ПОРТ-АРТУРА ОБОРОНА 1904-1905

ПОРТ-АРТУРА ОБОРОНА 1904-1905 годов - оборона российскими войсками и силами флота 27.01-20.12.1904 года приморской крепости и главной военно-морской базы российского ВМФ Порт-Ар­тур в Мань­чжу­рии во вре­мя рус­ско-япон­ской вой­ны 1904-1905 годов .

Строи­тель­ст­во кре­по­сти (ко­мен­дант - генерал-лейтенант К.Н. Смир­нов) на арен­до­ван­ном у Ки­тая Кван­тун­ском полуострове ве­лось с 1901 года, но к на­ча­лу вой­ны за­вер­ше­но не бы­ло. Порт-Ар­тур яв­лял­ся основным эле­мен­том Кван­тун­ско­го ук­ре­п­лён­но­го района (начальник - генерал-лейтенант А.М. Стес­сель; 2 стрелковых ди­ви­зии и несколько отдельных час­тей), ре­зер­ва­ми ру­ко­во­дил генерал-майор А.В. Фок. На во­енно-морской ба­зе на­хо­ди­лись основные си­лы Ти­хо­оке­ан­ской эс­кад­ры (ви­це-адмирал О.В. Старк; 48 бое­вых ко­раб­лей, в том числе 7 бро­не­нос­цев и 4 крей­се­ра 1 ран­га).

В ночь на 27.1(9.2).1904 года японские ми­но­нос­цы вне­зап­но, до объ­яв­ле­ния вой­ны, ата­ко­ва­ли российские ко­раб­ли, сто­яв­шие на внеш­нем рей­де Порт-Ар­ту­ра, и вы­ве­ли из строя 2 бро­не­нос­ца и 1 крей­сер. Од­на­ко по­пыт­ки главных сил японского фло­та (ви­це-адмирал Х. То­го) унич­то­жить российскую эс­кад­ру ут­ром то­го же дня ус­пе­ха не име­ли. Под ог­нём российских ко­раб­лей, под­дер­жан­ных бе­ре­го­вой ар­тил­ле­ри­ей, про­тив­ник от­сту­пил и ушёл в от­кры­тое мо­ре. Не­удач­ны­ми ока­за­лись и его по­пыт­ки 11(24) февраля за­бло­ки­ро­вать российскую эс­кад­ру на внутреннем рей­де Порт-Ар­ту­ра. 24 февраля (8 мар­та) в ко­ман­до­ва­ние Ти­хо­оке­ан­ской эс­кад­рой всту­пил ви­це-адмирал С.О.Ма­ка­ров , при­няв­ший ре­шительные ме­ры по по­вы­ше­нию её бое­вой ак­тив­но­сти. Но 31 мар­та (13 апреля) во вре­мя вы­хо­да эс­кад­ры в мо­ре флаг­ман­ский бро­не­но­сец «Пе­тро­пав­ловск» по­дор­вал­ся на ми­не и за­то­нул. Ма­ка­ров и большая часть ко­ман­ды по­гиб­ли. В ко­ман­до­ва­ние эс­кад­рой всту­пил контр-адмирал В.К. Вит­гефт. Се­вер­нее Порт-Ар­ту­ра 22 апреля (5 мая) вы­са­ди­лась японская 2-я ар­мия (генерал Я. Оку; около 35 тысяч человек, 216 ору­дий, 48 пу­ле­мё­тов), ко­то­рая, на­не­ся по­ра­же­ние российским вой­скам у Цзинь­чжоу и Ва­фан­гоу (смотреть Цзинь­чжоу­ский бой 1904 года и Ва­фан­гоу­ский бой 1904 года), от­ре­за­ла Порт-Ар­тур от российской Мань­чжур­ской ар­мии. Кро­ме то­го, япон­цы вы­са­ди­ли но­вую, 3-ю ар­мию (генерал М. Но­ги; 48 тысяч человек, 386 ору­дий), ко­то­рая 13(26) ию­ня пе­ре­шла в на­сту­п­ле­ние и ов­ла­де­ла го­рой Ку­ин­сан и Зе­лёны­ми го­ра­ми. Российские вой­ска под руководством генерал-майора Р.И. Кон­д­ра­тен­ко, на­зна­чен­но­го на­чаль­ни­ком су­хо­пут­ной обо­ро­ны кре­по­сти, контр­уда­ром вы­би­ли япон­цев с Зе­лё­ных гор, од­на­ко 13(26) ию­ля япон­цы во­зоб­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние и по­сле упор­ных бо­ёв вновь ов­ла­де­ли Зе­лё­ны­ми, а за­тем и Вол­чь­и­ми го­ра­ми. Российские вой­ска от­сту­пи­ли к кре­по­сти. На­ча­лась не­по­сред­ст­вен­ная обо­ро­на Порт-Ар­ту­ра.

