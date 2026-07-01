ПОРТ-АРТУРА ОБОРОНА 1904-1905
ПОРТ-АРТУРА ОБОРОНА 1904-1905 годов - оборона российскими войсками и силами флота 27.01-20.12.1904 года приморской крепости и главной военно-морской базы российского ВМФ Порт-Артур в Маньчжурии во время русско-японской войны 1904-1905 годов.
Строительство крепости (комендант - генерал-лейтенант К.Н. Смирнов) на арендованном у Китая Квантунском полуострове велось с 1901 года, но к началу войны завершено не было. Порт-Артур являлся основным элементом Квантунского укреплённого района (начальник - генерал-лейтенант А.М. Стессель; 2 стрелковых дивизии и несколько отдельных частей), резервами руководил генерал-майор А.В. Фок. На военно-морской базе находились основные силы Тихоокеанской эскадры (вице-адмирал О.В. Старк; 48 боевых кораблей, в том числе 7 броненосцев и 4 крейсера 1 ранга).
В ночь на 27.1(9.2).1904 года японские миноносцы внезапно, до объявления войны, атаковали российские корабли, стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура, и вывели из строя 2 броненосца и 1 крейсер. Однако попытки главных сил японского флота (вице-адмирал Х. Того) уничтожить российскую эскадру утром того же дня успеха не имели. Под огнём российских кораблей, поддержанных береговой артиллерией, противник отступил и ушёл в открытое море. Неудачными оказались и его попытки 11(24) февраля заблокировать российскую эскадру на внутреннем рейде Порт-Артура. 24 февраля (8 марта) в командование Тихоокеанской эскадрой вступил вице-адмирал С.О.Макаров, принявший решительные меры по повышению её боевой активности. Но 31 марта (13 апреля) во время выхода эскадры в море флагманский броненосец «Петропавловск» подорвался на мине и затонул. Макаров и большая часть команды погибли. В командование эскадрой вступил контр-адмирал В.К. Витгефт. Севернее Порт-Артура 22 апреля (5 мая) высадилась японская 2-я армия (генерал Я. Оку; около 35 тысяч человек, 216 орудий, 48 пулемётов), которая, нанеся поражение российским войскам у Цзиньчжоу и Вафангоу (смотреть Цзиньчжоуский бой 1904 года и Вафангоуский бой 1904 года), отрезала Порт-Артур от российской Маньчжурской армии. Кроме того, японцы высадили новую, 3-ю армию (генерал М. Ноги; 48 тысяч человек, 386 орудий), которая 13(26) июня перешла в наступление и овладела горой Куинсан и Зелёными горами. Российские войска под руководством генерал-майора Р.И. Кондратенко, назначенного начальником сухопутной обороны крепости, контрударом выбили японцев с Зелёных гор, однако 13(26) июля японцы возобновили наступление и после упорных боёв вновь овладели Зелёными, а затем и Волчьими горами. Российские войска отступили к крепости. Началась непосредственная оборона Порт-Артура.
К этому времени усилиями личного состава гарнизона оборона Порт-Артура на сухопутном направлении была усилена: возведено 5 фортов, 3 долговременных укрепления и 5 стационарных батарей. Между оборонительными сооружениями вырыты стрелковые окопы, прикрытые проволочными заграждениями, а на отдельных участках - фугасами. Сухопутная оборона крепости (протяжённость фронта 20 км) состояла из 3 секторов: западного, северного и восточного. Наиболее сильно в инженерном отношении был укреплён восточный сектор, слабее других - западный.
К середине июля гарнизон Порт-Артура насчитывал около 42 тысяч человек, Тихоокеанская эскадра (36 кораблей) - до 12 тысяч человек. На вооружении состояли 646 орудий и 62 пулемёта. Из тяжёлой артиллерии (124 орудия) только 1/3 могла вести борьбу с дальнобойной осадной артиллерией противника. Запас артиллерийских боеприпасов и продовольствия был ограничен. Большие затруднения возникли с питьевой водой. Имелись проблемы и в организации управления. Нач. Квантунского укреплённого р-на А.М. Стессель ещё в июне получил приказ команд. Маньчжурской армией ген. от инф. А.Н. Куропаткина сдать командование коменданту Порт-Артура и прибыть в штаб армии. Но Стессель, скрыв телеграмму, приказа не выполнил. Более того, он стал вмешиваться в дела коменданта крепости и постепенно фактически отстранил К.Н. Смирнова от командования.
