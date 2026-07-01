ПОРТ-ЛУИ
ПОРТ-ЛУИ - столица Маврикия, административный центр одноименного округа.
Население около 155 тысяч человек (2014 год, в пределах городской агломерации около 670 тысяч человек). Расположен в северо-западной части острова Маврикий, на берегу Индийского океана, окружён отрогами гор Мока-Порт-Луи. Узел автодорог. Главный морской порт страны (99% внешнеторгового оборота Маврикия). Авиаперевозки осуществляются через международный аэропорт Рамгулам (в 50 км к юго-востоку от Порт-Луи).
Основан в XVII веке голландцами. Как Северо-Западный порт существовал уже в 1638 году. C 1722 года в составе владений Французской Ост-Индской компании. С 1735 года столица Маврикия и главный порт для остановки и пополнения запасов французских судов, плывущих вокруг мыса Доброй Надежды, центр судостроения. Назван в честь французского короля Людовика XV. С 1814 года столица британской колонии Маврикий. Неоднократно страдал от пожаров, эпидемий (холера в 1819 году, малярия в 1867 году, чума в 1899 году) и тропических штормов (1892). Статус города пожалован Порт-Луи британской королевой Елизаветой II в 1966 году. С 1968 года столица независимой Республики Маврикий. В XX веке стал одним из главных финансовых и портовых центров Африки. В 1971 году близ Порт-Луи создана особая экспортная зона.
В центре Порт-Луи с регулярной планировкой колониального времени сохранились жилые дома XVIII века с широкими верандами. Бульвар Плас-д’Арм ведёт от набережной к Дому правительства в стиле классицизма (начало 1730-х годов, расширен в 1738 и 1809 годы, бывшая резиденция губернаторов), зданиям городского театра (1820-1822 годы, архитектор П. Пужад) и парламента в русле брутализма (1966, архитектор Э.М. Фрай). Среди других достопримечательностей: Цитадель (Форт-Аделаида; 1834-1840), Ааправаси-Гхат (1849-1859 годы, первый в британских колониях пункт приёма и размещения трудовых мигрантов из Индии; включён в список Всемирного наследия), мечеть Джамма (около 1850, расширена в 1878), англиканский собор Сент-Джеймс (освящён в 1850), католический собор Сен-Луи (Святого Людовика; 1932-1933), буддийские и индуистские храмы, набережная Кодан с коммерческой застройкой в русле постмодернизма. Памятники губернаторам Б.Ф. де Ла Бурдонне (1859 год, скульптор О. Дюмон) и У. Ньютону (1865, скульптор П. д’Эпине). Парк Жарден-де-ла-Компаньи.
Порт-Луи - важный образовательный и культурный центр Маврикия. Технологический университет (2000). Исследовательский центр маврикийской флоры и фауны (Маврикийский институт, 1880). Библиотеки: городская (1851 год; в Городском доме собраний), национальная (2000). Музеи: Порт-Луи (1880), естественной истории (1880 год; растительный и животный мир Маскаренских островов и Индийского океана, в том числе скелеты и чучела ископаемых птиц додо; здание XIX века), Голубого Маврикия (2001 год; история и искусство Маврикия), Маврикийский почтовый (бывшее здание почтамта, 1865-1868 годы) и другой Муниципальный оперный театр (1822).
Среди спортивных сооружений - ипподром на Марсовом поле (1812 год, один из старейших в мире). Футбольный клуб «Порт-Луи 2000» - многократный чемпион страны; принимает соперников на стадионе «Сен-Франсуа - Ксавье» (5 тысяч мест).
Порт-Луи - главный экономический и деловой центр страны, важный финансовый центр Африки (офшорный и банковский бизнес). В Порт-Луи находятся Фондовая биржа Маврикия, головные офисы Центрального банка Маврикия, коммерческих банков (в том числе State Bank of Mauritius), филиалы иностранных банков, финансовых организаций и страховых (в том числе ведущая национальная компания сектора Mauritian Eagle Insurance) компаний. Важное значение имеет иностранный туризм, в том числе круизный (21,5 тысяча человек, 2009); среди основных достопримечательностей - расположенные близ Порт-Луи Ботанический сад имени С. Рамгулама (1736 год, сохранилось здание Шато-де-Мон-Плезир в колониальном стиле) и Культурный центр Домен-ле-Пай (сохранено традиционное производство рома). Портовый комплекс Порт-Луи (грузооборот около 7 миллионов тонн, 2013 год; обеспечивает около 2% ВВП) - важный перегрузочный узел на пересечении основных морских путей в Индийском океане.
Порт-Луи - важный индустриальный центр. Выделяются текстильная (производство текстильных и швейных изделий из импортного сырья), пищевкусовая (рыбопереработка, производство консервов из тунца, макаронных изделий, консервиров. овощей, фруктовых соков, растительных масел; розлив алкогольных напитков, в том числе рома), химическая (удобрения, в том числе комплексные, различные продукты неорганического синтеза, изделия из пластмасс, товары бытовой химии), кожевенно-обувная и ювелирная промышленность. Выпуск металлоизделий, оборудования для сахарной, швейной и кожевенной промышленности. Судостроение и судоремонт. Действуют 4 ТЭС. Строится НПЗ (2014).