К это­му вре­ме­ни уси­лия­ми лич­но­го со­ста­ва гар­ни­зо­на обо­ро­на Порт-Ар­ту­ра на су­хо­пут­ном на­прав­ле­нии бы­ла уси­ле­на: воз­ве­де­но 5 фор­тов, 3 дол­го­вре­мен­ных ук­ре­п­ле­ния и 5 ста­цио­нар­ных ба­та­рей. Ме­ж­ду обо­ро­нительными со­ору­же­ния­ми вы­ры­ты стрелковые око­пы, при­кры­тые про­во­лоч­ны­ми за­гра­ж­де­ния­ми, а на отдельных уча­ст­ках - фу­га­са­ми. Су­хо­пут­ная обо­ро­на кре­по­сти (про­тя­жён­ность фрон­та 20 км) со­стоя­ла из 3 сек­то­ров: западного, северного и вос­точ­но­го. Наи­бо­лее силь­но в инженерном от­но­ше­нии был ук­ре­п­лён восточный сек­тор, сла­бее дру­гих - за­пад­ный.

К се­ре­ди­не ию­ля гар­ни­зон Порт-Ар­ту­ра на­счи­ты­вал около 42 тысяч человек, Ти­хо­оке­ан­ская эс­кад­ра (36 ко­раб­лей) - до 12 тысяч человек. На воо­ру­же­нии со­стоя­ли 646 ору­дий и 62 пу­ле­мё­та. Из тя­жё­лой ар­тил­ле­рии (124 ору­дия) толь­ко 1/3 мог­ла вес­ти борь­бу с даль­но­бой­ной осад­ной ар­тил­ле­ри­ей про­тив­ни­ка. За­пас артиллерийских бое­при­па­сов и про­до­воль­ст­вия был ог­ра­ни­чен. Боль­шие за­труд­не­ния воз­ник­ли с пить­е­вой во­дой. Име­лись про­бле­мы и в ор­га­ни­за­ции управ­ле­ния. Нач. Кван­тун­ско­го ук­ре­п­лён­но­го р-на А.М. Стес­сель ещё в ию­не по­лу­чил при­каз ко­манд. Мань­чжур­ской ар­ми­ей ген. от инф. А.Н. Ку­ро­пат­ки­на сдать ко­ман­до­ва­ние ко­мен­дан­ту Порт-Ар­ту­ра и при­быть в штаб ар­мии. Но Стес­сель, скрыв те­ле­грам­му, при­ка­за не вы­пол­нил. Бо­лее то­го, он стал вме­ши­вать­ся в де­ла ко­мен­дан­та кре­по­сти и по­сте­пен­но фак­ти­че­ски от­стра­нил К.Н. Смир­но­ва от ко­ман­до­ва­ния.

В свя­зи с уг­ро­зой по­те­ри сил фло­та эс­кад­ре был от­дан при­каз про­ры­вать­ся во Вла­ди­во­сток. Ещё 10(23) ию­ня она пред­при­ня­ла та­кую по­пыт­ку, но, встре­тив­шись с японским фло­том, В.К. Вит­гефт ре­шил воз­вра­тить­ся на­зад. 28 ию­ля (10 августа) российская эс­кад­ра (6 бро­не­нос­цев, 4 крей­се­ра и 8 эс­мин­цев) вновь вы­шла в мо­ре. В тот же день в Жёл­том море про­изош­ло морское сра­же­ние, в хо­де ко­то­ро­го Вит­гефт был убит, а по­те­ряв­шая управ­ле­ние эс­кад­ра рас­сея­лась: главные си­лы (10 ко­раб­лей) вер­ну­лись в Порт-Ар­тур, а ос­таль­ные уш­ли в ней­траль­ные пор­ты, где бы­ли ин­тер­ни­ро­ва­ны. Крей­сер «Но­вик» про­рвал­ся в Япон­ское море, но у острова Са­ха­лин был на­стиг­нут 2 японскими крей­се­ра­ми и по­то­п­лен. Ос­тат­ки Ти­хо­оке­ан­ской эс­кад­ры (контр-адмирал Р.Н. Ви­рен), бло­ки­ро­ван­ные про­тив­ни­ком на внутреннем рей­де Порт-Ар­ту­ра, при­ня­ли уча­стие в обо­ро­не кре­по­сти, под­дер­жи­вая ог­нём су­хо­пут­ные вой­ска.

