от­цом фин­ской ис­то­рио­гра­фии», Портан ак­тив­но за­ни­мал­ся пуб­ли­ка­ци­ей до­ку­мен­таль­ных ис­точ­ни­ков (в том числе по­гиб­ших за­тем при по­жа­ре в Або в 1827 году), раз­ра­бот­кой про­блем ме­то­до­ло­гии (об­ра­щал вни­ма­ние на роль язы­ка и ста­ти­стических ма­те­риа­лов; при­зы­вал к кри­тическому ана­ли­зу ис­точ­ни­ков - ра­бо­та «De scepticismo historica» (1792)), изу­че­ни­ем ис­то­рии средневековой Фин­лян­дии, ко­то­рой по­свя­тил свой главный ис­то­рический труд - из­да­ние хро­ник епископа Пав­ла Юс­те­на (Паа­ва­ли Юу­стен) с об­шир­ны­ми ком­мен­та­рия­ми («Chronicon episco­po­rum Finlandensium…», части 1-56, 1784-1800 годы). В 1770-х годах со­ста­вил курс лек­ций «Ос­нов­ные чер­ты рус­ской ис­то­рии» (русский перевод 1982 года; счи­та­ет­ся пер­вым за­ру­беж­ным уни­вер­си­тет­ским кур­сом по ис­то­рии Рос­сии). Портан - вид­ный пред­ста­ви­тель фен­но­филь­ско­го дви­же­ния 2-й половины XVIII века. Ис­сле­до­ва­ние Портана «О фин­ской по­эзии» («De poesi fennica», части 1-5, 1766-1778 годы), на­пи­сан­ное в том числе под влия­ни­ем ра­бот Дж. Мак­фер­со­на , спо­соб­ст­во­ва­ло рос­ту ин­те­ре­са к финскому фольк­ло­ру, в по­сле­дую­щем оно ис­поль­зо­ва­лось Э. Лённ­ро­том при со­став­ле­нии «Ка­ле­ва­лы». Боль­шое вни­ма­ние Портан уде­лял изу­че­нию во­про­са рас­се­ле­ния фин­но-угор­ских на­ро­дов; пред­ло­жил свою клас­си­фи­ка­цию диа­лек­тов финского язы­ка, за­ни­мал­ся про­бле­ма­ми ис­то­рии саа­мов и ло­ка­ли­за­ции области Би­ар­мия, упо­ми­нае­мой в древнерусских и скандинавских ис­точ­ни­ках IX-XIII века. С 1936 года при Университете Тур­ку дей­ст­ву­ет Общество Пор­та­на - важ­ный центр изу­че­ния фин­но-угор­ских язы­ков, за­ни­маю­щий­ся в том числе из­да­ни­ем со­чи­не­ний Портана («Opera omnia», том 1-13, 1939-2007 годы).