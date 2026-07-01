ПОРТ-ЭЛИЗАБЕТ

ПОРТ-ЭЛИЗАБЕТ - город на юго-востоке ЮАР, в провинции Восточный Кейп.

Население около 1,3 миллиона человек (2013); в пре­де­лах аг­ло­ме­ра­ции (городской ок­руг Нель­сон-Ман­дела-Бей; об­ра­зо­ван в 2001 году, вклю­ча­ет так­же го­ро­да Эй­тен­ха­хе и Дес­патч) около 1,5 миллиона человек. Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу бух­ты Ал­гоа Ин­дий­ско­го океана Круп­ный железно-дорожный узел. Че­рез го­род про­хо­дит ав­то­до­ро­га Кейп­та­ун - Порт-Эли­за­бет - Ист-Лон­дон - Дур­бан. Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в чер­те го­ро­да).

Ос­но­ван в 1820 году на мес­те фор­та Фре­де­рик (воз­ник в 1799) по рас­по­ря­же­нию гу­бер­на­то­ра Кап­ской ко­ло­нии Р. Дон­ки­на. На­зван в честь его же­ны. В 1836 году по­лу­чил ста­тус му­ни­ци­па­ли­те­та, в 1861 году - са­мо­управ­ляю­щей­ся ком­му­ны. Раз­ви­вал­ся как тор­го­вый (экс­порт страу­си­ных перь­ев, шер­сти и мохе­ра) и пор­то­вый центр. В 1873 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Ким­бер­ли, что вы­зва­ло бур­ный рост го­ро­да. Во вре­мя анг­ло-бур­ской вой­ны 1899-1902 годов важ­ный тран­зит­ный пункт для пе­ре­бро­ски сол­дат и сна­ря­же­ния в глубь стра­ны.

Ис­то­рическая часть Порт-Элизабет со­хра­ни­ла за­строй­ку 2-й половины XIX - начала XX веков. На главной площади Мар­кет-сквер рас­по­ло­же­ны нео­го­ти­че­ские анг­ли­кан­ский со­бор Де­вы Ма­рии (1825-1832 годы, пе­ре­стро­ен по­сле по­жа­ра в 1896 году) и ка­то­лический со­бор Святого Ав­гу­сти­на (1861-1866) и по­строй­ки в рус­ле эк­лек­тиз­ма: Ра­ту­ша (1858-1862 годы, ча­со­вая баш­ня - 1883), зда­ние бывшего перь­е­во­го рын­ка (1883-1885 годы, ар­хи­тек­то­ры Дж. Вулф-Бар­ри, У.Г. Майлс), Ста­рый поч­тамт (1902 год, архитектор Г.С. Гривс), городская библиотека с фа­са­дом, об­ли­цо­ван­ным фа­ян­со­вой плит­кой (1902 год, архитектор Г.А. Чирс). Сре­ди других дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Порт-Элизабет - форт Фре­де­рик (1799), ком­плекс Ста­ро­го института Грея (1858 год; ча­со­вая баш­ня 1875 года), пре­сви­те­ри­ан­ская цер­ковь (1865 год, архитектор Ф.М. Пфейл; оба - в сти­ле нео­го­ти­ки), зда­ния опер­но­го те­ат­ра (1892 год, архитектор Дж.У. Смит) и «Ате­не­ума» в фор­мах клас­си­циз­ма (кор­пу­са 1896 и 1901), ко­ло­коль­ня «Кам­па­ни­ла» (1920 или 1923 годы; по­строе­на в па­мять о при­бы­тии британских по­се­лен­цев в 1820 году). Так­же со­хра­ни­лись дом на улице Касл- хилл (1825 год; од­но из ста­рей­ших зда­ний Порт-Элизабет; ны­не фи­ли­ал му­зей­но­го ком­плек­са «Бей­уорлд»), Пем­бридж-ха­ус (1840 год, пе­ре­стро­ен в 1880 году), вил­ла Фле­минг-ха­ус (1853), жи­лая за­строй­ка 2-й половины XIX - начала XX веков на улице Дон­ки­на (до­ма с де­ревянными рез­ны­ми на­лич­ни­ка­ми и ве­ран­дой), Ne­wington Road, Cora Terrace. Па­мят­ни­ки: ко­ро­ле­ве Вик­то­рии (1903 год, скульп­тор Э.Р. Мал­линс), ло­ша­дям, по­стра­дав­шим и по­гиб­шим во вре­мя анг­ло-бур­ской вой­ны 1899-1902 годов (1905 год, скульп­тор Дж. Уайт­хед), ме­мо­ри­ал пав­шим в 1-й ми­ро­вой вой­не «Ке­но­таф» (1929 год, скульп­тор Дж. Гар­де­нер). Пар­ки «Дон­кин» с пи­ра­ми­дой, по­стро­ен­ной гу­бер­на­то­ром Р. Дон­ки­ном в па­мять о же­не, и мая­ком (1861), Сент-Джорджс-парк (ос­но­ван в 1860 году; оран­же­рея «Пир­сон», 1882 года, инженерное бю­ро «Boyd and Son»).

