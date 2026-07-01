ПОРТ-ОФ-СПЕЙН

ПОРТ-ОФ-СПЕЙН - столица государства Тринидад и Тобаго, административный центр муниципалитета Порт-оф-Спейн.

Население 50,5 тысяч человек (2013). Вме­сте с при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет круп­ней­шую в стра­не городскую аг­ло­ме­ра­цию (около 300 тысяч человек) и ур­ба­ни­зи­ро­ван­ный рай­он (так называемый Вос­точ­но-За­пад­ный ко­ри­дор ме­ж­ду го­ро­да­ми Ча­гуа­ра­мас и Ари­ма; свыше 600 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на се­ве­ро-за­па­де острова Три­ни­дад, на по­бе­ре­жье залива Па­рия Ат­лан­ти­че­ско­го океана Узел важ­ней­ших национальных ав­то­ма­ги­стра­лей. Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Пи­ар­ко.

Ос­но­ван испанскими кон­ки­ста­до­ра­ми в середине XVI века на мес­те древ­не­го ин­дей­ско­го по­се­ле­ния Кон­ке­ра­бия. В 1783-1797 годы административный центр испанской ко­ло­нии Три­ни­дад. В 1797 году за­хва­чен Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны в Порт-оф-Спейн рас­по­ла­га­лась ба­за ВМС США. В 1958-1962 годы административный центр Вест-Инд­ской фе­де­ра­ции. С 1962 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мо­го государства Три­ни­дад и То­ба­го.

Сре­ди не­мно­гих со­хра­нив­ших­ся со­ору­же­ний XVIII века - ос­тат­ки фор­та Сан-Ан­д­рес (1757-1785 годы, пе­ре­страи­вал­ся в XIX веке, ны­не Му­зей Порт-оф-Спейн). На площади Вуд­форд-сквер рас­по­ло­же­ны анг­ли­кан­ский со­бор Святой Трои­цы в сти­ле нео­го­ти­ки (1816-1823), зда­ния бывшей по­жар­ной час­ти (1896-1897) и пар­ла­мен­та (Ред-ха­ус; 1904-1906 годы, архитектор Д.М. Хан; оба - в рус­ле эк­лек­тиз­ма), Дво­рец пра­во­су­дия в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1981-1986 годы, ар­хитектор бю­ро «Howell, Killick, Partridge & Amis»). Сре­ди куль­то­вых со­ору­же­ний: ка­то­лический со­бор Не­по­роч­но­го За­ча­тия (1816-1836 годы, архитектор Ф. Рей­нагл), пре­сви­те­ри­ан­ская церковь Грейф­рай­арс-черч (1837), анг­ли­кан­ская церковь Всех Свя­тых (1845-1846), ка­то­лическая церковь Ро­за­ри в сти­ле нео­го­ти­ки (1874). Со­хра­ни­лись так­же: дво­рец генерал-гу­бер­на­то­ра в вик­то­ри­ан­ском сти­ле (1873-1876 годы, ны­не ре­зи­ден­ция пре­зи­ден­та), бывшая штаб-квар­ти­ра по­ли­ции в фор­мах нео­готи­ки (1876), ре­зи­ден­ция ар­хи­епи­ско­па в сти­ле нео­ре­нес­сан­са (1903), зда­ние Ко­ро­лев­ско­го кол­лед­жа в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1902-1904, архитектор Хан), особ­ня­ки: Стол­лмей­ерс-касл в сти­ле нео­го­ти­ки (1902-1904, архитектор Р. Гил­лис), Миль-Флёр (1904) и Ру­мор-касл (1904). Сре­ди по­стро­ек середины XX - начала XXI веков - административное зда­ние Тре­же­ри-бил­динг в сти­ле ар де­ко (1936 год, архитектор Х. Бринс­ли), кон­церт­ный зал Ку­инс-холл в рус­ле мо­дер­низ­ма (1959 год, архитектор К. Лэрд), де­ло­вой центр «Эрик Уиль­ямс пла­за» в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1979-1986 годы, ар­хитектурное бю­ро «Anthony C. Lewis Partnership»; две баш­ни высотой 92 м - са­мые вы­со­кие зда­ния в го­ро­де), главное зда­ние Национальной библиотеки («Na­lis»; 2002 год, архитектор К. Лэрд).

