ПОРОТОВ ГЕОРГИЙ ГЕРМАНОВИЧ
ПОРОТОВ ГЕОРГИЙ ГЕРМАНОВИЧ - ительменский писатель, фольклорист.
Писал на русском языке. В 1944-1953 годы был пастухом, учеником кузнеца, бухгалтером. Окончил Хабаровскую краевую культпросветшколу в Биробиджане (1957). В 1959-1964 годы директор и художественный руководитель Корякского окружного дома народного творчества в селе Мильково, в 1964-1967 годы заведующий отделом культуры Мильковского райисполкома; в 1967-1976 годы старший методист Камчатского областного дома народного творчества. Собиратель фольклора коренных народов Камчатки, Поротов в своём творчестве широко использовал его мотивы. Автор поэтических сборников: «Ое» (1967), «Акиках, Ачичух, Абабах» (1972), «Песни страны Уйкоаль» (1975), «Камчатский мотив» (1984), «Ветер жизни» (1986, посмертно); сборника пьес «Корел» (1969); исторических романов «На околице Руси» (книги 1-2, 1979-1981); «Камчадалы» (не завершён; 1994 год, посмертно). Стоял у истоков создания первого профессионального корякского ансамбля «Мэнго» и других.
Сочинения:
Стихотворения и поэмы. Петропавловск- Камчатский, 1990;
Сочинения. Петропавловск- Камчатский, 2003. Т. 1-2.