Порт-Элизабет - важ­ный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры ЮАР. Городской университет имени Н. Ман­де­лы (об­ра­зо­ван в 2005 году в ре­зуль­та­те объ­еди­не­ния Университета Порт-Элизабет, Тех­нического университета Порт-Элизабет и кам­пу­са Университета «Вис­та»), учеб­ные цен­тры ком­па­ний «Ford» (при Университете имени Н. Ман­де­лы), «Volkswagen» (в городе Эй­тен­ха­хе). Му­зеи: ком­плекс «Бей­уорлд» (вклю­ча­ет Крае­ведческий му­зей Порт-Элизабет, ос­но­ван в 1856 году (пред­став­ле­ны пред­ме­ты бы­та британских пе­ре­се­лен­цев середины XIX века); тер­ра­ри­ум, океа­на­ри­ум и другие), района Са­ут-Энд (ис­то­рия при­го­ро­да Порт-Элизабет, в том числе во вре­мя по­ли­ти­ки апарт­хей­да), пол­ка гвар­дии имени прин­ца Альф­ре­да (в зда­нии пол­ко­во­го ма­не­жа, 1880 год), борь­бы Крас­но­го бан­ту­ста­на (зда­ние в сти­ле не­омо­дер­низ­ма, 2005 год, ар­хитектурное бю­ро «Noero Wolff Architects»; ис­то­рия апарт­хей­да), ху­до­же­ст­вен­ный имени Н. Ман­де­лы (1956 год; бывшая ху­дожественная га­ле­рея имени Ге­ор­га VI; южно-африканское, британское и ази­атское искусство), Ху­дожественная га­ле­рея имени Р. Бел­лин­га.

Опер­ный те­атр (1892 год, один из ста­рей­ших в Аф­ри­ке). С 1970 года еже­год­но про­во­дит­ся Шек­спи­ров­ский фес­ти­валь.

Сре­ди спор­тив­ных со­ору­же­ний - мно­го­функ­цио­наль­ный ста­ди­он «Нель­сон Ман­де­ла Бей» (46 тысяч мест; по­стро­ен в 2007-2009 годы к чем­пио­на­ту ми­ра по фут­бо­лу 2010 года; ар­хитектурное бю­ро «gmp»), по­ле для иг­ры в кри­кет «Сент-Джорджс Парк» (1889 год, современные три­бу­ны на 19 тысяч мест; про­хо­ди­ли мат­чи куб­ка ми­ра, 2003 год). Еже­год­ный фес­ти­валь «Splash» (вклю­ча­ет со­рев­но­ва­ния по пляж­но­му во­лей­бо­лу и ме­ж­ду­народные па­рус­ные ре­га­ты).

Порт-Элизабет - главный эко­но­мический центр провинции Восточный Кейп. Ос­но­ва городского хо­зяй­ст­ва - промышленное про­изводство. Аг­ло­ме­ра­ция Порт-Элизабет - ве­ду­щий центр ав­то­мо­биль­ной промышленности ЮАР. В го­ро­де раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ра и ав­то­сбо­роч­ные за­во­ды ком­па­нии «Ge­ne­ral Motors» (лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли для ме­ст­но­го рын­ка, гру­зо­ви­ки), штаб-квар­ти­ра и спе­циа­ли­зи­рованный за­вод по вы­пус­ку спор­тив­ных ав­то­мо­би­лей ком­па­нии «Hi-Tech Automotive», ряд пред­при­ятий по про­изводству ком­плек­тую­щих уз­лов, аг­ре­га­тов и де­та­лей ав­то­моби­лей (в том числе за­во­ды ком­па­ний «Ford Motor Compa­ny», «Shatterprufe»), ав­то­мо­биль­ных шин (за­во­ды «Bridgestone», «Con­tinental Tyre»). В пре­де­лах аг­ло­ме­ра­ции, в городе Эй­тен­ха­хе, - ав­то­мо­биль­ный за­вод «Volkswa­gen Group» (один из основных ра­бо­то­да­те­лей, около 5,6 тысяч за­ня­тых; около 100 тысяч ав­то­мо­би­лей в год), пред­при­ятия ком­па­ний «Lumotech» (ав­то­мо­биль­ное све­то­вое обо­ру­до­ва­ние и пла­сти­ко­вые мо­ду­ли) и «Goodyear» (ав­то­мо­биль­ные ши­ны).

Дей­ст­ву­ют за­во­ды по про­изводству мар­ган­це­во-цин­ко­вых ба­та­рей (ком­па­ния «Eveready» - главный национальный про­из­во­ди­тель), различной ка­бель­ной про­дук­ции; ва­го­но­строительные ком­па­нии «Transnet Rail Engineering» (в городе Эй­тен­ха­хе). Раз­ви­ты так­же хи­ми­че­ская (в том числе за­вод круп­ной национальной ком­па­нии «Aspen Pharmaca­re» - фар­ма­цев­тическая про­дук­ция), пи­ще­вку­со­вая, тек­стиль­ная (вы­пуск шер­стя­ной пря­жи из мохе­ра) и ко­же­вен­ная промышленность.

Важ­ная от­расль сфе­ры ус­луг - об­слу­жи­ва­ние пор­то­во­го хо­зяй­ст­ва. Гру­зо­обо­рот пор­та Порт-Элизабет около 13 миллионов т (2012 год, в том числе около 250 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ). На тер­ри­то­рии пор­то­во­го ком­плек­са раз­ме­ще­ны ав­то­мо­биль­ный тер­ми­нал, мощ­но­сти по пе­ре­вал­ке же­лез­ных и мар­ган­це­вых руд и другое. В 2009 году за­вер­ше­но со­ору­же­ние но­во­го глу­бо­ко­вод­но­го пор­та Нгку­ра в рай­оне промышленной зо­ны Ко­эга (гру­зо­обо­рот около 560 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ, 2012 год). В начале XXI века ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся куль­тур­но-по­зна­вательный и рек­ре­ационный ту­ризм.

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