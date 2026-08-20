ПОРТАЛ
ПОРТАЛ (немецкое Portal, от латинского porta - вход, ворота) - архитектурно оформленный вход в здание, как правило, общественного или культового назначения.
В Древнем Египте и античном мире порталы имели прямоугольные очертания, в средневековой архитектуре Ближнего и Среднего Востока портал-пештак представлял собой монументальный выступ стены с айваном в центре. В церковном зодчестве романского стиля и готики появились так называемые перспективные порталы, оформленные по бокам серией колонок, сверху соединённых архивольтами; тимпан над дверным проёмом и колонки украшались скульптурой. В итальянских романских постройках порталы нередко снабжался навесом на стройных опорах. Готические порталы завершались вимпергами. «Перспективные» порталы встречаются также и в древнерусской архитектуре. С эпохи Возрождения порталы, чаще всего оформленные пилястрами или колоннами, появились и в гражданских постройках.
В театральной архитектуре - края проёма в стене, отделяющего сцену от зрительного зала. Портал образует так называемое зеркало сцены. В XVI веке в Италии порталу сцены служила одна из поперечных арок дворцового зала, задрапированная тканью. С XVII века при сооружении театров сцена-коробка отделялась от зрительного зала постоянным порталом сцены (его первое описание встречается в книге «Об искусстве строить декорации и машины на театрах» Н. Саббатини, 1638 год). С внутренней стороны арки сценического портала помещаются подъёмный или раздвижной (также и противопожарный) занавесы. В современной сценографии иногда используется временный декоративный портал (нередко он необходим для сокращения размеров зеркала сцены), а также подвижные декоративные порталы (металлическая конструкции на роликах).
В технике - П-образная часть конструкции или машины, например опорная часть портального грузоподъёмного крана, вертикальная часть станины портального металлорежущего станка.