3(16) августа японское ко­ман­до­ва­ние на­пра­ви­ло в Порт-Ар­тур пар­ла­мен­тё­ра с пред­ло­же­ни­ем сдать­ся, но оно бы­ло от­кло­не­но. С 6(19) августа до на­ча­ла де­каб­ря за­щит­ни­ки кре­по­сти от­ра­зи­ли 4 штур­ма про­тив­ни­ка. В хо­де штур­мов япон­цы по­нес­ли зна­чительные по­те­ри, тем не ме­нее им уда­лось за­хва­тить ряд гос­под­ствую­щих вы­сот на под­сту­пах к Порт-Ар­ту­ру, раз­мес­тить на них осад­ную ар­тил­ле­рию и на­чать пла­но­мер­ный об­стрел кре­по­сти и ко­раб­лей на рей­де. К на­ча­лу де­каб­ря большая часть фор­тов и дол­го­временных ук­ре­п­ле­ний главной ли­нии обо­ро­ны бы­ла раз­ру­ше­на, а боль­шин­ст­во ко­раб­лей эс­кад­ры по­то­п­ле­но. Сре­ди уце­лев­ших российских ко­раб­лей на­счи­ты­ва­лось 7 ми­но­нос­цев, ка­но­нер­ская лод­ка и па­ро­ход. Из круп­ных ко­раб­лей ос­тал­ся толь­ко бро­не­но­сец «Се­ва­сто­поль» (ка­пи­тан 1 ран­га Н.О. Эс­сен), свое­вре­мен­но по­ки­нув­ший внутренний рейд и ук­рыв­ший­ся в бух­те Бе­лый Волк. До са­мо­го кон­ца Порт-Артура обороны он про­дол­жал ока­зы­вать ог­не­вую под­держ­ку су­хо­пут­ным вой­скам.

2(15) декабря по­гиб Р.И. Кон­д­ра­тен­ко. Его за­ме­нил из­вест­ный свои­ми ка­пи­тулянт­ски­ми на­строе­ния­ми А.В. Фок. 16(29) декабря со­стоя­лось за­се­да­ние со­ве­та обо­ро­ны кре­по­сти, на ко­то­ром 20 его уча­ст­ни­ков из 22 вы­ска­за­лись за про­дол­же­ние борь­бы. Толь­ко полковник В.А. Рейс (начальник шта­ба Кван­тун­ско­го ук­ре­п­лён­но­го района) был за ка­пи­ту­ля­цию. Фок, по су­ще­ст­ву, воз­дер­жал­ся, но уже че­рез 3 дня по­сле ов­ла­де­ния про­тив­ни­ком го­рой Боль­шое Ор­ли­ное Гнез­до, он до­ло­жил А. Стес­се­лю, что счи­та­ет не­воз­мож­ным даль­ней­шее со­про­тив­ле­ние. Стес­сель с ним со­гла­сил­ся и, во­пре­ки ре­ше­нию во­енного со­ве­та, по­ру­чил Рей­су всту­пить с япон­ца­ми в пе­ре­го­во­ры о ка­пи­ту­ля­ции. В ночь на 20 декабря по при­ка­зу Фо­ка был ос­тав­лен ряд важ­ных опор­ных пунк­тов, что рез­ко ухуд­ши­ло по­ло­же­ние за­щит­ни­ков Порт-Ар­ту­ра. В ту же ночь на ми­но­нос­це «Стат­ный» бы­ли от­прав­ле­ны в китайский порт Чи­фу (Янь­тай) бое­вые зна­мё­на порт-ар­тур­ских час­тей, шиф­ры и другие важ­ные до­ку­мен­ты. Од­но­вре­мен­но, не по­же­лав сдать­ся вра­гу, из Порт-Ар­ту­ра про­рва­лись и уш­ли в ней­траль­ные пор­ты 5 ми­но­нос­цев, бро­не­но­сец «Се­ва­сто­поль» за­то­п­лен ко­ман­дой, а ка­но­нер­ка «От­важ­ный» взо­рва­на. 20.12.1904(2.1.1905) года в 19 ча­сов Рейс под­пи­сал акт о ка­пи­ту­ля­ции. К это­му вре­ме­ни гар­ни­зон Порт-Ар­ту­ра на­счи­ты­вал свыше 32 тысяч человек (в том числе около 6 тысяч боль­ных и ра­не­ных), 610 ору­дий, 9 пу­ле­мё­тов, около 208 тысяч сна­ря­дов и до 3 тысячи ло­ша­дей.

Порт-Артура оборона пол­жа­лась 329 дней. Она ско­ва­ла круп­ные си­лы про­тив­ни­ка (до 200 тысяч человек), со­рвав его план раз­гро­ма российской Мань­чжур­ской ар­мии. В борь­бе за Порт-Ар­тур япон­цы по­те­ря­ли свыше 110 тысяч человек и 15 бое­вых ко­раб­лей, ещё 16 ко­раб­лей по­лу­чи­ли серь­ёз­ные по­вре­ж­де­ния. По­те­ри гар­ни­зо­на Порт-Ар­ту­ра уби­ты­ми и ра­не­ны­ми со­ста­ви­ли около 27 тысяч человек.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)