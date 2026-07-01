ПОРТ-МОРСБИ

ПОРТ-МОРСБИ - столица государства Папуа-Новая Гвинея , образует национальный столичный округ.

Население 317,4 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен в юго-восточной час­ти острова Но­вая Гви­нея, порт в од­но­имённой бух­те залива Па­пуа Ко­рал­ло­во­го мо­ря. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Го­род воз­ник на мес­те по­се­ле­ния, ос­но­ван­но­го в 1873 году британским мо­ре­пла­ва­те­лем Дж. Морс­би (на­зван им в честь от­ца - адмиралом Ф. Морс­би) и яв­ляв­ше­го­ся главным опор­ным пунк­том анг­ли­чан в борь­бе за ут­вер­жде­ние сво­его влия­ния на ост­ро­ве. С 1884 года в со­ста­ве про­тек­то­ра­та (с 1888 ко­ло­нии) Британская Но­вая Гви­нея; с 1906 года административный центр ко­ло­нии Тер­ри­то­рия Па­пуа, с 1920 года - ман­дат­ной тер­ри­то­рии Тер­ри­то­рия Па­пуа, на­хо­див­шей­ся под управлением Ав­ст­ра­лии. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны в Порт-Морсби рас­по­ла­гал­ся штаб глав­но­ко­мандующего американскими вой­ска­ми в юго-западной час­ти Ти­хо­го океана генерала Д. Ма­кар­ту­ра. С 1949 года адмиралтейский центр по­до­печ­ной тер­ри­то­рии ООН Тер­ри­то­рия Па­пуа и Но­вая-Гви­нея (под управлением Ав­ст­ра­лии). С 1975 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мо­го государства Па­пуа-Но­вая Гви­нея. Порт-Морсби счи­та­ет­ся са­мой опас­ной сто­ли­цей ми­ра, от­ли­чаю­щей­ся вы­со­чай­шим уров­нем пре­ступ­но­сти.

Про­тес­тант­ская церковь (1890 год; пе­ре­не­се­на на современное ме­сто в 2010 году); ка­то­лический со­бор Святой Ма­рии (1969), ста­рое (1964) и но­вое (1980-1984) зда­ния пар­ла­мен­та. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Институт бан­ков­ско­го и биз­нес-управ­ле­ния (1965), Институт национальных от­но­ше­ний (1979). Университет Па­пуа-Но­вой Гви­неи (1965), Институт биз­нес-об­ра­зо­ва­ния (1988 год, не­го­су­дарственный). Национальная библиотека (1978). Национальный му­зей (1954).

Главный эко­но­мический центр стра­ны. Важ­ное зна­че­ние име­ют административное управ­ле­ние, фи­нан­со­вые, стра­хо­вые ус­лу­ги, об­ра­зо­ва­ние, пор­то­вые ус­лу­ги (главным образом экс­порт сельско-хозяйственной про­дук­ции; дей­ст­ву­ет кон­тей­нер­ный тер­ми­нал). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности, по про­изводству на­пит­ков. Близ Порт-Морсби, на про­ти­во­по­лож­ном бе­ре­гу бух­ты Порт-Морс­би, - НПЗ, за­вер­ша­ет­ся строи­тель­ст­во (конец 2014) за­во­да по про­изводству сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за.

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