В связи с угрозой потери сил флота эскадре был отдан приказ прорываться во Владивосток. Ещё 10(23) июня она предприняла такую попытку, но, встретившись с японским флотом, В.К. Витгефт решил возвратиться назад. 28 июля (10 августа) российская эскадра (6 броненосцев, 4 крейсера и 8 эсминцев) вновь вышла в море. В тот же день в Жёлтом море произошло морское сражение, в ходе которого Витгефт был убит, а потерявшая управление эскадра рассеялась: главные силы (10 кораблей) вернулись в Порт-Артур, а остальные ушли в нейтральные порты, где были интернированы. Крейсер «Новик» прорвался в Японское море, но у острова Сахалин был настигнут 2 японскими крейсерами и потоплен. Остатки Тихоокеанской эскадры (контр-адмирал Р.Н. Вирен), блокированные противником на внутреннем рейде Порт-Артура, приняли участие в обороне крепости, поддерживая огнём сухопутные войска.
3(16) августа японское командование направило в Порт-Артур парламентёра с предложением сдаться, но оно было отклонено. С 6(19) августа до начала декабря защитники крепости отразили 4 штурма противника. В ходе штурмов японцы понесли значительные потери, тем не менее им удалось захватить ряд господствующих высот на подступах к Порт-Артуру, разместить на них осадную артиллерию и начать планомерный обстрел крепости и кораблей на рейде. К началу декабря большая часть фортов и долговременных укреплений главной линии обороны была разрушена, а большинство кораблей эскадры потоплено. Среди уцелевших российских кораблей насчитывалось 7 миноносцев, канонерская лодка и пароход. Из крупных кораблей остался только броненосец «Севастополь» (капитан 1 ранга Н.О. Эссен), своевременно покинувший внутренний рейд и укрывшийся в бухте Белый Волк. До самого конца Порт-Артура обороны он продолжал оказывать огневую поддержку сухопутным войскам.
2(15) декабря погиб Р.И. Кондратенко. Его заменил известный своими капитулянтскими настроениями А.В. Фок. 16(29) декабря состоялось заседание совета обороны крепости, на котором 20 его участников из 22 высказались за продолжение борьбы. Только полковник В.А. Рейс (начальник штаба Квантунского укреплённого района) был за капитуляцию. Фок, по существу, воздержался, но уже через 3 дня после овладения противником горой Большое Орлиное Гнездо, он доложил А. Стесселю, что считает невозможным дальнейшее сопротивление. Стессель с ним согласился и, вопреки решению военного совета, поручил Рейсу вступить с японцами в переговоры о капитуляции. В ночь на 20 декабря по приказу Фока был оставлен ряд важных опорных пунктов, что резко ухудшило положение защитников Порт-Артура. В ту же ночь на миноносце «Статный» были отправлены в китайский порт Чифу (Яньтай) боевые знамёна порт-артурских частей, шифры и другие важные документы. Одновременно, не пожелав сдаться врагу, из Порт-Артура прорвались и ушли в нейтральные порты 5 миноносцев, броненосец «Севастополь» затоплен командой, а канонерка «Отважный» взорвана. 20.12.1904(2.1.1905) года в 19 часов Рейс подписал акт о капитуляции. К этому времени гарнизон Порт-Артура насчитывал свыше 32 тысяч человек (в том числе около 6 тысяч больных и раненых), 610 орудий, 9 пулемётов, около 208 тысяч снарядов и до 3 тысячи лошадей.
Порт-Артура оборона полжалась 329 дней. Она сковала крупные силы противника (до 200 тысяч человек), сорвав его план разгрома российской Маньчжурской армии. В борьбе за Порт-Артур японцы потеряли свыше 110 тысяч человек и 15 боевых кораблей, ещё 16 кораблей получили серьёзные повреждения. Потери гарнизона Порт-Артура убитыми и ранеными составили около 27 тысяч человек.