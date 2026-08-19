ПОРШНЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

ПОРШНЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ - российский революционный деятель, книговед, библиограф, деятель советского книгоиздания и книжной торговли.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. С 1905 года в Ир­кут­ске, слу­жил в книж­ных ма­га­зи­нах. Член пар­тии эсе­ров (1905-1917), 6 раз был аре­сто­ван и два­ж­ды пре­да­вал­ся су­ду в 1907-1916 годы. Окон­чил кур­сы по биб­лио­теч­но­му де­лу при Московском городском народном университете имени А.Л. Ша­няв­ско­го (1913). Заведующий ма­га­зи­ном ир­кут­ско­го от­де­ле­ния Товарищества И.Д. Сы­ти­на (1914-1916, 1918). С 1916 года на во­енной служ­бе. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года ру­ко­во­дил куль­тур­но-про­све­тительской сек­ци­ей ис­пол­ко­ма Ир­кут­ско­го со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов. Ини­циа­тор ор­га­ни­за­ции Ир­кут­ско­го от­де­ле­ния Книж­ной па­ла­ты (1917 год, смотреть Рос­сий­ская книж­ная па­ла­та), её пред­ста­ви­тель (с 1921 упол­но­мо­чен­ный) в Си­би­ри. В 1919 году заведующий ин­фор­мационным от­де­лом при управ­ляю­щем Ир­кут­ской губернии, на­зна­чен­ном «Ом­ским пра­ви­тель­ст­вом». Из­дал «Книж­ную ле­то­пись Ир­кут­ска за го­ды ре­во­лю­ции, 1917-1919 годы» (1920 год, свыше 900 биб­лио­гра­фических опи­са­ний). Вы­сту­пал с рез­кой кри­ти­кой как ре­жи­ма А.В. Кол­ча­ка , так и боль­ше­ви­ков. Вес­ной 1920 года аре­сто­ван боль­ше­ви­ка­ми и от­прав­лен в Крас­но­ярск на при­ну­дительные ра­бо­ты, вско­ре ос­во­бо­ж­дён. Со­труд­ник Крас­но­яр­ско­го от­де­ле­ния Центрального управ­ле­ния учё­та, рас­пре­де­ле­ния и рас­про­стра­не­ния про­из­ве­де­ний пе­ча­ти при Гос­из­да­те. Обоб­щил опыт раз­ви­тия биб­лио­гра­фии в Си­би­ри в 1917-1921 годы («Биб­лио­гра­фия в Си­би­ри за го­ды ре­во­лю­ции», в журнале «Пе­чать и ре­во­лю­ция», 1922 год, № 8). С 1922 года в Мо­ск­ве: со­труд­ник Российской центральной книж­ной па­ла­ты, по­мощ­ник заведующего тор­го­вым сек­то­ром (с 1923), заведующий от­де­лом про­дви­же­ния кни­ги (с 1926) Гос­из­да­та, заведующий издательством «Ра­бот­ник про­све­ще­ния» (1930).

При его ак­тив­ном уча­стии в Мо­ск­ве от­кры­ты кур­сы по книж­но­му де­лу и Книж­ный тех­ни­кум при Гос­из­да­те (1923), шко­ла кни­го­тор­го­во­го уче­ни­че­ст­ва «Кни­го­уч» (1926), Книж­ный тех­ни­кум имени А.В. Лу­на­чар­ско­го (1928), в ко­то­рых Поршнев пре­по­да­вал. Ав­тор пер­во­го кур­са ис­то­рии и ис­то­рио­гра­фии про­изводства и рас­про­стра­не­ния отечественной кни­ги («Ис­то­рия книж­ной тор­гов­ли в Рос­сии», 1925). Раз­ра­ба­ты­вал ме­то­ди­ку про­па­ган­ды кни­ги.

В 1930 году аре­сто­ван по об­ви­не­нию во «вре­ди­тель­ст­ве», в 1931 году осу­ж­дён к 10 го­дам ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рей. Ра­бо­тал на строи­тель­ст­ве Бе­ло­мор­ско-Бал­тий­ско­го ка­на­ла, с 1933 года ру­ко­во­дил Центральной библиотекой Бел­балт­ла­га в посёлке Мед­ве­жья Го­ра. С 1935 года ин­спек­тор по кни­го­снаб­же­нию биб­лио­теч­ной се­ти Бел­балт­ком­би­на­та, в 1936 году дос­роч­но ос­во­бо­ж­дён, но ос­тал­ся ра­бо­тать в той же долж­но­сти. В 1937 году вновь аре­сто­ван по об­ви­не­нию в ан­ти­со­вет­ской про­па­ган­де и аги­та­ции, по при­го­во­ру «трой­ки» при НКВД Ка­рель­ской АССР рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1984 году.

Сочинения:

Кри­зи­сы и за­то­ва­рен­ность в книж­ном де­ле. М., 1929;

Этю­ды по книж­но­му де­лу. М.; Л., 1929;

Кни­га в СССР (К де­ся­ти­ле­тию Го­су­дар­ст­вен­но­го из­да­тель­ст­ва) // Биб­лио­гра­фия. 1929. № 2–3;

Я все же жив...: пись­ма из не­во­ли [Г.И. Порш­не­ва к до­че­ри] / Сост., вступ. ст., прим. О.В. Ан­д­рее­вой. М., 1990;

Книж­ная Мо­ск­ва в 1921 г. (Из днев­ни­ка) / Публ. О.В. Ан­д­рее­вой // Кни­га: Ис­сле­до­ва­ния и ма­те­риа­лы. М., 1995. Сб. 71.