Главный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры стра­ны. Дей­ст­ву­ют несколько научно-исследовательских уч­реж­де­ний, в том числе Институт ар­хи­тек­то­ров Три­ни­да­да и То­ба­го (1988), Институт при­род­но­го га­за, Центр морских ис­сле­до­ва­ний (оба - в со­ста­ве Университета Три­ни­да­да и То­ба­го, города Уол­лер­филд). Сре­ди ву­зов - Университет юж­ных Ка­риб­ских островов (1927); кам­пу­сы Университета Три­ни­да­да и То­ба­го, Университета Вест-Ин­дии; Институт гос­ти­нич­но­го де­ла и ту­риз­ма Три­ни­да­да и То­ба­го (1972); Ко­ро­лев­ский кол­ледж (1859) и другие. Биб­лио­те­ки: Цен­траль­ная Три­ни­да­да и То­ба­го (1941), Национальная (2003) и другие. Национальный ар­хив (1960). Национальный му­зей и Ху­дожественная га­ле­рея (1892). Кон­церт­ный зал «Сен­трал банк ау­ди­то­ри­ум» (1986), мно­го­функ­цио­наль­ный кон­церт­ный и куль­тур­ный ком­плекс «Nati­onal Academy for the Performing Arts» (2009). Кар­на­вал (еже­год­но с 1997).

Круп­ный спор­тив­ный центр. В 2007 году на ста­дио­не «Ку­инс-парк овал» (1896 год; около 25 тысяч мест) про­хо­ди­ли мат­чи Куб­ка ми­ра по кри­ке­ту. Мно­го­функ­цио­наль­ный ста­ди­он имени Х. Кро­уфор­да (27 тысяч мест).

Порт-оф-Спейн - важ­ней­ший эко­но­мический центр Три­ни­да­да и То­ба­го. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг. В сто­ли­це ба­зи­ру­ют­ся Центральный банк стра­ны, го­лов­ные офи­сы круп­ней­ших ком­мерческих бан­ков и штаб-квар­ти­ры главных национальных ком­па­ний. Про­изводство ИT-про­дук­тов и ус­луг (ком­па­ния «Illu­minat (Trinidad and Tobago)» и другие). Морской порт Порт-оф-Спейн - ве­ду­щий в стра­не (гру­зо­обо­рот около 4 млн.т, 2012 год; в основном экс­порт сельско-хозяйственной про­дук­ции в США); в его со­ста­ве один из круп­ней­ших в Вест-Ин­дии кон­тей­нер­ных тер­ми­на­лов (обо­рот кон­тей­не­ров ДФЭ около 400 тысяч штук в год). Важ­ный центр ме­ж­ду­народного ту­риз­ма; главные ви­ды - куль­тур­но-раз­вле­кательный, пляж­ный, кру­из­ный, де­ло­вой (с середины 1990-х годов; около 1/5 об­ще­го чис­ла иностранных ту­ри­стов) и ях­тинг.

Аг­ло­ме­ра­ция Порт-оф-Спейна - вто­рой по зна­че­нию (по­сле Сан-Фер­нан­до) промышленный аре­ал стра­ны; большая часть пред­при­ятий со­сре­до­то­че­на близ по­бе­ре­жья и в ин­ду­ст­ри­аль­ных пар­ках к вос­то­ку от го­ро­да. Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности: пи­ще­вку­со­вая (про­изводство различных про­дук­тов пи­та­ния, на­пит­ков, шо­ко­лад­ных и та­бач­ных из­де­лий), ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка (строи­тель­ное, гид­рав­лическое и све­то­тех­ническое обо­ру­до­ва­ние, кон­тей­не­ры и ре­зер­вуа­ры), хи­ми­че­ская (из­де­лия из пла­ст­масс, фар­ма­цев­тические и био­тех­но­ло­гические пре­па­ра­ты), стро­ительных ма­те­риа­лов (вклю­чая про­изводство ке­ра­мических зуб­ных про­те­зов) и лёг­кая.

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