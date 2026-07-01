Порт-о-­Пренс

Порт-о-­Пренс — столица и главный внешнеторговый порт республики Гаити . Расположен на западе о. Гаити, на побережье залива Гонав Карибского моря. Назван в честь флагмана французской эскадры корабля «Пренс» — «Порт корабля Пренс». Численность населения — 987,3 тыс. человек; с пригородами (Дельмас, Сите-­Солей, Табарре, Карфур и Петионвилль) — более 2,75 млн (2019). В этническом отношении население однородно: 90 % негры, 9 % мулаты, незначительное количество жителей европейского происхождения.

Город основан французами в 1748 как порт. В 1770–1804 — центр французской колонии Сан-­Доминго. В 1804, когда Гаити обрела независимость, — столица республики. Город построен в форме амфитеатра: коммерческие районы находятся у воды, а жилые кварталы расположены на холмах выше. Примечательны две площади: Шан-де-­Марс («Марсово поле») — сочетание парка и площади для парадов и Площадь независимости с газонами и клумбами, где находится дворец президента. В числе достопримечательностей города — собор Нотр-­Дам. В городе находятся Государственный университет Гаити, Национальная библиотека, Национальный музей, Археологический музей и Музей гаитянского народа, художественный центр.

П.-о-­П. — узел международных и местных воздушных и железнодорожных путей. Город катастрофически пострадал от разрушительного землетрясения в 2010, в результате которого было повреждено или разрушено большое количество зданий. Погибло, по правительственным оценкам, около 230 тыс. человек, по оценкам исследователей — около 160 тыс.

Лит. : Corvington G. Port-au-­Prince au cours des ans. 6 vols. Port-au-­Prince, 1972–1987; Lamaute-­Brisson N. L’économie informelle en Haïti: de la reproduction urbaine à Port-au-­Prince. Paris, 2002. В. П. Казаков.