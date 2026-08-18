ПОРТА КАРЛО

ПОРТА КАРЛО - итальянский поэт.

Пи­сал на ми­лан­ском диа­лек­те. Сын чи­нов­ни­ка; окон­чил ко­ро­лев­ский кол­леж в городе Мон­ца (1792). Во вре­мя Ци­заль­пин­ской рес­пуб­ли­ки на­хо­дил­ся на государственной служ­бе, сим­па­ти­зи­ро­вал На­по­ле­о­ну Бо­на­пар­ту . Пе­ре­вёл ряд фраг­мен­тов «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» Дан­те на ми­лан­ский диа­лект, апо­ло­ге­том ко­то­ро­го вы­сту­пил в со­не­те «Сло­ва вся­ко­го язы­ка, до­ро­гой синь­ор Го­рел» («I paroll d’on lenguagg, car sur Gorell», 1810). Про­дол­жил уко­ре­нён­ную в лом­бард­ском фольк­ло­ре тра­ди­цию ко­мической жи­тей­ской за­ри­сов­ки, в рус­ле ко­то­рой пе­ре­ло­жил на сти­хи анек­до­ты, скаб­рёз­ные шко­ляр­ские шут­ки и смеш­ные городские ис­то­рии, из­дав их ано­ним­но в пред­но­во­год­них яр­ма­роч­ных ка­лен­да­рях 1793 и 1794 годов под названием «Су­до­мой­ка по­кой­но­го Ме­не­ги­на» («El lava piatt del Meneghin ch’e mort»); в на­зва­нии фи­гу­ри­ру­ет имя на­став­ни­ка Порта - по­эта До­ме­ни­ко (на ми­лан­ском диа­лек­те - Ме­не­ги­на) Ба­ле­ст­рие­ри. В середине 1810-х годов про­сла­вил­ся как мас­тер сти­хотворной ко­мической но­вел­лы ; наи­бо­лее из­вест­ные из них - «жа­ло­бы» про­сто­лю­ди­нов, лю­дей городского дна с ис­ка­ле­чен­ной судь­бой: «Не­взго­ды Джо­ван­ни­на Тол­стя­ка» («Desgrazzi de Gio­vannin Bongee», 1812 год, издана в 1820 году) и другие. В го­ды Рес­тав­ра­ции на­пи­сал несколько са­тир на ка­то­лическое ду­хо­вен­ст­во и ари­сто­кра­тов, от­ме­чен­ных мет­ко­стью со­ци­аль­ных ха­рак­те­ри­стик: «На­зна­че­ние ка­пел­ла­на» («La nomina del capellan», 1819 год), «Мо­лит­ва» («La preghiera»), «Вой­на свя­щен­ни­ков» («La guerra di prett», обе 1820 года). Реа­ли­стические тен­ден­ции твор­че­ст­ва Порта ока­за­ли воз­дей­ст­вие на ори­ен­ти­ро­ван­ную на «на­род­ность» и «прав­ди­вость» эс­те­ти­ку лом­бард­ско­го ро­ман­тиз­ма. В по­след­ние го­ды жиз­ни Порта под­дер­жи­вал жур­нал ро­ман­тической на­прав­лен­но­сти «Conci­liatore», осо­бен­но в его по­ле­ми­ке с клас­си­циз­мом (цикл из 13 со­не­тов про­тив пу­риз­ма и при­стра­стия к ми­фо­ло­гии (1817), шут­ли­вая лек­ция в сти­хах о ро­ман­тиз­ме для свет­ской ин­тел­лек­ту­ал­ки (1817)); в его до­ме с 1816 года со­би­рал­ся ро­ман­тический кру­жок «Ка­ме­рет­та» («ком­нат­ка»), сре­ди уча­ст­ни­ков ко­то­ро­го - Дж. Бер­ше, Э. Вис­кон­ти, Т. Грос­си, А. Манд­зо­ни, Дж. Тор­ти.

Сочинения:

Poesie. Mil., [2002].