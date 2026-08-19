ПОРШНЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
ПОРШНЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ - российский революционный деятель, книговед, библиограф, деятель советского книгоиздания и книжной торговли.
Из крестьянской семьи. С 1905 года в Иркутске, служил в книжных магазинах. Член партии эсеров (1905-1917), 6 раз был арестован и дважды предавался суду в 1907-1916 годы. Окончил курсы по библиотечному делу при Московском городском народном университете имени А.Л. Шанявского (1913). Заведующий магазином иркутского отделения Товарищества И.Д. Сытина (1914-1916, 1918). С 1916 года на военной службе. После Февральской революции 1917 года руководил культурно-просветительской секцией исполкома Иркутского совета рабочих и солдатских депутатов. Инициатор организации Иркутского отделения Книжной палаты (1917 год, смотреть Российская книжная палата), её представитель (с 1921 уполномоченный) в Сибири. В 1919 году заведующий информационным отделом при управляющем Иркутской губернии, назначенном «Омским правительством». Издал «Книжную летопись Иркутска за годы революции, 1917-1919 годы» (1920 год, свыше 900 библиографических описаний). Выступал с резкой критикой как режима А.В. Колчака, так и большевиков. Весной 1920 года арестован большевиками и отправлен в Красноярск на принудительные работы, вскоре освобождён. Сотрудник Красноярского отделения Центрального управления учёта, распределения и распространения произведений печати при Госиздате. Обобщил опыт развития библиографии в Сибири в 1917-1921 годы («Библиография в Сибири за годы революции», в журнале «Печать и революция», 1922 год, № 8). С 1922 года в Москве: сотрудник Российской центральной книжной палаты, помощник заведующего торговым сектором (с 1923), заведующий отделом продвижения книги (с 1926) Госиздата, заведующий издательством «Работник просвещения» (1930).
При его активном участии в Москве открыты курсы по книжному делу и Книжный техникум при Госиздате (1923), школа книготоргового ученичества «Книгоуч» (1926), Книжный техникум имени А.В. Луначарского (1928), в которых Поршнев преподавал. Автор первого курса истории и историографии производства и распространения отечественной книги («История книжной торговли в России», 1925). Разрабатывал методику пропаганды книги.
В 1930 году арестован по обвинению во «вредительстве», в 1931 году осуждён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Работал на строительстве Беломорско-Балтийского канала, с 1933 года руководил Центральной библиотекой Белбалтлага в посёлке Медвежья Гора. С 1935 года инспектор по книгоснабжению библиотечной сети Белбалткомбината, в 1936 году досрочно освобождён, но остался работать в той же должности. В 1937 году вновь арестован по обвинению в антисоветской пропаганде и агитации, по приговору «тройки» при НКВД Карельской АССР расстрелян. Реабилитирован в 1984 году.
Сочинения:
Кризисы и затоваренность в книжном деле. М., 1929;
Этюды по книжному делу. М.; Л., 1929;
Книга в СССР (К десятилетию Государственного издательства) // Библиография. 1929. № 2–3;
Я все же жив...: письма из неволи [Г.И. Поршнева к дочери] / Сост., вступ. ст., прим. О.В. Андреевой. М., 1990;
Книжная Москва в 1921 г. (Из дневника) / Публ. О.В. Андреевой // Книга: Исследования и материалы. М., 1995. Сб. 71.