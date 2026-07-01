ПОРТ-ЛУИ

ПОРТ-ЛУИ - столица Маврикия, административный центр одноименного округа.

Население около 155 тысяч человек (2014 год, в пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции около 670 тысяч человек). Рас­по­ло­жен в северо-западной час­ти острова Мав­ри­кий, на бе­ре­гу Ин­дий­ско­го океана, ок­ру­жён от­ро­га­ми гор Мо­ка-Порт-Луи. Узел ав­то­до­рог. Главный морской порт стра­ны (99% внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та Мав­ри­кия). Авиа­пе­ре­воз­ки осу­ще­ст­в­ля­ют­ся че­рез ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Рам­гу­лам (в 50 км к юго-вос­то­ку от Порт-Луи).

Ос­но­ван в XVII веке гол­ланд­ца­ми. Как Се­ве­ро-За­пад­ный порт су­ще­ст­во­вал уже в 1638 году. C 1722 года в со­ста­ве вла­де­ний Французской Ост-Инд­ской ком­па­нии. С 1735 года сто­ли­ца Мав­ри­кия и главный порт для ос­та­нов­ки и по­пол­не­ния за­па­сов французских су­дов, плы­ву­щих во­круг мы­са Доб­рой На­де­ж­ды, центр су­до­строе­ния. На­зван в честь французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XV . С 1814 года сто­ли­ца британской ко­ло­нии Мав­ри­кий. Не­од­но­крат­но стра­дал от по­жа­ров, эпи­де­мий (хо­ле­ра в 1819 году, ма­ля­рия в 1867 году, чу­ма в 1899 году) и тро­пических штор­мов (1892). Ста­тус го­ро­да по­жа­ло­ван Порт-Луи британской ко­ро­ле­вой Ели­за­ве­той II в 1966 году. С 1968 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Мав­ри­кий. В XX веке стал од­ним из главных фи­нан­со­вых и пор­то­вых цен­тров Аф­ри­ки. В 1971 году близ Порт-Луи соз­да­на осо­бая экс­порт­ная зо­на.

В цен­тре Порт-Луи с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой ко­ло­ни­аль­но­го вре­ме­ни со­хра­ни­лись жи­лые до­ма XVIII века с ши­ро­ки­ми ве­ран­да­ми. Буль­вар Плас-д’Арм ве­дёт от на­бе­реж­ной к До­му пра­ви­тель­ст­ва в сти­ле клас­си­циз­ма (начало 1730-х годов, рас­ши­рен в 1738 и 1809 годы, бывшая ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ров), зда­ни­ям городского те­ат­ра (1820-1822 годы, архитектор П. Пу­жад) и пар­ла­мен­та в рус­ле бру­та­лиз­ма (1966, архитектор Э.М. Фрай). Сре­ди других дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: Ци­та­дель (Форт-Аде­ла­ида; 1834-1840), Аап­ра­ва­си-Гхат (1849-1859 годы, пер­вый в британских ко­ло­ни­ях пункт приё­ма и раз­ме­ще­ния тру­до­вых ми­гран­тов из Ин­дии; вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), ме­четь Джам­ма (около 1850, рас­ши­ре­на в 1878), анг­ли­кан­ский со­бор Сент-Джеймс (ос­вя­щён в 1850), ка­то­лический со­бор Сен-Луи (Святого Лю­до­ви­ка; 1932-1933), буд­дий­ские и ин­дуи­ст­ские хра­мы, на­бе­реж­ная Ко­дан с ком­мерческой за­строй­кой в рус­ле пост­мо­дер­низ­ма. Па­мят­ни­ки гу­бер­на­то­рам Б.Ф. де Ла Бур­дон­не (1859 год, скульп­тор О. Дю­мон) и У. Нью­то­ну (1865, скульп­тор П. д’Эпине). Парк Жар­ден-де-ла-Ком­па­ньи.

