ПОРСЕННА, ЛАРС (лат. Lars Porsenna)

Царь этрусского города Клузий.

Вел войну с Римом в 508-507 гг. до н.э., пытаясь восстановить на престоле Тарквиния Гордого. Официальная версия этой войны сводится к тому, что Порсенна, впечатленный героизмом римлян, особенно Горация Коклеса и Муция Сцеволы, снял осаду и заключил мир с римлянами. Порсенна отошел от Рима и направил войско под командованием своего сына Арруна на войну с Арицием; эта экспедиция окончилась неудачей, войско было разгромлено Аристодемом, тираном Кум , Аррун был убит, а оставшиеся в живых вернулись в Рим, где были радушно приняты. Альтернативная традиция, следы которой обнаруживаются у Тацита и Плиния Старшего , утверждает, что Порсенна взял Рим, оставил там свой гарнизон и заключил с римлянами унизительный мир, одним из условий которого было то, что римляне имеют право пользоваться железом только для изготовления сельскохозяйственных орудий. Эта версия привела к современной теории, что Порсенна использовал Рим в качестве плацдарма для наступления на города латинов, битва при Ариции имеет исторический характер, в отличие от попытки восстановления Тарквиния Гордого, у которого были тесные связи с врагмами Порменны латинами и Аристодемом. В Клузиях находилась его гробница, описанная Марком Варроном.

Исторические источники :

Дионисий Галикарнасский;

Тит Ливий.

Иллюстрация :

Джованни Баттиста Тьеполо. Муций Сцевола в лагере Порсенны.