ПОРТ-ОФ-СПЕЙН
ПОРТ-ОФ-СПЕЙН - столица государства Тринидад и Тобаго, административный центр муниципалитета Порт-оф-Спейн.
Население 50,5 тысяч человек (2013). Вместе с пригородами образует крупнейшую в стране городскую агломерацию (около 300 тысяч человек) и урбанизированный район (так называемый Восточно-Западный коридор между городами Чагуарамас и Арима; свыше 600 тысяч человек). Расположен на северо-западе острова Тринидад, на побережье залива Пария Атлантического океана Узел важнейших национальных автомагистралей. Морской порт. Международный аэропорт Пиарко.
Основан испанскими конкистадорами в середине XVI века на месте древнего индейского поселения Конкерабия. В 1783-1797 годы административный центр испанской колонии Тринидад. В 1797 году захвачен Великобританией. Во время 2-й мировой войны в Порт-оф-Спейн располагалась база ВМС США. В 1958-1962 годы административный центр Вест-Индской федерации. С 1962 года столица независимого государства Тринидад и Тобаго.
Среди немногих сохранившихся сооружений XVIII века - остатки форта Сан-Андрес (1757-1785 годы, перестраивался в XIX веке, ныне Музей Порт-оф-Спейн). На площади Вудфорд-сквер расположены англиканский собор Святой Троицы в стиле неоготики (1816-1823), здания бывшей пожарной части (1896-1897) и парламента (Ред-хаус; 1904-1906 годы, архитектор Д.М. Хан; оба - в русле эклектизма), Дворец правосудия в стиле постмодернизма (1981-1986 годы, архитектор бюро «Howell, Killick, Partridge & Amis»). Среди культовых сооружений: католический собор Непорочного Зачатия (1816-1836 годы, архитектор Ф. Рейнагл), пресвитерианская церковь Грейфрайарс-черч (1837), англиканская церковь Всех Святых (1845-1846), католическая церковь Розари в стиле неоготики (1874). Сохранились также: дворец генерал-губернатора в викторианском стиле (1873-1876 годы, ныне резиденция президента), бывшая штаб-квартира полиции в формах неоготики (1876), резиденция архиепископа в стиле неоренессанса (1903), здание Королевского колледжа в русле эклектизма (1902-1904, архитектор Хан), особняки: Столлмейерс-касл в стиле неоготики (1902-1904, архитектор Р. Гиллис), Миль-Флёр (1904) и Румор-касл (1904). Среди построек середины XX - начала XXI веков - административное здание Трежери-билдинг в стиле ар деко (1936 год, архитектор Х. Бринсли), концертный зал Куинс-холл в русле модернизма (1959 год, архитектор К. Лэрд), деловой центр «Эрик Уильямс плаза» в стиле постмодернизма (1979-1986 годы, архитектурное бюро «Anthony C. Lewis Partnership»; две башни высотой 92 м - самые высокие здания в городе), главное здание Национальной библиотеки («Nalis»; 2002 год, архитектор К. Лэрд).
Главный центр науки, образования и культуры страны. Действуют несколько научно-исследовательских учреждений, в том числе Институт архитекторов Тринидада и Тобаго (1988), Институт природного газа, Центр морских исследований (оба - в составе Университета Тринидада и Тобаго, города Уоллерфилд). Среди вузов - Университет южных Карибских островов (1927); кампусы Университета Тринидада и Тобаго, Университета Вест-Индии; Институт гостиничного дела и туризма Тринидада и Тобаго (1972); Королевский колледж (1859) и другие. Библиотеки: Центральная Тринидада и Тобаго (1941), Национальная (2003) и другие. Национальный архив (1960). Национальный музей и Художественная галерея (1892). Концертный зал «Сентрал банк аудиториум» (1986), многофункциональный концертный и культурный комплекс «National Academy for the Performing Arts» (2009). Карнавал (ежегодно с 1997).
Крупный спортивный центр. В 2007 году на стадионе «Куинс-парк овал» (1896 год; около 25 тысяч мест) проходили матчи Кубка мира по крикету. Многофункциональный стадион имени Х. Кроуфорда (27 тысяч мест).
Порт-оф-Спейн - важнейший экономический центр Тринидада и Тобаго. Основа городской экономики - сфера услуг. В столице базируются Центральный банк страны, головные офисы крупнейших коммерческих банков и штаб-квартиры главных национальных компаний. Производство ИT-продуктов и услуг (компания «Illuminat (Trinidad and Tobago)» и другие). Морской порт Порт-оф-Спейн - ведущий в стране (грузооборот около 4 млн.т, 2012 год; в основном экспорт сельско-хозяйственной продукции в США); в его составе один из крупнейших в Вест-Индии контейнерных терминалов (оборот контейнеров ДФЭ около 400 тысяч штук в год). Важный центр международного туризма; главные виды - культурно-развлекательный, пляжный, круизный, деловой (с середины 1990-х годов; около 1/5 общего числа иностранных туристов) и яхтинг.
Агломерация Порт-оф-Спейна - второй по значению (после Сан-Фернандо) промышленный ареал страны; большая часть предприятий сосредоточена близ побережья и в индустриальных парках к востоку от города. Ведущие отрасли промышленности: пищевкусовая (производство различных продуктов питания, напитков, шоколадных и табачных изделий), машиностроение и металлообработка (строительное, гидравлическое и светотехническое оборудование, контейнеры и резервуары), химическая (изделия из пластмасс, фармацевтические и биотехнологические препараты), строительных материалов (включая производство керамических зубных протезов) и лёгкая.