ПОРТ-ЭЛИЗАБЕТ
ПОРТ-ЭЛИЗАБЕТ - город на юго-востоке ЮАР, в провинции Восточный Кейп.
Население около 1,3 миллиона человек (2013); в пределах агломерации (городской округ Нельсон-Мандела-Бей; образован в 2001 году, включает также города Эйтенхахе и Деспатч) около 1,5 миллиона человек. Расположен на берегу бухты Алгоа Индийского океана Крупный железно-дорожный узел. Через город проходит автодорога Кейптаун - Порт-Элизабет - Ист-Лондон - Дурбан. Морской порт. Международный аэропорт (в черте города).
Основан в 1820 году на месте форта Фредерик (возник в 1799) по распоряжению губернатора Капской колонии Р. Донкина. Назван в честь его жены. В 1836 году получил статус муниципалитета, в 1861 году - самоуправляющейся коммуны. Развивался как торговый (экспорт страусиных перьев, шерсти и мохера) и портовый центр. В 1873 году соединён железной дорогой с Кимберли, что вызвало бурный рост города. Во время англо-бурской войны 1899-1902 годов важный транзитный пункт для переброски солдат и снаряжения в глубь страны.
Историческая часть Порт-Элизабет сохранила застройку 2-й половины XIX - начала XX веков. На главной площади Маркет-сквер расположены неоготические англиканский собор Девы Марии (1825-1832 годы, перестроен после пожара в 1896 году) и католический собор Святого Августина (1861-1866) и постройки в русле эклектизма: Ратуша (1858-1862 годы, часовая башня - 1883), здание бывшего перьевого рынка (1883-1885 годы, архитекторы Дж. Вулф-Барри, У.Г. Майлс), Старый почтамт (1902 год, архитектор Г.С. Гривс), городская библиотека с фасадом, облицованным фаянсовой плиткой (1902 год, архитектор Г.А. Чирс). Среди других достопримечательностей Порт-Элизабет - форт Фредерик (1799), комплекс Старого института Грея (1858 год; часовая башня 1875 года), пресвитерианская церковь (1865 год, архитектор Ф.М. Пфейл; оба - в стиле неоготики), здания оперного театра (1892 год, архитектор Дж.У. Смит) и «Атенеума» в формах классицизма (корпуса 1896 и 1901), колокольня «Кампанила» (1920 или 1923 годы; построена в память о прибытии британских поселенцев в 1820 году). Также сохранились дом на улице Касл- хилл (1825 год; одно из старейших зданий Порт-Элизабет; ныне филиал музейного комплекса «Бейуорлд»), Пембридж-хаус (1840 год, перестроен в 1880 году), вилла Флеминг-хаус (1853), жилая застройка 2-й половины XIX - начала XX веков на улице Донкина (дома с деревянными резными наличниками и верандой), Newington Road, Cora Terrace. Памятники: королеве Виктории (1903 год, скульптор Э.Р. Маллинс), лошадям, пострадавшим и погибшим во время англо-бурской войны 1899-1902 годов (1905 год, скульптор Дж. Уайтхед), мемориал павшим в 1-й мировой войне «Кенотаф» (1929 год, скульптор Дж. Гарденер). Парки «Донкин» с пирамидой, построенной губернатором Р. Донкином в память о жене, и маяком (1861), Сент-Джорджс-парк (основан в 1860 году; оранжерея «Пирсон», 1882 года, инженерное бюро «Boyd and Son»).
Порт-Элизабет - важный центр образования и культуры ЮАР. Городской университет имени Н. Манделы (образован в 2005 году в результате объединения Университета Порт-Элизабет, Технического университета Порт-Элизабет и кампуса Университета «Виста»), учебные центры компаний «Ford» (при Университете имени Н. Манделы), «Volkswagen» (в городе Эйтенхахе). Музеи: комплекс «Бейуорлд» (включает Краеведческий музей Порт-Элизабет, основан в 1856 году (представлены предметы быта британских переселенцев середины XIX века); террариум, океанариум и другие), района Саут-Энд (история пригорода Порт-Элизабет, в том числе во время политики апартхейда), полка гвардии имени принца Альфреда (в здании полкового манежа, 1880 год), борьбы Красного бантустана (здание в стиле неомодернизма, 2005 год, архитектурное бюро «Noero Wolff Architects»; история апартхейда), художественный имени Н. Манделы (1956 год; бывшая художественная галерея имени Георга VI; южно-африканское, британское и азиатское искусство), Художественная галерея имени Р. Беллинга.
Оперный театр (1892 год, один из старейших в Африке). С 1970 года ежегодно проводится Шекспировский фестиваль.
Среди спортивных сооружений - многофункциональный стадион «Нельсон Мандела Бей» (46 тысяч мест; построен в 2007-2009 годы к чемпионату мира по футболу 2010 года; архитектурное бюро «gmp»), поле для игры в крикет «Сент-Джорджс Парк» (1889 год, современные трибуны на 19 тысяч мест; проходили матчи кубка мира, 2003 год). Ежегодный фестиваль «Splash» (включает соревнования по пляжному волейболу и международные парусные регаты).
Порт-Элизабет - главный экономический центр провинции Восточный Кейп. Основа городского хозяйства - промышленное производство. Агломерация Порт-Элизабет - ведущий центр автомобильной промышленности ЮАР. В городе размещаются штаб-квартира и автосборочные заводы компании «General Motors» (легковые автомобили для местного рынка, грузовики), штаб-квартира и специализированный завод по выпуску спортивных автомобилей компании «Hi-Tech Automotive», ряд предприятий по производству комплектующих узлов, агрегатов и деталей автомобилей (в том числе заводы компаний «Ford Motor Company», «Shatterprufe»), автомобильных шин (заводы «Bridgestone», «Continental Tyre»). В пределах агломерации, в городе Эйтенхахе, - автомобильный завод «Volkswagen Group» (один из основных работодателей, около 5,6 тысяч занятых; около 100 тысяч автомобилей в год), предприятия компаний «Lumotech» (автомобильное световое оборудование и пластиковые модули) и «Goodyear» (автомобильные шины).
Действуют заводы по производству марганцево-цинковых батарей (компания «Eveready» - главный национальный производитель), различной кабельной продукции; вагоностроительные компании «Transnet Rail Engineering» (в городе Эйтенхахе). Развиты также химическая (в том числе завод крупной национальной компании «Aspen Pharmacare» - фармацевтическая продукция), пищевкусовая, текстильная (выпуск шерстяной пряжи из мохера) и кожевенная промышленность.
Важная отрасль сферы услуг - обслуживание портового хозяйства. Грузооборот порта Порт-Элизабет около 13 миллионов т (2012 год, в том числе около 250 тысяч контейнеров ДФЭ). На территории портового комплекса размещены автомобильный терминал, мощности по перевалке железных и марганцевых руд и другое. В 2009 году завершено сооружение нового глубоководного порта Нгкура в районе промышленной зоны Коэга (грузооборот около 560 тысяч контейнеров ДФЭ, 2012 год). В начале XXI века активно развиваются культурно-познавательный и рекреационный туризм.