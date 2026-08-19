ПОРСЕНА ЛАРС

ПОРСЕНА ЛАРС - правитель этрусского города Клузий.

Вое­вал про­тив Ри­ма в 508-507 годы до нашей эры. Со­глас­но тра­ди­ции, Тар­кви­ний Гор­дый (по­след­ний, 7-й царь Ри­ма, пра­вил в 534-509 годы), из­гнан­ный рим­ля­на­ми, об­ра­тил­ся к Порсене Ларсу за по­мо­щью. Порсена оса­дил Рим, но по­сле под­ви­гов Му­ция Сце­во­лы и Го­ра­ция Кок­ле­са (смотреть Го­ра­ции ) за­клю­чил с рим­ля­на­ми дос­та­точ­но вы­год­ный для них мир, по ко­то­ро­му они воз­вра­ти­ли от­ня­тую у эт­рус­ско­го города Вейи зем­лю. По другой вер­сии, Порсена взял Рим ( Та­цит , Ис­то­рия, III, 72, 1), и рим­ля­нам при­шлось ус­ту­пить треть сво­ей зем­ли и ис­поль­зо­вать же­ле­зо толь­ко для зем­ле­де­лия (Пли­ний Стар­ший, Ес­те­ст­вен­ная ис­то­рия, XXXIV, 39). Лишь по­сле то­го как сын Порсена Ар­рунт был по­бе­ж­дён при Ари­ции Ари­сто­де­мом, ти­ра­ном города Ку­мы, рим­ля­не из­гна­ли эт­рус­ский гар­ни­зон из Ри­ма. Со­глас­но Пли­нию Стар­ше­му , Порсена по­хо­ро­нен в ве­ли­ко­леп­ной гроб­ни­це ог­ром­ных раз­ме­ров (Ес­те­ст­вен­ная ис­то­рия, XXXVI, 91,3). Во вре­мя Со­юз­ни­че­ской вой­ны в 89 году гроб­ни­ца Порсена и сам г. Клу­зий бы­ли раз­ру­ше­ны Лу­ци­ем Сул­лой.