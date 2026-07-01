ПОРТ-ВИЛА

ПОРТ-ВИЛА - столица Вануату, административный центр провинции Ше­фа.

Население 51,3 тысяча человек (2012). Рас­по­ло­жен в юго-западной час­ти острова Эфа­те, порт на бе­ре­гу залива Ви­ла Ко­рал­ло­во­го мо­ря. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Точ­ная да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. Древ­ней­шие ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки на мес­те бу­ду­ще­го го­ро­да да­ти­ру­ют­ся XIII веком до нашей эры. Тер­ри­то­рия Порт-Вилы от­кры­та в 1606 году П. Фер­нан­де­сом де Ки­ро­сом , по­втор­но - в 1768 году Л.А. де Бу­ген­ви­лем. В 1774 году ис­сле­до­ва­на Дж. Ку­ком. Ак­тив­ное про­ник­но­ве­ние в этот ре­ги­он ев­ро­пей­цев на­ча­лось с 1-й половины XIX века. С 1887 года Порт-Вила в со­вме­ст­ном вла­де­нии (с 1906 кон­до­ми­ниу­ме) Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны слу­жил во­енной ба­зой для войск США и Ав­ст­ра­лии. С 1980 года в со­ста­ве Рес­пуб­ли­ки Ва­нуа­ту. В 1987 году по­стра­дал от ци­кло­на, в 2002 году - от зем­ле­тря­се­ния.

Со­хра­ни­лись административные зда­ния в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле (начала XX века). Зда­ние пар­ла­мен­та (1992). Кам­пус Юж­но-Ти­хо­оке­ан­ско­го университета. Национальный му­зей Ва­нуа­ту (от­крыт в 1995). Главный эко­но­мический центр стра­ны. Важ­ное зна­че­ние име­ют административное управ­ле­ние, оф­шор­ный биз­нес, иностранный ту­ризм и пор­то­вые ус­лу­ги (ввоз большей части им­порт­ных гру­зов). Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го сельско-хозяйственного сы­рья, вы­пус­ку су­ве­нир­ной про­дук­ции. Ры­бо­лов­ст­во.

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