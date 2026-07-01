ПОРТ-ВИЛА
ПОРТ-ВИЛА - столица Вануату, административный центр провинции Шефа.
Население 51,3 тысяча человек (2012). Расположен в юго-западной части острова Эфате, порт на берегу залива Вила Кораллового моря. Международный аэропорт.
Точная дата основания неизвестна. Древнейшие археологические памятники на месте будущего города датируются XIII веком до нашей эры. Территория Порт-Вилы открыта в 1606 году П.Фернандесом де Киросом, повторно - в 1768 году Л.А. де Бугенвилем. В 1774 году исследована Дж. Куком. Активное проникновение в этот регион европейцев началось с 1-й половины XIX века. С 1887 года Порт-Вила в совместном владении (с 1906 кондоминиуме) Великобритании и Франции. В период 2-й мировой войны служил военной базой для войск США и Австралии. С 1980 года в составе Республики Вануату. В 1987 году пострадал от циклона, в 2002 году - от землетрясения.
Сохранились административные здания в колониальном стиле (начала XX века). Здание парламента (1992). Кампус Южно-Тихоокеанского университета. Национальный музей Вануату (открыт в 1995). Главный экономический центр страны. Важное значение имеют административное управление, офшорный бизнес, иностранный туризм и портовые услуги (ввоз большей части импортных грузов). Предприятия по переработке местного сельско-хозяйственного сырья, выпуску сувенирной продукции. Рыболовство.