Порт-Луи - важ­ный об­ра­зо­ва­тель­ный и куль­тур­ный центр Мав­ри­кия. Тех­но­ло­гический университет (2000). Ис­сле­до­ва­тель­ский центр мав­ри­кий­ской фло­ры и фау­ны (Мав­ри­кий­ский институт, 1880). Библиотеки: го­род­ская (1851 год; в Городском до­ме со­б­ра­ний), на­цио­наль­ная (2000). Му­зеи: Порт-Луи (1880), ес­тественной ис­то­рии (1880 год; рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир Мас­ка­рен­ских островов и Ин­дий­ско­го океана, в том числе ске­ле­ты и чу­че­ла ис­ко­пае­мых птиц до­до; зда­ние XIX века), Го­лу­бо­го Мав­ри­кия (2001 год; ис­то­рия и искусство Мав­ри­кия), Мав­ри­кий­ский поч­то­вый (бывшее зда­ние поч­там­та, 1865-1868 годы) и другой Му­ни­ци­паль­ный опер­ный те­атр (1822).

Сре­ди спор­тив­ных со­ору­же­ний - ип­по­дром на Мар­со­вом по­ле (1812 год, один из ста­рей­ших в ми­ре). Фут­боль­ный клуб «Порт-Луи 2000» - мно­го­крат­ный чем­пи­он стра­ны; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Сен-Фран­суа - Кса­вье» (5 тысяч мест).

Порт-Луи - главный эко­но­ми­че­ский и де­ло­вой центр стра­ны, важ­ный фи­нан­со­вый центр Аф­ри­ки (оф­шор­ный и бан­ков­ский биз­нес). В Порт-Луи на­хо­дят­ся Фон­до­вая бир­жа Мав­ри­кия, го­лов­ные офи­сы Центрального бан­ка Мав­ри­кия, ком­мерческих бан­ков (в том числе State Bank of Mauritius), фи­лиа­лы иностранных бан­ков, фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций и стра­хо­вых (в том числе ве­ду­щая национальная ком­па­ния сек­то­ра Mauritian Eagle Insurance) ком­па­ний. Важ­ное зна­че­ние име­ет иностранный ту­ризм, в том числе кру­из­ный (21,5 тысяча человек, 2009); сре­ди основных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - рас­по­ло­жен­ные близ Порт-Луи Бо­та­нический сад имени С. Рам­гу­ла­ма (1736 год, со­хра­ни­лось зда­ние Ша­то-де-Мон-Пле­зир в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле) и Куль­тур­ный центр До­мен-ле-Пай (со­хра­не­но тра­диционное про­изводство ро­ма). Пор­то­вый ком­плекс Порт-Луи (гру­зо­обо­рот около 7 миллионов тонн, 2013 год; обес­пе­чи­ва­ет около 2% ВВП) - важ­ный пе­ре­гру­зоч­ный узел на пе­ре­се­че­нии основных мор­ских пу­тей в Ин­дий­ском океа­не.

Порт-Луи - важ­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. Вы­де­ля­ют­ся тек­стиль­ная (про­изводство тек­стиль­ных и швей­ных из­де­лий из им­порт­но­го сы­рья), пи­ще­вку­со­вая (ры­бо­пе­ре­ра­бот­ка, про­изводство кон­сер­вов из тун­ца, ма­ка­рон­ных из­де­лий, кон­сер­ви­ров. ово­щей, фрук­то­вых со­ков, рас­тительных ма­сел; роз­лив ал­ко­голь­ных на­пит­ков, в том числе ро­ма), хи­мическая (удоб­ре­ния, в том числе ком­плекс­ные, различные про­дук­ты не­ор­га­нического син­те­за, из­де­лия из пла­ст­масс, то­ва­ры бы­то­вой хи­мии), ко­же­вен­но-обув­ная и юве­лир­ная промышленность. Вы­пуск ме­тал­ло­из­де­лий, обо­ру­до­ва­ния для са­хар­ной, швей­ной и ко­же­вен­ной промышленности. Су­до­строе­ние и су­до­ре­монт. Дей­ст­ву­ют 4 ТЭС. Стро­ит­ся НПЗ (2014).

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