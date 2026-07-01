Порт-­Вилá

Порт-­Вилá — столица Вануату . Расположен на юго-восточной оконечности о. Эфате. Численность населения — 51 437 человек (2016), быстро растет (в 1999 — 29 356, в 2009 — 44 040 человек), в основном ни-вануату, заметны китайская, вьетнамская, индонезийская диаспоры. Европейское поселение на месте нынешнего П.-В. возникло в 1889–1891, когда французские поселенцы провозгласили «независимую коммуну» Франсвилль, не подчинявшуюся ни британской, ни французской колониальной администрации; ее население поначалу составляло около 500 коренных жителей и менее 50 белых. С созданием в 1906 франко-­британского кондоминиума Новые Гебриды (см. Вануату ) П.-В. — de facto его столица, вплоть до Второй мировой вой­ны закрытая для проживания коренного населения. В 1894 — 119 европейских переселенцев, в 1909 — около 400, в 1930 — около 800, а также около 200 выходцев из Вост. и Юго-­Вост. Азии. Во время Второй мировой вой­ны — важная военно-­морская база США. С 1980 — столица независимого Вануату. П.-В. сильно страдал от циклонов в 1959, 1987 и 2015.

Международный аэропорт. Отделение Южнотихоокеанского университета. Национальный музей Вануату. Художественная галерея фонда Н. Н. Мишутушкина — Алои Пилиоко. В 2009 при содействии художника и собирателя Н. Н. Мишутушкина в П.-В. установлен памятник В. М. Головнину — первому русскому, посетившему землю современного Вануату.

Лит. : Bonnemaison J. Système de migration et croissance urbaine à Port-­Vila et Luganville (Nouvelles-­Hébrides). Paris, 1977; Haberkorn G. Port Vila: Transit Station or Final Stop? Recent Developments in Ni-­Vanuatu Population Mobility. Canberra, 1989. А. А. Исэров .