ПОРТ-МОРСБИ
ПОРТ-МОРСБИ - столица государства Папуа-Новая Гвинея, образует национальный столичный округ.
Население 317,4 тысяч человек (2012). Расположен в юго-восточной части острова Новая Гвинея, порт в одноимённой бухте залива Папуа Кораллового моря. Международный аэропорт.
Город возник на месте поселения, основанного в 1873 году британским мореплавателем Дж. Морсби (назван им в честь отца - адмиралом Ф. Морсби) и являвшегося главным опорным пунктом англичан в борьбе за утверждение своего влияния на острове. С 1884 года в составе протектората (с 1888 колонии) Британская Новая Гвинея; с 1906 года административный центр колонии Территория Папуа, с 1920 года - мандатной территории Территория Папуа, находившейся под управлением Австралии. В годы 2-й мировой войны в Порт-Морсби располагался штаб главнокомандующего американскими войсками в юго-западной части Тихого океана генерала Д. Макартура. С 1949 года адмиралтейский центр подопечной территории ООН Территория Папуа и Новая-Гвинея (под управлением Австралии). С 1975 года столица независимого государства Папуа-Новая Гвинея. Порт-Морсби считается самой опасной столицей мира, отличающейся высочайшим уровнем преступности.
Протестантская церковь (1890 год; перенесена на современное место в 2010 году); католический собор Святой Марии (1969), старое (1964) и новое (1980-1984) здания парламента. Среди научных учреждений - Институт банковского и бизнес-управления (1965), Институт национальных отношений (1979). Университет Папуа-Новой Гвинеи (1965), Институт бизнес-образования (1988 год, негосударственный). Национальная библиотека (1978). Национальный музей (1954).
Главный экономический центр страны. Важное значение имеют административное управление, финансовые, страховые услуги, образование, портовые услуги (главным образом экспорт сельско-хозяйственной продукции; действует контейнерный терминал). Предприятия пищевой промышленности, по производству напитков. Близ Порт-Морсби, на противоположном берегу бухты Порт-Морсби, - НПЗ, завершается строительство (конец 2014) завода по производству сжиженного природного газа.